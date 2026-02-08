Două femei, dintre care una minoră, au fost folosite pentru prostituție. Proxenetul a fost schimbat de cel puțin cinci ori într-un an de zile
Patru bărbați și o femeie sunt cercetați, la Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. DIICOT a cerut instanței arestarea preventivă a inculpaților, prezentând dovezi că victimele, una fiind minoră, erau obligate să se prostitueze în diverse orașe din țară. Judecătorii au dispus însă doar arestarea a doi dintre […]
Japonezii au alegeri parlamentare anticipate. Mersul la vot, o provocare: în anumite regiuni zăpada depășește un metru | AUDIO # Europa FM
Alegeri parlamentare anticipate în Japonia. E de așteptat – potrivit sondajelor – ca Partidul Liberal Democrat, aflat la putere, să obţină o victorie zdrobitoare. Practic, PLD şi partenerul său de coaliţie ISHIN ar putea să obţină împreună până la 300 din cele 465 de locuri ale Camerei inferioare. De-altfel, miza acestor alegeri este tocmai controlul […]
O adolescentă de 16 ani, care se afla într-un centru social din municipiul Târgovişte, a dispărut, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa. Potrivit oficialilor IPJ, reprezentantul centrului a sunat, duminică, la 112, anunţând că Paraschiva Petre a plecat voluntar de la centru şi nu a mai revenit. La momentul plecării, fata era îmbrăcată cu […]
Actorii se pregătesc de proteste. “Decizia ministerului, ca actorii să stea la serviciu 8 ore pe zi, e aberantă” # Europa FM
Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti vor protesta marți, alături de personalul din toate sectoarele teatrului, faţă de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, care stabilete că actorii ar trebui să lucreze 8 ore pe zi. Actorii consideră că este vorba de o măsură aberantă, care ucide creativitatea în cultură şi […]
Portughezii votează duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura. Votul are loc în condiții meteo dificile. Cel puţin 14 circumscripţii dintre cele mai afectate de intemperii au decis să amâne cu o săptămână votul pentru aproape […]
Hunedoara: Tânăr reţinut după ce a furat un telefon folosit la monitorizarea unui agresor # Europa FM
Un tânăr din Hunedoara a fost reținut după ce a furat de la un alt bărbat un telefon mobil: Acesta din urmă era, însă, supravegheat pentru violență domestic, iar telefonul era folosit pentru monitorizarea sa. Caz de cascadorii râsului la Hunedoara. Un bărbat care era monitorizat pentru violență domestică dormea cu capul pe o masă […]
Nicușor Dan despre participarea României la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, condus de Trump: “Decizia va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani” # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani, în funcție de formatul întâlnirii pentru statele care nu sunt membre […]
Alunecare de teren la Mina Rovinari, Gorj. Mai multe utilaje au fost acoperite de pământ # Europa FM
O alunecare de teren masivă s-a produs într-o carieră a Complexului Energetic Oltenia, din cauza precipitaților abundente din ultima perioadă. Compania susține că în urma acestei incident producția de cărbune a fost afectată cu aproximativ 2.000 de tone. Alunecarea s-a produs în această dimineață la cariera Tismana, din cadrul Unităţii Miniere de Cariere Rovinari, pe […]
Sorana Cârstea – campioană la Transylvania Open. Ea a învins-o categoric pe Emma Răducanu # Europa FM
Sorana Cârstea a câștigat Turneul Transylvania Open de la Cluj Napoca. Ea a învins-o pe Emma Răducanu, care pornise ca favorită nr 1., cu 0-6, 2-6. Românca își adjudecă, astfel, al patrulea trofeu al carierei. Pentru jucătoarea britanică cu origini românești finala de la Cluj a fost prima, după câștigarea US Open 2021, în timp […]
Rețineri în cazul de corupție de la Primăria Sectorului 5. Mai mulți oficiali sunt acuzați de corupție în domeniul imobiliar # Europa FM
Administratorul public, arhitectul şef şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5 vor fi duși astăzi, la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă. Ei au fost reţinuţi, aseară, de DNA pentru 24 de ore. Cei trei sunt suspecți într-un dosar legat de corupţie în domeniul imobiliar. Dosarul este despre bani pentru influență, presiuni între […]
O nouă formă de înșelăciune este sesizată tot mai des. Escrocii susțin că reprezintă instituții publice | VIDEO # Europa FM
O nouă formă de înșelăciune este sesizată tot mai des. E vorba de persoane care – prin mail sau telefon – pretind că reprezintă instituții publice și, sub diferite pretexte, solicit date financiare sau personale. Schema continuă pe rețelele de socializare și are ca scop accesul la conturile bancare. Autorii se folosesc de emailuri sau […]
Mai mulți medici de la Spitalul de Recuperare din Borșa refuză să mai facă gărzi la Urgențe. Invocă motive medicale, inclusiv epuizarea | AUDIO # Europa FM
Situația de la Spitalul de Recuperare din Borșa se agravează. Tensiunile din ultima perioadă i-au determinat pe medici să își depună cererile de demisie din gărzile de la Compartimentul de Primiri Urgențe, iar activitatea UPU riscă să fie grav afectată. Patru dintre cei cinci medici care activează la Spitalul din Borșa, la Compartimentul de Primiri […]
S-a stins din viață actrița care a jucat în Arabela, serialul cehoslovac pentru copii, foarte popular în România, în comunism # Europa FM
Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova, cunoscută pentru rolul din serialul pentru copii Arabela, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Era supranumită uneori „Brigitte Bardot a Cehiei” datorită frumuseţii sale și a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace şi cehe. Pentru români, Jana Brejchova, este […]
Ministerul Culturii: Zile la rând au fost semnale că se întâmplă ceva cu turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei. Degradarea accelerată nu a putut fi estimată # Europa FM
Ministerul Culturii transmite că Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbuşit marţi seara, după 4 zile de avertismente şi degradări accelerate care au depăşit orice estimare tehnică iniţială. În ciuda măsurilor luate, evoluţia spre colaps a devenit ireversibilă. Doina Cociș, directoarea Direcției Județene pentru Cultură Sălaj: S-a făcut o scanare 3D care va putea […]
O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu violet izbucnit la etajul al treilea al unui bloc din Năvodari. Zeci de locatari au fost evacuați din calea flăcărilor și a fumului. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru lichidarea focului. Alerta de la Navodari a fost dată cu câteva minute înainte de ora 20,00. Ardea […]
Investigație a Comisiei Europeane asupra modului în care TikTok dă dependență utilizatorilor. Aceștia intră într-un „pilot automat” și deprind comportamente compulsive | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană acuză TikTok că încalcă regulile europene pentru servicii digitale, din cauza modului în care aplicația este construită pentru a crea dependență. Potrivit unei evaluări, funcții precum derularea infinită a clipurilor, redarea automată și notificările constante îi țin pe utilizatori conectați ore întregi. Aceste mecanisme pot afecta sănătatea mintală, în special în cazul copiilor, […]
Apropiați ai lui Robert Negoiță l-au avertizat în chestiunea asfaltărilor ilegale că depășește o limită: „Nimeni nu e şmecher forever” | AUDIO # Europa FM
În ancheta care-l vizează pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, au apărut în presă stenograme aflate la dosar. Din acestea reiese că apropiați ai edilului i-au atras atenția acestuia că depășește o limită, dar și că primarul obișnuia să dea ordine verbale în chestiuni care-i depășeau competențele. „Bă, şefule, sunt anumite lucruri pe care le […]
Lia Savonea acuză „presiuni indirecte”, după scrisoarea trimisă CCR de premier: „Avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat” # Europa FM
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) îi răspunde premierului Ilie Bolojan după ce acesta a transmis președintei CCR o scrisoare în care avertizează că România este pe cale să piardă 230 de milioane de euro în lipsa unei decizii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR urmează să se pronunțe în această chestiune […]
Șeful Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu: „Domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical” | AUDIO # Europa FM
Starea selecționerului Echipei Naționale a României, Mircea Lucescu, s-a îmbunătățit, a transmis șeful Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferință de presă. Selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar din București în urmă cu două zile, din cauza unei infecții subcutanate. Mircea Lucescu este încă în spital și urmează să fie externat în perioada […]
Salvați Copiii atrage atenția asupra numărului în creștere de nou-născuți care mor: „Nu avem suficiente investiții” în maternități. „Guvernele ar trebui să țină seama de vulnerabilitatea extraordinară a copiilor” | AUDIO # Europa FM
Organizația Salvați Copiii atrage atenția că rata mortalității infantile în România crește de câțiva ani. În 2024 s-a înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani: 6,6 decese la mia de copii născuți vii. Este mai mult decât dublul mediei la nivel european. În aceste condiții, dotarea maternităților și accesul rapid la servicii medicale […]
Aeroportul Internațional din Suceava va avea un nou terminal. Investiția va trece de 30 de milioane de euro | AUDIO # Europa FM
Un nou terminal pentru aeroportul din Suceava. A fost lansată licitația pentru proiectarea şi execuţia Terminalului 3, investiție care se ridică la peste 30 de milioane de euro. Lucrările ar trebui finalizate în doi ani. Aproape 11.000 de metri pătraţi va avea noul terminal al Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare” din Suceava.Acesta va fi de […]
Gorj: Revoltă la Motru, după ce oamenii au rămas fără căldură. Societatea furnizoare nu mai are bani pentru achiziția de cărbune: „12 grade sunt în casă” | AUDIO # Europa FM
Disperați că nu au căldură în case, localnicii din orașul Motru, județul Gorj, au ieșit vineri, 6 februarie, în stradă. Femei cu copii în brațe, tineri și bătrâni au venit în fața primăriei pentru a cere socoteală autorităților. De aproape două săptămâni, localitatea este fără agent termic, după ce societatea furnizoare a rămas fără bani […]
Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete și că ar vrea să fie inclusă într-un tratat alături de Moscova. Cum răspund oficialii de la Beijing | AUDIO # Europa FM
Un nou tratat privind controlul nucelear între SUA și Rusia este, încă, sub semnul întrebării. Între timp, Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete. Ambasadorul Chinei pentru dezarmare spune că SUA exagerează și că Beijingul a acționat întotdeauna responsabil în chestiuni nucleare. Însă, SUA ar vrea ca un nou tratat privind controlul […]
Scădere a traficului de mărfuri în Portul Constanța, comparativ cu anii anteriori. Operatorul portuar Alexandru Arcaș numește printre cauze inflația și creșterea bruscă a taxelor | AUDIO # Europa FM
Portul Constanța se confruntă cu o scădere dramatică a traficului de mărfuri față de anii anteriori. Potrivit operatorilor portuari, în 2025 exporturile de mărfuri containerizate au scăzut cu aproape 40 de procente. Infrastructura deficitară și taxele tot mai mari sunt cele care afectează inclusiv forța de muncă în port, atenționează agenții economici. Proiectele guvernamentale privind […]
Proiectul de OUG care stabilește excepţiile de la măsura privind neplata primei zile de concediu medical, pus în transparență decizională. Care sunt categoriile exceptate | AUDIO # Europa FM
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă (OUG) care instituie excepţii de la aplicarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical a fost pus în transparență decizională. Documentul stabilește care sunt categoriile exceptate și menționează că, în cazul unui episod de incapacitate temporară de muncă pentru care sunt eliberate mai multe certificate de concediu medical succesive, […]
Consiliul Concurenței investighează un posibil abuz al CFR SA și Electrificare CFR privind accesul competitorilor pe piața furnizării de energie electrică pentru tracțiune | AUDIO # Europa FM
Consiliul Concurenței a declanșat un control la CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare din România, pentru a verifica un posibil abuz de putere prin care compania de stat, împreună cu filiala Electrificare CFR, ar limita accesul competitorilor pe piața furnizării de energie electrică pentru tracțiune. Mai multe inspecții inopinate au fost efectuate la sediile Companiei Naționale […]
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano pentru Jocurile Olimpice de Iarnă | AUDIO # Europa FM
Antrenorul român și fostul internațional Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina. Echipa de fotbal Inter Milano, pe care o antrenează Cristi Chivu, a publicat mai multe imagini cu momentul pe rețelele de socializare. În această seară, flacăra olimpică va ajunge pe stadionul San Siro, […]
O a treia persoană, reținută în cazul femeii care și-a ucis mama pentru a-i moșteni averea. Ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinație de sedative să folosească | AUDIO # Europa FM
Anchetatorii au reținut încă o persoană în cazul fiicei care și-a ucis mama cu sprijinul unei asistente pentru a-i moșteni averea. Este vorba despre o femeie în vârstă de 40 de ani, pe care oamenii legii o acuză de complicitate la omor calificat. Fiica femeii, dar și asistenta acuzată că a ajutat-o, au fost arestate […]
Șefa ÎCCJ acuză că documentarul Recorder, „Justiție capturată”, este „o manipulare care a lovit puternic în încrederea actului de justiție”. Reacția vine după ce Inspecția Judiciară nu a constatat nereguli la CAB | AUDIO # Europa FM
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București, în urma verificărilor făcute la această instanță după dezvăluirile Recorder din documentarul „Justiție Capturată”. Inspecția Judiciară consideră prescrierea dosarelor prezentate în documentar drept o „coincidență temporală”. Raportul a fost adoptat în ședința CSM, ședință în care Lia Savonea, președinta Instanței Supreme, a catalogat […]
Reacția primarului sectorului 3 după ce a fost plasat sub control judiciar, cu interdicția de a-și exercita funcția: „Vom regla lucrurile acestea, sper eu, săptămâna viitoare, în instanță” | AUDIO # Europa FM
Prima reacție a lui Robert Negoiță a după ce DNA l-a plasat sub control judiciar și i-a interzis să își exercite funcția de primar. Edilul sectorului 3 spune că va contesta decizia procurorilor. Acesta a fost audiat joi seară timp de aproape șase ore la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție. Negoiță a declarat că […]
Dâmbovița: Explozie neurmată de incendiu într-un bloc din localitatea Titu. 17 oameni au fost evacuați | AUDIO # Europa FM
O explozie neurmată de incendiu a avut loc, vineri, 6 februarie, într-un bloc din localitatea Titu. 17 persoane au fost evacuate din clădire, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa. „Am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei deflagraţii, fără incendiu, produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc în localitatea Titu. Până la […]
Zeci de români, rămași blocați pe aeroportul din Berlin din cauza vremii. Cum sunt sfătuiți să procedeze | AUDIO # Europa FM
Zeci de români au rămas blocați pe aeroportul din Berlin, după ce condițiile meteo au blocat avioanele la sol. Nu se pot opera aterizări sau decolări de pe aeroportul Brandenburg din cauza gheții de pe pistă și a ploii înghețate care afectează aeronavele. Mai multe zboruri au fost amânate sau anulate. Deocamdată nu se știe […]
Simona Halep, despre reușita în tenis, într-un interviu exclusiv la un an de la retragere: „Mulți cred că există un secret, dar nu există”. „Mi-e dor de trăirile de pe teren, dar nu mi-e dor de dureri” | VIDEO # Europa FM
Nu există un secret în tenis, însă munca, disciplina și ambiția sunt elementele cheie pentru ca un sportiv să ajungă să facă performanță, spune Simona Halep, într-un interviu acordat în exclusivitate, într-o ediție specială a emisiunii „România în Direct”, transmisă live de la turneul de tenis feminin Transylvania Open. Sportiva a subliniat că, de-a lungul […]
Scrisoarea adresată de premierul Bolojan CCR, după cele patru amânări în cazul reformei pensiilor speciale ale magistraților: România e pe cale să piardă 230 de milioane de euro. Comisia Europeană, așteptată să anunțe o decizie oficială | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan avertizează personal Curtea Constituțională a României legat de consecințele amânării deciziei pensiilor magistraților. Prim-ministrul a trimis vineri dimineață o scrisoare prin care solicită judecătorilor să se grăbească și să ia o decizie, pentru ca România să nu piardă cele 230 de milioane de euro, fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. […]
Salvați Copiii propune interdicția totală a copiilor sub 13 ani pe rețelele sociale și cere sancțiuni pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare # Europa FM
Accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru protejarea drepturilor copilului în România, avertizează Salvați Copiii România. Organizația solicită măsuri legislative și administrative urgente pentru a limita accesul minorilor pe platformele digitale și pentru a introduce educația digitală obligatorie în școli. Salvați Copiii România atrage atenția asupra riscurilor […]
Cod roșu de precipitații pe râul Nișcov | Cod galben de precipitații pe râul Teleajen. Peste 20 de localități din șase județe au fost afectate de ploile abundente | VIDEO # Europa FM
Ploi abundente peste noapte în județele Buzău și Vrancea. A plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă. Există risc major de inundații pe râul Nișcov – afluent al râului Buzău. Pentru județele Prahova și Vrancea, hidrologii au emis cod portocaliu de inundații. Precipitații de peste 70 de litri pe metru pătrat s-au […]
Slovenia pregăteşte un proiect de lege pentru interzicerea accesului pe reţelele de socializare al minorilor sub 15 ani | AUDIO # Europa FM
Slovenia pregătește un proiect de lege pentru a interzice accesul minorilor cu vârsta sub 15 ani la rețelele sociale. Țara, cu o populație de aproape două milioane de locuitori, urmează astfel exemplul Spaniei și al Greciei, care – tot în aceste zile – au propus interdicții privind utilizarea social media de către adolescenți, semn al […]
Primarul Sectorului 3, sub control judiciar și cauțiune. Robert Negoiță nu își mai poate exercita funcția # Europa FM
Primarul Sectorului 3 este sub control judiciar și cauțiune. Edilul social-democrat Robert Negoiță nu mai are voie să își exercite funcția. El a fost audiat aseară mai multe ore la DNA. Este suspectat de fapte de corupție, iar anchetatorii au făcut mai multe percheziții, atât la primăria de sector, cât și în alte locații din […]
Nereguli grave privind protecția mediului în județul Arad. Autoritățile au închis trei balastiere și au ridicat 24 de tone de azot depozitat ilegal | AUDIO # Europa FM
Nereguli pe bandă rulantă la abaterile pentru Protecția Mediului în județul Arad. Trei balastiere au fost închise de comisarii Gărzii de Mediu, iar într-un caz separat, polițiștii au ridicat 24 de tone de azot depozitat ilegal în apropierea unui drum principal și circulat. Trei din cinci balastiere controlate în județul Arad au fost închise de […]
Încep Jocurile Olimpice de iarnă 2026 la Milano-Cortina, ediția desfășurată pe cea mai mare suprafață din istorie # Europa FM
Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa și vor începe astăzi, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României). Ediția din acest an se va desfășura pe cea mai mare suprafață din istoria competiției. 6.000 de membri ai forțelor de ordine, […]
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează vineri percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5 din Capitală, într-un dosar ce vizează trafic de influență, dare de mită, luare de mită și fals intelectual. Potrivit acestora, în dosar sunt vizați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul șef, ancheta vizând acte de corupție din domeniul imobiliar, potrivt AGERPRES. […]
Mai multe blocuri și instituții din Râmnicu Vâlcea nu vor avea apă caldă și căldură pe tot parcursul zilei, din cauza unei avarii la o conductă de agent termic | AUDIO # Europa FM
Din cauza unei avarii la o conductă de agent termic, mai multe blocuri, școli și instituții din Râmnicu Vâlcea nu vor avea apă caldă și căldură pe tot parcursul zilei. Furnizorul de agent termic, CET Govora, a anunțat că se execută lucrări de reparații la conducta spartă. Rămân fără căldură și apă caldă mai multe […]
16 femei românce, canonizate de Patriarhia Română. Printre ele – soții de domnitori, mame de sfinți și starețe de mănăstiri. | AUDIO # Europa FM
16 femei românce sunt canonizate astăzi de Patriarhia Română. Sunt femei care au avut vieți sfinte. Printre ele se numără soții de domnitori, mame de sfinți sau starețe de mănăstiri. Ceremonia este oficiată de Patriarhul Daniel la Catedrala Patriarhală. Aceste canonizări fac parte dintr-un proces mai amplu de adăugare a peste 30 de noi sfinți […]
Biletele pentru partida Turcia – România se pun în vânzare astăzi, vineri, la prânz. Tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Beșiktaș Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, pe 26 martie, ora 19:00. Biletele pentru această partidă, rezervate suporterilor români, vor fi disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui […]
Administrația Trump lansează TrumpRx, un site prin care americanii pot accesa medicamente la prețuri reduse # Europa FM
Președintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web prin care americanilor li se vor oferi medicamente la prețuri reduse, în condițiile în care costurile acestora în SUA sunt printre cele mai mari din lume, notează AFP. „Începând de această seară, zeci de medicamente frecvent prescrise vor fi disponibile la prețuri considerabil reduse […]
Reacția Olguței Vasilescu, după ce ministrul Apărării a semnalat că un bloc din Craiova a fost construit lângă un depozit de armament: Dacă MApN a adus muniție în unul dintre cele mai populate cartiere, este foarte grav | AUDIO # Europa FM
Reacție a primarului municipiului Craiova, după ce ministrul Apărării Naționale a semnalat că un bloc de locuințe a fost construit în apropierea unui depozit de armament. Imobilul de nouă etaje nu ar respecta distanța legală și ar afecta traiectoria radarului de la Cârcea, susține Radu Miruță. Blocul este amplasat într-o zonă deja urbanizată, iar autorizația […]
Guvernul Cubei va prezenta săptămâna viitoare un plan de raționalizare, pe fondul intenției SUA de a bloca aprovizionarea țării cu petrol | AUDIO # Europa FM
Președintele cubanez anunță că executivul de la Havana va prezenta săptămâna viitoare un plan de raționalizare, cu măsuri restrictive și economii obligatorii. Se întâmplă în contextul în care Cuba se confruntă cu o criză severă de combustibil, iar SUA intenționează să blocheze aprovizionarea cu petrol a acestei țări. Președintele Cubei anunță că guvernul va prezenta […]
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe: Dacă nu conștientizăm cât de rapid crește acest curent autodenumit suveranist, în 2028 vom fi toți istorie, nu doar domnul Bolojan # Europa FM
Ilie Bolojan va rezista în fruntea guvernului până la rotativă, pentru că nimeni nu are curajul să-și asume, într-un moment dificil, lucrurile pe care și le-a acceptat el, inclusiv pierderile de imagine, consideră consilierul premierului, Vlad Gheorghe. Invitat la ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zachmann, Vlad Gheorghe a vorbit despre […]
Fermierii afectați de înghețul din primăvara anului trecut vor primi despăgubiri | AUDIO # Europa FM
Vești bune pentru fermierii afectați de înghețul târziu din primăvara anului trecut. Aceștia vor primi despăgubiri de până la 2.000 de euro pe hectar, anunță ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Comisia Europeană a acordat României peste 11 milioane de euro, iar banii vor intra în conturile fermierilor în perioada următoare. Sprijinul financiar se acordă sub […]
Ministrul Energiei, despre ancheta DNA care îl vizează pe Robert Negoiță: Pentru a construi orice tip de obiectiv de investiții, este nevoie de avize din partea tuturor autorităților și companiilor afectate | AUDIO # Europa FM
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este anchetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar privind construirea ilegală a unui drum peste conducte de gaz. În cadrul unei conferințe de presă la sediul PSD, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat cum se poate rezolva situația: dacă acele străzi trebuie să dispară sau conductele de gaz […]
