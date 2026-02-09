Robert Kagan: NATO nu mai există. Germania, speranța Europei
Lumea Politică, 9 februarie 2026 03:10
Politologul american Robert Kagan susține că NATO și-a pierdut relevanța. El avertizează că Europa nu mai poate conta pe Statele Unite, văzând în Donald Trump un posibil agresor. Kagan subliniază că Germania ar putea deveni un pilon al rezistenței liberale. Într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, Robert Kagan afirmă că politica externă a lui Donald […]
• • •
Acum 15 minute
04:00
Andrea Chiş contestă raportul Inspecţiei Judiciare. Critică la adresa schimbărilor de completuri la Curtea de Apel Bucureşti. # Lumea Politică
Fosta judecătoare Andrea Chiş critică raportul Inspecţiei Judiciare privind documentarul Recorder, acuzând nereguli în analiza schimbărilor de completuri de la Curtea de Apel Bucureşti. Chiş susţine că raportul este nelegal şi manipulator. Andrea Chiş, fostă membră a CSM şi profesoară de drept la Universitatea Babeş-Bolyai, a exprimat nemulţumiri legate de raportul Inspecţiei Judiciare. Ea consideră […]
Acum 2 ore
03:10
Ieri
17:20
Fără scăderi ale salariilor de bază la stat și fără tăieri suplimentare. Ce au cerut sindicatele în Consiliul Tripartit # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan și partenerii sociali discută măsurile economice propuse de Guvern, confruntându-se cu opoziția Blocului Național Sindical (BNS). Sindicaliștii cer schimbări substanțiale, iar nemulțumirea a dus deja la proteste. Negocierile dintre premierul Ilie Bolojan și partenerii sociali din Consiliul Tripartit se axează pe pachetul de măsuri economice. Blocul Național Sindical (BNS) solicită modificări, avertizând […]
17:20
Cazul Andrei, românca manipulată de Epstein pentru a se întâlni cu el. Ce mesaje i-a transmis milionaru # Lumea Politică
Dosarele Epstein dezvăluie cum pedofilul american Jeffrey Epstein manipula victimele, inclusiv o româncă numită Andra. În plus, documentele expun legături politice și implicări în Franța și Marea Britanie, punând presiune pe figuri publice precum Keir Starmer și Jack Lang. Corespondența dintre Jeffrey Epstein și o tânără româncă, Andra, a fost analizată de Observator prin platforma […]
12:40
09:40
Sindicatele contestă măsurile economice propuse de Guvern. Bolojan, în negocieri tensionate # Lumea Politică
08:10
Donald Trump lansează un site pentru medicamente accesibile, „la preţuri considerabil reduse pentru toţi consumatorii”. Explicațiile lui Dr. Oz # Lumea Politică
Donald Trump a anunțat lansarea unei platforme online, TrumpRx.gov, care oferă acces la medicamente esențiale la prețuri reduse. Programul, realizat cu sprijinul companiilor farmaceutice, abordează problema costurilor ridicate ale tratamentelor în SUA. Donald Trump a lansat o platformă online care promite să reducă semnificativ prețurile medicamentelor pentru milioane de americani. TrumpRx.gov, site-ul care îi poartă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
Șeful DNA dezvăluie colaborarea cu serviciile secrete. Informațiile SRI și DGIA au fost esențiale # Lumea Politică
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a discutat despre importanța colaborării cu serviciile secrete pentru soluționarea marilor dosare. În cadrul emisiunii “OFF The Record”, el a subliniat rolul informațiilor furnizate de SRI, DIPI și DGIA. Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat că informațiile primite de la SRI, DIPI și DGIA au fost cruciale […]
22:20
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, reținută în dosarul în care două femei au ucis-o pe mama uneia dintre ele # Lumea Politică
O femeie de 40 de ani, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, a fost reținută de procurorii din Sibiu pentru complicitate la omor calificat. Ea ar fi ajutat la planificarea crimei mamei uneia dintre suspecte, oferind sfaturi despre sedative și distrugerea probelor. Procurorii din Sibiu au reținut-o pe fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, acuzată […]
22:20
Trump crede că ar putea ajunge în rai: “Nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o grămadă de lucruri bune pentru oameni perfecți” # Lumea Politică
În cadrul unui mic dejun cu rugăciune, președintele SUA a lansat atacuri dure la adresa democraților, numindu-i „cei mai pricepuți escroci din lume”. Trump a susținut că aceștia se opun proiectului de lege privind identificarea alegătorilor pentru a putea frauda alegerile. Președintele american a criticat democrații în timpul unui mic dejun cu rugăciune, unde i-a […]
22:20
Premierul Bolojan a trimis o scrisoare la CCR pe tema pensiilor magistraților. România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare către Curtea Constituțională, avertizând asupra riscului de a pierde 231 de milioane de euro din PNRR din cauza amânării deciziei privind pensiile magistraților. Comisia Europeană a informat că jalonul privind reforma pensiilor nu a fost îndeplinit. Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri o scrisoare către Curtea Constituțională a […]
22:10
Cazul Andrei, românca manipulată de Epstein pentru a se întâlni cu el. Ce mesaje i-a transmis milionarul # Lumea Politică
Corina Tarnita, profesoară la Universitatea Princeton, a făcut primele declarații publice după ce numele său a apărut în documentele despre Jeffrey Epstein. Cercetătoarea spune că nu a fost conștientă de activitățile ilegale ale acestuia și regretă orice asociere. Profesoara Corina Tarnita de la Princeton a declarat pentru The Daily Princetonian că nu l-a văzut niciodată […]
22:10
Noi creșteri de taxe în 2026, anticipate de mediul de afaceri. Se așteaptă presiuni pe profitabilitate, potrivit unui sondaj # Lumea Politică
Un sondaj EY România arată că 91% dintre directorii financiari se așteaptă la creșteri de taxe în 2026. Studiul evidențiază îngrijorările privind administrarea fiscală ineficientă și lipsa de predictibilitate. Sondajul EY România, publicat de news.ro, arată că 91% dintre directorii financiari anticipează majorări de taxe în 2026, în timp ce doar 9% se așteaptă la […]
22:10
Negoiță transmite un mesaj după ce i-au fost suspendate atribuțiile de primar al sectorului 3. Ce a vrut edilul neapărat să le spună oamenilor # Lumea Politică
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este anchetat de DNA într-un dosar de corupție și se află sub control judiciar, având interdicția de a-și exercita funcția. Acesta a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după audieri, mulțumindu-le susținătorilor. Primarul Robert Negoiță a anunțat pe Facebook că nu mai poate răspunde sesizărilor locuitorilor din Sectorul 3, […]
22:00
România riscă să piardă muncitori străini din cauza rigidității legislative. Spania oferă legalizare și stabilitate. # Lumea Politică
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă avertizează că România ar putea pierde muncitorii străini din cauza birocrației și a lipsei unei amnistii. În contrast, Spania pregătește legalizarea a peste 500.000 de persoane, oferind stabilitate și integrare. Statul român riscă să piardă sute de milioane de lei din contribuții și taxe. România se confruntă cu riscul […]
18:10
Ciprian Ciucu avertizează: Bucureștiul intră în faliment. Bugetul minim necesar depășește 5,5 miliarde lei # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a declarat că Bucureștiul ar putea intra în faliment dacă bugetul pe 2026 nu va fi de cel puțin 5,5 miliarde de lei. El subliniază că actuala structură de finanțare este ineficientă și depinde de deciziile politice. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat într-un interviu pentru News.ro […]
17:40
Noile funcționalități AI de la Anthropic agită piețele financiare. Angajații își exprimă temerile privind viitorul muncii. # Lumea Politică
Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, a lansat recent noi funcționalități care au stârnit îngrijorare atât în rândul piețelor financiare, cât și al angajaților. Inovațiile tehnologice provoacă dezbateri intense despre impactul asupra locurilor de muncă. Un sondaj intern la Anthropic arată neliniștea angajaților față de puterea AI. Un angajat avertizează că inteligența artificială ar […]
17:10
Ion Cristoiu despre influența SUA: „Dominația americană în lume, la ora actuală, se exercită prin rețelele sociale” # Lumea Politică
Ion Cristoiu a discutat despre tranziția influenței americane de la media tradițională la rețelele sociale. Într-o ediție live Gândul, el a evidențiat rolul platformelor digitale în propagarea ideilor occidentale global. Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat schimbările în strategia de influență globală a Statelor Unite. Într-o emisiune transmisă live de Gândul, el a explicat […]
16:40
Victor Ponta: țara e „capturată” de USR, Nicușor și Ilie. „În România nu o să se întâmple nimic în urma raportului din Camera Reprezentanților” # Lumea Politică
Victor Ponta a comentat, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, lipsa de reacție a scenei politice și mediatice din România la raportul Camerei Reprezentanților din SUA despre anularea alegerilor din România. El a subliniat că documentul nu va avea efecte interne și a acuzat o capturare a țării de către actuala putere. Victor Ponta a […]
16:10
Suedia ar putea echipa Ucraina cu avioane Gripen și rachete Meteor. Pachet de ajutor „de mare amploare” # Lumea Politică
Ucraina și Suedia discută posibilitatea de a livra avioane JAS 39 Gripen și rachete Meteor, ceea ce ar îmbunătăți semnificativ capacitatea Kievului de a contracara aviația rusă. Ministrul ucrainean al Apărării a purtat recent discuții telefonice cu omologul său suedez. Ucraina ar putea primi avioane de luptă JAS 39 Gripen și rachete Meteor de la […]
15:40
China a început să plătească Rusiei sute de mii de dolari pentru a participa la expediții științifice în Arctica. Acest demers subliniază intenția Beijingului de a-și extinde influența într-o zonă crucială din punct de vedere geopolitic. China își intensifică prezența în Arctica printr-o serie de expediții științifice finanțate în colaborare cu Rusia. Participarea chineză este […]
15:10
Pensia estimată după 23 de ani de cotizație. Cele mai populare 25 de meserii analizate # Lumea Politică
Gândul.ro a realizat un tabel cu pensiile estimate pentru 25 de meserii populare, în baza unei cotizații de 23 de ani. Pensionarea anticipată și modul de calcul al pensiilor devin subiecte de interes tot mai mare. Deși nu sunt așteptate majorări în 2026, unii pensionari ar putea primi ajutoare financiare. Gândul.ro a analizat pensiile nete […]
14:40
Percheziții DNA la instituții publice din București și Ilfov. Este vizată și Primăria Sectorului 5 # Lumea Politică
Autoritățile au descins vineri dimineață la Primăria Sectorului 5, unde au efectuat mai multe percheziții într-un dosar de corupție în domeniul imobiliar. Printre suspecți se numără administratorul public, șefi din poliția locală și arhitectul-șef. Autoritățile au efectuat vineri dimineață percheziții la Primăria Sectorului 5. Mai multe surse au indicat că acțiunea face parte dintr-o anchetă […]
14:40
De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri decizia Guvernului de a elimina plata pentru prima zi de concediu medical. Măsura este temporară și răspunde presiunilor bugetare din sistemul de sănătate. Premierul subliniază că decizia vizează combaterea abuzurilor. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că eliminarea plății pentru prima zi de concediu medical este o măsură temporară. Decizia […]
14:40
Conflict între Lia Olguța Vasilescu și Radu Miruță pe tema construcțiilor de lângă radarul militar și depozitele de armament # Lumea Politică
Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a reacționat ferm la acuzațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, privind construcția unui bloc de 9 etaje. Ea a subliniat că afirmațiile sunt nefondate și a prezentat argumente tehnice pentru a demonstra că imobilul nu interferează cu radarul militar din zonă. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a răspuns acuzațiilor aduse de ministrul Apărării, […]
14:40
Putin așteaptă un apel „serios” de la Macron. Lavrov ironizează diplomația Franței: „Este ridicolă” # Lumea Politică
Vladimir Putin este deschis la un apel telefonic din partea lui Emmanuel Macron, dar cu condiția unei discuții serioase, a declarat Serghei Lavrov. În acest context, o întâlnire discretă la Moscova între consilierii celor doi lideri pregătește terenul pentru un posibil dialog. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că președintele Vladimir Putin este […]
14:30
Adrian Câciu (PSD) îl contrazice pe llie Bolojan: ‘Să vă ajut cu bugetul, sunt bani / Cu plăcere’ # Lumea Politică
Deputatul PSD Adrian Câciu contestă afirmațiile premierului Ilie Bolojan despre lipsa resurselor bugetare pentru 2026. Câciu susține că există un spațiu fiscal semnificativ, propunând măsuri de sprijin economic și social. Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a reacționat dur la declarațiile premierului Ilie Bolojan privind lipsa resurselor bugetare pentru 2026. Câciu susține că […]
14:30
Ministrul Apărării Radu Miruță vrea satelit pentru România. Motivația: ‘Este foarte sus și vede mai mult’ # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România ia în considerare utilizarea unui satelit de comunicații, fie prin achiziție, fie prin parteneriat internațional. Proiectul este în analiză, iar costurile și eficiența sunt principalele criterii de decizie. România ar putea face un pas semnificativ în securitatea comunicațiilor strategice prin achiziția sau utilizarea unui satelit de comunicații, […]
14:30
Reacția lui CTP la raportul american despre alegeri: „Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că…” # Lumea Politică
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat dur raportul preliminar al Comisiei Juridice din SUA, susținând că scopul acestuia nu este clarificarea problemelor legate de alegerile din România, ci menținerea fluxului de dezinformare pe rețelele sociale. Cristian Tudor Popescu a declarat că raportul Comisiei Juridice din SUA nu urmărește să aducă lumină în problema alegerilor anulate […]
14:10
Reforma lui Ilie Sărăcie: au crescut ușor încasările la buget, dar a scăzut drastic consumul # Lumea Politică
Bugetul României a înregistrat în 2025 încasări record de 133 de miliarde de lei, cu o creștere de 10% față de anul anterior. Cu toate acestea, majorarea taxelor și accizelor a determinat o scădere semnificativă a consumului populației. Veniturile statului au fost impulsionate de creșterea cotei TVA în august, ceea ce a dus la prețuri […]
14:10
Scenariu extrem invocat de Moscova: Prezența trupelor occidentale în Ucraina ar putea declanșa o ‘iarnă nucleară’ # Lumea Politică
Rusia avertizează asupra riscului unei „ierni nucleare” dacă trupele occidentale pătrund în Ucraina, stârnind temeri privind un conflict major. Presa rusă sugerează că implicarea NATO ar putea duce la confruntări nucleare, în timp ce oficialii occidentali discută despre descurajare și apărare. Rusia a lansat un avertisment dur privind riscul unei „ierni nucleare” în cazul în […]
09:50
Hidroelectrica a urcat joi pe prima poziție în clasamentul companiilor listate la Bursa de Valori București, datorită unei creșteri semnificative a capitalizării bursiere. Performanța a fost susținută de strategia de dezvoltare și încrederea investitorilor în companie. În cadrul ședinței de tranzacționare din 5 februarie 2026, acțiunile Hidroelectrica au crescut cu aproximativ 14% față de septembrie […]
09:30
Fost ministru al Transporturilor, trimis în judecată pentru mită. Detalii despre acuzațiile aduse # Lumea Politică
Alexandru-Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost trimis în judecată de DNA, fiind acuzat că a intermediat o mită de peste un milion de lei. În același dosar este implicat și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. Procurorii DNA au trimis în judecată pe fostul ministru Alexandru-Răzvan Cuc, suspectat că ar fi facilitat o […]
09:10
Zelenski planifică transformarea armatei ucrainene. Salarii mai mari pentru soldați. „Vom calcula totul și vom vedea ce ne putem permite” # Lumea Politică
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat planuri pentru menținerea unui efectiv de 800.000 de soldați după război. Armata va trece la un sistem contractual, cu salarii crescute, pentru a încuraja recrutarea. În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Poloniei, Donald Tusk, la Kiev, Zelenski a dezvăluit intențiile privind armata ucraineană, conform Ukrainska Pravda. […]
08:50
Rusia și Statele Unite au ajuns la un consens preliminar pentru extinderea ultimului tratat de control al armelor nucleare, cu puțin timp înainte de expirarea acestuia. Negocierile sunt în desfășurare, dar nu au fost încă aprobate formal de președinții Trump și Putin. Negocierile dintre Rusia și SUA privind prelungirea tratatului nuclear sunt în plină desfășurare, […]
08:30
Încă o fraudă la nivel înalt în Ucraina. Deputat și consilier regional, anchetați pentru deturnare de produse agricole. Prejudiciul e substanțial # Lumea Politică
Un deputat și un consilier regional din Ucraina sunt sub investigație pentru deturnarea producției agricole de la ferme de stat. Schema ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 30 de milioane de hrivne, echivalentul a 800.000 de dolari, potrivit autorităților. Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și SBU investighează un deputat și un consilier regional […]
08:20
Un ziar olandez râde de Nicușor Dan pentru zborurile în Spartan. Președintele se deplasează într-un „container zburător” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a intrat în atenția publicației „De Groene Amsterdammer” din Olanda, care l-a ironizat pentru alegerea unui avion militar în locul unuia VIP. Situația a stârnit comentarii după ce președintele a rămas blocat la Paris din cauza unei furtuni de zăpadă. Publicația olandeză a abordat subiectul utilizării de către președintele României a unui […]
08:10
Scandal în Marea Britanie: în pericol să fie demis, Starmer cere scuze victimelor lui Epstein. „Îmi pare rău pentru ce vi s-a făcut” # Lumea Politică
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a prezentat scuze victimelor lui Jeffrey Epstein după dezvăluiri despre legături între fostul ambasador britanic Peter Mandelson și finanțatorul american. Conservatorii cer vot de neîncredere, acuzându-l pe Starmer că ar fi știut despre relația diplomatului cu Epstein. Premierul Keir Starmer a transmis scuze, joi, victimelor lui Jeffrey Epstein, după ce […]
08:10
Ministrul Energiei explică noul mecanism pentru a menține sub control prețul gazelor: Oamenii trebuie să știe că nu vor crește prețurile # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că prețurile gazelor naturale nu vor crește până în 2027. Un nou mecanism de plafonare va menține tarifele actuale, iar exploatările din Neptun Deep vor aduce mai multă lichiditate pe piață. Consumatorii casnici din România nu vor resimți scumpiri la gazele naturale pentru încă un an, a anunțat ministrul Energiei, […]
08:10
Ministrul Finanțelor răspunde cererilor UDMR privind reducerea taxelor și impozitelor locale, cerute de unele primării # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, evită să comenteze cererea UDMR privind taxele locale, în timp ce primarul Attila Korodi critică majorarea impozitelor. UDMR solicită ca primăriile să decidă singure în privința taxelor, într-un climat de nemulțumire socială. UDMR a cerut ca primăriile să aibă libertatea de a decide asupra taxelor și impozitelor locale. Alexandru Nazare, ministrul […]
07:50
Diferențele salariale între români și nepalezi. Cum trăiesc muncitorii din Nepal în România # Lumea Politică
O analiză detaliată a 20 de meserii populare în România, compară salariile medii ale muncitorilor români cu cele ale muncitorilor nepalezi. Diferențele salariale sunt influențate de factorul subiectiv, dar și de beneficiile suplimentare primite de nepalezi, cum ar fi cazarea și masa oferite de angajatori. Potrivit alaizei Gândul, un exemplu relevant este cel al unui […]
07:30
Tensiuni între SUA și Polonia din cauza lui Trump. Ambasadorul american rupe legăturile cu un oficial polonez # Lumea Politică
Relațiile dintre SUA și Polonia sunt tensionate după ce ambasadorul american la Varșovia, Tom Rose, a anunțat că întrerupe legăturile cu președintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty. Motivul: criticile aduse de Czarzasty la adresa lui Donald Trump și refuzul de a susține nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace. Ambasadorul SUA la Varșovia, Tom Rose, a […]
07:10
06:50
Dragoș Sprânceană, după raportul Comisiei Juridice din SUA: l-a avertizat pe Călin Georgescu # Lumea Politică
Afaceristul Dragoș Sprînceană, stabilit în SUA, a reacționat după publicarea unui raport al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților. Documentul ridică întrebări despre anularea alegerilor prezidențiale din România și presupusa interferență rusă. Raportul preliminar al Comisiei Juridice din SUA acuză Comisia Europeană de interferență în alegeri prin presiuni asupra platformelor de social media. Documentul susține că […]
06:10
Deduceri fiscale pentru pensiile ocupaționale. Ministerul Finanțelor publică proiectul de lege # Lumea Politică
Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de lege care prevede deduceri fiscale pentru contribuțiile la pensiile ocupaționale. Modificările propuse în Codul fiscal includ plafonul de 400 de euro anual pentru fiecare persoană. Proiectul face parte dintr-un nou pachet de măsuri de relansare economică. Ministerul Finanțelor a publicat joi un proiect de lege ce include deduceri […]
00:50
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, cu o cauțiune de 800.000 de lei. Acesta este suspectat de abuz în serviciu, în urma unor percheziții care au vizat inclusiv locuința sa. Procurorii anticorupție au decis plasarea sub control judiciar a primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, după ore de […]
5 februarie 2026
18:50
Detalii noi despre averea lui Jeffrey Epstein. Documentul semnat cu două zile înainte de moartea sa # Lumea Politică
Noi dezvăluiri arată cum a fost împărțită averea lui Jeffrey Epstein, cu doar două zile înainte de moartea sa în 2019. Documentul, cunoscut sub numele de „Trust 1953”, scoate la iveală beneficiarii controversați ai milioanelor sale. Cu doar două zile înainte de a muri în închisoare, Jeffrey Epstein a semnat un document care stabilea cum […]
18:30
Raportul american acuză UE de cenzură online. Cetățenii americani sunt deja afectați, alegerile din România anulate # Lumea Politică
Un raport al Comitetului pentru Justiție al Camerei Reprezentanților din SUA susține că Uniunea Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor de social media pentru cenzurarea conținutului în timpul alegerilor din mai multe țări, inclusiv România. Raportul acuză UE că încearcă să impună un standard global ce afectează libertatea de exprimare. Comisia Europeană a respins acuzațiile, […]
18:10
Epurările recente din conducerea politică chineză, orchestrate de Xi Jinping, au surprins Washingtonul. Arestarea unor generali loiali, inclusiv a lui Zhang Youxia, ridică întrebări cu privire la motivele din spatele acestor acțiuni drastice. Xi Jinping a declanșat un nou val de epurări în conducerea politică chineză, surprinzând analiștii din Washington. Arestarea lui Zhang Youxia, un […]
17:50
Republica Moldova și-a desemnat un nou ambasador în România. Alte schimbări diplomatice importante # Lumea Politică
Republica Moldova a numit un nou ambasador în România, Mihail Mîțu, printr-un decret al președintelui Maia Sandu. Alte țări, inclusiv Ucraina și Franța, vor avea noi ambasadori moldoveni. Victor Chirilă, fostul ambasador în România, va prelua funcția de ambasador în Ucraina. Mihail Mîțu a fost desemnat ambasador în România de către președintele Maia Sandu. Născut […]
