Hansi Flick, gata să ia o decizie radicală la Bacelona! Cum influențează alegerile pentru funcția de președinte

FCSB a mai primit o lovitură, înaintea meciului cu Oțelul, din etapa a 26-a din Liga 1. După Juri Cisotti și Daniel Graovac, nici Siyabonga Ngezana nu va fi apt pentru duelul de la Galați. Fundașul sud-african era anunțat titular în meciul de runda trecută cu Botoșani, câștigat de FCSB cu 2-1. Ngezana a fost însă înlocuit pe ultima sută de […]