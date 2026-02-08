Memorialul victimelor incendiului de la Crans-Montana a fost distrus în flăcări

08:40

Cei trei funcționari de la Primăria Sectorului 5 au evitat arestul preventiv din lipsă de probe, Tribunalul București dispune control judiciar. Arhitectul șef este acuzat de mită pentru urgentarea recepției imobilelor, iar un director adjunct de Poliție Locală a semnat documente fără verificare. Ancheta continuă. Instanța a decis că nu sunt suficiente probe pentru arestul … Articolul Funcționarii de la Primăria Sector 5, eliberați din lipsă de probe apare prima dată în Main News.