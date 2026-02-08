Tragedii repetate pe DN6. Titi Aur: „Parcă suntem porniți să batem recorduri la acest capitol”
Digi24.ro, 8 februarie 2026 18:50
Drumul național DN6 continuă să fie unul dintre cele mai periculoase din România, potrivit datelor oficiale și analizelor specialiștilor în siguranță rutieră. În 2025, pe acest tronson s-au înregistrat 325 de accidente, soldate cu 479 de victime. Invitat la Digi24, expertul în conducere defensivă Titi Aur a atras atenția asupra gravității situației și asupra numărului tot mai mare de decese produse în țara noastră.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
19:10
Un nou studiu compară consumul alimentelor ultraprocesate cu fumatul. Care sunt riscurile și ce nu scrie pe etichete # Digi24.ro
Alimentele ultraprocesate, prezente în aproape orice supermarket, ar putea fi la fel de periculoase ca țigările, avertizează cercetătorii americani. Ei susțin că producătorii le concep astfel încât să fie greu de evitat și ușor de consumat în exces, iar etichetele „fără grăsimi” sau „fără zahăr” pot induce în eroare și ascund riscuri importante.
19:10
Noi explozii s-au auzit la Kiev. Primarul Vitali Kliciko a confirmat că orașul a fost ținta rachetelor balistice # Digi24.ro
Noi explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 17:30, ora locală, pe 8 februarie, în contextul unei amenințări cu rachete balistice, au raportat jurnaliștii Kyiv Independent, aflați la fața locului. Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a confirmat atacul, afirmând că apărarea aeriană a Ucrainei încerca să intercepteze rachetele. Imediat după atac, curentul electric a fost întrerupt înainte de termen în cel puțin un district din Kiev.
19:00
Structuri misterioase detectate aproape de nucleul Pământului. Ce au descoperit cercetătorii care studiază câmpul magnetic # Digi24.ro
Oamenii au trimis sonde la miliarde de kilometri în spațiul interstelar, dar abia au zgâriat suprafața Terrei și nici măcar nu au reușit să treacă dincolo de scoarță. Informațiile despre interiorul al Pământului provin în principal din geofizică și sunt relativ puține. Știm că este alcătuit dintr-o scoarță solidă, o manta stâncoasă, un nucleu exterior lichid și un miez interior solid.
Acum o oră
18:50
Tragedii repetate pe DN6. Titi Aur: „Parcă suntem porniți să batem recorduri la acest capitol” # Digi24.ro
Drumul național DN6 continuă să fie unul dintre cele mai periculoase din România, potrivit datelor oficiale și analizelor specialiștilor în siguranță rutieră. În 2025, pe acest tronson s-au înregistrat 325 de accidente, soldate cu 479 de victime. Invitat la Digi24, expertul în conducere defensivă Titi Aur a atras atenția asupra gravității situației și asupra numărului tot mai mare de decese produse în țara noastră.
Acum 2 ore
18:10
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la temperaturile de primăvară # Digi24.ro
Meteorologii anunță ninsori, polei și vânt în aproape toată țara, avertizările fiind valabile până marți. Minimele vor ajunge până la minus 15 grade Celsius. De la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile cresc și vor fi peste 10 grade Celsius, inclusiv în București, anunță Digi24.
18:00
Șeful de cabinet al premierului Keir Starmer demisionează după scandalul Peter Mandelson-Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, după ce l-a sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor cunoscute ale acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.
17:50
Zelenski justifică atacurile Ucrainei asupra sectorului energetic rusesc: Lovim sursa prin care sunt generaţi şi multiplicaţi banii lor # Digi24.ro
Infrastructura energetică a Rusiei este o ţintă legitimă pentru atacurile ucrainene, deoarece sectorul energetic este o sursă de fonduri pentru producţia de arme, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Reuters.
Acum 4 ore
17:20
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB # Digi24.ro
Rusia și Kazahstan dețin amândouă informații compromițătoare despre președintele american Donald Trump, afirmă Alnur Mussayev, fostul șef al serviciilor de securitate din Kazahstan, care a fost ofițer KGB la Moscova în anii 1980.
17:10
Încă o tragedie pe DN6: trei morți și un om rănit grav după impactul dintre un TIR și un microbuz # Digi24.ro
Trei persoane au murit şi o alta a fost rănită, în urma unui accident produs, duminică după-amiază, pe DN6, în afara localităţii Domaşnea, din judeţul Caraş-Severin, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă. Traficul rutier în zonă este blocat total.
17:00
Autoritățile din regiunea Moscova au instituit restricții sanitar-veterinare în orașul Reutov, după depistarea unui focar de rabie într-o zonă rezidențială. Măsura a fost dispusă prin ordinul guvernatorului regional, iar accesul în perimetrul afectat este restricționat pentru a preveni răspândirea bolii, potrivit publicației The Moscow Times.
16:50
Constantin Toma, despre judecătorii propuși de PSD la CCR care au amânat decizia pe pensiile speciale: Evident, a fost un vot politic # Digi24.ro
Primarul Buzăului Constantin Toma susține în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că judecătorii propuși de PSD la CCR care au dus la amânarea repetat a deciziei privind pensiile magistraților „au jucat partinic”. El mai este de părere că „a fost un vot politic”.
16:20
Fondurile de pensii private obligatorii au atins un nivel record la finalul lui 2025, cu active de 201,6 miliarde de lei, în creștere cu 34% într-un singur an, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară.
16:00
Echipa israeliană de bob, victima unui furt înaintea Jocurile Olimpice de la Milano. Ce au furat hoții # Digi24.ro
Echipa israeliană de bob a fost victima unui furt în valoare de „câteva mii de dolari” care constă în echipament şi obiecte personale, precum şi paşapoarte, din apartamentul în care locuia înainte de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, a anunţat pilotul echipei.
16:00
Constantin Toma nu exclude o alianță PSD - AUR: La ce joacă Grindeanu, spre asta ne îndreptăm # Digi24.ro
Primarul Buzăului Constantin Toma a declarat în exclusivitate pentru emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că direcția în care duce Sorin Grindeanu partidul pare să indice o viitoare alianță cu AUR. El susține că, dacă se continuă pe aceeași linie, „nu mai e altă soluție”
15:50
Un lider al Hamas, Khaled Mechaal, declară că mişcarea islamistă palestiniană nu va renunţa la armele sale şi va refuza orice dominaţie străină în Fâşia Gaza, în pofida îndemnurilor la dezarmare lansate de Israel şi SUA.
15:40
Duminică, pe raza municipiului Aiud, au fost descoperite două grenade defensive fără focos, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba.
15:40
În adidași pe munte, în plină iarnă: doi tineri opriți de jandarmi pe traseul spre Ceahlău # Digi24.ro
Doi tineri din județul Suceava au fost opriți de jandarmii montani pe traseul spre Cabana Dochia din Munții Ceahlău, după ce au fost surprinși urcând încălțați cu adidași, în plină iarnă.
15:30
Dalai Lama, menționat în dosarele Epstein. Biroul său clarifică: „Nu l-a întâlnit niciodată” # Digi24.ro
Biroul liderului spiritual budist în exil a declarat că Dalai Lama „nu l-a întâlnit niciodată” pe Jeffrey Epstein, fiind astfel contrazise relatările mass-media chineze care sugerau o legătură între cei doi.
Acum 6 ore
15:10
Constantin Toma, despre imaginea politicienilor: „Ne ducem în cap toate partidele de Coaliție; N-am simțit niciodată atâta ură” # Digi24.ro
Primarul orașului Buzău Constantin Toma a declarat duminică, 8 februarie, că partidele din Coaliție au o criză de încredere și că singurul câștigător este AUR care „crește cu viteză maximă”. El apreciază că, de când este primar, nu a simțit niciodată atâta ură vizavi de clasa politică.
15:10
Polițiștii au prins în flagrant patru femei care vindeau țigarete contrafăcute într-un târg din Sectorul 4 al Capitalei. Aproximativ 10.400 de țigarete, netimbrate sau timbrate necorespunzător, au fost confiscate.
15:00
Probleme la mina Rovinari din Gorj, din cauza unei alunecări de teren: nu sunt victime, au fost afectate două transportoare cu bandă # Digi24.ro
O alunecare de teren produsă duminică dimineaţă a afectat activitatea minei de la Rovinari, potrivit unui comunicat de presă transmis de Complexul Energetic Oltenia (CEO).
15:00
Dosarele Epstein: O româncă fotomodel ar fi fost dusă la o cină privată la Palatul Buckingham pentru fostul prinț Andrew # Digi24.ro
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluie The Mail. O serie de e-mailuri dezvăluie cum Andrew i-a distrat pe Epstein şi patru femei în timp ce regina Elisabeta era plecată la Palatul Balmoral.
14:20
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin # Digi24.ro
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă.
14:00
Participă sau nu România la Consiliul pentru Pace al lui Trump? Nicușor Dan anunță consultări cu SUA # Digi24.ro
România a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pentru 19 februarie la Washington, iar decizia finală privind prezența la eveniment va fi luată după consultări cu partenerii americani, a anunțat președintele Nicușor Dan.
13:50
Bătaie generală după meciul U Cluj - CFR Cluj. Antrenorul Cristiano Bergodi a sărit la bătaie după ce ar fi fost înjurat # Digi24.ro
Scandal de proporții după meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj. Totul ar fi pornit după antrenorul U Cluj a cedat nervos după înfrângerea echipei pe care o conduce și a sărit la bătaie asupra adversarilor. A urmat apoi o bătaie generală între fotbaliști și staff, dar și în tribune.
13:40
De ce l-a susținut Constantin Toma pe Ciolacu la CJ Buzău după ce l-a criticat dur când era premier: Dădeam foc la coșmelie? # Digi24.ro
După ce vara trecută era una dintre cele mai critici din interior asupra conducerii PSD, câteva luni mai târziu, primarul Buzăului Constantin Toma își declara susținerea pentru candidatura la CJ Buzău a celui pe care l-a criticat cel mai aspru: Marcel Ciolacu.
13:40
Semnele apar încă din uter: diferența majoră dintre fete și băieți observată de oamenii de știință # Digi24.ro
Cercetătorii au descoperit că diferențele în dezvoltarea creierului la fete și băieți apar mai devreme decât se credea, încă din perioada intrauterină. Deși creierul trece prin transformări rapide înainte și imediat după naștere, această etapă a rămas dificil de studiat ca proces continuu.
13:40
Postul american NBC ar fi cenzurat huduielile publicului la adresa lui JD Vance de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice # Digi24.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întâmpinat cu huiduieli când a apărut la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, vineri, deşi telespectatorii americani care urmăreau transmisiunea NBC nu au ştiut de această primire. Reacţia a fost transmisă de postul canadian CBC, iar un comentator a spus: „Iată-l pe vicepreşedintele JD Vance şi soţia sa, Usha - oops, nu sunt... uh... sunt multe huiduieli pentru el. Fluierături, câteva aplauze”, scrie News.ro.
13:30
Polițiștii din Constanța anchetează patru bărbați și o femeie, cu vârste între 18 și 37 de ani, acuzați de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, după ce ar fi obligat două tinere, de 15 și 19 ani, să practice prostituția.
Acum 8 ore
13:20
Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano în timpul JO de iarnă # Digi24.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni i-a criticat dur pe demonstraţii care au protestat la Milano în timp ce Jocurile Olimpice de iarnă se desfăşoară în acest oraş.
13:00
Cum a reușit escrocul Jeffrey Epstein să învârtă elita mondială pe degete: îndemnul cu care încheia cele mai interesante mesaje # Digi24.ro
În spatele depravării sale, Epstein avea un talent special pentru a-și păstra loialitatea celor de care profita. Viața sa plină de minciuni a început încă din școală, scrie The Times într-un amplu articol despre viața miliardarului acuzat de trafic de minore, abuz și infracțiuni financiare care a murit în 2019, în arest, în urma unui act de suicid, potrivit versiunii oficiale despre decesul său.
12:10
Tragedie în Italia: un român dispărut de două săptămâni, găsit mort la cascadele Tre Santi # Digi24.ro
Un român în vârstă de 46 de ani, Sergiu Cătălin Cosoiu, din San Severino, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi, în zona localității Sarnano, regiunea Marche, Italia, scrie Il resto del Carlino. Tragică descoperire a fost făcută ieri dimineață de trei drumeți care se aflau în excursie în zonă.
11:50
Oana Țoiu, vizită de lucru la Londra. Ce teme va aborda ministra de Externe cu oficialii britanici # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu va efectua o vizită de lucru la Londra, în perioada 9-10 februarie, în contextul eforturilor României de consolidare a dialogului politic şi a cooperării bilaterale cu Regatul Unit.
11:30
Donald Trump și Nasry Asfura discută comerț și securitate: președintele SUA își câștigă un aliat în America Latină # Digi24.ro
Donald Trump şi-a afişat sâmbătă apropierea faţă de noul preşedinte al Hondurasului, Nasry Asfura, la încheierea unei întâlniri cu liderul conservator, a cărui candidatură la conducerea uneia dintre cele mai sărace şi violente ţări din America Centrală a susţinut-o.
11:30
Un bărbat a murit la Unitatea Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași, la o zi după ce a fost găsit în șoc hipotermic în zona Pieței Nicolina.
11:30
Constantin Toma: „Partidul meu face un joc foarte periculos. Nu există un motiv adevărat pentru care să ieși de la guvernare” # Digi24.ro
Primarul Buzăului Constantin Toma susține că partidul din care face parte, PSD, „face un joc periculos”, referindu-se la amenințările privind ieșirea de la guvernare. El subliniază că „jocul” este făcut de formațiunii, Sorin Grindeanu și de „încă șase oameni” pentru „supraviețuirea lor”.
Acum 12 ore
11:20
Cod galben de ceață în nouă județe. Vizibilitate redusă pe drumuri și autostrăzi, pe alocuri sub 50 de metri # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineața, atenționări nowcasting Cod galben de ceață pentru mai multe zone din țară. De asemenea, vizibilitatea scăzută afectează traficul pe autostrăzi și drumuri naționale, pe alocuri sub 50–200 de metri, avertizează Centrul Infotrafic al Poliției Române.
11:00
FSB anunță că un bărbat suspectat că l-a împușcat pe generalul Vladimir Alekseiev la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împuşcarea ofiţerului de informaţii militare ruse Vladimir Alekseiev la Moscova a fost reţinut în Dubai şi predat Rusiei, informează Reuters.
10:40
Portughezii au început să voteze, duminică dimineaţă, pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, care îl opune pe socialistul Antonio José Seguro, mare favorit, liderului de extremă dreapta André Ventura.
10:20
Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni # Digi24.ro
O atracție dintr-un parc de distracții din India s-a prăbușit sâmbătă seara. O persoană a murit iar alte 13 au fost rănite după ce caruselul în care se aflau 26 de persoane a cedat în timp ce se afla în aer. Cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei, instalația fusese supusă unei inspecții.
10:20
Peiu publică fotografia întâlnirii lui Simion și explică că decizia SUA privind Visa Waiver fusese luată cu trei săptămâni înainte # Digi24.ro
Petrișor Peiu a respins acuzațiile lui Dragoș Sprînceană că George Simion ar fi făcut lobby pentru scoaterea României din programul Visa Waiver și a explicat că decizia SUA era deja luată cu trei săptămâni înainte ca Simion să ajungă în Statele Unite. Președintele CNC al AUR a postat pe Facebook și o fotografie de la întâlnirea lui Simion cu James E. Trainor care arată că pe masă nu era alcool, ceea ce ar contrazice insinuările lui Sprînceană privind comportamentul liderului AUR.
10:20
Prognoza meteo actualizată: urmează trei zile cu vreme rece, ninsori, vânt și polei. Cât de frig se face # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a emis duminică o informare de vreme rea valabilă pentru următoarele trei zile, la nivel național: se face din nou frig, va ninge și se va depune și polei, iar vântul va prezenta intensificări.
10:00
Directorul general al Washington Post, Will Lewis, a plecat de la conducerea publicației, după ce ziarul a concediat sute de jurnaliști # Digi24.ro
Washington Post a anunţat sâmbătă retragerea directorului său general Will Lewis, la câteva zile un vast plan pentru suprimarea de posturi în acest cotidian, un pilon important al jurnalismului american deţinut de Jeff Bezos, informează duminică AFP, preluată de Agerpres.
09:50
Avertisment de la Teheran: Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în cazul unui război # Digi24.ro
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea cu uraniu, obiectul unui litigiu cu Statele Unite, „chiar dacă ni se impune un război”, a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocierile pe tema nucleară cu Washingtonul.
09:20
Cum câștigă o cunoscută platformă online bani din buletine informative naziste (The Guardian) # Digi24.ro
Platforma online Substack generează venituri din buletine informative care promovează ideologia nazistă virulentă, supremația albă și antisemitismul, potrivit unei investigații realizate de The Guardian. Substack, care susține că are aproximativ 50 de milioane de utilizatori în întreaga lume, permite membrilor publicului să publice articole și să perceapă taxe pentru conținut premium. Platforma percepe aproximativ 10% din veniturile generate de buletinele informative.
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 8 februarie 2026: Report la Joker de peste 10 milioane de euro. La 6/49 depășește 4,18 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 8 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 5 februarie, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei.
09:10
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado. Washingtonul, iritat de declarațiile despre alegeri # Digi24.ro
Consilierii Casei Albe și persoane apropiate administrației Trump devin tot mai frustrați de lidera opoziției venezuelene María Corina Machado și consideră că recentele ei declarații privind momentul în care ar putea avea loc alegeri ar putea submina eforturile lor în Venezuela, scrie Politico.
08:50
Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Șoseaua Borșului din Oradea, după o coliziune între un autoturism și un autocamion.
08:40
Prințul Laurent recunoaște că s-a întâlnit de două ori cu Epstein, în timp ce Casa Regală respinge orice conexiune cu regina Paola # Digi24.ro
Casa Regală belgiană a negat orice legătură între infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein şi regina Paola a Belgiei, după ce unele instituţii media au relatat despre un e-mail în care o altă persoană transmite "salutări" din partea reginei Belgiei către Epstein.
08:40
Elon Musk amână planurile pentru Marte: SpaceX se va concentra pe o misiune spre Lună, în 2027 # Digi24.ro
Compania aerospaţială SpaceX, condusă de Elon Musk, le-a transmis investitorilor că va prioritiza o misiune pe Lună înaintea unei călătorii spre Marte, a relatat vineri The Wall Street Journal, citând surse apropiate discuţiilor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.