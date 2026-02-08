CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Golazo.ro, 8 februarie 2026 18:50
CSM București - Brest Bretagne 40-34. Formația noastră obține a șasea victorie consecutivă în grupele Ligii Campionilor și are din nou speranțe mari pentru primele două poziții.
• • •
Acum 30 minute
19:00
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Au apărut imaginile care au declanșat scenele reprobabile de la finalul partidei, ce i-au avut ca protagoniști pe Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul gazdelor, și pe Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților.
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
18:00
„Poate îi vinde pe Amazon” A câștigat Transylvania Open în proba de dublu și a făcut un gest inedit: ce a pus sub scaunul unei fane # Golazo.ro
Kamilla Rakhimova (24 de ani, #93 WTA) a făcut un gest inedit înainte de finala la dublu de la Transylvania Open.
17:50
Reuniunea legendelor FOTO: Gică Popescu și Gică Hagi, prezenți la muzeul dedicat lui Stoichkov, de ziua acestuia » Mesajul transmis # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani) și Gică Hagi (61 de ani) au fost prezenți la aniversarea lui Hristo Stoichkov, fost jucător legendar al Bulgariei.
17:40
A avut piciorul rupt în două! Baroan a fost operat. Cât va sta + Care a fost diagnosticul » Imagini care vă pot afecta emoțional # Golazo.ro
Antoine Baroan, 25 de ani, a jucat doar 39 de minute la AFS. Accidentat grav la debut, a fost supus sâmbătă unei intervenții chirurgicale la Lisabona.
17:30
Miliardele de dolari din jurul Super Bowl Finala campionatului de fotbal american e o mașinărie de făcut bani » Sumele uriașe încasate anual de NFL # Golazo.ro
Super Bowl este o uriașă afacere: sute de milioane de dolari în venituri locale, aproximativ 5.000 de locuri de muncă și aproximativ 400 de milioane de dolari din vânzarea biletelor pentru NFL
Acum 4 ore
17:20
„Încerc să-l înțeleg pe Boateng” Cum a comentat Kopic refuzul fundașului de a semna prelungirea cu Dinamo: „E o situație complicată” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Kennedy Boateng (29 de ani). Andrei Nicolescu, președintele clubului, a anunțat că fundașul nu își va prelungi contractul cu „câinii”
17:10
Răzvan Lucescu, pedepsit Cât va lipsi antrenorul lui PAOK, după ce a fost eliminat în ultimul meci din Europa League # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a aflat ce pedeapsă a primit din partea UEFA după eliminarea suferită în meciul cu Olympique Lyon, din etapa #8 din grupa principală din Europa League.
16:50
Amendați după haosul din Gruia Jandarmeria a aplicat sancțiuni drastice după incidentele de la CFR Cluj - U Cluj # Golazo.ro
CFR Cluj a fost amendată în urma incidentelor provocate de fani la derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, din etapa #26 a Superligii. Și firma de pază a fost sancționată, după ce suporterii au încercat să pătrundă cu forța pe gazon, iar în asupra lor au fost descoperite materiale pirotehnice.
16:40
Săpunaru cere despăgubiri A dat în judecată FRF și sponsorul Cupei României! Care este motivul # Golazo.ro
Cristian Săpunaru a deschis două acțiuni la Tribunalul București împotriva Federației Române de Fotbal și a companiei OSHEE România, sponsor oficial al Cupei României, acuzând folosirea imaginii sale în campanii comerciale.
16:30
Mouratoglou, o nouă controversă Fostul antrenor al Simonei Halep explică de ce nu câștigă Novak Djokovic al 25-lea titlu de Grand Slam: „Nu din cauza vârstei” # Golazo.ro
Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, a lansat o nouă opinie care a aprins spiritele în lumea tenisului. Francezul consideră că Novak Djokovic nu este suficient motivat pentru a cuceri cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam.
16:10
Asasinat în Mexic Unul dintre bărbații implicați în uciderea fundașului Andres Escobar a fost împușcat mortal într-un restaurant # Golazo.ro
Traficantul de droguri columbian Juan Santiago Gallon, unul dintre cei implicați în uciderea fundașului Andres Escobar, în 1994, a fost asasinat în Mexic.
15:40
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta” # Golazo.ro
Clubul CFR Cluj a oferit o primă reacție oficială după ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi, antrenorul la U Cluj, din finalul meciului de sâmbătă, scor 3-2.
Acum 6 ore
15:10
Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj! Ce le-a spus jucătorilor + de la ce ar fi pornit scandalul în care i-a lovit pe Cordea și Muhar # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani) a ținut o ședință cu lotul „șepcilor roșii” după derby-ul încheiat cu scandal. GOLAZO.ro a aflat ce s-a discutat la întâlnirea din vestiar și ce i-ar fi spus Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul „feroviarilor”, înainte ca tehnicianul italian să sară la bătaie.
14:50
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo.
14:30
Mândru de noua achiziție Mihai Stoica, după debutul lui Joao Paulo la FCSB: „Am o problemă cu jucătorii care fac asta. El nu a făcut-o” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre debutul lui Joao Paulo.
14:20
Problema lui Man la PSV Ce spune antrenorul lui Eindhoven despre Dennis: „ Eu trebuie să iau decizia grea” # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, riscă să rămână pe bancă, pentru că rivalul pe post a profitat de cele două meciuri pierdute de „tricolor” la Eindhoven și a câștigat puncte în analiza antrenorului Peter Bosz
14:10
Oțelul Galați - FCSB LIVE de la 20:00, în etapa #26 din Liga 1 » Meci crucial în lupta pentru play-off # Golazo.ro
FCSB va juca împotriva celor de la Oțelul, în deplasare, astăzi, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
13:50
Bernadette Szocs, performanță uriașă LIVE de la 15:00 » Românca, duel cu Sabine Winter, în finala Top 16 Europa # Golazo.ro
Bernadette Szocs s-a calificat în finala competiției Top 16 Europa, la tenis de masă, acolo unde va peste Sabine Winter.
13:50
Vonn s-a rupt. Urlete de durere! Imagini ale dezastrului. Schioarea a concurat grav accidentată și a căzut iar. Plângea pe pârtie: „Oh, my God!” # Golazo.ro
Lindsey Vonn, 41 de ani, s-a prăbușit pe pârtie la secunde după startul cursei de duminică, la Jocurile Olimpice. Urla și plângea de durere.
13:40
Și-a dezbrăcat adversarul! VIDEO: Scene șocante în Bundesliga » S-au luat la bătaie pe teren # Golazo.ro
Partida Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen din Bundesliga, scor 1-1, a fost marcată de un conflict între Kevin Stoger și Exequiel Palacios.
13:40
Messi, GOLAZO în fața a 55.000 de fani! VIDEO: Argentinianul a ridicat tribunele în picioare cu acțiunea reușită în Barcelona SC - Inter Miami # Golazo.ro
BARCELONA SC - INTER MIAMI 2-2. O nouă reprezentație a lui Lionel Messi (38 de ani): gol și pasă de gol în amicalul cu echipa din Ecuador.
Acum 8 ore
13:10
Târnovanu, criticat din nou Finanțatorul campioanei a explicat de ce îl preferă pe Matei Popa: „Face ce îmi place mie” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a comentat situația portarilor echipei. În ultimele două meciuri, portarul naționalei, Ștefan Târnovanu (25 de ani), a fost scos din poartă, iar în locul lui a intrat tânărul Matei Popa (18 ani).
12:50
România, învinsă de Paraguay „Tricolorii” au cedat în a doua parte a confruntării din Cupa Davis » Ce urmează # Golazo.ro
Paraguay - România 3-1. „Tricolorii” au fost învinși în cea de-a doua parte a întâlnirii din cadrul play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis.
12:40
„Chivu este exact opusul” Ce au observat italienii la antrenorul lui Inter. Ce nu caută, ce îl enervează # Golazo.ro
Cristi Chivu, lider în Serie A cu Inter Milano, analizat de peninsulari. Ce face, cum reacționează la diferite situații cu care se confruntă un antrenor.
12:40
Norovirusul face ravagii la JO de Iarnă 14 jucătoare de hochei pe gheață au fost infectate, un meci a fost amânat: „Acesta este sprinterul virușilor” # Golazo.ro
Probleme pentru echipele de hochei feminin pe gheață la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina. Mai multe jucătoare au fost afectate de infecția cu norovirus. Detalii, în rândurile de mai jos
12:30
„Prostia este fără margini” Daniel Pancu, taxat pentru declarațiile despre Bergodi: „Atunci ar fi fost mai de înțeles, că doar bătea neaoș” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Sociologul Gelu Duminică a comentat declarațiile făcute de antrenorul Daniel Pancu după derby.
12:00
CFR, încă un transfer pe drum Pancu așteaptă un fotbalist care a mai jucat în Superliga: „S-ar putea să fim compleți” # Golazo.ro
Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a anunțat că ardelenii așteaptă transferul unui jucător care a mai evoluat în Superliga. O extremă!
11:50
Sub așteptările lui Nicolescu Președintele lui Dinamo, surprins înainte de meciul cu U Craiova: „Estimările noastre sunt date peste cap” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, s-a declarat surprins de ritmul în care sunt vândute biletele pentru derby.
11:40
Cordea, față în față cu Nistor FOTO: Fotbalistul de la CFR Cluj a întrerupt interviul rivalului » Schimb de replici după scandalul din Gruia # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul „feroviarilor”, a mers la Dan Nistor (37 de ani) pentru a lămuri altercația din finalul partidei.
11:30
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic # Golazo.ro
V-ați întrebat vreodată cât costă echipamentul patinatorilor care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă? Ei bine, prețurile pot atinge sume uluitoare!
Acum 12 ore
11:20
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică # Golazo.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina au început. Ce rezultate au obținut sportivii români în prima zi, mai jos.
10:50
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!” Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, a venit cu noi dezvăluiri despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi din finalul partidei de sâmbătă.
10:50
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre JD Vance și huiduielile de care a avut parte la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026.
10:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre ieșirea reprobabilă a lui Cristiano Bergodi și declarațiile lui Daniel Pancu.
10:30
„Pe vremea mea nu era așa!” Marius Lăcătuș explică ieșirea nervoasă a lui Bergodi: „Nu a fost băgat în seamă” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei, a vorbit despre altercația de la finalul derby-ului. „Fiara” a subliniat că reacția lui Cristiano Bergodi este greu de explicat în absența unor jigniri grave.
10:10
„Ăsta e spiritul CFR-ului!” Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă: „Sper să le fac și eu o bucurie jucătorilor” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ioan Varga, finanțatorul formației din Gruia, s-a declarat mulțumit de jocul echipei pregătite de Daniel Pancu.
09:50
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. „Centralul” Rareș Vidican a consemnat în raportul de arbitraj incidentele produse după fluierul final al derby-ului. Prevederile din Regulamentul Disciplinar al competiției, relevante pentru acest caz, pot fi citite în rândurile de mai jos
09:40
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!” # Golazo.ro
GENOA - NAPOLI 2-3. Daniele de Rossi (42 de ani) a avut un discurs acid la adresa VAR, după ce Genoa a mai pierdut un meci în prelungiri, cu un penalty acordat adversarei.
09:40
U Cluj, reacție după bătaie Conducerea clubului, mesaj pentru Bergodi: „Nu trebuia să facă asta” + replică pentru Pancu # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea, președintele oaspeților, a vorbit despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi, antrenorul echipei, din finalul meciului de sâmbătă.
09:30
Șansă pentru Drăgușin Romero va primi o suspendare drastică, iar românul e singura opțiune! În ce meciuri poate fi titular # Golazo.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) ar putea primi mai multe minute pentru Tottenham, odată cu eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).
09:10
Vlad Nedelea Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie # Golazo.ro
Vlad Nedelea, după ce antrenorul lui U Cluj a sărit la bătaie: Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie
Acum 24 ore
01:00
Bergodi, demis!? Cere ca U Cluj să-l dea afară pe italian după ieșirea scandaloasă: „Asta face un club serios” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a comentat scenele reprobabile de la finalul meciului.
00:30
Metz - Gloria Bistrița 29-26 Al patrulea eșec consecutiv pentru în Liga Campionilor. Cum arată clasamentul # Golazo.ro
Metz - Gloria Bistrița 29-26. Eșec în fața liderului grupei pentru formația noastră.
7 februarie 2026
23:50
„Are fitilul cam scurt” Iuliu Mureșan, reacție fermă la adresa lui Bergodi: „O ieșire urâtă care îl descalifică! Merită o pedeapsă exemplară” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre scenele șocante de la finalul meciului.
23:30
„Eu eram arestat acum” Daniel Pancu a urlat la cameră și a plecat de la interviu: „Vine un străin să-mi bată jucătorii în țara mea!?” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu (48 de ani) a avut o criză de nervi la finalul partidei din Gruia, după reacția total necontrolată a lui Cristiano Bergodi.
23:20
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul gazdelor, a vorbit despre scandalul cu Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, de la finalul partidei.
23:10
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Alexandru Chipciu (36 de ani) a oferit o reacție fermă la finalul derby-ului ardelean.
23:00
„O să vedeți la TV” Dan Nistor îl acuză pe Cordea: „Nu pot să reproduc ce semne a făcut către Mister” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Dan Nistor (37 de ani), jucătorul oaspeților, a vorbit despre eșecul formației sale, dar și despre scandalul imens de la finalul partidei.
22:50
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Scandal incredibil după derby! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii” a intrat pe teren după fluierul final și i-a luat de gât pe jucătorii „feroviarilor”.
