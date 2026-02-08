Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026
Sportiva Lindsey Vonn (SUA), în vârstă de 41 de ani, a suferit o accidentare gravă pe pârtie, duminică, în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, care i-a pus capăt visului său olimpic după ce a venit în competiţie cu ligamentul încrucişat anterior „complet rupt”, potrivit CNN. Ea a luat startul în finală, dar după doar […]
• • •
23:20
Motociclistul care l-a facut knock-out pe Mircea Badea povestește detaliile neștiute ale înfruntării: „I-am dat un genunchi” # Gândul
Teodor Constantin, campion național și mondial la lupte full-contact, zis „motociclistul”, a fost invitatul lui Andrei Dumitrescu în emisiunea „Martorii„, unde a dezvăluit cum a reușit să-l învingă în ring pe celebrul Mircea Badea, în doar 5 secunde, într-o confruntare devenită legendară. Luptătorul Teodor Constantin și-a amintit că era cât pe ce să piardă lupta […]
23:20
„Doamna de Fier a Japoniei” a trecut de primul ei test. Partidul Liberal Democrat japonez a câștigat alegerile parlamentare # Gândul
Prim-ministra Japoniei Sanae Takaichi a obținut o victorie istorică la doar trei luni și jumătate de când este în funcția de șefa guvernului. Partidul Liberal Democrat a obținut o victorie zdrobitoare: are acum 316 locuri în Camera Reprezentanților a Dietei Japoniei, cu 125 de locuri mai multe față de alegerile precedente. În comparație, la alegerile […]
23:10
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026 # Gândul
Acum o oră
23:00
Alegerile din Portugalia au fost câștigate de socialistul António José Seguro. Candidatul conservator pro-Trump a pierdut # Gândul
Mișcarea MAGA pierde teren: încă o țară europeană a ales să meargă pe calea europeană. Candidatul socialist moderat pro-european Antonio Jose Seguro a câștigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, cu un scor de 64%. El va deveni președintele republicii pentur următorii cinci ani. Candidatul conservator Andre Ventura a pierdut alegerile cu […]
Acum 2 ore
22:30
Gigi Becali a dat afară doi jucători, în pauza meciului cu Oțelul. Cine sunt jucătorii care l-au supărat pe patronul FCSB, deși echipa a câștigat # Gândul
FCSB a învins Oțelul, chiar la Galați, cu 2-1, dar Gigi Becali a fost nemulțumit la pauză, când echipa sa conducea doar cu 2-1, după ce fusese chiar condusă. Ca urmare, a dat afară doi fotbaliști, potrivit Prosport. Astfel, latifundiarul din Pipera Patronul FCSB i-a scos din teren pe Baba Alhassan, aflat în pericol de […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Salariul uimitor pe care îl va câștiga un muzician portorican la Super Bowl-ul din 2026. Motivul pentru care nu participă Trump # Gândul
Donald Trump a anunțat că va boicota Super Bowl-ul din acest an din motivul că nu-i plac artiștii care vor presta. Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că va organiza propriul HalfTime Show, un spectacol desfășurat de organizația Turning Point USA a regretatului Charlie Kirk. „Credință, familie și libertate” va fi programul spectacolului lui Trump, […]
22:00
Scenariile Apocalipsei, explicate de oamenii de știință. Cât timp ar mai putea exista viața pe planeta noastră # Gândul
Oamenii de știință avertizează că existența umană are un termen limită pe Pământ, dictat de evoluția Soarelui și a Universului, deși planeta noastră oferă în prezent condiții ideale pentru viață. Astfel, potrivit estimărilor astronomilor, Terra ar putea deveni nelocuibilă în câteva sute de milioane de ani, iar distrugerea completă ar putea avea loc peste aproximativ […]
22:00
Momentul terifiant când o clădire din Tripoli se prăbușește. Cinci morți și alte zeci de persoane dispărute # Gândul
Cel puțin cinci persoane, inclusiv un copil mic, au fost ucise duminică după ce o clădire din pdin Tripoli, Libanul de Nord, s-a prăbușit. Până la acest moment, opt persoane au fost scoase din dărâmături, relatează publicația L’Orient du Jour. La scurt timp după începerea căutărilor printre dărâmături, cadavrele unei femei în vârstă și ale […]
Acum 4 ore
21:20
Dușmanul lui Bolojan din PNL denunță manevre împotriva candidaturii lui Crin Antonescu chiar din partea premierului: Antonescu a fost trădat! # Gândul
Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat la Antena 3 CNN că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale. Întrebat dacă e posibil ca Ilie Bolojan, în vara lui 2024, să fi fost deja parte dintr-un plan, Hubert Thuma a răspuns: „Eu cred că da” . „Crin Antonescu a […]
21:20
Hubert Thuma, președintele CJ. Ilfov, a comentat la Antena 3 CNN măsurile de austeritate impuse de Bolojan și a precizat că România se află, practic, în recesiune tehnică. „România va avea și al treilea semestru de scădere. Și chiar al patrulea semestru de scădere. Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică. […]
20:40
Motivul pentru care multe restaurante servesc apă cu lămâie, un detaliu simplu care atrage atenția. Gestul aparent banal are un scop practic # Gândul
Multe restaurante obișnuiesc să servească apă cu lămâie, un gest aparent simplu, dar care are scopuri practice și surprinzătoare. O felie de lămâie în paharul tău cu apă poate părea pare un detaliu banal, dar are mai multe semnificații decât te aștepți. De la gustul mai proaspăt și efectul răcoritor, până la proprietățile care ajută […]
20:40
Hubert Thuma, președintele CJ. Ilfov, a comentat la Antena 3 CNN măsurile de austeritate impuse de Bolojan și a precizat că România se află, practic, în recesiune tehnică. „România va avea și al treilea semestru de scădere. Și chiar al patrulea semestru de scădere. Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică. […]
20:30
Bolojan putea ajunge noul președinte al României. Thuma: „Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze. El i-a propus pe Lasconi sau Geoană” # Gândul
Hubert Thuma, liderul liberal al CJ Ilfov, a declarat că Nicolae Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze la președinția României. „Nicolae Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze la președinție. Dnul. Bolojan l-a refuzat. Primul șoc ni l-a dat chiar atunci. Bolojan a venit cu două alternative, dacă nu cumva PNL ar trebui să-i […]
20:30
Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale. „Crin Antonescu a fost trădat. Crin Antonescu nu a putut să înceapă campania cu trei luni înainte cum ar fi fost optim, pentru că toată lumea spunea că Bolojan va fi candidat, nu Crin […]
20:20
Hubert Thuma deconspiră planurile lui Bolojan pentru liberali: „Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului” # Gândul
Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, PNL, a declarat că premierul Bolojan are o tendință de USR-izare a Partidului Național Liberal. „Nu existat un puci în PNL. Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului. În afară de un ministru liberal în afară de cei trei miniștri ceilalți nu fac parte din PNL”, a […]
20:20
Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România. Ninsori abundente și temperaturi extreme # Gândul
Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România. Ninsori abundente și temperaturi extreme. Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România Meteorologii ANM avertizează asupra unei schimbări extreme a condițiilor meteo la finalul acestei săptămâni. Mai exact, un anticiclon mobil, care ia naștere în zonele polare, va avansa galopant spre Europa de Est și va lovi din […]
20:10
Epstein ar fi avut un mesaj pe care dorea să i-l transmită lui Putin. A încercat să se apropie de președintele rus, arată documentele # Gândul
Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA dezvăluie că Jeffrey Epstein ar fi încercat să se apropie de dictatorul rus Vladimir Putin pentru a-i transmite un mesaj. Se întâmpla în iunie 2018, la un an după ce ambasadorul rus de la ONU, Vitali Churkin, a decedat. Acesta se întâlnea deseori cu Epstein în New […]
20:00
Militarii americani și români s-au antrenat împreună în cel mai mare exercițiu din Europa al artileriei Forțelor Terestre ale SUA # Gândul
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO, au dat startul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026, transmite […]
19:50
Șeful de cabinet al lui Keir Starmer a demisionat din funcție din cauza scandalului Epstein # Gândul
Morgan McSweeney a demisioant din poziția de șef al cabinetului premierului Keir Starmer. El a admis că își asumă întreaga răspundere pentru că l-a consiliat pe premier să-l numească pe Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în SUA. Despre Mandelson, politician laburist și fost lord, au apărut dezvăluiri că a avut legături […]
Acum 6 ore
19:30
Celebra influenceriță Emily Burghelea cere ajutor online penru soțul său grav bolnav: „Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic” # Gândul
Celebra influenceriță Emily Burghelea a cerut ajutor în online, dezvăluind că soțul său, Andrei, este mai bolnav decât se credea inițial. Bărbatul are un chist arahnoidian la nivelul capului, de 7 centimetri, care continuă să se dezvolte, scrie Cancan. „Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și […]
19:20
Jeffrey Epstein a dus o româncă Prințului Andrew pentru o întâlnire la Palatul Buckingham: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele” # Gândul
Jeffrey Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale grave, a dus o tânără româncă și alte trei femei la o cină privată la Palatul Buckingham în 2010 pentru Prințul Andrew de Windsor, relatează publicația Daily Mail. Întâlnirea a avut loc în timp ce Regina Elisabeta era plecată la reședința regală Balmoral. Epstein a descris-o pe româncă, care avea […]
19:10
Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice. Primarul Capitalei a raportat explozii masive # Gândul
Kievul a fost atacat de rachete balistice, a transmis primarul Capitalei, Vitali Klitschko. „Sunt explozii în Capitală. Kievul este atacat de rachete balistice”, a scris edilul pe Telegram. Acesta a transmis că sistemul de apărare antiaeriană este în funcțiune, iar locuitorii orașului s-au adăpostit. Forțele aeriene ucrainene au raportat că ținte de mare viteză au […]
19:10
Ucraina începe să-și exporte armele. Zelenski: „În 2026, vor exista10 centre de export către Europa” # Gândul
Volodimir Zelenski a anunțat pe Telegram că va lansa azi exporturile de arme fabricate în Ucraina. Președintele ucrainean spune că vor exista zece centre de export în Europa, potrivit Sky News. Președintele a anunțat încă de anul trecut că țara va produce arme pentru exporturi. „Astăzi, securitatea Europei este clădită pe tehnologie și drone”, a […]
19:00
A fost un weekend cu patru meciuri ale echipelor românești de handbal feminin, dar cea mai prețioasă victorie este a bucureștencelor conduse de Bojana Popovic. CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Brest Bretagne Handball, scor 40-34 (20-16), în etapa a 12I-a din Liga Campionilor. CSM București, victorie mare în Liga Campionilor! A […]
18:30
Soluții simple pentru scoaterea petelor de deodorant de pe hainele negre. Cum faci să nu decolorezi materialul # Gândul
Petele de deodorant se văd cel mai bine pe hainele negre, chiar și atunci când sunt curate. Astfel, acele urme albe sau gălbui pot strica complet aspectul unei piese vestimentare. Însă, din fericire, există soluții simple care să le curățe eficient fără să decoloreze materialul. De cele mai multe ori, pentru petele nedorite „vinovatul” este […]
18:30
Coincidență tulburătoare. Altarul improvizat în memoria victimelor incendiului din Crans Montana a fost cuprins de flăcări # Gândul
Altarul improvizat dedicat victimelor tragediei de la Crans-Montana a luat foc duminică dimineață, în jurul orei 6:00, pe strada Centrală. Pompierii au stins rapid incendiul și nu au fost raportate victime, transmite Mediafax. Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la locul de comemorare amenajat pentru cele 41 de victime care și-au pierdut viața în incendiul […]
18:10
Detalii explozive despre discuția dintre spioni străini despre un apropiat al lui Trump. Iranul, temă principală. Casa Albă refuză să comenteze # Gândul
Șefa Serviciilor de Naționale de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, este vizată de o plângere formulată de un avertizor de integritate. Aceasta e acuzată că ar fi ascuns o conversație telefonică între agenții unui guvern străin și o persoană apropiată președintelui Trump, transmite The Wall Street Journal. Discuția a vizat, cel puțin parțial, probleme legate […]
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:00
NSA a detectat un telefon „suspect” între o persoană asociată cu serviciile secrete străine și un apropiat al lui Trump # Gândul
Un denunțător a dezvăluit că Tulsi Gabbard, directoare a serviciilor secrete naţionale, a împiedicat o agenție să distribuie un raport despre personalul de la Casa Albă. În primăvară, Agenția de Securitate Națională (NSA) a detectat un apel telefonic neobișnuit între doi membri a serviciilor secrete străine și o persoană apropiată lui Donald Trump, a declarat […]
17:50
Ce a răspuns americanul Martel după ce prietenii l-au întrebat dacă are „electricitate, magazine și internet” în România # Gândul
Un tânăr american, stabilit recent în Oradea, a adunat peste 300.000 de vizualizări pe TikTok, după ce a povestit cum este viața în România. Martel a povestit ce îl impresionează la noua sa viață în România și a explicat că amicii săi de peste Ocean erau sceptici în privința nivelului de trai din țara noastră. […]
Acum 8 ore
17:30
Reacții după accidentul lui Lindsey Vonn. „Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta” # Gândul
Lindsey Vonn a căzut în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d’Ampezzo. Campioana olimpică din 2010 a rămas întinsă, a primit repede îngrijiri medicale și a fost transportată cu un elicopter la spital. Vonn și-a încheiat cariera în 2019, după probleme mari la genunchiul drept, dar a […]
17:30
Keir Starmer vrea să îi ia indemnizația ambasadorului britanic la Washington, după ce l-a demis în urma implicării în dosarele Epstein # Gândul
Guvernul premierului britanic Keir Starmer a devenit subiect de scandal, după a ieșit la iveală că Peter Mandelson, fost ministru și membru al Partidului Laburist de peste 20 de ani, este implicat în dosarele Epstein. Noile documente, publicate la sfârșitul lunii ianuarie, au determinat guvernul britanic să reexamineze suma plătită către acesta la demiterea din […]
17:20
Trei persoane au murit pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Unul dintre șoferi e grav rănit # Gândul
Trei persoane au murit, duminică după-amiază, pe DN 6/E70, între localitățile Cornea și Domașnea, în județul Caraș-Severin, în urma impactului dintre un TIR și un microbuz de marfă. Șoferul camionului a fost grav rănit, fiind rămas încarcerat, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin, citați de Mediafax. După intervenția salvatorilor, acesta a primit […]
17:20
Cătălin Măruță, mesaj emoționant după ultima emisiune de la Pro TV. „La final de zi liniște vine dintr-un singur loc: familia” # Gândul
Cătălin Măruță a distribuit un mesaj emoționant și o imagine alături de cei dragi. Prezentatorul TV a subliniat astfel importanța familiei, mai presus de orice. „În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după «mai mult». Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia. Succesul te poate ridica, te poate purta departe, […]
17:10
O înregistrare video recent publicată contrazice rapoartele oficiale despre moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein # Gândul
Teorii ale conspirației despre presupusa asasinare a lui Jeffrey Epstein în celula sa au fost răspândite pe internet încă de la momentul morții sale. Noile înregistrări video dezvăluite publicului contrazic rapoartele oficiale că omul de afaceri controversat, acuzat de pedofilie, proxenetism și trafic sexual, s-ar fi spânzurat pe 10 august 2019. Noile documente publicate de […]
17:10
17:00
Alegeri în Japonia: Sanae Takaichi se pregătește pentru victorie. „Vom construi o economie puternică și rezistentă”. Cum arată primele proiecții # Gândul
Partidul premierului japonez, Sanae Takaichi, este pe cale să-și consolideze dramatic puterea în camera inferioară a Parlamentului Japoniei. Primele proiecţii ale canalului public de televiziune NHK, bazate pe sondaje realizate la închiderea secțiilor de votare, arată că Partidul Liberal Democrat al lui Takaichi ar urma să câştige între 274 și 328 de locuri din totalul […]
16:40
Motivul pentru care Marian Godină a izbucnit în lacrimi la Survivor. Celebrul polițist nu s-a putut abține: „Încerc să-mi revin” # Gândul
Marian Godină abia s-a alăturat echipei show-ului Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1, dar deja îi este dor de familia sa. Recent, celebrul polițist brașovean a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre copiii săi. „Abia am reușit cumva la lumina focului să îmi amenajez un loc în care să dorm. Noaptea trecută […]
16:20
Cei prezenți zilele acestea pe litoralul Mării Negre au avut surpriza rară de a vedea o vidră care se juca în apă, în zona plajei Eforie Nord. O vidră a fost filmată de în timp ce înota și se juca în mare, în stațiunea Eforie Nord. Simpaticul animăluț semiacvatic s-a apropiat de stâncile din zona […]
16:00
Giorgia Meloni îi critică aspru pe italienii de la marșul împotriva Jocurilor Olimpice. „Sunt dușmanii Italiei“. Câți oameni au participat la protest # Gândul
Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, i-a criticat aspru pe cei aproximativ 10 mii de oameni care au participat, seara trecută, la marșul anti-Olimpiadă. Premierul Italiei a redistribuit pe pagina sa de Instagram un videoclip – de la postul american Fox News – cu imagini de la ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine de aseară din […]
16:00
Duminică, 8 februarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 5 februarie 2026, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, […]
15:50
După CFR – U Cluj 3-2, Alexandru Chipciu a analizat meciul și a vorbit despre scandalul dintre Bergodi și Cordea. Chipciu l-a ironizat pe Cordea, dar și pe Rareș Vidican, despre care a spus că a arbitrat foarte slab. CFR Cluj are șapte victorii consecutive și e miraculos pe loc de play-off, 41 de puncte, […]
15:50
Experiment bizar: 5.000 de euro pentru „cobaii” care acceptă să stea în pat și să mănânce supă timp de 20 de zile # Gândul
Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială (MEDES) din Toulouse, Franța caută voluntari pentru un experiment bizar, oferind o indemnizație de 5.000 de euro. Pentru studiul științific, savanții caută 10 voluntari care vor participa timp de 20 de zile la acest experiment, scrie ladepeche.fr. Candidații trebuie să fie activi fizic (minimum 3 ore de sport pe […]
15:40
Electrocasnicul care consumă într-o oră cât un frigider într-o lună întreagă. Este cel mai mare consumator din casă # Gândul
Într-o perioadă în care prețul energiei electrice este ridicat și, deci, facturile sunt mari… tot mai mulți oameni se întreabă acum care este cel mai mare consumator din casă. Ei bine, putem afla dacă facem o comparație între două aparate electrocasnice. De exemplu, un frigider modern de clasă medie consumă aproximativ 200 – 300 kWh […]
Acum 12 ore
15:30
Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare # Gândul
Câștigătorii celei de-a șaptea ediții a concursului Close-up Photography of the Year (CUPOTY) au fost anunțați. Competiția din acest an a atras peste 12.000 de înscrieri din 63 de țări, iar imaginile selecționate dezvăluie minuni ale lumii prin intermediul fotografiei macro, micro și close-up. Un juriu format din 22 de fotografi, naturaliști și editori experți […]
15:30
Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile” # Gândul
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus că fundașul Kennedy Boateng vrea să plece de la echipă. Apărătorul de 29 de ani nu-și prelungește contractul ce se încheie în vară, chiar dacă șefii au negociat în mai multe rânduri cu el și păreau că se vor înțelege după discuția din cantonamentul din Antalya. Kennedy Boateng […]
15:30
Fost lider PNL și membru al clanului Pian este anchetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist: „Te bat! Mă filmezi! Șterge tot!” # Gândul
Silviu Gabriel Mototolea, fost membru al PNL, dar și membru al temutului clan Duduianu, este anchetat de DIICOT și polițiștii din Gorj, după ce a amenințat un jurnalist din Târgu Jiu. Incidentul a fost filmat, iar imaginile prezintă momentul în care Motolea îl amenință pe ziarist și îl împiedică să sune la 112. Pe numele […]
15:10
Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central # Gândul
Lista cu înscrierea pentru selecția procurorilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din cadrul parchetelor va fi definitivată mâine, la orele 12, la Ministerul Justiției. Începe bătălia pentru posturile cele mai importante în rândul șefilor procurorilor, Parchet General, DNA, DIICOT, iar Ministerul Justiției va da această listă mâine, respectându-se dreptul fiecărui procuror de a se […]
15:00
Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren # Gândul
CFR Cluj a primit o amendă de 20.000 de lei, iar firma de pază şi protecţie a fost sancționată cu 15.000 de lei. La CFR – U Cluj, 3-2, au fost incidente la final, când antrenorul „studenților” Cristiano Bergodi s-a încăierat cu Cordea și apoi cu Muhar. Fanii lui U au vrut să intre pe […]
