Am fost la cinema să văd filmul Efectul Pufi și am descoperit o comedie românească altfel: Dialoguri naturale, râsete în sală și o poveste de dragoste cu suflet (VIDEO)

Am fost la cinema să văd Efectul Pufi și am ieșit din sală cu zâmbetul pe buze și cu sentimentul că am văzut o comedie românească altfel. Deși filmul pornește de la ideea unui bărbat obișnuit care descoperă că ar putea avea mai mult succes la întâlniri dacă adoptă un câine, Efectul Pufi nu este, de fapt, un film despre animale. […] © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media