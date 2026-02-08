Bernadette Szocs, performanță uriașă LIVE de la 15:00 » Românca, duel cu Sabine Winter, în finala Top 16 Europa
Golazo.ro, 8 februarie 2026 13:50
Bernadette Szocs s-a calificat în finala competiției Top 16 Europa, la tenis de masă, acolo unde va peste Sabine Winter.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
14:20
Problema lui Man la PSV Ce spune antrenorul lui Eindhoven despre Dennis: „ Eu trebuie să iau decizia grea” # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, riscă să rămână pe bancă, pentru că rivalul pe post a profitat de cele două meciuri pierdute de „tricolor” la Eindhoven și a câștigat puncte în analiza antrenorului Peter Bosz
Acum 30 minute
14:10
Oțelul Galați - FCSB LIVE de la 20:00, în etapa #26 din Liga 1 » Meci crucial în lupta pentru play-off # Golazo.ro
FCSB va juca împotriva celor de la Oțelul, în deplasare, astăzi, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum o oră
13:50
13:50
Vonn s-a rupt. Urlete de durere! Imagini ale dezastrului. Schioarea a concurat grav accidentată și a căzut iar. Plângea pe pârtie: „Oh, my God!” # Golazo.ro
Lindsey Vonn, 41 de ani, s-a prăbușit pe pârtie la secunde după startul cursei de duminică, la Jocurile Olimpice. Urla și plângea de durere.
13:40
Și-a dezbrăcat adversarul! VIDEO: Scene șocante în Bundesliga » S-au luat la bătaie pe teren # Golazo.ro
Partida Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen din Bundesliga, scor 1-1, a fost marcată de un conflict între Kevin Stoger și Exequiel Palacios.
13:40
Messi, GOLAZO în fața a 55.000 de fani! VIDEO: Argentinianul a ridicat tribunele în picioare cu acțiunea reușită în Barcelona SC - Inter Miami # Golazo.ro
BARCELONA SC - INTER MIAMI 2-2. O nouă reprezentație a lui Lionel Messi (38 de ani): gol și pasă de gol în amicalul cu echipa din Ecuador.
Acum 2 ore
13:10
Târnovanu, criticat din nou Finanțatorul campioanei a explicat de ce îl preferă pe Matei Popa: „Face ce îmi place mie” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a comentat situația portarilor echipei. În ultimele două meciuri, portarul naționalei, Ștefan Târnovanu (25 de ani), a fost scos din poartă, iar în locul lui a intrat tânărul Matei Popa (18 ani).
12:50
România, învinsă de Paraguay „Tricolorii” au cedat în a doua parte a confruntării din Cupa Davis » Ce urmează # Golazo.ro
Paraguay - România 3-1. „Tricolorii” au fost învinși în cea de-a doua parte a întâlnirii din cadrul play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis.
12:40
„Chivu este exact opusul” Ce au observat italienii la antrenorul lui Inter. Ce nu caută, ce îl enervează # Golazo.ro
Cristi Chivu, lider în Serie A cu Inter Milano, analizat de peninsulari. Ce face, cum reacționează la diferite situații cu care se confruntă un antrenor.
12:40
Norovirusul face ravagii la JO de Iarnă 14 jucătoare de hochei pe gheață au fost infectate, un meci a fost amânat: „Acesta este sprinterul virușilor” # Golazo.ro
Probleme pentru echipele de hochei feminin pe gheață la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina. Mai multe jucătoare au fost afectate de infecția cu norovirus. Detalii, în rândurile de mai jos
12:30
„Prostia este fără margini” Daniel Pancu, taxat pentru declarațiile despre Bergodi: „Atunci ar fi fost mai de înțeles, că doar bătea neaoș” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Sociologul Gelu Duminică a comentat declarațiile făcute de antrenorul Daniel Pancu după derby.
Acum 4 ore
12:00
CFR, încă un transfer pe drum Pancu așteaptă un fotbalist care a mai jucat în Superliga: „S-ar putea să fim compleți” # Golazo.ro
Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a anunțat că ardelenii așteaptă transferul unui jucător care a mai evoluat în Superliga. O extremă!
11:50
Sub așteptările lui Nicolescu Președintele lui Dinamo, surprins înainte de meciul cu U Craiova: „Estimările noastre sunt date peste cap” # Golazo.ro
Dinamo - U Craiova. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, s-a declarat surprins de ritmul în care sunt vândute biletele pentru derby.
11:40
Cordea, față în față cu Nistor FOTO: Fotbalistul de la CFR Cluj a întrerupt interviul rivalului » Schimb de replici după scandalul din Gruia # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul „feroviarilor”, a mers la Dan Nistor (37 de ani) pentru a lămuri altercația din finalul partidei.
11:30
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic # Golazo.ro
V-ați întrebat vreodată cât costă echipamentul patinatorilor care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă? Ei bine, prețurile pot atinge sume uluitoare!
11:20
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică # Golazo.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina au început. Ce rezultate au obținut sportivii români în prima zi, mai jos.
10:50
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!” Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, a venit cu noi dezvăluiri despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi din finalul partidei de sâmbătă.
10:50
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre JD Vance și huiduielile de care a avut parte la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026.
10:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre ieșirea reprobabilă a lui Cristiano Bergodi și declarațiile lui Daniel Pancu.
10:30
„Pe vremea mea nu era așa!” Marius Lăcătuș explică ieșirea nervoasă a lui Bergodi: „Nu a fost băgat în seamă” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei, a vorbit despre altercația de la finalul derby-ului. „Fiara” a subliniat că reacția lui Cristiano Bergodi este greu de explicat în absența unor jigniri grave.
Acum 6 ore
10:10
„Ăsta e spiritul CFR-ului!” Ioan Varga, în extaz după a șaptea victorie consecutivă: „Sper să le fac și eu o bucurie jucătorilor” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ioan Varga, finanțatorul formației din Gruia, s-a declarat mulțumit de jocul echipei pregătite de Daniel Pancu.
09:50
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. „Centralul” Rareș Vidican a consemnat în raportul de arbitraj incidentele produse după fluierul final al derby-ului. Prevederile din Regulamentul Disciplinar al competiției, relevante pentru acest caz, pot fi citite în rândurile de mai jos
09:40
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!” # Golazo.ro
GENOA - NAPOLI 2-3. Daniele de Rossi (42 de ani) a avut un discurs acid la adresa VAR, după ce Genoa a mai pierdut un meci în prelungiri, cu un penalty acordat adversarei.
09:40
U Cluj, reacție după bătaie Conducerea clubului, mesaj pentru Bergodi: „Nu trebuia să facă asta” + replică pentru Pancu # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea, președintele oaspeților, a vorbit despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi, antrenorul echipei, din finalul meciului de sâmbătă.
09:30
Șansă pentru Drăgușin Romero va primi o suspendare drastică, iar românul e singura opțiune! În ce meciuri poate fi titular # Golazo.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) ar putea primi mai multe minute pentru Tottenham, odată cu eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).
09:10
Vlad Nedelea Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie # Golazo.ro
Vlad Nedelea, după ce antrenorul lui U Cluj a sărit la bătaie: Mister Bergodi, fotbal nu vă învățăm, dar de niște lecții de comportament ați avea nevoie
Acum 24 ore
01:00
Bergodi, demis!? Cere ca U Cluj să-l dea afară pe italian după ieșirea scandaloasă: „Asta face un club serios” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, a comentat scenele reprobabile de la finalul meciului.
00:30
Metz - Gloria Bistrița 29-26 Al patrulea eșec consecutiv pentru în Liga Campionilor. Cum arată clasamentul # Golazo.ro
Metz - Gloria Bistrița 29-26. Eșec în fața liderului grupei pentru formația noastră.
7 februarie 2026
23:50
„Are fitilul cam scurt” Iuliu Mureșan, reacție fermă la adresa lui Bergodi: „O ieșire urâtă care îl descalifică! Merită o pedeapsă exemplară” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre scenele șocante de la finalul meciului.
23:30
„Eu eram arestat acum” Daniel Pancu a urlat la cameră și a plecat de la interviu: „Vine un străin să-mi bată jucătorii în țara mea!?” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Daniel Pancu (48 de ani) a avut o criză de nervi la finalul partidei din Gruia, după reacția total necontrolată a lui Cristiano Bergodi.
23:20
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul gazdelor, a vorbit despre scandalul cu Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, de la finalul partidei.
23:10
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Alexandru Chipciu (36 de ani) a oferit o reacție fermă la finalul derby-ului ardelean.
23:00
„O să vedeți la TV” Dan Nistor îl acuză pe Cordea: „Nu pot să reproduc ce semne a făcut către Mister” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Dan Nistor (37 de ani), jucătorul oaspeților, a vorbit despre eșecul formației sale, dar și despre scandalul imens de la finalul partidei.
22:50
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Scandal incredibil după derby! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii” a intrat pe teren după fluierul final și i-a luat de gât pe jucătorii „feroviarilor”.
22:10
Ilie Năstase, spectator de lux FOTO. Cum a fost surprins fostul mare tenisment la derby-ul CFR - U Cluj # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj. Ilie Năstase (79 de ani) a fost prezent la derby-ul etapei #26 din Liga 1.
22:00
Eroare imensă la derby-ul Clujului FOTO. Macalou, cadou incredibil pentru Camora! Căpitanul CFR-ului a marcat spectaculos # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj. Issouf Macalou (27 de ani) a fost autorul unei gafe colosale în finalul primei reprize a derby-ului local.
22:00
Golul „dinozaurilor” VIDEO. Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor” # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj. Alexandru Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani) au fost autori unei superfaze, încheiată cu gol în derby-ul ardelean.
21:30
„E clar că nu dorește să semneze” Dinamo, pe cale să rateze un mare obiectiv: „Am făcut eforturi inimaginabile” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit despre stadiul negocierilor cu Kennedy Boateng (29 de ani) și Eddy Gnahore (32 de ani), jucători aflați în ultimele 6 luni de contract.
21:10
CFR CLUJ - U CLUJ. Fanii celor două echipe au creat o atmosferă electrizantă înainte de startul partidei din Gruia.
21:00
Galcă s-a săturat Jucătorul care a costat-o pe Rapid 900.000 de euro ar fi pe lista neagră » Ce l-ar fi enervat pe tehnician # Golazo.ro
Drilon Hazrollaj (21 de ani) are zilele numărate la Rapid.
20:30
„A fost ultimul meci” Adrian Mihalcea i-a anunțat plecarea după eșecul neașteptat cu Csikszereda: „Îmi pare rău pentru el” # Golazo.ro
Csikszereda - UTA Arad 2-0. Adrian Mihalcea a tras mai multe concluzii dure după eșecul de la Miercurea-Ciuc.
20:10
„Face ce îmi place mie” Cum i-a impresionat Matei Popa i-a impresionat pe șefii FCSB: „E stâncă!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, s-a declarat mulțumit de prestațiile lui Matei Popa (18 ani), tânărul portar al campioanei.
20:00
Cu ce se alege Sorana Cîrstea Premii consistente după trofeul câștigat la Transylvania Open + salt important în clasamentul mondial # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a câștigat, sâmbătă, turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.
19:50
„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a avut o convorbire telefonică cu Mircea Lucescu (80 de ani) înainte ca starea selecționerului să se înrăutățească.
19:30
„Nu regret nimic” Vedeta FCSB a vorbit în Italia despre viața din România: „A fost aproape ca un vis” # Golazo.ro
Juri Cisotti (32 de ani), vedeta FCSB, a oferit un interviu amplu în țara natală, pentru publicația presa din Italia.
18:40
Claudiu Niculescu s-a întors Victorie surprinzătoare la debut: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa” # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - FARUL 2-1. Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul gazdelor, s-a declarat euforic după victoria dramatică obținută de echipa sa.
17:50
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 28 din sezonul regulat al Ligii 1.
17:40
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a semnat prelungirea contractului cu formația antrenată de Zeljko Kopic până în vara anului 2029.
17:10
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol # Golazo.ro
Manchester United – Tottenham 2-0. Radu Drăgușin (24 de ani) a bifat al patrulea meci în acest sezon de Premier League. Deși nu era planificat, fundașul român a fost introdus rapid pe teren, după eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).
17:00
„Aparține trecutului” Prima reacție a lui Ioan Varga, după ce GOLAZO.ro a dezvăluit că CFR Cluj și-a ipotecat jucătorii # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a oferit o primă reacție cu privire la împrumuturile contractate de formația din Gruia în 2025, garantate prin drepturile economice ale jucătorilor.
