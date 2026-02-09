Testele noilor metrouri Alstom, suspendate în București. Sau care este, de fapt, distanța dintre promisiuni și realitate

09:10

Ziua de vineri, 6 decembrie, ne aduce, pe lângă vremea asta nesuferită, traficul și mai nesuferit, noutate notabilă în viașa orașului nostru, București: e prima zi în care Rombert Negoiță nu mai este, de fapt, […] Articolul Prima zi în care Robert Negoiță nu mai e, practic, primar al Sectorului 3. Se întâmplă asta după 14 ani în care a fost nemișcat din fotoliu apare prima dată în B365.