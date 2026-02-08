Un nou program în România: Credite garantate de până la 150.000 euro pentru investiţii, capital de lucru şi dezvoltarea afacerilor

00:15

Aurul a început să intre tot mai mult în centrul atenţiei tuturor, în special anul trecut, când preţul metalului preţios a crescut cu cel puţin 65%, însemnând o evoluţie spectaculoasă, care de foarte mulţi ani nu a mai fost înregistrată. Daniel Văduvă, fondator Avangard Gold, a spus pentru ZF că sistemul bancar a avut o contribuţie semnificativă la creşterea preţului la aur, reprezentând circa 70% din această creştere semnificativă. În acelaşi timp, dacă s-ar proceda ca în perioada de dinaintea anului 1990, corelând masa monetară cu aurul, atunci preţul ar fi trebuit să fie 10.000 dolari uncia.