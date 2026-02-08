Aplicațiile pentru boicotarea produselor americane câștigă teren în Europa în contextul crizei din Groenlanda
G4Media, 8 februarie 2026 15:50
Producătorii de aplicații mobile concepute pentru a ajuta cumpărătorii să identifice și să boicoteze produsele americane spun că au observat o creștere a interesului în Danemarca și nu numai, după recentele tensiuni legate de planurile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda. Creatorul aplicației „Made O’Meter”, Ian Rosenfeldt, a declarat că a înregistrat aproximativ 30.000 de […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
16:20
Noi detalii legate de discuția dintre spioni străini despre un apropiat al lui Trump. Convorbirea, ascunsă de Casa Albă, a avut ca subiect Iranul # G4Media
Publicația americană Wall Street Journal a dezvăluit duminică noi detalii despre plângerea depusă de un avertizor de integritate (whistleblower) împotriva directorului Comunității Naționale de Informații, Tulsi Gabbard. Plângerea, despre care a scris sâmbătă și The Guardian, vizează secretizarea de către Gabbard – o loială a lui Donald Trump – a unei conversații telefonice interceptată de […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
16:10
Proteina apoB și testul care ar putea fi un predictor mai bun al riscului de boli cardiovasculare decât nivelul colesterolului # G4Media
Colesterolul „rău” (LDL) este un factor major de risc pentru bolile de inimă, iar majoritatea oamenilor sunt testați pentru acesta în cadrul controalelor medicale anuale. Există însă un alt marker din sânge care ar putea fi un predictor mai bun al riscului de boală cardiacă, sugerează o analiză amplă recentă. Totuși, acesta nu face parte […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:00
AI a produs companiilor americane de software pierderi de 400 de miliarde de dolari într-o săptămână. Bursa se pregătește de scăderi și mai mari # G4Media
Companiile de Inteligența Artificială au determinat pierderi bursiere de 400 de miliarde de dolari din sectorul software, pe măsură ce investitorii o evaluează ca înlocuitor, nu doar ca instrument, arată o analiză a publicației americane Axios, citată de Mediafax. Scăderea a fost declanșată de lansările recente ale companiei Anthropic, ale cărei instrumente bazate pe AI […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:50
Aplicațiile pentru boicotarea produselor americane câștigă teren în Europa în contextul crizei din Groenlanda # G4Media
Producătorii de aplicații mobile concepute pentru a ajuta cumpărătorii să identifice și să boicoteze produsele americane spun că au observat o creștere a interesului în Danemarca și nu numai, după recentele tensiuni legate de planurile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda. Creatorul aplicației „Made O’Meter”, Ian Rosenfeldt, a declarat că a înregistrat aproximativ 30.000 de […] © G4Media.ro.
15:50
Am fost la cinema să văd filmul Efectul Pufi și am descoperit o comedie românească altfel: Dialoguri naturale, râsete în sală și o poveste de dragoste cu suflet (VIDEO) # G4Media
Am fost la cinema să văd Efectul Pufi și am ieșit din sală cu zâmbetul pe buze și cu sentimentul că am văzut o comedie românească altfel. Deși filmul pornește de la ideea unui bărbat obișnuit care descoperă că ar putea avea mai mult succes la întâlniri dacă adoptă un câine, Efectul Pufi nu este, de fapt, un film despre animale. […] © G4Media.ro.
15:40
Contracarea propagandei chineze: Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritul budist „nu l-a întâlnit niciodată” pe Epstein # G4Media
Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritual budist în exil, al cărui nume apare în dosarele Epstein, „nu l-a întâlnit niciodată” pe Jeffrey Epstein, după ce presa chineză l-a asociat cu agresorul sexual american, transmite Agerpres. O căutare în milioanele de documente din dosarele Epstein, publicate de Departamentul de Justiţie al SUA şi consultate […] © G4Media.ro.
15:40
Doi turişti din localitatea Marginea, judeţul Suceava, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost întorşi de jandarmii montani de pe traseul Jgheabul cu Hotarul – Cabana Dochia din Masivul Ceahlău după ce au fost surprinşi deplasându-se fără echipament adecvat condiţiilor de iarnă, transmite Agerpres. Tinerii erau încălţaţi cu adidaşi, ceea ce reprezenta un […] © G4Media.ro.
15:40
VIDEO | Cum obișnuiești copiii cu dulciurile fără zahăr/ Doina Șerbu („Viața fără gluten și zahăr”): Dacă îi implic și pe ei atunci când gătesc, gustă și le plac # G4Media
Doina Șerbu a ajuns în Spania împreună cu familia și aici a descoperit că trei dintre cei patru copii sufereau de boală celiacă. Pe lângă nevoia de a pregăti pâine, produse de panificație și dulciuri fără gluten, Doina și-a mai pus un obiectiv ambițios: totul să fie fără zahăr. Nici îndulcitor nu prea folosește, pentru că […] © G4Media.ro.
15:40
Un lider al Hamas, Khaled Mechaal, a declarat duminica aceasta că organizația teroristă palestiniană nu va renunţa la armele sale şi va refuza orice dominaţie străină în Fâşia Gaza, în pofida îndemnurilor la dezarmare lansate de Israel şi SUA, transmite AFP, citată de Agerpres. „Incriminarea rezistenţei, a armelor sale şi a celor care au condus-o […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:20
Interoperabilitatea sistemelor de tip „tragi și fugi”, testată de NATO în România: HIMARS-urile românești și poloneze au tras împreună cu obuziere CAESAR franceze la Cincu # G4Media
Zeci de focuri au fost trase de lansatoare de rachete HIMARS și obuziere autopropulsate CAESAR în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu duminică, în cadrul exercițiului militar Dynamic Front 26, la care TechRider.ro participă. Scopul este testarea interoperabilității diferitelor sisteme de artilerie folosite de aliații din NATO. Sistemele HIMARS participante sunt românești și poloneze, iar […] © G4Media.ro.
15:10
Primarul PSD al Buzăului despre partidul său: Face un joc foarte periculos cu ieșitul de la guvernare # G4Media
Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, susține că partidul său „face un joc foarte periculos” prin amenințările cu ieșirea de la guvernare. El subliniază că „jocul” este făcut de Sorin Grindeanu și „încă șase oameni” pentru „supraviețuirea lor”, nu a partidului. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, transmite […] © G4Media.ro.
15:10
Copil mic internat cu insuficiență respiratorie în SUA, returnat în detenția pentru imigrație ICE și privat de tratamentul prescris de medic # G4Media
Un copil de 18 luni, reținut împreună cu părinții săi într-un centru de detenție pentru imigrație din sudul Texasului, s-a îmbolnăvit atât de grav luna trecută încât a fost transportat de urgență la spital cu insuficiență respiratorie care îi punea viața în pericol, pentru ca apoi să fie trimis înapoi în detenție câteva zile mai […] © G4Media.ro.
15:10
Filip Jianu a câștigat duminică turneul ITF de tenis de câmp de la Antalya. Competiția a fost dotată cu premii totale în valoare de 15 mii de dolari. În finală, Filip (24 de ani) a trecut de japonezul Akira Santillan. Niponul a abandonat în momentul în care Jianu conducea cu 6-3, 2-0. Ocupant al locului […] © G4Media.ro.
15:00
Scuza virală a unei patinatoare din Canada pentru o temă neefectuată: „Nu pot, am Jocurile Olimpice” # G4Media
Patinatoarea Madeline Schizas a atras toată atenția la JO 2026 datorită unui mail, cel prin care își cerea scuze profesorului său că nu a definitivat o temă. „Nu pot, particip la Jocurile Olimpice”, a transmis, printre altele, sportiva din Canada în mail-ul în care a argumentat de ce nu a prezentat la timp respectiva temă. […] © G4Media.ro.
15:00
Un tânăr din Hunedoara a fost reţinut de poliţişti după ce a furat un telefon folosit la monitorizarea unui agresor # G4Media
Un tânăr a fost reţinut de poliţişti, după ce ar fi furat telefonul utilizat pentru monitorizarea electronică a unui agresor, care ar fi adormit cu capul sprijinit pe o masă, într-o piaţă. Anunţul a fost făcut duminică de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara. Potrivit oficialilor IPJ, poliţiştii s-au sesizat din oficiu în urma unei […] © G4Media.ro.
14:50
O alunecare de teren a afectat activitatea minei de la Rovinari. Alunecarea s-a produs în sectorul Tismana # G4Media
O alunecare de teren produsă duminică dimineaţă a afectat activitatea minei de la Rovinari, potrivit unui comunicat de presă transmis de Complexul Energetic Oltenia (CEO). Alunecarea s-a produs în sectorul Tismana din cadrul Unităţii Miniere de Cariere (UMC) Rovinari, pe fondul precipitaţiilor abundente înregistrate în ultimele zile. „În data de 8 februarie, ora 07:00, în […] © G4Media.ro.
14:40
Ciprian Ciucu, primarul General al Muncipiului București, a recunoscut, în cadrul unui interviu, că a fost apelat de mai mulți politicieni din partea anumitor partide cu scopul de a nu se „atinge” de diverși angajați din primărie. El a menționat că instituția publică se află la un pas să intre în incapacitate de plată, relatează […] © G4Media.ro.
14:30
Primele estimări ale rezultatului la vot arată că partidul lui Sanae Takaichi a obţinut o largă majoritate în Parlamentul Japoniei # G4Media
Partidul Liberal-Democrat (PLD) al şefei guvernului nipon Sanae Takaichi ar urma să obţină o largă majoritate în camera inferioară a Parlamentului Japoniei în urma alegerilor anticipate de duminică, potrivit primelor estimări ale media nipone, informează agenţiile internaţionale de presă, potrivit Agerpres. La închiderea urnelor, primele proiecţii ale canalului public de televiziune NHK, bazate pe sondaje […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:10
Președintele Nicușor Dan, despre invitația în SUA la Consiliul pentru Pace: Decizia de participare se va lua în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în Consiliu # G4Media
Președintele Țării, Nicușor Dan, confirmă că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El arată că o decizia privind onorarea invitației se va lua în urma discuțiilor cu partenerii americani despre formatul întâlnirii față de țări ca România, […] © G4Media.ro.
14:00
În fiecare lună, Netflix adaugă filme și seriale noi în bibliotecă. Iată selecția The New York Times cu unele dintre cele mai promițătoare titluri care apar în februarie. „Glitter & Gold: Ice Dancing” Disponibil din: 1 februarie Patinajul artistic a fost mult timp unul dintre evenimentele de marcă ale Jocurilor Olimpice de iarnă, iar în […] © G4Media.ro.
14:00
Ministrul Economiei: România vizează consolidarea parteneriatelor cu Austria pentru stimularea schimburilor economice # G4Media
România îşi propune să dezvolte şi să consolideze parteneriatele cu Austria pentru stimularea schimburilor economice şi creşterea capacităţilor de producţie în industrie, a afirmat ministrul Economiei, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook, transmite Agerpres. „Îi mulţumesc Excelenţei Sale, doamna Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasadorul Republicii Austria în România, pentru vizita la Minister şi pentru dialogul constructiv despre […] © G4Media.ro.
13:50
Mai multe cluburi din localităţile Aiud şi Blaj au fost verificate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de pompieri, în cadrul unei acţiuni privind reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba. Potrivit sursei citate, în incinta […] © G4Media.ro.
13:40
Protestatarii împotriva Jocurilor Olimpice sunt „inamici ai Italiei”, declară Giorgia Meloni / La marșul de protest de sâmbătă seara au participat peste 3000 de persoane # G4Media
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni i-a criticat aspru pe demonstraţii care au protestat la Milano în timp ce Jocurile Olimpice de iarnă se desfăşoară în acest oraş, informează duminică DPA, potrivit Agerpres. Într-o postare pe reţelele sociale, ea i-a calificat pe cei implicaţi în revolte drept „inamici ai Italiei şi italienilor”. Meloni a scris că […] © G4Media.ro.
13:30
Legendara Lindsey Vonn a avut parte de o căzătură teribilă în timp ce concura în proba de coborâre contând pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026. În vârstă de 41 de ani, Vonn a ales să concureze la Milano Cortina cu toate că își rupsese ligamentul încrucișat anterior în urmă cu doar […] © G4Media.ro.
13:20
Atac masiv al Rusiei în timpul nopții / Instalațiile Naftogaz din Poltava, centrul Ucrainei, afectate # G4Media
Rusia a lansat un atac cu drone la scară largă în timpul nopții, lovind instalațiile operate de grupul de stat Naftogaz din regiunea Poltava, din centrul Ucrainei, a declarat compania, conform Mediafax. Activele și echipamentele au fost avariate, dar nu au fost raportate victime, a declarat Sergii Koretskyi, directorul executiv al Naftogaz, într-un comunicat de […] © G4Media.ro.
13:20
Thailandezii, chemaţi să voteze în alegeri legislative anticipate după o perioadă de instabilitate politică # G4Media
Thailandezii votează duminică pentru a-i departaja pe reformişti de conservatorii aflaţi la putere, în alegeri legislative anticipate convocate după o perioadă de instabilitate marcată de declinul formaţiunii lui Thaksin Shinawatra, patriarhul politicii thailandeze, informează AFP şi DPA, transmite Agerpres. Secţiile de votare s-au deschis în jurul orei locale 08:00 (01:00 GMT) pentru acest scrutin la […] © G4Media.ro.
13:10
Dr. Răzvan Vintilescu, despre ingredientul-cheie pentru slăbit: Somnul este un ingredient banal, dar esențial. Fără el, dieta ta este ca o mașină foarte bună, dar care nu pornește pentru că are frâna de mână trasă” # G4Media
Tot mai mulți oameni spun că nicio dietă de slăbit nu funcționează, chiar dacă mănâncă sănătos și respectă toate regulile. Explicația nu ține neapărat de alimentație, ci de un factor ignorat frecvent: somnul. Lipsa somnului poate bloca slăbirea și favoriza îngrășarea, avertizează dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, într-o declarație pentru G4Food. […] © G4Media.ro.
12:50
Primarul Ciucu, despre relația cu PSD: Încerc să o ţin pe linia de plutire pentru binele bucureştenilor. PSD poate să blocheze acest mandat. Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor # G4Media
Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat. Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”, a […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:20
Portughezii votează duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro este dat ca favorit # G4Media
Portughezii au început să voteze duminică dimineaţa în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura, relatează Agerpres. După o campanie foarte perturbată de intemperiile ce au lovit această ţară în ultimele două săptămâni, secţiile de votare s-au deschis […] © G4Media.ro.
12:10
Cadillac va prezenta în celebra pauză de la Super Bowl noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Americanii vor debuta în Marele Circ cu ocazia Grand Prix-ului din Australia, din data de 8 martie. Norris explică de ce cursele din F1 vor fi dominate de „haos” în 2026 La testele private de la Barcelona, […] © G4Media.ro.
12:10
Un adolescent de 17 ani din Gorj a fost reţinut după ce a ameninţat-o cu moartea pe fosta sa iubită # G4Media
Un adolescent de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Gorj, după ce ar fi intrat în locuinţa fostei sale iubite, o fată de 16 ani, şi ar fi agresat-o şi ameninţat-o cu moartea, a transmis, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, faptele s-au produs în noaptea de […] © G4Media.ro.
12:10
Cum ajută inteligența artificială la identificarea dinozaurilor după urmele de pași: „Facem același lucru ca prințul din Cenușăreasa” # G4Media
Urmele de pași sunt printre cele mai comune tipuri de fosile de dinozauri. Uneori, oamenii de știință descoperă o singură amprentă. Alteori, dau peste o învălmășeală haotică de urme care seamănă cu un ring de dans, un fel de discotecă a dinozaurilor. Însă identificarea dinozaurului care a lăsat o anumită urmă s-a dovedit, în mod […] © G4Media.ro.
12:00
Rusia informează că a fost arestat presupusul autor al tentativei de asasinare a generalului Vladimir Alekseev # G4Media
Presupusul autor al tentativei de asasinare a unui general rus la Moscova, tentativă imputată Ucrainei, a fost arestat după ce fugise în Emiratele Arabe Unite, a anunţat duminică Serviciul Federal de Securitate (FSB), informează AFP şi DPA, transmite Agerpres. Generalul Vladimir Alekseev a fost rănit vineri cu mai multe focuri de armă şi a fost […] © G4Media.ro.
11:50
O adolescentă de 16 ani, care se afla într-un centru social din Târgoviște, dată dispărută # G4Media
O adolescentă de 16 ani, care se afla într-un centru social din municipiul Târgovişte, a dispărut, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, transmite Agerpres. Potrivit oficialilor IPJ, reprezentantul centrului a sunat, duminică, la 112, anunţând că Paraschiva Petre a plecat voluntar de la centru şi nu a mai revenit. La momentul plecării, fata era […] © G4Media.ro.
11:40
O zeitate protectoare, artefact din perioada romană, vedetă la expoziția despre istoria Muzeului Judeţean Mureş # G4Media
Un artefact arheologic datând din perioada romană (sec. II-III d.Hr.), statueta de tip Genius sau Genius cucullatus, descoperită în aşezarea din apropierea castrului roman de la Cristeşti, este vedeta expoziţiei despre istoria de 90 de ani a Muzeului Judeţean Mureş, intitulată „File din istoria unui muzeu. Exemple din Târgu Mureş”, transmite Agerpres. „Statuia are în mâna stângă un corn […] © G4Media.ro.
11:30
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o informare meteorologică de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi o răcire accentuată a vremii, pentru cea mai mare parte a ţării, până marţi seara, transmite Agerpres. Conform prognozei de specialitate, temporar vor fi precipitaţii predominant sub […] © G4Media.ro.
11:20
Hamilton, lider la testele private din Barcelona – Ferrari pregătește o surpriză majoră pentru Australia # G4Media
Ferrari a avut cel mai bun timp în cadrul testelor private de la Barcelona (prin Lewis Hamilton), iar acum optimismul a revenit în tabăra echipei de la Maranello. Scuderia vrea să-și „surprindă” marile rivale din Formula 1 cu o îmbunătățire a aripilor laterale înainte de prima cursă din Australia, transmite Formula.it. Norris explică de ce […] © G4Media.ro.
11:10
Ce este ”Laboratorul Alchimic Dacic”, cea mai nouă variantă a ”tunelurilor dacice”, conspirația care este reciclată la nesfârșit în social media și are viralitatea garantată # G4Media
Teoria potrivit căreia Munții Bucegi ar ascunde tuneluri dacice nu este necunoscută publicului din România. Conform acestei narațiuni, masivul ar adăposti piramide, rețele subterane și tehnologii de origine extraterestră, iar accesul la adevăr ar fi blocat de autorități prin secretizare. Povestea reapare periodic în spațiul public, pe diferite site-uri ascunse sau televiziuni și emisiuni mai […] © G4Media.ro.
11:10
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, chiar şi în caz de război, declară şeful diplomaţiei iraniene # G4Media
Un artefact arheologic datând din perioada romană (sec. II-III d.Hr.), statueta de tip Genius sau Genius cucullatus, descoperită în aşezarea din apropierea castrului roman de la Cristeşti, este vedeta expoziţiei despre istoria de 90 de ani a Muzeului Judeţean Mureş, intitulată „File din istoria unui muzeu. Exemple din Târgu Mureş”, transmite Agerpres. „Statuia are în mâna stângă un corn […] © G4Media.ro.
10:50
STUDIU Jocurile de noroc afectează la fel de grav calitatea vieții oamenilor precum bolile cronice, alcoolul și drogurile # G4Media
Impactul jocurilor de noroc severe reprezintă amenințări similare pentru bunăstarea fizică și mentală a unei persoane precum o afecțiune cronică sau consumul de alcool și droguri, sugerează un nou studiu, potrivit MedicalXpress. Cercetarea a constatat că experimentarea daunelor cauzate de jocurile de noroc poate duce la o reducere de 16% a capacității unei persoane de […] © G4Media.ro.
10:40
Judecătoarea clujeană Andrea Chiș demontează raportul emis de Inspecția Judiciară privind aspectele semnalate în documentarul Recorder „Justiție capturată” # G4Media
Raportul emis de Inspecția Judiciară privind aspectele semnalate în documentarul Recorder „Justiție capturată” este comentat pe larg de judecătoarea clujeană Andrea Chiș, care afirmă că a considerat esențial „să demonteze” argumentele expuse: 1) Raportul este nelegal, nefiind semnat de niciun inspector, ci doar de inspectorul șef, care pare să-l fi întocmit singur, pentru că, în […] © G4Media.ro.
10:30
Efectul Netflix: Cum un ponton din Elveția a devenit atracție turistică de pe urma unui serial # G4Media
Fanii unui serial Netflix de mare succes din Coreea de Sud călătoresc internațional pentru a întâlni vedeta-surpriză a producției: un debarcader de lemn, pe malul unui lac din Elveția, relatează The Washington Post. De când „Crash Landing on You” a debutat în urmă cu șase ani, pasionații de K-drame au început să coboare în satul […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:10
G4Media deschide seria unor sondaje săptămânale pe temele fierbinți ale momentului. Spune-ți părerea despre subiectele cu impact asupra ta și a societății. În primul sondaj din această serie, te întrebăm dacă ar trebui interzis sau nu accesul la social media pentru copii. Loading… © G4Media.ro.
10:10
Un împărat la Cazino: Sau cum s-au folosit comuniștii români de vizita șahului Iranului Mohamed Reza Pahlavi Aryamehr la Constanța # G4Media
În seara zilei de 1 iunie 1966, salonul de recepții al Cazinoului din Constanța a găzduit al doilea împărat din istoria sa. Șahinșahul Iranului, Mohamed Reza Pahlavi Ayramehr, era oaspete aici la jumătate de secol după Țarul Rusiei, Nicolae al II-lea, în iunie 1914. Monarhul de la Teheran, care domnea din 1941, venea invitat la […] © G4Media.ro.
10:10
Naționala masculină de tenis de câmp a României a pierdut, scor 1-3, meciul jucat în deplasare cu Paraguay. Duelul a contat pentru play-off-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis. Confruntarea a avut loc la Asuncion. Radu David Țurcanu a adus singurul punct al României, după ce l-a învins, scor 6-1, 3-6, 7-6, pe Alex Santino […] © G4Media.ro.
10:00
Anglia a avut parte sâmbătă de un debut perfect în noua ediție a Turneului celor Șase Națiuni la rugby: victorie clară, scor 48-7, cu Țara Galilor pe celebrul Twickenham Stadium din Londra. La pauză a fost 29-0 pentru gazde, spre bucuria fanilor prezenți în tribune. „Trandafirii” au dominat categoric partida de la un capăt la […] © G4Media.ro.
10:00
Donald Trump a afişat sâmbătă apropierea sa de noul preşedinte al Hondurasului, Nasry Asfura, la finalul unei întrevederi cu liderul conservator, după ce susţinuse candidatura acestuia pentru a conduce una dintre cele mai sărace şi mai violente ţări din America Latină, informează duminică AFP, transmite Agerpres. Instalarea la putere a acestui fost antreprenor în construcţii […] © G4Media.ro.
09:40
Lando Norris a avut ocazia să conducă noul monopost McLaren pentru sezonul 2026 din Formula 1, iar campionul mondial en-titre spune că noile reguli vor produce „mult haos” în curse. „Sperietoarea” RedBull: CEO-ul McLaren, semnal de alarmă asupra forței marii rivale din F1 Noul regulament va favoriza multe depășiri venite „de nicăieri”, consideră Lando Norris […] © G4Media.ro.
09:40
Zeci de persoane au ajuns la spital după ce au fost recuperate de pe munte de echipele de salvamontişti # G4Media
Zeci de persoane aflate pe munte au fost transportate la spital, în urma unor intervenţii efectuate de echipele de salvamontişti, precizează duminică, pe Facebook, Salvamont România, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont au fost înregistrate 93 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. […] © G4Media.ro.
09:20
Atac ucrainean cu rachete Neptun asupra regiunii rusești Breansk. Alimentarea cu energie a fost întreruptă # G4Media
Ucraina a atacat regiunea Breansk a Rusiei cu rachete Neptun și sisteme de rachete de artilerie cu mobilitate ridicată (HIMARS) în noaptea de sâmbătă. A fost vizată infrastructura energetică, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, a afirmat guvernatorul Alexander Bogomaz, conform Mediafax. Regiunea Breansk se învecinează cu regiunile Cernihiv și Sumî din Ucraina […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.