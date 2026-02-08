Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Golazo.ro, 8 februarie 2026 23:50
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Suporterii gălățeni nu și-au iertat echipa după eșecul drastic suferit duminică, în etapa #26 din Liga 1.
Acum 30 minute
23:50
23:40
Puțin despre meciul de la Galați încheiat cu victoria confortabilă a FCSB, 4-1. Și ceva mai mult despre revolta naționalistă a domnului Daniel Pancu împotriva noastră, a celor aserviți străinilor obraznici
Acum o oră
23:10
„Asta ne-a costat” Laszlo Balint și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea drastică în fața lui FCSB # Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre eșecul formației sale.
Acum 2 ore
23:00
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase # Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a numit jucătorul pe care îl vede omul meciului în victoria de duminică seara, din etapa #26 a Ligii.
22:50
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani # Golazo.ro
Francesca Lollobrigida a depășit toate clipele dificile, a revenit mereu, a tras până când, pe 7 februarie 2026, ziua în care nimeni nu se mai aștepta, a cucerit medalia de aur la patinaj viteză, acasă, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
22:50
Sassuolo - Inter 0-5 Formația lui Cristi Chivu a făcut spectacol în ultima etapă din Serie A și se distanțează în vârful clasamentului # Golazo.ro
Tehnicianul român a ajuns la 11 meciuri consecutive fără eșec în campionat.
22:50
L-a impresionat pe Charalambous Antrenorul celor de la FCSB nu are niciun dubiu: : „E cel mai bun din România” # Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre victoria echipei sale și l-a elogiat pe Daniel Bîrligea (25 de ani).
22:40
Manchester City, ce revenire! Victorie dramatică a „cetățenilor” în derby-ul cu Liverpool » Erling Haaland, eroul echipei lui Guardiola # Golazo.ro
Manchester City a reușit o victorie extrem de importantă în fața celor de la Liverpool, scor 2-1, chiar pe Anfield, în derby-ul etapei #25 din Premier League.
22:40
Întăriri pentru play-off FCSB plănuiește alte două transferuri pentru finalul de sezon: „I-am zis să caute” » Când se face prima mutare # Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după succesul care a adus echipa la două puncte de locurile de play-off.
22:10
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați # Golazo.ro
Oțelul - FCSB 1-4. Florin Tănase (31 de ani) a fost omul meciului în partida de duminică, de la Galați.
Acum 4 ore
22:00
„Nu se mai ajungea la scandal” Porumboiu, despre cum ar fi putut fi evitat scandalul de la CFR - U Cluj: „Lucrurile s-ar fi terminat acolo” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA și fost patron la FC Vaslui, a comentat imaginile scandaloase de la finalul partidei.
21:50
„Nu vezi?!” Darius Olaru n-a mai rezistat și a cedat! A strigat nervos spre Charalambous în timpul meciului cu Oțelul # Golazo.ro
Oțelul - FCSB 1-4. Conflict pe teren între Darius Olaru, căpitanul FCSB, și antrenorul campioanei, Elias Charalambous.
21:50
Intrare inconștientă FOTO: Zivulic, eliminat în Oțelul - FCSB după un fault cu talpa la Daniel Bîrligea # Golazo.ro
Oțelul - FCSB. Diego Zivulic (33 de ani) a văzut cartonașul roșu în repriza secundă a partidei de la Galați, după un fault extrem de dur asupra lui Daniel Bîrligea.
21:20
Faptele din finalul meciului CFR-U Cluj există indiferent de naționalitatea antrenorului sau a jucătorului, de patriotism sau internaționalism, ele stau la un nivel diferit de gravitatea cuvintelor care s-au adresat, de alte motive reale ori inventate.
21:10
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50! # Golazo.ro
Germania - România 30-24. Eșec incredibil al naționalei noastre, la primul meci de la Rugby Europe Championship 2026.
21:00
Perica a semnat cu o campioană Atacantul plecat de la Dinamo și-a găsit deja echipă: „Bine ai venit!” # Golazo.ro
Ex-atacantul dinamovist Stipe Perica, 30 de ani, și-a găsit rapid echipă după despărțirea de „câini”
20:20
„MECIUL NU E DAT” Crainicul Oțelului, mesaje tari și ironii la stația de amplificare înainte de meciul cu FCSB: „În ciuda specialiștilor de pe Temu...” # Golazo.ro
Înaintea meciului dintre Oțelul și FCSB, crainicul stadionului a avut un discurs inedit adresat celor aproximativ 8000 de spectatori prezenți în tribune.
20:10
Continuă amenințările pentru Cordea FOTO: Imaginea postată de ultrașii celor de la U Cluj + Ce au scris fanii în peluza de pe stadionul lui CFR # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Suporterii „șepcilor roșii” au continuat amenințările la adresa lui Andrei Cordea (26 de ani).
Acum 6 ore
20:00
Dennis Man, decisiv pentru PSV FOTO. Reușita internaționalului român a adus toate punctele campioanei Olandei în deplasarea de la Groningen # Golazo.ro
GRONINGEN - PSV 1-2. Dennis Man (27 de ani) a fost decisiv pentru oaspeți, în victoria din etapa #22 din Eredivisie.
20:00
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!” # Golazo.ro
Suporterii lui Dinamo nu țin cont de vreme și vor veni în număr mare la derby-ul cu Universitatea Craiova, de pe Arena Națională.
19:50
Cîrjan, sfat pentru Boateng Ce i-a cerut căpitanul lui Dinamo fundașului togolez: „Ar rămâne în istoria clubului” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a dezvăluit că a avut o discuție cu Kennedy Boateng (29 de ani).
19:00
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Au apărut imaginile care au declanșat scenele reprobabile de la finalul partidei, ce i-au avut ca protagoniști pe Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul gazdelor, și pe Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților.
18:50
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul # Golazo.ro
CSM București - Brest Bretagne 40-34. Formația noastră obține a șasea victorie consecutivă în grupele Ligii Campionilor și are din nou speranțe mari pentru primele două poziții.
Acum 8 ore
18:00
„Poate îi vinde pe Amazon” A câștigat Transylvania Open în proba de dublu și a făcut un gest inedit: ce a pus sub scaunul unei fane # Golazo.ro
Kamilla Rakhimova (24 de ani, #93 WTA) a făcut un gest inedit înainte de finala la dublu de la Transylvania Open.
17:50
Reuniunea legendelor FOTO: Gică Popescu și Gică Hagi, prezenți la muzeul dedicat lui Stoichkov, de ziua acestuia » Mesajul transmis # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani) și Gică Hagi (61 de ani) au fost prezenți la aniversarea lui Hristo Stoichkov, fost jucător legendar al Bulgariei.
17:40
A avut piciorul rupt în două! Baroan a fost operat. Cât va sta + Care a fost diagnosticul » Imagini care vă pot afecta emoțional # Golazo.ro
Antoine Baroan, 25 de ani, a jucat doar 39 de minute la AFS. Accidentat grav la debut, a fost supus sâmbătă unei intervenții chirurgicale la Lisabona.
17:30
Miliardele de dolari din jurul Super Bowl Finala campionatului de fotbal american e o mașinărie de făcut bani » Sumele uriașe încasate anual de NFL # Golazo.ro
Super Bowl este o uriașă afacere: sute de milioane de dolari în venituri locale, aproximativ 5.000 de locuri de muncă și aproximativ 400 de milioane de dolari din vânzarea biletelor pentru NFL
17:20
„Încerc să-l înțeleg pe Boateng” Cum a comentat Kopic refuzul fundașului de a semna prelungirea cu Dinamo: „E o situație complicată” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Kennedy Boateng (29 de ani). Andrei Nicolescu, președintele clubului, a anunțat că fundașul nu își va prelungi contractul cu „câinii”
17:10
Răzvan Lucescu, pedepsit Cât va lipsi antrenorul lui PAOK, după ce a fost eliminat în ultimul meci din Europa League # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a aflat ce pedeapsă a primit din partea UEFA după eliminarea suferită în meciul cu Olympique Lyon, din etapa #8 din grupa principală din Europa League.
16:50
Amendați după haosul din Gruia Jandarmeria a aplicat sancțiuni drastice după incidentele de la CFR Cluj - U Cluj # Golazo.ro
CFR Cluj a fost amendată în urma incidentelor provocate de fani la derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, din etapa #26 a Superligii. Și firma de pază a fost sancționată, după ce suporterii au încercat să pătrundă cu forța pe gazon, iar în asupra lor au fost descoperite materiale pirotehnice.
16:40
Săpunaru cere despăgubiri A dat în judecată FRF și sponsorul Cupei României! Care este motivul # Golazo.ro
Cristian Săpunaru a deschis două acțiuni la Tribunalul București împotriva Federației Române de Fotbal și a companiei OSHEE România, sponsor oficial al Cupei României, acuzând folosirea imaginii sale în campanii comerciale.
16:30
Mouratoglou, o nouă controversă Fostul antrenor al Simonei Halep explică de ce nu câștigă Novak Djokovic al 25-lea titlu de Grand Slam: „Nu din cauza vârstei” # Golazo.ro
Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, a lansat o nouă opinie care a aprins spiritele în lumea tenisului. Francezul consideră că Novak Djokovic nu este suficient motivat pentru a cuceri cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam.
16:10
Asasinat în Mexic Unul dintre bărbații implicați în uciderea fundașului Andres Escobar a fost împușcat mortal într-un restaurant # Golazo.ro
Traficantul de droguri columbian Juan Santiago Gallon, unul dintre cei implicați în uciderea fundașului Andres Escobar, în 1994, a fost asasinat în Mexic.
Acum 12 ore
15:40
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta” # Golazo.ro
Clubul CFR Cluj a oferit o primă reacție oficială după ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi, antrenorul la U Cluj, din finalul meciului de sâmbătă, scor 3-2.
15:10
Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj! Ce le-a spus jucătorilor + de la ce ar fi pornit scandalul în care i-a lovit pe Cordea și Muhar # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani) a ținut o ședință cu lotul „șepcilor roșii” după derby-ul încheiat cu scandal. GOLAZO.ro a aflat ce s-a discutat la întâlnirea din vestiar și ce i-ar fi spus Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul „feroviarilor”, înainte ca tehnicianul italian să sară la bătaie.
14:50
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo.
14:30
Mândru de noua achiziție Mihai Stoica, după debutul lui Joao Paulo la FCSB: „Am o problemă cu jucătorii care fac asta. El nu a făcut-o” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre debutul lui Joao Paulo.
14:20
Problema lui Man la PSV Ce spune antrenorul lui Eindhoven despre Dennis: „ Eu trebuie să iau decizia grea” # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, riscă să rămână pe bancă, pentru că rivalul pe post a profitat de cele două meciuri pierdute de „tricolor” la Eindhoven și a câștigat puncte în analiza antrenorului Peter Bosz
14:10
Oțelul Galați - FCSB LIVE de la 20:00, în etapa #26 din Liga 1 » Meci crucial în lupta pentru play-off # Golazo.ro
FCSB va juca împotriva celor de la Oțelul, în deplasare, astăzi, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
13:50
Bernadette Szocs, performanță uriașă LIVE de la 15:00 » Românca, duel cu Sabine Winter, în finala Top 16 Europa # Golazo.ro
Bernadette Szocs s-a calificat în finala competiției Top 16 Europa, la tenis de masă, acolo unde va peste Sabine Winter.
13:50
Vonn s-a rupt. Urlete de durere! Imagini ale dezastrului. Schioarea a concurat grav accidentată și a căzut iar. Plângea pe pârtie: „Oh, my God!” # Golazo.ro
Lindsey Vonn, 41 de ani, s-a prăbușit pe pârtie la secunde după startul cursei de duminică, la Jocurile Olimpice. Urla și plângea de durere.
13:40
Și-a dezbrăcat adversarul! VIDEO: Scene șocante în Bundesliga » S-au luat la bătaie pe teren # Golazo.ro
Partida Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen din Bundesliga, scor 1-1, a fost marcată de un conflict între Kevin Stoger și Exequiel Palacios.
13:40
Messi, GOLAZO în fața a 55.000 de fani! VIDEO: Argentinianul a ridicat tribunele în picioare cu acțiunea reușită în Barcelona SC - Inter Miami # Golazo.ro
BARCELONA SC - INTER MIAMI 2-2. O nouă reprezentație a lui Lionel Messi (38 de ani): gol și pasă de gol în amicalul cu echipa din Ecuador.
13:10
Târnovanu, criticat din nou Finanțatorul campioanei a explicat de ce îl preferă pe Matei Popa: „Face ce îmi place mie” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a comentat situația portarilor echipei. În ultimele două meciuri, portarul naționalei, Ștefan Târnovanu (25 de ani), a fost scos din poartă, iar în locul lui a intrat tânărul Matei Popa (18 ani).
12:50
România, învinsă de Paraguay „Tricolorii” au cedat în a doua parte a confruntării din Cupa Davis » Ce urmează # Golazo.ro
Paraguay - România 3-1. „Tricolorii” au fost învinși în cea de-a doua parte a întâlnirii din cadrul play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis.
12:40
„Chivu este exact opusul” Ce au observat italienii la antrenorul lui Inter. Ce nu caută, ce îl enervează # Golazo.ro
Cristi Chivu, lider în Serie A cu Inter Milano, analizat de peninsulari. Ce face, cum reacționează la diferite situații cu care se confruntă un antrenor.
12:40
Norovirusul face ravagii la JO de Iarnă 14 jucătoare de hochei pe gheață au fost infectate, un meci a fost amânat: „Acesta este sprinterul virușilor” # Golazo.ro
Probleme pentru echipele de hochei feminin pe gheață la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina. Mai multe jucătoare au fost afectate de infecția cu norovirus. Detalii, în rândurile de mai jos
12:30
„Prostia este fără margini” Daniel Pancu, taxat pentru declarațiile despre Bergodi: „Atunci ar fi fost mai de înțeles, că doar bătea neaoș” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Sociologul Gelu Duminică a comentat declarațiile făcute de antrenorul Daniel Pancu după derby.
12:00
CFR, încă un transfer pe drum Pancu așteaptă un fotbalist care a mai jucat în Superliga: „S-ar putea să fim compleți” # Golazo.ro
Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a anunțat că ardelenii așteaptă transferul unui jucător care a mai evoluat în Superliga. O extremă!
11:50
Sub așteptările lui Nicolescu Președintele lui Dinamo, surprins înainte de meciul cu U Craiova: „Estimările noastre sunt date peste cap” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, s-a declarat surprins de ritmul în care sunt vândute biletele pentru derby.
