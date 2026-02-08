Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026

15:40

Într-o perioadă în care prețul energiei electrice este ridicat și, deci, facturile sunt mari… tot mai mulți oameni se întreabă acum care este cel mai mare consumator din casă. Ei bine, putem afla dacă facem o comparație între două aparate electrocasnice. De exemplu, un frigider modern de clasă medie consumă aproximativ 200 – 300 kWh […]