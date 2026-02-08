Tragedii repetate pe DN6. Titi Aur: „Parcă suntem porniți să batem recorduri la acest capitol”

13:40

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întâmpinat cu huiduieli când a apărut la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, vineri, deşi telespectatorii americani care urmăreau transmisiunea NBC nu au ştiut de această primire. Reacţia a fost transmisă de postul canadian CBC, iar un comentator a spus: „Iată-l pe vicepreşedintele JD Vance şi soţia sa, Usha - oops, nu sunt... uh... sunt multe huiduieli pentru el. Fluierături, câteva aplauze”, scrie News.ro.