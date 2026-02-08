Drăgușin, favorit la titularizare în urma eliminării lui Romero

23:20

Tinerii polițiști din România renunță la uniformă din cauza volumului mare de muncă și aleg să devină șoferi de TIR pentru salarii mai mari. Deficitul de personal afectează siguranța cetățenilor, iar mediul rural se confruntă cu aceleași efective de 30 de ani. Peste 2000 de polițiști au părăsit sistemul în 2025. Aproape 15.000 de polițiști … Articolul Tinerii polițiști părăsesc uniforma pentru a deveni șoferi de TIR din cauza stresului apare prima dată în Main News.