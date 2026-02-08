Demisie de răsunet în scandalul Epstein
Cotidianul de Hunedoara, 8 februarie 2026 09:20
Deşi în acest moment nu există nicio acuzaţie împotriva sa, documentele făcute publice de justiţia americană menţionează numele său de 673 de ori în schimburile cu Jeffrey Epstein. The post Demisie de răsunet în scandalul Epstein appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 15 minute
09:40
Se vede de departe o lucrătură și un discurs de impostor american amplificat de frații lui de la București, „spici” transformat imediat în „problem de stat” The post Sprînceană pe post de Becali și Mitică Dragomir appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
09:30
India, a treia cea mai mare piaţă auto din lume după United States şi China, a protejat mult timp industria internă prin tarife ridicate, The post Surprize în acordul comercial India SUA appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
09:20
09:20
Echipa masculină a fost învinsă de Paraguay în întâlnirea contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupa Davis, disputată la Asuncion. The post Cupa Davis: România, învinsă de Paraguay appeared first on Cotidianul RO.
09:10
29 de sportivi români participă la Jocurile Olimpice de iarnă care au loc în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, la Milano-Cortina d'Ampezzo. The post JO Milano Cortina: Patru români concurează astăzi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
08:30
Arnold şi-a anunţat diagnosticul de cancer în luna mai a anului trecut, trupa fiind nevoită să anuleze turneul de vară. The post A murit solistul trupei 3 Doors Down appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Reprezentantul legal al companiei a fost reţinut. Compania are sediul în Shanyin, la aproximativ 400 de kilometri vest de Beijing. The post Opt morți într-o fabrică de biotehnologie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
07:50
Anul trecut, Musk anunţase că îşi propune să trimită o misiune fără echipaj pe Marte până la sfârşitul lui 2026. The post Elon Musk vrea Luna înainte de Marte appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Citricele sunt considerate o importantă sursă de vitamina C. Studiile arată însă că fiecare fruct are o concentrație diferită a acestei vitamine. The post Cât conținut de vitamina C există în citrice. Răspunsul specialiștilor appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Ada Galeș: „În România, ai impresia că orice construiești se dărâmă peste noapte și că, în 10 ani, nu s-a schimbat nimic” INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Îmi place enorm să repet, enervant de mult. Îmi place enorm de mult meseria asta. Îmi place să vin cu idei, să ridic probleme” The post Ada Galeș: „În România, ai impresia că orice construiești se dărâmă peste noapte și că, în 10 ani, nu s-a schimbat nimic” INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:30
Premierul Ilie Bolojan este apărat de purtătoarea sa de cuvânt după ce a trimis o scrisoare către CCR. Ioana Dogioiu vine cu explicații The post Premierul, apărat de purtătoarea de cuvânt appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Artiștii TNB și personalul tehnic anunță că vor protesta în fața instituției în speranța că vor îndupleca reprezentanții Min. Culturii. The post Actorii TNB, protest în stradă appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Reținuții din dosarul Mită la primărie scapă de arest. Judecătorii nu au dat curs cererii procurorilor de a-i aresta pentru 30 de zile și au luat altă decizie. The post Reținuții din dosarul Mită la primărie scapă de arest appeared first on Cotidianul RO.
19:10
În depozitele de arhivă ale CNSAS se găseşte un foarte interesant dosar din fondul Penal, cu nr. 23146, care conţine patru volume şi este intitulat „Organizația banderistă - 1945, Maruseac Petru și alții”. The post Priviri curioase în dosarele Securităţii appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Un val de postări virale pe rețelele de socializare susținea că infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein a inventat Bitcoin. The post Proprietarii de Bitcoin, îngroziți de o dezvăluire appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Oana Țoiu: suntem pregătiţi să ducem acest parteneriat la următorul nivel prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie şi minerale critice The post Țoiu vorbește în SUA despre responsabilitatea strategică a României appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, a câştigat, sâmbătă, turneul de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca. The post S-a stabilit câștigătoarea Transylvania Open appeared first on Cotidianul RO.
17:50
VIDEO Istoric olandez: E legea celui mai tare, o retorică pentru a justifica expansiunea imperială – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Istoricul olandez Eric Storm, profesor la Universitatea din Leiden, a analizat în profunzime naționalismul. El a acordat un interviu jurnalistei Magda Grădinaru, pentru Cotidianul. The post VIDEO Istoric olandez: E legea celui mai tare, o retorică pentru a justifica expansiunea imperială – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Daniel Băluţă îl acuză pe Ciucu de mitocănie şi de bullying și continuă: Din respect pentru mama, soția și fiica dumnealui, nu voi comenta (...) The post Băluță către Ciucu: sunteți un om fără caracter appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Fosta parteneră a omului de afaceri ucis la Sibiu, arestată într-un dosar de crimă # Cotidianul de Hunedoara
Femeia a fost arestată preventiv în baza unei decizii a Tribunalului Sibiu pentru complicitate la omor calificat. The post Fosta parteneră a omului de afaceri ucis la Sibiu, arestată într-un dosar de crimă appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Arabia Saudită a deschis Six Flags Qiddiya City, cel mai mare parc de distracții din Orientul Mijlociu, cu recorduri mondiale la roller coaster. Descoperă atracțiile spectaculoase și impactul acestui proiect în strategia Vision 2030. The post Arabia Saudită a inaugurat un parc de distracții record appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Victor Orban se ține aproape de liderul american, Donald Trump. Premierul maghiar a anunțat că merge la Washington pentru a lua parte la Consiliul pentru Pace. The post Viktor Orban, invitat iar la Washington appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Agenţia Mondială Antidoping (WADA) şi-a manifestat intenţia de a verifica dacă sportivii fac injecţii cu acid hialuronic pentru a-şi îngroşa organul sexual The post Și-ar mări penisurile ca să zboare mai mult appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viaţă, relevă o cercetare științifică ale cărei concluzii au fost date publicității recent. The post Două obiceiuri care cauzează mai mereu cancer appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Sunt riscuri mari atât pentru sănătatea populației din zonă, cât și pentru viitorii consumatori ai produselor rezultate din cereale. Cantitățile mai mari de fertilizant pot conduce la o rețetă de ,,cancer pe pâine”. The post Anchetă la Buzău după o fertilizare chimică ilegală appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Sute de persoane au manifestat vineri la Milano împotriva vizitei lui Vance şi a prezenţei agenţilor poliţiei anti-imigraţie (ICE) în delegaţia americană la Jocurile Olimpice. The post JD Vance, huiduit la JO de la Milano Cortina VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina au început aseară ărintr-o ceremonie grandioasă la care au luat parte și politicieni. The post Vicepremierul României, la JO de la Milano Cortina appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Afirmațiile care susțin că laptele este cancerigen, indiferent de cine le susține, sunt contrare adevărului, sunt cu adevărat aberante, toxice, The post Lapte hrănitor și lapte … cancerigen!? appeared first on Cotidianul RO.
15:10
E revoltă printre artiști din cauza noilor norme de pontare. Actorii se plâng că nu există nicio metodă prin care să cuantifici arta și iau atitudine. The post Alifantis către Min. Culturii: Mama ei a dracului de politică appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Magistrații Tribunalului București care dezbat propunerea DNA de arestare preventivă pentru city managerul Sectorului 5, arhitectul-șef al primăriei și mai mulți șefi din Poliția Locală au suspendat ședința. The post Blocaj în instanță în dosarul Mită la Primărie appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Traducătoare emblematică a literaturii române în spațiul suedez, Inger Johansson vorbește despre întâlnirea decisivă cu limba română, despre provocările traducerii operei lui Mircea Cărtărescu în țara Nobelului și despre legătura personală și culturală profundă care o leagă de România. The post „Mircea Cărtărescu e un vis pentru traducător‟ (Interviu) appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Surpriză mare pentru sportivii români participanți la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Aceștia au dat nas in nas cu raperul Snoop Dog care a primit și fluturat un steag românesc. The post Snopp Dog a fluturat steagul românesc VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Chitara lui Kurt Cobain și obiecte rare ale trupei The Beatles ajung la licitație în martie, la New York, într-un eveniment Christie’s de amploare. The post O chitară care i-a aparţinut lui Kurt Cobain este scoasă la licitație appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Actrița cehă de film și televiziune Jana Brejchova, fosta soție a regizorului Milos Forman, a murit vineri după o boală îndelungată. The post A murit regina din Arabela appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare # Cotidianul de Hunedoara
Circulația trenurilor din România a fost perturbată după ce componente esențiale ale instalațiilor de semnalizare și siguranță feroviară au fost furate sau distruse în mai multe stații, iar autoritățile lucrează la remediere împreună cu Poliția Transporturi Feroviare. The post Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Primarul Ciprian Ciucu își mărturisește slăbiciunea legată de prsoanele pe care le apreciază cu riscul de a fi rănit ulterior. The post Ciprian Ciucu, despre prietenia cu Drulă: Sunt genul ăla mai fraier appeared first on Cotidianul RO.
12:50
STS: Numărul apelurilor nejustificate la 112 în anul 2025, cel mai redus de la lansare # Cotidianul de Hunedoara
STS anunță o scădere record a apelurilor nejustificate la 112 în 2025, dar atenționează că numărul apelurilor abuzive rămâne ridicat, afectând intervențiile de urgență. The post STS: Numărul apelurilor nejustificate la 112 în anul 2025, cel mai redus de la lansare appeared first on Cotidianul RO.
12:30
După despărțirea recentă de antrenorul său Francis Roig și după eliminarea timpurie de la Australian Open, Raducanu a reușit să câștige patru meciuri în cinci zile la Cluj, cedând un singur set. The post Emma Răducanu, la Transylvania Open: „A fost un meci brutal” appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Crede și vrea România să joace singură pe piața mineralelor critice, semnând un parteneriat direct cu SUA și poate, făcând asta, să compromită fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru exploatarea acestor minereuri în România? The post Chiar a „invitat”-o Marco Rubio pe Oana Țoiu? appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Actorii „Bridgerton” vin la București pentru un Bal Mascat dedicat fanilor, cu ocazia lansării sezonului 4. Evenimentul are loc pe 19 februarie 2026 și este organizat de Netflix. The post Vedetele serialului „Bridgerton” vin la București appeared first on Cotidianul RO.
11:50
VIDEO Imagini spectaculoase de pe cel mai provocator tronson al autostrăzii care străpunge Carpații # Cotidianul de Hunedoara
Imagini spectaculoase arată progresul pe lotul dificil al Autostrăzii Sibiu–Pitești, unde tunelurile prin Carpați avansează rapid. Constructorii continuă lucrările complexe, cu obiectivul final în decembrie 2028. The post VIDEO Imagini spectaculoase de pe cel mai provocator tronson al autostrăzii care străpunge Carpații appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Primarul cu 2,70 la BAC acuză că nota a fost scoasă dintr-un context vechi # Cotidianul de Hunedoara
„Nu sunt perfect și nu am spus niciodată că aș fi”, scrie Adrian Cocoș (PSD), cel care a preluat atribuțiile de edil al Sectorului 3. The post Primarul cu 2,70 la BAC acuză că nota a fost scoasă dintr-un context vechi appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Sorana e în finală la Transylvania Open! Duel „românesc” de senzație cu Emma Raducanu # Cotidianul de Hunedoara
Sorana Cîrstea a oferit publicului de la Cluj o seară aproape fără greșeală și s-a calificat în finala Transylvania Open. The post Sorana e în finală la Transylvania Open! Duel „românesc” de senzație cu Emma Raducanu appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Biletele pentru meciul România – Turcia la Cupa Mondială 2026 s-au vândut în 20 de secunde. FRF negociază suplimentarea acestora și îi sfătuiește pe fani să cumpere doar din surse oficiale. The post FRF încearcă să suplimenteze biletele pentru meciul România – Turcia appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Emma, bijuteria noastră de la Transylvania Open: frumusețe, grație, inocență # Cotidianul de Hunedoara
Emma s-a calificat în finală și va juca cu Sorana astăzi de la ora 16.30 în BTarena din Cluj. The post Emma, bijuteria noastră de la Transylvania Open: frumusețe, grație, inocență appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Cât mai e șpaga în primăria lui Piedone: 15.000 de euro pentru o autorizație # Cotidianul de Hunedoara
DNA a reținut mai mulți funcționari din Primăria Sector 5 și Poliția Locală, acuzați de corupție în legătură cu documentele de recepție a unor imobile. Arhitectul șef și directorul adjunct sunt suspectați că au primit mită. The post Cât mai e șpaga în primăria lui Piedone: 15.000 de euro pentru o autorizație appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Americanii se grăbesc. SUA vor ca Ucraina şi Rusia să încheie un acord de pace în luna martie, spune Reuters # Cotidianul de Hunedoara
SUA vor ca Ucraina și Rusia să semneze un acord de pace până în martie 2026, urmat de alegeri și referendum în Ucraina în mai. The post Americanii se grăbesc. SUA vor ca Ucraina şi Rusia să încheie un acord de pace în luna martie, spune Reuters appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Îmbrățișând modelul antropocentric – omul considerându-se centrul universului -, ființa umană a înclinat spre o libertate întunecată. O libertate negativă The post Crizele economice, o radiografie spirituală appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Fiecare schimbare începe cu tine. Despre agresivitatea din comentariile online și responsabilitatea noastră colectivă # Cotidianul de Hunedoara
Internetul poate fi un spațiu frumos de dialog, informare și reconectare cu valori umane. Dar asta presupune o alegere: să nu adaugi petrol pe foc. The post Fiecare schimbare începe cu tine. Despre agresivitatea din comentariile online și responsabilitatea noastră colectivă appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
09:50
Bill și Hillary Clinton solicită ca audierile lor în dosarul Jeffrey Epstein să fie publice # Cotidianul de Hunedoara
Bill și Hillary Clinton cer audieri publice în cadrul investigației dosarului Jeffrey Epstein, pentru transparență și corectitudine, în contextul legăturilor lor cu finanțatorul american decedat. The post Bill și Hillary Clinton solicită ca audierile lor în dosarul Jeffrey Epstein să fie publice appeared first on Cotidianul RO.
