Investigație The Guardian: Substack face bani din newslettere naziste. Libertate de exprimare?
SportMedia, 8 februarie 2026 14:20
Platforma globală de publishing Substack generează venituri din newslettere care promovează ideologie nazistă, antisemitism și teorii ale supremației albe, potrivit unei investigații publicate de The Guardian. Modelul de business al Substack le permite utilizatorilor să își creeze propriile publicații și să taxeze abonamente pentru conținut premium, în timp ce platforma reține aproximativ 10% din încasări.
• • •
Acum o oră
14:20
14:20
JO 2026: Patinaj artistic – Americanul Malinin, eclipsat în programul scurt, dar SUA rămân în fruntea clasamentului pe echipe
Americanul Ilia Malinin, vedeta patinajului artistic, a fost eclipsat sâmbătă seara de japonezul Yuma Kagiyama în programul scurt pe echipe masculin la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026, dar Statele Unite conduc în clasament înainte de finala de duminică, scrie AFP. Malinin, în vârstă de 21 de ani, dublu campion mondial en-titre, a făcut
14:20
Primul centru pentru mari arși de după Revoluție, aproape de deschidere, la Timișoara. Clădirea este gata, urmează dotarea cu echipamente
Construcția noului Centru de Arși Grav de la Timișoara a fost finalizată, iar proiectul a intrat în ultima etapă – achiziția și instalarea echipamentelor medicale, testarea fluxurilor și pregătirea pentru punerea în funcțiune, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Unitatea este primul centru pentru mari arși construit în România după 1989 și ar urma să
14:20
Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice de la Cortina 2026. A fost transportată cu elicopterul (Video)
Celebra schioare americană Lindsey Vonn (SUA, 41 de ani), a suferit un grav accidentat în proba de coborâre de la Cortina, din cadrul Jocurilor Olimpice 2026 din Italia. Multipla campioană olimpică și mondială, care suferise o ruptură completă a ligamentului încrucișat anterior la genunchi, la o competiție care a precedat Jocurile, a avut parte de
14:20
Prima reacție a lui Nicușor Dan, după ce a primit invitația lui Trump de a participa la inaugurarea Consiliului pentru Pace
Președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace", inițiativa diplomatică lansată de președintele american Donald Trump, programată pe 19 februarie, la Washington, însă România nu a luat încă o decizie privind prezența la eveniment. „Am primit invitația de a participa la prima reuniune a
Acum 4 ore
12:20
Ziua 1446 Doar câteva ore cu electricitate la Kiev. Atacuri și sabotaje pe teritoriul Rusiei. Efectul neașteptat al unui armistițiu
În ziua 1446 de război, Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, lovind stații de înaltă tensiune, linii de transport și centrale termice-cheie, ceea ce a declanșat pene de curent de urgență în majoritatea regiunilor și a forțat reducerea producției la centralele nucleare, cu oprirea automată a unei unități.
12:20
Consiliul pentru Pace al lui Trump, la prima reuniune: Orban confirmă participarea, Italia și mai multe state UE refuză, România analizează
Prima reuniune a liderilor din cadrul „Consiliului pentru Pace", inițiativa diplomatică lansată de Donald Trump, va avea loc pe 19 februarie, la Washington, la Institutul American pentru Pace, potrivit unei confirmări oferite de un oficial al guvernului american, citat de Reuters. Axios a relatat anterior că întâlnirea va avea și rol de conferință de strângere
12:20
Pedeapsa uriașă pe care o riscă Cristiano Bergodi după incidentele din derbiul CFR – U Cluj
Au fost incidente mai mult decât scandaloase la finalul derbiului dintre CFR Cluj și U Cluj, scor 3-2 în Gruia, în runda curentă de Superliga. Antrenorul italian de la U, Cristiano Bergodi a sărit la bătaie efectiv cu câțiva jucători de la CFR, în special cu Andrei Cordea, care pe parcursul partidei i-a adresat mai
12:20
Administrația Națională de Meteorologie anunță o răcire accentuată a vremii și precipitații predominant sub formă de ninsoare în aproape toată țara, în intervalul 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, duminică și în noaptea de duminică spre luni va ninge în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar de luni seara până
12:20
Trump lovește industria apărării: plafonează salariile CEO, blochează dividendele și răscumpărările de acțiuni. Investitorii reclamă o ingerință excesivă
Investitorii din industria americană de apărare sunt tot mai îngrijorați după ce președintele Donald Trump a impus noi restricții dure asupra modului în care contractorii militari își pot recompensa conducerea și acționarii, măsuri considerate de mulți o intervenție federală excesivă în funcționarea pieței. Potrivit Reuters, citată de News.ro, un ordin executiv semnat pe 7 ianuarie
12:20
Cuvinte elogioase la adresa Soranei Cîrstea, spuse de Emma Răducanu, după finala pierdută la WTA Transylvania Open
Sportiva britanică cu origini românești Emma Răducanu a pierdut din postura de favorită numărul 1 finala de la WTA Transylvania Open, turneu WTA de tip 250 disputat la Cluj-Napoca. Răducanu, fostă campioană la US Open la doar 19 ani, a intrat imediat la televiziunea britanică BBC, după jocul pierdut cu sportiva noastră născută la Târgoviște,
12:20
Urcare de senzație pentru Sorana Cîrstea în WTA Race după triumful de la Transylvania Open
Sorana Cîrstea a cucerit titlul de la Cluj Napoca, din cadrul turneului WTA Transylvania Open, de tip 250, iar acum a devenit românca cel mai bine clasată din circuit. Mai mult, urcarea este una de senzație și în clasamentul pe anul în curs, așa-numitul WTA Race, acolo unde Sori este acum pe locul 15, după
Acum 6 ore
10:20
Publisherul Washington Post, Will Lewis, și-a anunțat demisia, în plin proces de concedieri masive. Prima reacție a lui Bezos
Will Lewis, CEO și publisher al The Washington Post, și-a anunțat brusc demisia, la doar câteva zile după ce ziarul a concediat o treime din angajați, inclusiv cel puțin 300 de jurnaliști. Redacția, care îl acuza că a eșuat în redresarea financiară a publicației, a salutat demisia. Potrivit CNN, plecarea lui Lewis vine într-un moment
10:20
Italia refuză „Consiliul pentru Pace" al lui Trump. Invocă un „obstacol constituțional insurmontabil"
Italia nu va participa la așa-numitul „Consiliu pentru Pace" propus de președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă ministrul de externe Antonio Tajani, invocând limitări constituționale „insurmontabile". Inițiativa americană a fost concepută inițial pentru a supraveghea un armistițiu în Gaza și reconstrucția teritoriului palestinian, dar ulterior și-a extins ambițiile, urmând să devină un organism cu
10:20
Se desparte U Cluj de Cristiano Bergodi după scandalul uluitor din finalul derbiului cu CFR? „Vom avea o discuție"
Președintele Universității Cluj, Radu Constantea a reacționat după scandalul teribil în care a fost implicat antrenorul Șepcilor Roșii Cristiano Bergodi, la finalul derbiului clujean pierdut cu CFR, sâmbătă seara, scor 2-3. La finalul partidei, Bergodi, aflat într-o criză acută de nervi, a sărit la bătaie cu pumnii asupra jucătorilor lui CFR, în special asupra lui
10:20
Ungaria: Partidul de opoziție Tisza promite taxă pe averile mari, adoptarea euro și eliminarea dependenței de Rusia
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria propune introducerea unei taxe pe avere pentru cei foarte bogaţi, adoptarea monedei euro şi ancorarea fermă a ţării în Uniunea Europeană şi NATO, potrivit programului său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă. Formaţiunea, condusă de Peter Magyar, reprezintă cel mai puternic competitor al premierului naţionalist Viktor Orbán de
10:20
Locul în care creștem ne modifică personalitatea. De ce am fi alți oameni, dacă am copilări în altă cultură
Ai fi aceeași persoană dacă ai fi crescut într-o altă țară, într-o altă cultură, cu alte reguli sociale și alte valori? Tot mai multe cercetări științifice sugerează că răspunsul este: probabil nu. Suntem, de fapt, rezultatul unei combinații între ADN și locul în care trăim. Genele nu explică tot Deși structura ADN-ului nostru nu se
10:20
Paraguay a învins România în Cupa Davis. Ce urmează pentru tricolori în luna septembrie
Echipa națională de tenis masculin a României a pierdut meciul cu Paraguay în Cupa Davis, în deplasare, scor 3-1, la Club Internacional de Tenis din Asuncion. A fost un meci din cadrul play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, iar după prima zi, România și Paraguay se aflau la egalitate, scor 1-1. Sâmbătă, tricolorii au
Acum 8 ore
08:20
Cu ceasurile pe masă (II): „Sfidarea românilor", dincolo de zona suveranistă. Topul luxului în PSD, PNL, USR și UDMR
După ce un fake-new intens promovat online și la televiziuni cu discurs suveranist a susținut că premierul României ar purta un ceas de 200.000 de euro – informație demontată ulterior – spotmedia.ro a verificat toate declarațiile de avere ale deputaților și senatorilor. Rezultatul: 1 din 5 deputați și 1 din 4 senatori declară bunuri de
08:20
Japonia votează în condiții de iarnă severă. „Doamna de Fier" niponă mizează pe o victorie detașată. Sociolog: „ceva se schimbă"
Japonezii votează duminică în condiții de iarnă severă, cu ninsori abundente și perturbări majore în transport, la alegerile anticipate convocate de premierul Sanae Takaichi, într-un scrutin despre care sondajele arată că ar putea aduce o victorie confortabilă coaliției de guvernare. Sunt primele alegeri organizate în mijlocul iernii în ultimii 36 de ani în Japonia, țară
Acum 12 ore
02:20
Ce impact are asupra copiilor mici timpul excesiv petrecut în fața ecranelor – studiu britanic
Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor poate limita semnificativ vocabularul copiilor mici, conform unei cercetări recente din Marea Britanie. Cercetarea comandată de guvernul britanic privind învățarea acasă și timpul petrecut în fața ecranelor a vizat 4.758 de copii, când aceștia aveau nouă luni, în 2022, și din nou la vârsta de doi ani, între octombrie
02:20
De cele mai multe ori, nu intrăm într-o relație cu întrebări, ci cu speranțe. Nu ne întrebăm ce presupune iubirea, ci ce ar trebui să ne ofere. Cum ar trebui să ne simțim, ce ar trebui să se rezolve de la sine, ce ar trebui să devină mai ușor. Iubirea este învestită, încă de la
02:20
Mulți credeau că așa ceva e posibil doar în filme. Dar acum cineva a pus în practică o idee care părea SF: roboții angajează oameni pentru sarcini fizice pe care ei nu le pot efectua. Conceptul a trecut de la speculație la realitate săptămâna aceasta, odată cu lansarea platformei rentahuman.ai. Proiectul a fost anunțat de
02:20
Acum 24 ore
22:20
Ciucu –
Războiul politic din Primăria Capitalei escaladează public între primarul general Ciprian Ciucu și liderul PSD București, primarul Sectorului 4 Daniel Băluță. Ciucu acuză PSD că blochează proiectele din Consiliul General și vorbește despre „parșivenie” și jocuri duble, în timp ce Băluță îl numește „amator lipsit de soluții”, îl acuză de „mitocănie” și „bullying” și îi … The post Ciucu – Băluță, conflict deschis în Capitală: „Pune mâna și votează” vs „apucături de baron, mitocănie și bullying” appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Casa Albă a făcut, cu întârziere, un pas înapoi după ce pe contul de social media al președintelui Donald Trump a fost distribuit un videoclip cu conținut rasist, retrăgând postarea în urma criticilor venite inclusiv din partea republicanilor. Videoclipul, care promova afirmații false despre fraudă electorală, se încheia cu imagini în care capetele fostului președinte … The post Postarea a fost ștearsă, tiparul rămâne. Rasismul ca reflex în comunicarea lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
22:20
„Pachetul Dmitriev”: Rusia ar fi propus SUA un acord economic uriaș, de 12 trilioane de dolari. Reacția lui Zelenski # SportMedia
Rusia a propus Statelor Unite un acord de cooperare economică estimat la 12 trilioane de dolari, într-un demers care ar putea include concesii ce afectează direct Ucraina – inclusiv posibila recunoaștere a Crimeei. Informația a fost obținută de serviciile ucrainene de informații, a declarat președintele Volodimir Zelenski, care avertizează că Kievul nu va accepta „înțelegeri … The post „Pachetul Dmitriev”: Rusia ar fi propus SUA un acord economic uriaș, de 12 trilioane de dolari. Reacția lui Zelenski appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Superliga: CFR Cluj învinge U Cluj și urcă pe loc de play-off. Cristiano Bergodi a sărit să bată jucătorii lui CFR Cluj # SportMedia
CFR Cluj a câștigat derby-ul local cu U Cluj, scor 3-2, și a urcat pe loc de play-off. Echipa lui Daniel Pancu a obținut a șaptea victorie la rând după un meci foarte spectaculos. CFR Cluj a deschis scorul în minutul 5, prin Damjan Djokovic cu o lovitură de cap, iar Biliboc a făcut 2-0 … The post Superliga: CFR Cluj învinge U Cluj și urcă pe loc de play-off. Cristiano Bergodi a sărit să bată jucătorii lui CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Oana Țoiu, interviu pentru Bloomberg: „Rusia trebuie forțată economic spre pace. Nu putem avea încredere în ce spune, ci în ce face” (Video) # SportMedia
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat, într-un interviu acordat Bloomberg, în emisiunea Balance of Power, că Rusia nu dă semne reale că ar urmări pacea, iar singura cale credibilă pentru a opri războiul din Ucraina este creșterea presiunii economice și militare asupra Moscovei. Oficialul român a pledat pentru continuarea sancțiunilor coordonate cu Statele … The post Oana Țoiu, interviu pentru Bloomberg: „Rusia trebuie forțată economic spre pace. Nu putem avea încredere în ce spune, ci în ce face” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
20:20
„Penisgate” la Jocurile Olimpice: de ce și-ar injecta schiorii acid hialuronic în penis și care sunt riscurile medicale # SportMedia
La debutul Jocurilor Olimpice de iarnă, săriturile cu schiurile sunt zguduite de un scandal neobișnuit: Agenția Mondială Antidoping investighează acuzații potrivit cărora unii sportivi și-ar fi injectat acid hialuronic în penis pentru a obține costume mai mari și, implicit, un avantaj aerodinamic. The Guardian scrie că scandalul, apărut inițial în presa germană și poreclit deja … The post „Penisgate” la Jocurile Olimpice: de ce și-ar injecta schiorii acid hialuronic în penis și care sunt riscurile medicale appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Cum se dădeau șpăgile la Primăria Sectorului 5: „Pedro” forța plata, banii ajungeau la șefi din Primărie. Mită dată și în toaleta instituției # SportMedia
Un polițist local poreclit „Pedro” a cerut 24.000 de euro pentru urgentarea recepției unui ansamblu rezidențial, a acceptat 18.000 de euro și a încasat banii într-o pungă de plastic, în mașina dezvoltatorului. Din sumă, 70.000 de lei au fost „distribuiți” către superiori. Ulterior, alte șpăgi au fost împărțite chiar în toaleta Primăriei. Trei oficiali – … The post Cum se dădeau șpăgile la Primăria Sectorului 5: „Pedro” forța plata, banii ajungeau la șefi din Primărie. Mită dată și în toaleta instituției appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Ciucu nu vrea partid nou cu Bolojan și spune că opoziția în PNL este mai mică decât se vorbește. Care e soluția # SportMedia
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că nu ia în calcul să rupă PNL și să facă un partid nou alături de premierul Ilie Bolojan, argumentând că partidele noi „nu au aer să respire în doi-trei ani” fără structuri teritoriale. În schimb, Ciucu pledează pentru reformarea PNL „în zona cu adevărat responsabilă şi reformatoare”, … The post Ciucu nu vrea partid nou cu Bolojan și spune că opoziția în PNL este mai mică decât se vorbește. Care e soluția appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Sportivii români vor evolua la sanie și schi fond, duminică 8 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie). Duminică 8 februarie (ora României)SANIE18:00 – Sanie individual masculin – manșa 3: Valentin Crețu, Eduard Crăciun19:31 – Sanie individual masculin – manșa 4 (finală): Valentin Crețu, Eduard Crăciun SCHI FOND13:30 – 10 km+10 … The post Jocurile Olimpice 2026: Programul de duminică al sportivilor români appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Profesorii se pregătesc de grevă: 8 din 10 susțin protestul, peste 85% spun că măsurile îi lovesc puternic # SportMedia
8 din 10 angajați din învățământ susțin declanșarea grevei, iar peste 85% spun că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan le afectează puternic activitatea profesională, arată rezultatele unei consultări interne realizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Sindicatele anunță referendumuri pentru proteste în martie și aprilie, inclusiv în perioade-cheie precum simulările și finalul anului școlar. … The post Profesorii se pregătesc de grevă: 8 din 10 susțin protestul, peste 85% spun că măsurile îi lovesc puternic appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că a primit o invitaţie la Washington pentru a participa, peste două săptămâni, la reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace” iniţiat de preşedintele american Donald Trump, o nouă structură menită să gestioneze conflicte armate, inclusiv situaţia din Gaza. Anunţul a fost făcut de Orban în cadrul unui miting … The post Reuniune inaugurală a „Consiliului de pace” al lui Trump. Orban, invitat la Washington appeared first on spotmedia.ro.
18:20
OMS: Peste o treime dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite. Două obiceiuri cotidiene stau la baza majorității îmbolnăvirilor # SportMedia
Mai mult de o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel global sunt legate de factori de risc prevenibili, iar două obiceiuri de stil de viață – fumatul și consumul de alcool – rămân principalii responsabili, arată o amplă analiză a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), publicată săptămâna aceasta în revista Nature Medicine. Potrivit … The post OMS: Peste o treime dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite. Două obiceiuri cotidiene stau la baza majorității îmbolnăvirilor appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Ciucu: „N-avem bani nici să ieșim pe ușă”. „House of Cards” în Consiliul General. Nu exclude alianță cu AUR, chiar dacă are o „dilemă morală” # SportMedia
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că Bucureștiul riscă să intre în incapacitate de plată, pe fondul unei finanțări pe care o descrie drept „atât de jos” încât „n-am ce negocia” nici măcar atunci când primește telefoane de la politicieni pentru a interveni în administrație. În același timp, Ciucu susține că „cea mai mare … The post Ciucu: „N-avem bani nici să ieșim pe ușă”. „House of Cards” în Consiliul General. Nu exclude alianță cu AUR, chiar dacă are o „dilemă morală” appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu și a câștigat finala de la Transylvania Open. Sportiva noastră s-a impus fără emoții, după un meci în două seturi, scor 6-0, 6-2. După victoria de la Transylvania Open, Sorana urcă 5 locuri în clasamentul WTA și ajunge pe 31. Emma Răducanu face și ea un salt de … The post Sorana Cîrstea o învinge pe Emma Răducanu și câștigă Transylvania Open appeared first on spotmedia.ro.
18:20
București: explozie la o locuință din Sectorul 2, două victime, mașini avariate. Este al doilea incident în câteva ore # SportMedia
O nouă explozie s-a produs sâmbătă în Capitală, la câteva ore după deflagrația din Chitila, județul Ilfov. De această dată, incidentul a avut loc într-o locuință din Sectorul 2 și s-a soldat cu două persoane rănite, în timp ce suflul exploziei a aruncat în stradă elemente de tâmplărie care au avariat mașini parcate. În total, … The post București: explozie la o locuință din Sectorul 2, două victime, mașini avariate. Este al doilea incident în câteva ore appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Atenționare de călătorie de la MAE: Zboruri anulate în Germania din cauza condițiilor meteo # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează, sâmbătă, cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania că mai multe curse aeriene, care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, au fost anulate din cauza condițiilor meteo extreme. MAE recomandă cetățenilor români să verifice starea zborurilor înainte de a efectua … The post Atenționare de călătorie de la MAE: Zboruri anulate în Germania din cauza condițiilor meteo appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Mircea Lucescu este gata să renunțe la echipa națională cu o condiție. În cazul în care Gică Hagi ar fi de acord să preia echipa națională, Lucescu ar fi gata să renunțe fără să stea pe gânduri. Într-o discuție cu Gigi Becali, Mircea Lucescu i-a transmis că va face acest pas dacă Gică Hagi va … The post Antrenorul pentru care Mircea Lucescu renunță pe loc la echipa națională appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
14:20
Circulația trenurilor este grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare # SportMedia
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat sâmbătă că în cursul nopții au fost înregistrate acte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat semnificativ circulația trenurilor. Pe secția Brănești – Pasărea, în București, au fost semnalate disfuncționalități ale instalațiilor de siguranță feroviară începând cu ora 20:55, … The post Circulația trenurilor este grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare appeared first on spotmedia.ro.
14:20
FCSB a anunțat care este prima problemă pe care o are cu Matei Popa, portarul de 18 ani titularizat într-o situație disperată. Roș-albaștrii și-au dat seama că Popa nu este suficient de puternic pentru a degaja mingea mai departe de centrul terenului. Acest lucru este cauzat de faptul că el nu era pregătit să apere, … The post Prima problemă pe care FCSB o are cu Matei Popa appeared first on spotmedia.ro.
14:20
O dronă a fost depistată în raionul Drochia, din Republica Moldova, verificările indicând că aparatul de zbor este model Gerbera, de fabricație rusească, şi nu conţine încărcătură explozivă. Incidentul are loc la două săptămâni după ce o dronă rusească având 50 kg de explozibil, a fost găsită în curtea unei case nelocuite din raionul Ştefan … The post Încă o dronă rusească a fost găsită în Republica Moldova appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Zelenski anunță că SUA au dat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru a ajunge la un acord # SportMedia
Statele Unite au acordat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani, a declarat președintele Volodimir Zelenski reporterilor. Zelenski a făcut aceste declarații în contextul în care atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au forțat centralele nucleare să reducă producția, … The post Zelenski anunță că SUA au dat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru a ajunge la un acord appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Un fermier a lăsat un sat întreg fără curent timp de 10 ore, după ce a incercat să transporte porci cu o dronă # SportMedia
Un incident neobișnuit a avut loc în provincia Sichuan, sud-vestul Chinei. Un fermier a folosit o dronă pentru a transporta porci spre abator, dar unul dintre ei a rămas suspendat în aer. Localitatea în care trăiește bărbatul a rămas fără curent 10 ore. Evenimentul s-a petrecut pe 24 ianuarie, când fermierul care locuiește într-o zonă … The post Un fermier a lăsat un sat întreg fără curent timp de 10 ore, după ce a incercat să transporte porci cu o dronă appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Atacantul brazilian Rodrygo suferă de tendinită la mușchiul coapsei drepte, a anunțat Real Madrid, fără a specifica durata absenței acestuia, scrie AFP. Echipa madrilenă, care se va deplasa duminică seara la Valencia pentru meciul din etapa a 23-a din La Liga, este deja lipsită de Vinicius Junior, suspendat, și de Jude Bellingham, accidentat la coapsa … The post Pierdere importantă pentru Real Madrid appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Spitalele din capitala Germaniei raportează un număr tot mai mare de incidente suspecte, inclusiv atacuri cibernetice, survolări cu drone și incendieri. Experții avertizează că unitățile medicale sunt ținte ușoare. Asociația Spitalelor din Berlin (BKG) a emis un avertisment în care descrie o serie de „incidente aparent inexplicabile” petrecute la spitale și unități medicale din capitală. … The post Spitalele din Berlin, amenințate de un val de atacuri appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 și în alte instituții publice: Cine sunt cele trei persoane reținute și de ce sunt acuzate # SportMedia
Trei persoane au fost reținute, vineri seara, în urma descinderilor procurorilor DNA la sediul Primăriei Sectorului 5, la alte trei instituții publice și la domiciliile a cinci persoane, într-un dosar ce vizează suspiciuni de trafic de influență, mită și falsuri pentru urgentarea recepției unor imobile. Este vorba despre: De asemenea, un om de afaceri implicat … The post Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 și în alte instituții publice: Cine sunt cele trei persoane reținute și de ce sunt acuzate appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Situația lui Ofri Arad se complică din nou. Considerat cel mai important transfer al iernii la FCSB, mijlocașul israelian este în urmă cu pregătirea fizică și debutul său se amână din nou. Staff-ul de la FCSB este alarmat de faptul că israelianul nu are ritm de joc, iar debutul său a fost amânat iar, pentru … The post Ofri Arad, misterul de la FCSB: Debutul israelianului se amână din nou appeared first on spotmedia.ro.
