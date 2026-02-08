Super-meciuri pentru români în cele mai tari campionate! Cristi Chivu joacă la Sassuolo. Dueluri tari în Anglia și Franța

18:20

Sorana Cîrstea este noua campioană de la Transylvania Open, după ce a învins-o în finală pe Emma Răducanu, campioana de la US Open 2021, scor 6-0, 6-2, la capătul unui meci fără istoric. Pentru Cîrstea, acesta este al patrulea titlu WTA câştigat la simplu. Victoria din finala de la Cluj-Napoca îi aduce Soranei Cîrstea 250 […]