CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani) a ținut o ședință cu lotul „șepcilor roșii” după derby-ul încheiat cu scandal. GOLAZO.ro a aflat ce s-a discutat la întâlnirea din vestiar și ce i-ar fi spus Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul „feroviarilor”, înainte ca tehnicianul italian să sară la bătaie.