Google amână AluminiumOS până în 2028 pentru o dezvoltare mai bună
MainNews.ro, 8 februarie 2026 10:50
Google a amânat lansarea AluminiumOS până în 2028, conform unui raport The Verge. Deși există așteptări pentru o fuziune între Android și ChromeOS, realitatea internă indică un acces limitat abia în 2026. Chromebook-urile actuale, denumite „ChromeOS Classic", vor primi în continuare suport și actualizări până în mijlocul anilor 2030.
Acum o oră
10:50
10:50
Procurorul a scăpat de condamnare interlopul Alexandru Găină, acuzat de omor la comandă, în ciuda probelor slabe. Curtea de Apel București a decis achitarea acestuia, subliniind lipsa unui dosar concludent. Detalii despre caz și motivele necondamnării sunt esențiale pentru înțelegerea procesului.
10:50
Radu Drăgușin a impresionat la Tottenham după eliminarea lui Romero și ar putea deveni titular în următoarele meciuri. Cu 154 de minute jucate în acest sezon, fundașul român are ocazia de a-și demonstra abilitățile în partidele împotriva lui Newcastle, Arsenal, Fulham și Crystal Palace.
10:40
Aurelian Crăiuțu, profesor de științe politice la Universitatea Indiana, discută despre riscurile izolării Americii și erodarea democrației sub administrația Trump. El avertizează că polarizarea excesivă și slăbirea Congresului amenință stabilitatea internațională și imaginea globală a Statelor Unite.
10:40
Suspectul reținut în Dubai pentru tentativa de asasinat asupra generalului rus Vladimir Alekseev este Lyubomir Korba, un cetățean rus. FSB a acuzat Ucraina de orchestrarea atacului, în timp ce Alekseev, numărul doi din GRU, a fost împușcat la Moscova. Incidentul are implicații asupra negocierilor de pace.
Acum 2 ore
09:50
Ioan Clămparu, temutul traficant de carne vie, a fost internat de urgență la Spitalul Penitenciar Jilava, după ce a fost intoxicat cu o dozare greșită de Atoris, medicament pentru colesterol. Starea sa s-a deteriorat rapid, dar medicii au reușit să-l stabilizeze. Detalii despre viața și activitatea interlopului.
09:50
Daniel Pancu l-a criticat dur pe antrenorul Cristiano Bergodi după derby-ul clujean, exprimându-și indignarea față de comportamentul acestuia pe teren. Pancu a subliniat lipsa de respect față de jucători și a comparat situația cu experiențele trăite în străinătate, evidențiind necesitatea respectului în fotbal.
09:40
Amânarea Centurii Comarnic continuă, termenul fiind prelungit până în decembrie 2027. Problemele tehnice și întârzierile administrative afectează progresul lucrărilor, estimate la 470 milioane lei. Proiectul, vital pentru fluidizarea traficului, are în prezent o lungime de 5,9 km și include patru poduri.
09:40
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, condus de Peter Magyar, propune o taxă pe avere pentru cei bogați și un plan pentru adoptarea monedei euro. Tisza vizează consolidarea poziției țării în UE, combaterea corupției și reducerea dependenței de energia rusească până în 2035. Scrutinul din 12 aprilie promite a fi contestat.
09:40
Află cum să fixezi conversațiile pe WhatsApp pentru acces rapid! Urmează pașii simpli pentru Android și iPhone și organizează-ți chat-urile importante. Învață cum să eliberezi și să gestionezi fixările, economisind timp prețios. Descoperă acest truc util care îți va îmbunătăți experiența de utilizare pe WhatsApp.
Acum 4 ore
08:50
Lionel Messi a strălucit în amicalul Inter Miami cu Barcelona SC (Ecuador), marcând un gol de senzație și oferind un assist. Cu o cursă impresionantă, argentinianul a demonstrat că se află în formă maximă înainte de noul sezon din Major League Soccer, amintind de vremurile lui de glorie.
08:40
Un român de 46 de ani, Sergiu Cătălin Cosoiu, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi din Italia. Intervenția echipelor de salvare a fost dificilă din cauza terenului montan. Bărbatul era tatăl a doi copii și era proprietar de firmă în domeniul construcțiilor. Cauza decesului este în curs de investigare.
08:40
Cei trei funcționari de la Primăria Sectorului 5 au evitat arestul preventiv din lipsă de probe, Tribunalul București dispune control judiciar. Arhitectul șef este acuzat de mită pentru urgentarea recepției imobilelor, iar un director adjunct de Poliție Locală a semnat documente fără verificare. Ancheta continuă.
08:30
Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, declarând pe un ton glumeț că acum este român. Gestul său a venit după huiduielile adresate lui J.D. Vance, evidențiind energia pozitivă a delegației române. Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale.
07:50
Marea Britanie desfășoară avioane de vânătoare F-35B în Cipru ca răspuns la tensiunile crescute cu Iranul. Aceste avioane se alătură celor Typhoon, având un rol defensiv în contextul amenințărilor din partea administrației Trump. În paralel, negocierile între Statele Unite și Iran continuă în Oman.
07:50
Dan Nistor a comentat scandalul de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, câștigat cu 3-2. Acesta a declarat că gesturile lui Andrei Cordea au provocat reacția nervoasă a antrenorului Cristiano Bergodi. Nistor subliniază că Cordea nu ar fi trebuit să facă astfel de gesturi, insistând că erau destinate lui Bergodi și nu altcuiva.
07:30
Fiicele lui Dinu Patriciu, Ana și Maria, alături de fostele soții, se confruntă cu statul român în procesul de recuperare a datoriilor de zeci de milioane de dolari din dosarul Rompetrol. Ministerul Finanțelor a cerut plata creanței de 88 milioane USD, legând datoria de un pact între Ceaușescu și Gaddafi.
Acum 6 ore
06:40
Andrei Cordea dezvăluie scandalul de la CFR – U Cluj: „L-am înjurat, ei m-au amenințat” # MainNews.ro
Andrei Cordea a explicat scandalul de la CFR Cluj – U Cluj, meci în care a fost înjurat de Dan Nistor. Mijlocașul a mărturisit că a răspuns injuriilor, dar nu a avut intenția de a-l jigni pe antrenorul adversar. După meci, Bergodi a reacționat emoțional. Cordea și-a cerut scuze pentru incidentul regretabil.
06:30
Vloggerul olandez Tom van den Heuvel explorează Ferentari, cartierul cunoscut pentru reputația sa negativă. În ciuda avertismentelor, el descoperă că percepțiile sunt exagerate. Interacțiunile cu localnicii îi arată că linistea și siguranța sunt mai comune decât se crede, provocând o schimbare în perspectiva sa asupra cartierului.
06:30
Autoritățile cubaneze au închis hoteluri și relocat turiști din cauza unei crize energetice severe. Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga a anunțat un plan pentru reducerea consumului de energie în sectorul turistic. Criza energetică, amplificată de defecțiunile centralelor vechi, afectează grav economia țării.
05:40
Daniel Pancu a avut o reacție explosivă la interviu după meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2, criticându-l pe Cristiano Bergodi pentru incidentele de pe teren. El subliniază că respectul față de jucătorii români este esențial și că în alte țări ar fi fost arestat pentru astfel de comportamente. Scenariul scandalului a fost provocat de gesturile lui Andrei Cordea.
05:30
Cristiano Bergodi a fost implicat într-un incident tensionat după meciul CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, sarind la gâtul lui Andrei Cordea. Antrenorul nu s-a simțit bine și nu a participat la interviuri, fiind provocat de persoane neacreditate care au început să înjure. Detalii despre scandalul din fotbalul românesc.
05:30
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este acuzat de DNA pentru abuz în serviciu, legat de lucrări ilegale la străzi și drumuri, inclusiv o cale de acces pentru un ansamblu imobiliar al familiei sale. Fără autorizații, lucrările riscă explozii din cauza neglijării conducerii de gaze și electricitate.
05:30
Mii de protestatari au ieșit în stradă la Milano contra Jocurilor Olimpice de iarnă, denunțând impactul ecologic și social al competiției. Ciocniri între manifestanți și polițiști au avut loc, iar criticile vizează infrastructura nesustenabilă și creșterea costului vieții. Localnicii cer protejarea mediului montan.
Acum 8 ore
04:40
Daniel Băluță îl critică pe premierul Ilie Bolojan, comparându-l cu Jupuitu din romanul Moromeții, acuzându-l că guvernarea sa se bazează pe reducerea cheltuielilor fără a proteja cetățenii vulnerabili. Băluță subliniază nevoia de o guvernare axată pe sprijin, nu pe tăiere și control.
04:30
Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a declarat Ucraina „dușmanul" țării sale, criticând cererile Ucrainei de a stopa importurile de energie rusă. În cadrul unui miting, Orban a reafirmat opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și a avertizat asupra impactului potențial al colaborării economice sau militare.
04:30
Violențe la Milano în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Protestatarii au aruncat sticle și petarde spre forțele de ordine, contestând costurile locuințelor și impactul ecologic al evenimentului. Aceștia au denunțat infrastructura olimpică ca fiind nesustenabilă, evidențiind inegalitatea și risipa de resurse.
03:40
Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, propune eliminarea gratuității STB pentru pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei. Aproximativ 160.000 de pensionari ar putea fi afectați de această măsură. Deocamdată, proiectul este în analiză, iar Primăria a confirmat că toate gratuitățile vor fi menținute pentru moment.
03:40
CFR Cluj a obținut o victorie dramatică împotriva Universității Cluj, scor 3-2, consolidându-și locul de play-off după 7 victorii consecutive. Dan Nistor a marcat pentru oaspeți, dar golurile lui Mario Camora și Jovo Lukic au asigurat succesul echipei gazdă, menținând astfel intensitatea competiției în clasament.
03:30
Dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară, a fost amânat din cauza divergențelor între judecători. Procesul va continua la Tribunalul București în complet de divergență, cu un al treilea judecător, pentru a decide asupra legalității rechizitoriului. Georgescu este acuzat de promovarea ideologiilor fasciste.
03:30
Benjamin Netanyahu călătorește în Statele Unite pentru a discuta cu Donald Trump despre politica față de Iran. Discuțiile indirecte dintre oficialii iranieni și americani se concentrează pe programul nuclear al Iranului și pe limitarea rachetelor balistice. Trump avertizează asupra unei posibile intervenții militare.
Acum 12 ore
02:40
Subvenții record la final de 2025: partidele politice au primit aproape 20 de milioane de lei, cu sumele cele mai mari alocate PSD și AUR. USR și Forța Dreptei au depășit bugetul. Cheltuielile au fost predominant pentru presă și activități politice. În 2026, subvențiile s-au redus, complicând și mai mult situația partidelor.
02:40
Daniela Toth a strălucit la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, clasându-se în top 30 la sărituri cu schiurile. Alături de Delia Folea și echipa de sanie, românii au dat tot ce au avut mai bun. Vali Crețu a terminat pe locul 12, în timp ce Eduard Crăciun s-a clasat pe locul 25 în competiția de bob.
02:30
Benjamin Netanyahu se întâlnește cu Donald Trump la Washington pentru a discuta despre Iran. Negocierile vizează programul nuclear al Iranului și capabilitățile sale de rachete, cu un accent pe limitarea acestora. Întâlnirea survine pe fondul creșterii tensiunilor din regiune și a amenințărilor reciproce.
02:20
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down
01:40
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii pentru a discuta despre bugetul pe 2026 și financierea administrațiilor locale. Edilii cer clarificări privind impozitul pe proprietate și distribuția fondurilor din taxe. Recent, primăriile au anunțat o grevă de avertisment, solicitând respectarea Constituției de către Guvern. Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii pentru discuții legate de … Articolul Bolojan și primarii discută bugetul 2026 și finanțarea locală la Guvern apare prima dată în Main News.
01:40
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a comentat scandalul creat de antrenorul Cristiano Bergodi la meciul cu CFR Cluj, 2-3. Cu toate că Bergodi a avut o reacție impulsivă, oficialul a declarat că nu se gândește la demiterea sa și va discuta detaliile incidentului. Injuriile ar fi fost adresate antrenorului. Radu Constantea, președintele U Cluj, … Articolul U Cluj răspunde despre despărțirea de Bergodi după meciul CFR – U Cluj 3-2 apare prima dată în Main News.
01:30
Fermierii spanioli se confruntă cu pagube de milioane de euro din cauza furtunilor recente care au inundat culturile în Peninsula Iberică. Ploile torențiale și vânturile puternice au afectat grav recoltele, iar în Andaluzia, peste 11.000 de persoane au fost evacuate. Autoritățile se pregătesc pentru noi fenomene meteo extreme. Fermierii spanioli anunță pagube de milioane de … Articolul Furtuni devastatoare în Spania: Fermierii pierd milioane de euro apare prima dată în Main News.
01:20
Bani europeni cheltuiți în proiecte care rămân inaccesibile. Muzeul de istorie naturală din Iași, închis de aproape 13 ani, și alte investiții cu fonduri UE resping realitatea cetățenilor. Inaugurările simbolice ale autorităților nu se traduc în accesibilitate, iar investițiile rămân fără funcționalitate reală. Muzeul de istorie naturală din Iași, inaugurat de premierul Ciucă, rămâne închis … Articolul Bani europeni irosiți, uși închise: Proiectul de la Iași lipsit de cetățeni apare prima dată în Main News.
00:40
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile într-un dosar de mită legat de reînnoirea unui contract RAR de 23 milioane lei. Acuzat împreună cu omul de afaceri Cătălin Bușe, Cuc a promis mită de 6% din valoarea acordului-cadru pentru influențarea desemnării comisiei de evaluare. Răzvan … Articolul Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, arestat pentru mită la RAR apare prima dată în Main News.
00:40
Iuliu Mureșan a reacționat vehement la incidentul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, cerând o pedeapsă exemplară după scandalul de la meciul CFR Cluj – U Cluj. El a subliniat că antrenorul trebuie să fie un model pentru jucători și că astfel de comportamente sunt intolerabile în fotbal. Iuliu Mureşan solicită măsuri împotriva lui Cristiano … Articolul Iuliu Mureșan îl critică pe Cristiano Bergodi: „Pedeapsa trebuie să fie exemplară” apare prima dată în Main News.
00:20
Trei schiori și-au pierdut viața în avalanșe din Alpii italieni, în zone importante pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Avalanșele au avut loc în regiunile Trentino-Alto Adige și Lombardia, unde condițiile meteorologice au crescut riscul de accidente. Serviciile de salvare au intervenit rapid. Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în regiunile … Articolul Avalanșe fatale în Alpii italieni: Trei schiori morți înainte de Jocurile Olimpice apare prima dată în Main News.
00:20
Administrația Trump va organiza pe 19 februarie reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, un proiect global dedicat rezolvării conflictelor. Evenimentul va avea loc la Institutul pentru Pace Donald J. Trump, cu participarea premierului ungar Viktor Orban. România și alte 23 de țări analizând propunerea. Administrația Trump va organiza prima reuniune a Consiliului pentru Pace pe … Articolul Invitații pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace, sub egida Trump apare prima dată în Main News.
7 februarie 2026
23:40
De la ceasuri scumpe la Timex accesibile: Ilie Bolojan stârnește controverse pe social media # MainNews.ro
Speculații recente susțin că premierul Ilie Bolojan ar purta un ceas de lux Patek Philippe, evaluat la 200.000 de euro, neînregistrat în declarația sa de avere. În realitate, Bolojan a clarificat că poartă un ceas Timex, cu un preț între 200 și 700 de lei, generând o intensă dezbatere pe rețelele sociale. Premierul Ilie Bolojan … Articolul De la ceasuri scumpe la Timex accesibile: Ilie Bolojan stârnește controverse pe social media apare prima dată în Main News.
23:40
CFR Cluj a obținut o victorie dramatică în derby-ul Clujului, învingând Universitatea cu 3-2. Meciul a fost marcat de incidente violente, antrenorul Cristiano Bergodi fiind implicat într-un scandal neobișnuit, lovind doi jucători adversi. Asistă la toate detaliile acestei confruntări electrizante! CFR Cluj a învins Universitatea Cluj cu 3-2, obținând a șaptea victorie consecutivă Incidentul de … Articolul Derby-ul Clujului: Antrenorul Bergodi implicat în scandal cu jucători adversi apare prima dată în Main News.
23:30
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind acuzat de dare de mită în dosarul legat de reînnoirea unui acord-cadru de 23 de milioane de lei pentru mentenanța echipamentelor de verificare tehnică. Detalii despre acuzații și măsurile impuse de Tribunalul București. Răzvan Cuc, fost ministru … Articolul Răzvan Cuc, fost ministru, arestat la domiciliu în dosarul mitei RAR apare prima dată în Main News.
23:20
Tinerii polițiști din România renunță la uniformă din cauza volumului mare de muncă și aleg să devină șoferi de TIR pentru salarii mai mari. Deficitul de personal afectează siguranța cetățenilor, iar mediul rural se confruntă cu aceleași efective de 30 de ani. Peste 2000 de polițiști au părăsit sistemul în 2025. Aproape 15.000 de polițiști … Articolul Tinerii polițiști părăsesc uniforma pentru a deveni șoferi de TIR din cauza stresului apare prima dată în Main News.
23:20
Criza energetică din Cuba afectează turismul: hoteluri închise și schimbări pentru turiști # MainNews.ro
Criza energetică din Cuba afectează grav turismul, cu hoteluri închise și turiști relocați. Guvernul cubanez implementează măsuri pentru a reduce consumul de energie și a sprijini sectorul turistic. În 2025, numărul turiștilor a atins cel mai scăzut nivel din 2002, demonstrând impactul sancțiunilor și pandemiei asupra economiei. Guvernul cubanez închide hoteluri și relocatează turiști pentru … Articolul Criza energetică din Cuba afectează turismul: hoteluri închise și schimbări pentru turiști apare prima dată în Main News.
22:40
Alexandru Chipciu a avut o reacție puternică după meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2, apreciind jocul echipei sale și subliniind că se va califica în play-off dacă mențin nivelul. A comentat conflictul cu Andrei Cordea, menționând provocările din teren și felicitând CFR pentru victorie, exprimând mândrie pentru colegi și suporteri. Alexandru Chipciu a comentat … Articolul Alexandru Chipciu, reacție dură după CFR Cluj – U Cluj: „Au sărit doar în piscină” apare prima dată în Main News.
22:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat măsuri de sprijin pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru pensionari, inclusiv scutirea de la plata CASS. De asemenea, bugetul programului FIV ar putea fi dublat, stimulând astfel familiile în nevoie. Deciziile vor fi luate în curând în coaliția de guvernare. Ministrul Muncii propune scutirea … Articolul Clarificări ale Ministrului Muncii despre pachetul PSD și programul FIV apare prima dată în Main News.
