O clădire s-a prăbuşit în Tripoli, Liban: cel puţin doi morți și mai mulți răniți

Petrișor Peiu a respins acuzațiile lui Dragoș Sprînceană că George Simion ar fi făcut lobby pentru scoaterea României din programul Visa Waiver și a explicat că decizia SUA era deja luată cu trei săptămâni înainte ca Simion să ajungă în Statele Unite. Președintele CNC al AUR a postat pe Facebook și o fotografie de la întâlnirea lui Simion cu James E. Trainor care arată că pe masă nu era alcool, ceea ce ar contrazice insinuările lui Sprînceană privind comportamentul liderului AUR.