Cupa Davis: România, învinsă de Paraguay

10:10

Internetul poate fi un spațiu frumos de dialog, informare și reconectare cu valori umane. Dar asta presupune o alegere: să nu adaugi petrol pe foc. The post Fiecare schimbare începe cu tine. Despre agresivitatea din comentariile online și responsabilitatea noastră colectivă appeared first on Cotidianul RO.