S-a întors norocul la Hanul Evreilor, cândva înfloritor, acum pe ducă. Cine va salva Monumentul Neculescu, pe vremuri plin de prăvălii ținute de negustori israeliți din București
9 februarie 2026
Pe cât este de veche și spectaculoasă istoria Hanului Evreilor sau Neculescu, pe atât e de anonimă și complet uitată. Clădirea din Calea Moșilor a ajuns într-o stare de degradare dezolantă pentru privire, rușinoasă pentru
VIDEO | STBanda de pe Bulevardul Unirii pe care autobuzele dârdâie și se zguduie ca tramvaiele pe șine vechi. A fost pavată ani de zile cu piatră cubică, s-a pus asfalt, dar n-a biruit
Extinderea la 65,3 kilometri de benzi unice a fost una dintre cele mai eficiente măsuri ale ultimilor ani pdentru fluidizarea traficului din Capitalpă. Trasee precum Colentina, Mihai Bravu sau Bulevardul Unirii au devenit axe de
Dispută între constructorii de la extinderea Magistralei de metrou M4. De ce îi acuză turcii pe români
Extinderea Magistralei de metrou M4 are iar probleme. Constructorii celor două secțiuni ale traseului, compania turcă Gulemak și cea românească Erbașu au o dispută privind contractele obținute. Turcii spun că românii nu ar fi respectat
Superbă fotografie cu Sala Palatului, care a însoțit Bucureștiul de la congresele de propagandă politică, la concerte de muzică clasică și crește odată cu noile generații
Când mă uit la fotografii cu Bucureștiul din vremurile în care eu nici nu existam, la prima vedere mi se pare că-s făcute cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Adică îmi este cumva peste puterea de a
Testele noilor metrouri Alstom, suspendate în București. Sau care este, de fapt, distanța dintre promisiuni și realitate
Semnarea contractului dintre Metrorex și Alstom pentru livrarea noilor trenuri destinate Magistralei 5 trebuia să fie un pas către fluidizarea și modernizarea transportului în comun din București. Noile rame Metropolis, produse în Brazilia, au fost
FOTO | Cadoul splendid al lui Negoiță pentru locuitorii Sectorului 3. Apel către mămici, scoateți bebelușii din cărucioare și urcați-i pe trotinete, că e loc
N-o mai fi dumnealui momentan sau temporar la Primărie, dar Robert Negoiță le-a lăsat ceva frumos moștenire locuitorilor din Sector. Locuri de parcare cât cuprinde (mă refer, evident, la cât mai înghesuite, ca să intre
Gata, toată lumea mâinile jos de pe tastatură, că s-a mâhnit domnul viceprimar Adrian Cocoș din cauza unei anchete jurnalistice. Nu se face
După ancheta jurnaliștilor de la Snoop, domnul viceprimar Adrian Cocoș s-a supărat tare pe toată presa care a preluat informația. Mi se pare corect să fie necăjit că s-a scris despre el. Chiar nu e
Un bucureștean e supărat nevoie-mare că troleibuzele 66 circulă „în coaliție". „Mi se pare f aiurea din partea șoferului din spate pentru că circulă aproape gol"
Dacă circuli des cu transportul în comun prin București, cred că ai învățat regula de aur: nu vine nimic 10 minute, apoi vin toate deodată, mai ales liniile care circulă la intervale mai lungi de
VIDEO | A-nceput de ieri să cadă câte-un pic de-asfalt pe Autostrada Bucureștiului A0. Să sperăm că nu se oprește, așa, poetic
Pe Autostrada A0 încep să apară, timid, urme de asfalt. Constructorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation pare că vrea să se țină de promisiune și să termine lucrarea până la vară. Sursa video: Infrastructure
VIDEO | Mașini „tunate" și șoferi puși să-și demonteze plăcuțele, aseară, în Piața Constituției. Autoritatea iritată, dar grijulie: „Ia patentul, că te tai! Hai, mai cu simț de răspundere"
Așa cum ne-a obișnuit, Piața Constituției a fost aseară din nou ce știe ea mai bine să fie la ceas de seară, și anume un loc de întâlnire pentru pasionații de mașini „tunate" și gălăgioase
Au băgat gogoși la Termo-Alert: în aplicație, apa frige la Obor, la duș e congelator. „Și la mine în Giulești e la fel!". Situația nu e atât de verde precum pare
Pe principiul pe hartă-i vopsit gardu', în apartamente-i leopardu', înțeleg că trebuie să fie mare bucurie în tot Bucureștiul, unde apa frige. Mai ales în părți din Obor și din Giulești, unde e bocnă. Conform
Palatul Bursei din București este una dintre acele clădiri pe lângă care mulți bucureșteni zilnic fără să știe exact și povestea din spatele său, deși se află chiar în inima orașului istoric. Situat la intersecția
FOTO | „Cred că jumate din alea 500 și ceva de gropi numărate de PMB sunt doar pe strada asta!" E în Sectorul 1 și o vom numi „Regina Gropilor din București"
Se pare că în Sectorul 1 nu mai avem nevoie de Google Maps, ci de Waze pentru gropi. Pe strada Aviator Traian Vasile și strada Parcului, șoferii fac slalom printre craterele care se adâncesc pe
BREAKING | O nouă explozie în București, în Sectorul 2. Pompierii intervin pentru a evacua imobilul
O nouă explozie a avut loc în urmă cu doar câteva minute în București. De data aceasta, este vorba despre un imobil din Sectorul 2 al Capitalei. Mai multe autospeciale și echipaje SMURD se află
FOTO | Domnul Băluță a făcut azi o plimbare prin parcul Carol și ne-a arătat ce frumoasă-i natura. Bucureștenii nu-s prea încântați
Domnul Băluță a vrut să facă puțin reach pe Facebook în acest weekend și ne-a lăsat trei poze frumoase, făcute în parcul Carol. A presărat totul cu ceva poetic și ne-a urat o sămbătă liniștită
VIDEO | În loc de copaci, în parcul IOR a crescut un bâlci urban. Bucureștenii spun că instalațiile sunt amplasate ilegal
Parcul IOR, pe vremuri unul dintre cele mai mari spații verzi ale Capitalei, continuă să fie scena unor controverse. După ce o porțiune semnificativă a fost defrișată cu scandal, în ultimele zile au apărut aici
Munții de gunoi pun stăpânire pe București la final de săptămână. „Să se întoarcă Negoiță să ne amenințe cu amenzi"
Dacă ar fi să judecăm Sectorul 3 exclusiv după videoclipurile postate pe Facebook de Robert Negoiță, am trăi într-un paradis urban. Curățenie exemplară, reguli respectate cu sfințenie, cetățeni disciplinați și o administrație vigilentă, mereu cu
E frumos și la Sectorul 5: nepotul lui Piedone, Iulian Cârlogea, reținut într-un dosar de corupție
Iulian Cârlogea, nepotul lui Cristian Popescu Piedone și administratoru public al Sectorului a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus în fața judecâtorilor. Alături de el au fost săltați și Robert
Cine e primarul „Nota 2,7" din București, care conduce acum Primăria Sectorului 3. Despre Adrian Cocoș, apropiatul lui Robert Negoiță
Sectorul 3 e pe mâini bune, dragi bucureșteni! Va fi condus de un venerabil absolvent de liceu, care a muncit din greu și a reușit să pice Bac-ul cu brio. Era o reclamă la televizor
Luați-i acasă! Zece căței adorabili își caută familii iubitoare la târgul de adopții de la Veranda Mall
Carlos, Freya, Harley, Linda, Nor, Vera, Sara, Zorro, Felix și Fulga sunt zece suflețele mici și blănoase care așteaptă șansa la o viață mai bună. Au doar două, trei sau patru luni și, deși sunt
FOTO | „Asta e groapa unde, la fiecare oră, cineva își rupe roata. E pe Bd. Metalurgiei" Bucureștenii, disperați de starea drumurilor, PMB anunță c-a început „Marea Plombare"
Groapa aceasta imensă de pe Bulevardul Metalurgiei este doar una dintre miile care umplu acum străzile și bulevardele din București. Străzile orașului sunt mai explodate ca niciodată în ultimii 10 ani în această iarnă în
BREAKING | Explozie într-un bloc din Chitila, din cauza unei scurgeri de gaze. S-a produs într-unul dintre apartamente, zeci de oameni evacuați
O explozie puternică s-a produs, în această dimineață, într-un bloc din Chitila, la doi pași de București. Potrivit Antena3-CNN, deflagrația a fost provocată de scurgere de gaze. S-a produs într-unul dintre apartamente, locatarii au fost
EXCLUSIV I Dizeuza Jenny Boerescu, o viață de roman, o poveste incredibilă. Diva Bucureștiului interbelic, în fotografii descoperite după decenii de uitare
A fost odată ca niciodată, în Bucureștiul interbelic, un duet de fete foarte frumoase care cânta iubirea. Era primul duet feminin din România, format din domnișoara Jenny Boerescu și Rada Moldovan, soția lui Cristian Vasile,
FOTO | Nouă guri de canalizare pe trei metri de drum, undeva, în Sectorul 3. „Acolo cresc ele, cui îi trebuie se duce și-și ia" spune un bucureștean
Spre ieșirea din București, undeva în Sectorul 3 a apărut un fenomen rar: o „turmă" de nouă guri de canalizare, în ciuda vremii reci. Un bucureștean nu a ratat ocazia să fotografieze momentul unic și
Vreme mohorâtă și sucită în weekend, în București, când va fi ba mai cald, ba frig
Nu scăpăm de nori și ploi în acest weekend, când se anunță vreme mohorâtă și sucită, cu temperaturi mici, chiar dacă sunt un pic peste mediile climtologice ale lunii februarie, din această primă parte a intervalului, […] Articolul Vreme mohorâtă și sucită în weekend, în București, când va fi ba mai cald, ba frig. Constanta: ploaia asta nesuferită. Prognoza meteo pentru 7 și 8 februarie apare prima dată în B365.
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu în perioada 7-13 februarie. Rețele Electrice a transmis lista străzilor afectate # B365.ro
Rețele Electrice România a informat clienții că va avea loc o nouă serie de întreruperi de curet ce vor afecta mai multe adrese din București, Ilfov și Giurgiu. Compania a precizat că se vor face […] Articolul Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu în perioada 7-13 februarie. Rețele Electrice a transmis lista străzilor afectate apare prima dată în B365.
4 linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal Dinamo București-Universitatea Craiova. Partida se joacă luni, pe Arena Națională # B365.ro
Luni, 9 februarie, va avea loc meciul de fotbal dintre echipele Dinamo București și Universitatea Craiova. Partida se va juca de la ora 20:00, pe Arena Națională. TPBI a transmis că pot fi aplicate modificări […] Articolul 4 linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal Dinamo București-Universitatea Craiova. Partida se joacă luni, pe Arena Națională apare prima dată în B365.
FOTO | Mesaj de iubire pentru București, chiar în inima orașului. Pe fațada Casei Mița Biciclista este scris „Je t’aime” # B365.ro
Un mesaj de iubire pentru București a apărut pe fațada clădirii La Mița Biciclista. Cu litere mari și colorate în albastru pe momumentul istoric scrie: „JE T’AIME”. Președintele ARCEN, Edmond Niculușcă a spus că în […] Articolul FOTO | Mesaj de iubire pentru București, chiar în inima orașului. Pe fațada Casei Mița Biciclista este scris „Je t’aime” apare prima dată în B365.
Primăria Capitalei a anunțat că a început lucrările de reparare a gropilor din carosabil, după iarna care a afectat mai multe străzi din București. Până acum au fost identificate 585 de gropi pe 76 de […] Articolul Se repară gropile din București. PMB a anunțat lista străzilor și bulevardelor apare prima dată în B365.
Europa Liberă se închide în România de la 31 martie. Publicația se închide după șase ani de activitate # B365.ro
Încă o veste neașteptată din anul 2026. Publicația Europa Liberă se închide în România. Data din care nu vor mai aprea materiale este 31 martie. Europa Liberă, se închide, după șase ani de activitate Publicația […] Articolul Europa Liberă se închide în România de la 31 martie. Publicația se închide după șase ani de activitate apare prima dată în B365.
Decizie vitală pentru Magistrala M6, metroul spre Otopeni. Guvernul deblochează o etapă a acestui proiect menit să ne mai scape de haosul de trafic din nordul Bucureștiului # B365.ro
Patru terenuri date pentru Magistala M6 de metrou, secțiunea 1 Mai – Otopeni. Hotărârea a fost aprobată de Guvern joi, 5 februarie. Anunțul a fost făcut de Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii. 4 terenuri […] Articolul Decizie vitală pentru Magistrala M6, metroul spre Otopeni. Guvernul deblochează o etapă a acestui proiect menit să ne mai scape de haosul de trafic din nordul Bucureștiului apare prima dată în B365.
FOTO | Punem bani? O mașină de protocol a lui Iohannis, scoasă la licitație de Dragobete, la Paltul Cesianu-Racoviță. Prețul de pornire este de 1.000 de euro # B365.ro
Marți, 24 februarie, chiar de Dragobete, va avea loc o licitație specială la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală. Ei bine, printre obiectele care vor fi scoase la licitație se numără și o mașină de protocol al […] Articolul FOTO | Punem bani? O mașină de protocol a lui Iohannis, scoasă la licitație de Dragobete, la Paltul Cesianu-Racoviță. Prețul de pornire este de 1.000 de euro apare prima dată în B365.
FOTO | Misiune cu final dublu fericit, cu doi câini salvați din lacul din parcul Dobroești. Au fost duși apoi la o clinică veterinară, pentru îngrijiri # B365.ro
ASPA și ISU au făcut echipă, miercuri, pentru a salva doi câini care au ajuns în apa rece a lacului din Parcul Dobroești. Cu ajutorul bărcilor gonflabile, patrupezii au fost scoși din lac și acum […] Articolul FOTO | Misiune cu final dublu fericit, cu doi câini salvați din lacul din parcul Dobroești. Au fost duși apoi la o clinică veterinară, pentru îngrijiri apare prima dată în B365.
24 de stații STB își schimbă numele, de luni. Care sunt acestea și pe ce trasee – lista completă, anunțată de TPBI # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a transmis bucureștenilor că în perioada 9 februarie – 1 martie 2026, se derulează procesul de redenumire pentru 24 de stații de transport public. […] Articolul 24 de stații STB își schimbă numele, de luni. Care sunt acestea și pe ce trasee – lista completă, anunțată de TPBI apare prima dată în B365.
Miracol de fier pe Bulevardul Chișinău: 300 de metri de șină nouă, deja pe poziții. De ce nu vor putea circula tramvaiele pe aici imediat ce va fi gata # B365.ro
Noile șine de tramvai de pe Bulevardul Chișinău au fost montate pe aproape jumătate din acest lot (9). Când vremea o va permite, constructorul va începe betonarea. 300 de metri de șină nouă de tramvai […] Articolul Miracol de fier pe Bulevardul Chișinău: 300 de metri de șină nouă, deja pe poziții. De ce nu vor putea circula tramvaiele pe aici imediat ce va fi gata apare prima dată în B365.
FOTO | Nedreptate pentru o gașcă de pisici fără stăpân din Tineretului. Căsuța construită pentru ele de bucureștenii dintr-un bloc din cartier a fost furată # B365.ro
În Cartierul Tineretului s-a produs o situație nedreaptă pentru pisicuțe. Locatarii dintr-un bloc au construit o căsuță pentru pisicile fără stăpân din zonă. Aceasta a fost amplasată în parcarea de lângă Strada Tohani. Astăzi, 6 […] Articolul FOTO | Nedreptate pentru o gașcă de pisici fără stăpân din Tineretului. Căsuța construită pentru ele de bucureștenii dintr-un bloc din cartier a fost furată apare prima dată în B365.
Berceni Arena se redeschide integral pentru public în acest weekend. Care e programul patinoarului de vineri, sâmbătă și duminică # B365.ro
Iubitorii patinajului din Capitală primesc o veste bună: de vineri, 6 februarie 2026, patinoarul Berceni Arena, singurul patinoar olimpic din București construit în ultimii 70 de ani, revine integral în folosința publicului larg, pentru sesiuni […] Articolul Berceni Arena se redeschide integral pentru public în acest weekend. Care e programul patinoarului de vineri, sâmbătă și duminică apare prima dată în B365.
„Atenție, e ilegal!” Avertismentul PS6 pentru bucureștenii care intră în afaceri cu vize de flotant. Internetul e plin de cereri și oferte care se pot lăsa cu dosar penal # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a atenționat locuitorii Capitalei că este strict interzis și mai ales ilegal să își facă vize de flotant false. Acest lucru duce chiar la deschiderea unui dosar penal. Viza de flotant atribuită […] Articolul „Atenție, e ilegal!” Avertismentul PS6 pentru bucureștenii care intră în afaceri cu vize de flotant. Internetul e plin de cereri și oferte care se pot lăsa cu dosar penal apare prima dată în B365.
Consultări cu bucureștenii pentru modernizarea Teatrului Excelsior, care se transformă în muzeu. Au loc online și fizic, la deGalben # B365.ro
Primăria Sectorului 1 invită bucureștenii la consultări publice pentru transformarea clădirii în care a funcționat Teatrul Excelsior într-un hub cultural și educațional. Bucureștenii sunt invitați la consultări pentru modernizarea Teatrului Excelsior, care se transformă în […] Articolul Consultări cu bucureștenii pentru modernizarea Teatrului Excelsior, care se transformă în muzeu. Au loc online și fizic, la deGalben apare prima dată în B365.
FOTO | Accident pe Podul Grant, aproape blocat pe sensul spre Crângași. Mașini ciocnite pe banda 2, în zona intrării dinspre Giulești # B365.ro
Un accident s-a produs, în această după-amiază, pe Podul Grant, unde traficul este deja sufocant. Evenimentul de circulație s-a produs pe sensul spre Crângași. Accident pe Podul Grant, pe sensul spre Crângași Un șofer anunță, […] Articolul FOTO | Accident pe Podul Grant, aproape blocat pe sensul spre Crângași. Mașini ciocnite pe banda 2, în zona intrării dinspre Giulești apare prima dată în B365.
„Razie pentru pietoni” la Mall Promenada. Polițiștii Capitalei pândesc, opresc și amendează bucureșteni care trec strada aiurea printr-un loc cu tradiție în acest sens # B365.ro
În Sectorul 1 al Capialei, polițiștii stau la pândă chiar lângă mall Promenada. Scopul lor este de a sancționa pietonii care trec strada neregulamentar. Razie pentru pietoni lângă mall Promenada Un bucureștean, membru al comunității […] Articolul „Razie pentru pietoni” la Mall Promenada. Polițiștii Capitalei pândesc, opresc și amendează bucureșteni care trec strada aiurea printr-un loc cu tradiție în acest sens apare prima dată în B365.
Larisa (fostă a lu’ Pescobar) m-a convins să testez noul fast-food de la Baba Novac: Muss # B365.ro
Dacă brainrot-ul ar fi sport olimpic, probabil eram deja multiplu campion. Algoritmii, bată-i vina, mi-au scos-o în față pe Larisa (fostă a lu’ Pescobar), care se confesa într-un podcast Cancan pe diferite teme. Așa am […] Articolul Larisa (fostă a lu’ Pescobar) m-a convins să testez noul fast-food de la Baba Novac: Muss apare prima dată în B365.
Cine e Florentin Corbuneanu, omul din Stenogramele Negoiță. El i-a zis că „nimeni nu e șmecher forever” și că drumul peste conducta Transgaz poate duce la explozie # B365.ro
Florentin Corbuleanu, un apropiat al primarului Robert Negoiță, care a avut mai multe funcții în cadrul instituției și în societățile comerciale ale CLS3, este unul dintre oamenii care l-au avertizat pe edil despre pericolul drumurilor […] Articolul Cine e Florentin Corbuneanu, omul din Stenogramele Negoiță. El i-a zis că „nimeni nu e șmecher forever” și că drumul peste conducta Transgaz poate duce la explozie apare prima dată în B365.
IT-ist furios, după ce a mers cu metroul pe M2 – Magistrala Corporatiștilor. „E teroare dimineața pe linia albastră, e risc de accidente, asfixiere, atacuri de panică” # B365.ro
Bucureștiul traversează o perioadă de reacomodare logistică. Pe măsură ce densitatea populației active crește și companiile s-au reîntors la programul de lucru la birou, rețeaua subterană se confruntă cu un volum de pasageri care testează […] Articolul IT-ist furios, după ce a mers cu metroul pe M2 – Magistrala Corporatiștilor. „E teroare dimineața pe linia albastră, e risc de accidente, asfixiere, atacuri de panică” apare prima dată în B365.
BREAKING | “Șefule, nu poți să pui drum peste țeava Transgazului, se întâmplă nenorocire ca-n Rahova!”. Stenograme șocante în dosarul “Drumurile lui Negoiță” # B365.ro
Stenograme incredibile au apărut, azi, în dosarul „Drumurile lui Negoiță”, în care cel care a condus primăria Sectorului 3 vreme de 14 ani este acuzat de mai multe acte de corupție comise pe o durată […] Articolul BREAKING | “Șefule, nu poți să pui drum peste țeava Transgazului, se întâmplă nenorocire ca-n Rahova!”. Stenograme șocante în dosarul “Drumurile lui Negoiță” apare prima dată în B365.
FOTO | Monstrul de pe Șoseaua Colentina, la piciorul podului spre Voluntari. Un crater uriaș distruge mașini în serie. „Prag îndoit, roți sparte și ce-o mai fi pe dedesubt” # B365.ro
Mai multe mașini au fost avariate din cauza unei gropi extrem de periculoase care s-a format la urcarea podului din Șoseaua Colentina spre Voluntari. Cu roți sparte și praguri îndoite se pot alege șoferii care […] Articolul FOTO | Monstrul de pe Șoseaua Colentina, la piciorul podului spre Voluntari. Un crater uriaș distruge mașini în serie. „Prag îndoit, roți sparte și ce-o mai fi pe dedesubt” apare prima dată în B365.
VIDEO | Robert Negoiță, tristuț azi, vine cu primul mesaj pentru bucureșteni. Zice c-a primit multe mesaje care l-au topit și că trece prin momente greuțe # B365.ro
Robert Negoiță face prima declarație din prima zi în care nu-și mai poate exercita funcția de primar al Sectorului 3, în urma unei măsuri dispuse de procurorii DNA. El a fost pus sub control judiciar […] Articolul VIDEO | Robert Negoiță, tristuț azi, vine cu primul mesaj pentru bucureșteni. Zice c-a primit multe mesaje care l-au topit și că trece prin momente greuțe apare prima dată în B365.
„Bucureștiul e în pericol de faliment”, crede Ciprian Ciucu. “Avem o problemă bugetară imensă, dar nu mai spuneți că mă plâng” # B365.ro
Bucureștiul e în pericol real de faliment, crede primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Ca să evite o asemenea situație, în care s-a ajuns după ce „Guvernele au subfinanțat sistematic Primăria Capitalei începând din 2023″ […] Articolul „Bucureștiul e în pericol de faliment”, crede Ciprian Ciucu. “Avem o problemă bugetară imensă, dar nu mai spuneți că mă plâng” apare prima dată în B365.
TERMO-ALERT | O nouă zi dezastruoasă termic în București, cu aproape 4.000 de blocuri fără apă caldă și căldură Cauza: tot CET Sud. Cele mai afectate zone # B365.ro
Capitala României capitulează în fața iernii: sistemul de termoficare funcționează la un nivel critic de doar 59%, conform datelor de ultimă oră furnizate de Termo Alert. Datele de ultimă oră furnizate de Compania Municipală Termoenergetica […] Articolul TERMO-ALERT | O nouă zi dezastruoasă termic în București, cu aproape 4.000 de blocuri fără apă caldă și căldură Cauza: tot CET Sud. Cele mai afectate zone apare prima dată în B365.
