Alegeri anticipate în Japonia: cine va câștiga parlamentarele?

05:30

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este acuzat de DNA pentru abuz în serviciu, legat de lucrări ilegale la străzi și drumuri, inclusiv o cale de acces pentru un ansamblu imobiliar al familiei sale. Fără autorizații, lucrările riscă explozii din cauza neglijării conducerii de gaze și electricitate. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este acuzat de DNA … Articolul Șefule, 10 lucruri pe care nu le poți face la muncă! apare prima dată în Main News.