Cîrjan, sfat pentru Boateng Ce i-a cerut căpitanul lui Dinamo fundașului togolez: „Ar rămâne în istoria clubului”

Golazo.ro, 8 februarie 2026 19:50

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a dezvăluit că a avut o discuție cu Kennedy Boateng (29 de ani).

• • •

Acum 15 minute
20:20
„MECIUL NU E DAT” Crainicul Oțelului, mesaje tari și ironii la stația de amplificare înainte de meciul cu FCSB: „În ciuda specialiștilor de pe Temu...” Golazo.ro
Înaintea meciului dintre Oțelul și FCSB, crainicul stadionului a avut un discurs inedit adresat celor aproximativ 8000 de spectatori prezenți în tribune.
Acum 30 minute
20:10
Continuă amenințările pentru Cordea FOTO: Imaginea postată de ultrașii celor de la  U Cluj + Ce au scris fanii în peluza de pe stadionul lui CFR  Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Suporterii „șepcilor roșii” au continuat amenințările la adresa lui Andrei Cordea (26 de ani).
Acum o oră
20:00
Dennis Man, decisiv pentru PSV FOTO. Reușita internaționalului român a adus toate punctele campioanei Olandei în deplasarea de la Groningen Golazo.ro
GRONINGEN - PSV 1-2. Dennis Man (27 de ani) a fost decisiv pentru oaspeți, în victoria din etapa #22 din Eredivisie.
20:00
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!” Golazo.ro
Suporterii lui Dinamo nu țin cont de vreme și vor veni în număr mare la derby-ul cu Universitatea Craiova, de pe Arena Națională.
19:50
Acum 2 ore
19:00
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Au apărut imaginile care au declanșat scenele reprobabile de la finalul partidei, ce i-au avut ca protagoniști pe Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul gazdelor, și pe Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților.
18:50
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul Golazo.ro
CSM București - Brest Bretagne 40-34. Formația noastră obține a șasea victorie consecutivă în grupele Ligii Campionilor și are din nou speranțe mari pentru primele două poziții.
Acum 4 ore
18:00
„Poate îi vinde pe Amazon”  A câștigat Transylvania Open în proba de dublu și a făcut un gest inedit: ce a pus sub scaunul unei fane Golazo.ro
Kamilla Rakhimova (24 de ani, #93 WTA) a făcut un gest inedit înainte de finala la dublu de la Transylvania Open.
17:50
Reuniunea legendelor FOTO: Gică Popescu și Gică Hagi, prezenți la muzeul dedicat lui Stoichkov, de ziua acestuia » Mesajul transmis Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani) și Gică Hagi (61 de ani) au fost prezenți la aniversarea lui Hristo Stoichkov, fost jucător legendar al Bulgariei.
17:40
A avut piciorul rupt în două!  Baroan a fost operat. Cât va sta + Care a fost diagnosticul » Imagini care vă pot afecta emoțional Golazo.ro
Antoine Baroan, 25 de ani, a jucat doar 39 de minute la AFS. Accidentat grav la debut, a fost supus sâmbătă unei intervenții chirurgicale la Lisabona.
17:30
Miliardele de dolari din jurul Super Bowl Finala campionatului de fotbal american e o mașinărie de făcut bani » Sumele uriașe încasate anual de NFL Golazo.ro
Super Bowl este o uriașă afacere: sute de milioane de dolari în venituri locale, aproximativ 5.000 de locuri de muncă și aproximativ 400 de milioane de dolari din vânzarea biletelor pentru NFL
17:20
„Încerc să-l înțeleg pe Boateng” Cum a comentat Kopic refuzul fundașului de a semna prelungirea cu Dinamo: „E o situație complicată” Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Kennedy Boateng (29 de ani). Andrei Nicolescu, președintele clubului, a anunțat că fundașul nu își va prelungi contractul cu „câinii”
17:10
Răzvan Lucescu, pedepsit  Cât va lipsi  antrenorul lui PAOK, după ce a fost eliminat în ultimul meci din Europa League Golazo.ro
Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a aflat ce pedeapsă a primit din partea UEFA după eliminarea suferită în meciul cu Olympique Lyon, din etapa #8 din grupa principală din Europa League.
16:50
Amendați după haosul din Gruia Jandarmeria a aplicat sancțiuni drastice după incidentele de la CFR Cluj - U Cluj Golazo.ro
CFR Cluj a fost amendată în urma incidentelor provocate de fani la derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, din etapa #26 a Superligii. Și firma de pază a fost sancționată, după ce suporterii au încercat să pătrundă cu forța pe gazon, iar în asupra lor au fost descoperite materiale pirotehnice.
16:40
Săpunaru cere despăgubiri A dat în judecată FRF și sponsorul Cupei României! Care este motivul Golazo.ro
Cristian Săpunaru a deschis două acțiuni la Tribunalul București împotriva Federației Române de Fotbal și a companiei OSHEE România, sponsor oficial al Cupei României, acuzând folosirea imaginii sale în campanii comerciale.
Acum 6 ore
16:30
Mouratoglou, o nouă controversă Fostul antrenor al Simonei Halep explică de ce nu câștigă Novak Djokovic al 25-lea titlu de Grand Slam: „Nu din cauza vârstei” Golazo.ro
Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, a lansat o nouă opinie care a aprins spiritele în lumea tenisului. Francezul consideră că Novak Djokovic nu este suficient motivat pentru a cuceri cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam.
16:10
Asasinat în Mexic  Unul dintre bărbații implicați în uciderea fundașului Andres Escobar a fost împușcat mortal într-un restaurant Golazo.ro
Traficantul de droguri columbian Juan Santiago Gallon, unul dintre cei implicați în uciderea fundașului Andres Escobar, în 1994, a fost asasinat în Mexic.
15:40
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta” Golazo.ro
Clubul CFR Cluj a oferit o primă reacție oficială după ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi, antrenorul la U Cluj, din finalul meciului de sâmbătă, scor 3-2.
15:10
Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj! Ce le-a spus jucătorilor + de la ce ar fi pornit scandalul în care i-a lovit pe Cordea și Muhar Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani) a ținut o ședință cu lotul „șepcilor roșii” după derby-ul încheiat cu scandal. GOLAZO.ro a aflat ce s-a discutat la întâlnirea din vestiar și ce i-ar fi spus Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul „feroviarilor”, înainte ca tehnicianul italian să sară la bătaie.
14:50
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo.
Acum 8 ore
14:30
Mândru de noua achiziție Mihai Stoica, după debutul lui Joao Paulo la FCSB: „Am o problemă cu jucătorii care fac asta. El nu a făcut-o” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre debutul lui Joao Paulo.
14:20
Problema lui Man la PSV Ce spune antrenorul lui Eindhoven despre Dennis: „ Eu trebuie să iau decizia grea” Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, riscă să rămână pe bancă, pentru că rivalul pe post a profitat de cele două meciuri pierdute de „tricolor” la Eindhoven și a câștigat puncte în analiza antrenorului Peter Bosz
14:10
Oțelul Galați - FCSB LIVE de la 20:00, în etapa #26 din Liga 1 » Meci crucial în lupta pentru play-off Golazo.ro
FCSB va juca împotriva celor de la Oțelul, în deplasare, astăzi, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
13:50
Bernadette Szocs, performanță uriașă LIVE de la 15:00 » Românca, duel cu Sabine Winter, în finala Top 16 Europa Golazo.ro
Bernadette Szocs s-a calificat în finala competiției Top 16 Europa, la tenis de masă, acolo unde va peste Sabine Winter.
13:50
Vonn s-a rupt. Urlete de durere! Imagini ale dezastrului. Schioarea a concurat grav accidentată și a căzut iar. Plângea pe pârtie: „Oh, my God!” Golazo.ro
Lindsey Vonn, 41 de ani, s-a prăbușit pe pârtie la secunde după startul cursei de duminică, la Jocurile Olimpice. Urla și plângea de durere.
13:40
Și-a dezbrăcat adversarul! VIDEO: Scene șocante în  Bundesliga » S-au luat la bătaie pe teren Golazo.ro
Partida Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen din Bundesliga, scor 1-1, a fost marcată de un conflict între Kevin Stoger și Exequiel Palacios.
13:40
Messi, GOLAZO în fața a 55.000 de fani! VIDEO: Argentinianul a ridicat tribunele în picioare cu acțiunea reușită în Barcelona SC - Inter Miami Golazo.ro
BARCELONA SC - INTER MIAMI 2-2. O nouă reprezentație a lui Lionel Messi (38 de ani): gol și pasă de gol în amicalul cu echipa din Ecuador.
13:10
Târnovanu, criticat din nou Finanțatorul campioanei a explicat de ce îl preferă pe Matei Popa: „Face ce îmi place mie” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a comentat situația portarilor echipei. În ultimele două meciuri, portarul naționalei, Ștefan Târnovanu (25 de ani), a fost scos din poartă, iar în locul lui a intrat tânărul Matei Popa (18 ani).
12:50
România, învinsă de Paraguay „Tricolorii” au cedat în a doua parte a confruntării din Cupa Davis » Ce urmează Golazo.ro
Paraguay - România 3-1. „Tricolorii” au fost învinși în cea de-a doua parte a întâlnirii din cadrul play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis.
12:40
„Chivu este exact opusul” Ce au observat italienii la antrenorul lui Inter.  Ce nu caută, ce îl enervează Golazo.ro
Cristi Chivu, lider în Serie A cu Inter Milano, analizat de peninsulari. Ce face, cum reacționează la diferite situații cu care se confruntă un antrenor.
12:40
Norovirusul face ravagii la JO de Iarnă 14 jucătoare de hochei pe gheață au fost infectate, un meci a fost amânat: „Acesta este sprinterul virușilor” Golazo.ro
Probleme pentru echipele de hochei feminin pe gheață la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina. Mai multe jucătoare au fost afectate de infecția cu norovirus. Detalii, în rândurile de mai jos
Acum 12 ore
12:30
„Prostia este fără margini” Daniel Pancu, taxat pentru declarațiile despre Bergodi: „Atunci ar fi fost mai de înțeles, că doar bătea neaoș” Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Sociologul Gelu Duminică a comentat declarațiile făcute de antrenorul Daniel Pancu după derby.
12:00
CFR, încă un transfer pe drum Pancu așteaptă un fotbalist care a mai jucat în Superliga: „S-ar putea să fim compleți” Golazo.ro
Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a anunțat că ardelenii așteaptă transferul unui jucător care a mai evoluat în Superliga. O extremă!
11:50
Sub așteptările lui Nicolescu Președintele lui Dinamo, surprins înainte de meciul cu U Craiova: „Estimările noastre sunt date peste cap” Golazo.ro
Dinamo - U Craiova. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, s-a declarat surprins de ritmul în care sunt vândute biletele pentru derby.
11:40
Cordea, față în față cu Nistor FOTO: Fotbalistul de la CFR Cluj a întrerupt interviul rivalului » Schimb de replici după scandalul din Gruia Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul „feroviarilor”, a mers la Dan Nistor (37 de ani) pentru a lămuri altercația din finalul partidei.
11:30
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic  Golazo.ro
V-ați întrebat vreodată cât costă echipamentul patinatorilor care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă? Ei bine, prețurile pot atinge sume uluitoare!
11:20
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de  sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică Golazo.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina au început. Ce rezultate au obținut sportivii români în prima zi, mai jos.
10:50
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!”  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, a venit cu noi dezvăluiri despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi din finalul partidei de sâmbătă.
10:50
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE   Golazo.ro
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre JD Vance și huiduielile de care a avut parte la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026.
10:40
Dan Udrea În apărarea „diavolului” Bergodi! Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre ieșirea reprobabilă a lui Cristiano Bergodi și declarațiile lui Daniel Pancu.
10:30
„Pe vremea mea nu era așa!”  Marius Lăcătuș explică ieșirea nervoasă a lui Bergodi: „Nu a fost băgat în seamă” Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei, a vorbit despre altercația de la finalul derby-ului. „Fiara” a subliniat că reacția lui Cristiano Bergodi este greu de explicat în absența unor jigniri grave.
10:10
„Ăsta e spiritul CFR-ului!”  Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă: „Sper să le fac și eu o bucurie jucătorilor” Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ioan Varga, finanțatorul formației din Gruia, s-a declarat mulțumit de jocul echipei pregătite de Daniel Pancu.
09:50
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. „Centralul” Rareș Vidican a consemnat în raportul de arbitraj incidentele produse după fluierul final al derby-ului. Prevederile din Regulamentul Disciplinar al competiției, relevante pentru acest caz, pot fi citite în rândurile de mai jos
09:40
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!” Golazo.ro
GENOA - NAPOLI 2-3. Daniele de Rossi (42 de ani) a avut un discurs acid la adresa VAR, după ce Genoa a mai pierdut un meci în prelungiri, cu un penalty acordat adversarei.
09:40
U Cluj, reacție după bătaie Conducerea clubului, mesaj pentru Bergodi: „Nu trebuia să facă asta” + replică pentru Pancu Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea, președintele oaspeților, a vorbit despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi, antrenorul echipei, din finalul meciului de sâmbătă.
09:30
Șansă pentru Drăgușin Romero va primi o suspendare drastică, iar românul e singura opțiune! În ce meciuri poate fi titular Golazo.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) ar putea primi mai multe minute pentru Tottenham, odată cu eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).
09:10
Vlad Nedelea Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie  Golazo.ro
Vlad Nedelea, după ce antrenorul lui U Cluj a sărit la bătaie: Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie
Acum 24 ore
01:00
Bergodi, demis!? Cere ca U Cluj să-l dea afară pe italian după ieșirea scandaloasă: „Asta face un club serios” Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a comentat scenele reprobabile de la finalul meciului.
00:30
Metz - Gloria Bistrița 29-26 Al patrulea eșec consecutiv pentru în Liga Campionilor. Cum arată clasamentul Golazo.ro
Metz - Gloria Bistrița 29-26. Eșec în fața liderului grupei pentru formația noastră.
7 februarie 2026
23:50
„Are fitilul cam scurt” Iuliu Mureșan, reacție fermă la adresa lui Bergodi: „O ieșire urâtă care îl descalifică! Merită o pedeapsă exemplară” Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre scenele șocante de la finalul meciului.
