FOTO | Nouă guri de canalizare pe trei metri de drum, undeva, în Sectorul 3. „Acolo cresc ele, cui îi trebuie se duce și-și ia” spune un bucureștean
B365.ro, 7 februarie 2026 05:50
Spre ieșirea din București, undeva în Sectorul 3 a apărut un fenomen rar: o „turmă" de nouă guri de canalizare, în ciuda vremii reci. Un bucureștean nu a ratat ocazia să fotografieze momentul unic și
Acum 30 minute
05:50
FOTO | Nouă guri de canalizare pe trei metri de drum, undeva, în Sectorul 3. „Acolo cresc ele, cui îi trebuie se duce și-și ia" spune un bucureștean # B365.ro
Spre ieșirea din București, undeva în Sectorul 3 a apărut un fenomen rar: o „turmă" de nouă guri de canalizare, în ciuda vremii reci. Un bucureștean nu a ratat ocazia să fotografieze momentul unic și
Acum 6 ore
00:30
Vreme mohorâtă și sucită în weekend, în București, când va fi ba mai cald, ba frig. Constanta: ploaia asta nesuferită. Prognoza meteo pentru 7 și 8 februarie # B365.ro
Nu scăpăm de nori și ploi în acest weekend, când se anunță vreme mohorâtă și sucită, cu temperaturi mici, chiar dacă sunt un pic peste mediile climtologice ale lunii februarie, din această primă parte a intervalului,
Acum 12 ore
19:50
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu în perioada 7-13 februarie. Rețele Electrice a transmis lista străzilor afectate # B365.ro
Rețele Electrice România a informat clienții că va avea loc o nouă serie de întreruperi de curet ce vor afecta mai multe adrese din București, Ilfov și Giurgiu. Compania a precizat că se vor face
19:10
4 linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal Dinamo București-Universitatea Craiova. Partida se joacă luni, pe Arena Națională # B365.ro
Luni, 9 februarie, va avea loc meciul de fotbal dintre echipele Dinamo București și Universitatea Craiova. Partida se va juca de la ora 20:00, pe Arena Națională. TPBI a transmis că pot fi aplicate modificări
18:50
FOTO | Mesaj de iubire pentru București, chiar în inima orașului. Pe fațada Casei Mița Biciclista este scris „Je t’aime” # B365.ro
Un mesaj de iubire pentru București a apărut pe fațada clădirii La Mița Biciclista. Cu litere mari și colorate în albastru pe momumentul istoric scrie: „JE T'AIME". Președintele ARCEN, Edmond Niculușcă a spus că în
17:40
Primăria Capitalei a anunțat că a început lucrările de reparare a gropilor din carosabil, după iarna care a afectat mai multe străzi din București. Până acum au fost identificate 585 de gropi pe 76 de
Acum 24 ore
17:00
Europa Liberă se închide în România de la 31 martie. Publicația se închide după șase ani de activitate # B365.ro
Încă o veste neașteptată din anul 2026. Publicația Europa Liberă se închide în România. Data din care nu vor mai apera materiale este 31 martie. Europa Liberă, se închide, după șase ani de activitate Publicația
16:30
Decizie vitală pentru Magistrala M6, metroul spre Otopeni. Guvernul deblochează o etapă a acestui proiect menit să ne mai scape de haosul de trafic din nordul Bucureștiului # B365.ro
Patru terenuri date pentru Magistala M6 de metrou, secțiunea 1 Mai – Otopeni. Hotărârea a fost aprobată de Guvern joi, 5 februarie. Anunțul a fost făcut de Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii. 4 terenuri
16:10
FOTO | Punem bani? O mașină de protocol a lui Iohannis, scoasă la licitație de Dragobete, la Paltul Cesianu-Racoviță. Prețul de pornire este de 1.000 de euro # B365.ro
Marți, 24 februarie, chiar de Dragobete, va avea loc o licitație specială la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală. Ei bine, printre obiectele care vor fi scoase la licitație se numără și o mașină de protocol al
15:40
FOTO | Misiune cu final dublu fericit, cu doi câini salvați din lacul din parcul Dobroești. Au fost duși apoi la o clinică veterinară, pentru îngrijiri # B365.ro
ASPA și ISU au făcut echipă, miercuri, pentru a salva doi câini care au ajuns în apa rece a lacului din Parcul Dobroești. Cu ajutorul bărcilor gonflabile, patrupezii au fost scoși din lac și acum
15:30
24 de stații STB își schimbă numele, de luni. Care sunt acestea și pe ce trasee – lista completă, anunțată de TPBI # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a transmis bucureștenilor că în perioada 9 februarie – 1 martie 2026, se derulează procesul de redenumire pentru 24 de stații de transport public.
15:00
Miracol de fier pe Bulevardul Chișinău: 300 de metri de șină nouă, deja pe poziții. De ce nu vor putea circula tramvaiele pe aici imediat ce va fi gata # B365.ro
Noile șine de tramvai de pe Bulevardul Chișinău au fost montate pe aproape jumătate din acest lot (9). Când vremea o va permite, constructorul va începe betonarea. 300 de metri de șină nouă de tramvai
14:40
FOTO | Nedreptate pentru o gașcă de pisici fără stăpân din Tineretului. Căsuța construită pentru ele de bucureștenii dintr-un bloc din cartier a fost furată # B365.ro
În Cartierul Tineretului s-a produs o situație nedreaptă pentru pisicuțe. Locatarii dintr-un bloc au construit o căsuță pentru pisicile fără stăpân din zonă. Aceasta a fost amplasată în parcarea de lângă Strada Tohani. Astăzi, 6
14:10
Berceni Arena se redeschide integral pentru public în acest weekend. Care e programul patinoarului de vineri, sâmbătă și duminică # B365.ro
Iubitorii patinajului din Capitală primesc o veste bună: de vineri, 6 februarie 2026, patinoarul Berceni Arena, singurul patinoar olimpic din București construit în ultimii 70 de ani, revine integral în folosința publicului larg, pentru sesiuni
13:30
„Atenție, e ilegal!” Avertismentul PS6 pentru bucureștenii care intră în afaceri cu vize de flotant. Internetul e plin de cereri și oferte care se pot lăsa cu dosar penal # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a atenționat locuitorii Capitalei că este strict interzis și mai ales ilegal să își facă vize de flotant false. Acest lucru duce chiar la deschiderea unui dosar penal. Viza de flotant atribuită
13:30
Consultări cu bucureștenii pentru modernizarea Teatrului Excelsior, care se transformă în muzeu. Au loc online și fizic, la deGalben # B365.ro
Primăria Sectorului 1 invită bucureștenii la consultări publice pentru transformarea clădirii în care a funcționat Teatrul Excelsior într-un hub cultural și educațional. Bucureștenii sunt invitați la consultări pentru modernizarea Teatrului Excelsior, care se transformă în
13:20
FOTO | Accident pe Podul Grant, aproape blocat pe sensul spre Crângași. Mașini ciocnite pe banda 2, în zona intrării dinspre Giulești # B365.ro
Un accident s-a produs, în această după-amiază, pe Podul Grant, unde traficul este deja sufocant. Evenimentul de circulație s-a produs pe sensul spre Crângași. Accident pe Podul Grant, pe sensul spre Crângași Un șofer anunță,
12:40
„Razie pentru pietoni” la Mall Promenada. Polițiștii Capitalei pândesc, opresc și amendează bucureșteni care trec strada aiurea printr-un loc cu tradiție în acest sens # B365.ro
În Sectorul 1 al Capialei, polițiștii stau la pândă chiar lângă mall Promenada. Scopul lor este de a sancționa pietonii care trec strada neregulamentar. Razie pentru pietoni lângă mall Promenada Un bucureștean, membru al comunității
12:40
Larisa (fostă a lu’ Pescobar) m-a convins să testez noul fast-food de la Baba Novac: Muss # B365.ro
Dacă brainrot-ul ar fi sport olimpic, probabil eram deja multiplu campion. Algoritmii, bată-i vina, mi-au scos-o în față pe Larisa (fostă a lu' Pescobar), care se confesa într-un podcast Cancan pe diferite teme. Așa am
12:30
Cine e Florentin Corbuneanu, omul din Stenogramele Negoiță. El i-a zis că „nimeni nu e șmecher forever” și că drumul peste conducta Transgaz poate duce la explozie # B365.ro
Florentin Corbuleanu, un apropiat al primarului Robert Negoiță, care a avut mai multe funcții în cadrul instituției și în societățile comerciale ale CLS3, este unul dintre oamenii care l-au avertizat pe edil despre pericolul drumurilor
12:10
IT-ist furios, după ce a mers cu metroul pe M2 – Magistrala Corporatiștilor. „E teroare dimineața pe linia albastră, e risc de accidente, asfixiere, atacuri de panică” # B365.ro
Bucureștiul traversează o perioadă de reacomodare logistică. Pe măsură ce densitatea populației active crește și companiile s-au reîntors la programul de lucru la birou, rețeaua subterană se confruntă cu un volum de pasageri care testează
11:10
BREAKING | “Șefule, nu poți să pui drum peste țeava Transgazului, se întâmplă nenorocire ca-n Rahova!”. Stenograme șocante în dosarul “Drumurile lui Negoiță” # B365.ro
Stenograme incredibile au apărut, azi, în dosarul „Drumurile lui Negoiță", în care cel care a condus primăria Sectorului 3 vreme de 14 ani este acuzat de mai multe acte de corupție comise pe o durată
10:50
FOTO | Monstrul de pe Șoseaua Colentina, la piciorul podului spre Voluntari. Un crater uriaș distruge mașini în serie. „Prag îndoit, roți sparte și ce-o mai fi pe dedesubt” # B365.ro
Mai multe mașini au fost avariate din cauza unei gropi extrem de periculoase care s-a format la urcarea podului din Șoseaua Colentina spre Voluntari. Cu roți sparte și praguri îndoite se pot alege șoferii care
10:40
VIDEO | Robert Negoiță, tristuț azi, vine cu primul mesaj pentru bucureșteni. Zice c-a primit multe mesaje care l-au topit și că trece prin momente greuțe # B365.ro
Robert Negoiță face prima declarație din prima zi în care nu-și mai poate exercita funcția de primar al Sectorului 3, în urma unei măsuri dispuse de procurorii DNA. El a fost pus sub control judiciar
10:20
„Bucureștiul e în pericol de faliment”, crede Ciprian Ciucu. “Avem o problemă bugetară imensă, dar nu mai spuneți că mă plâng” # B365.ro
Bucureștiul e în pericol real de faliment, crede primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Ca să evite o asemenea situație, în care s-a ajuns după ce „Guvernele au subfinanțat sistematic Primăria Capitalei începând din 2023″
09:50
TERMO-ALERT | O nouă zi dezastruoasă termic în București, cu aproape 4.000 de blocuri fără apă caldă și căldură Cauza: tot CET Sud. Cele mai afectate zone # B365.ro
Capitala României capitulează în fața iernii: sistemul de termoficare funcționează la un nivel critic de doar 59%, conform datelor de ultimă oră furnizate de Termo Alert. Datele de ultimă oră furnizate de Compania Municipală Termoenergetica
09:10
Prima zi în care Robert Negoiță nu mai e, practic, primar al Sectorului 3. Se întâmplă asta după 14 ani în care a fost nemișcat din fotoliu # B365.ro
Ziua de vineri, 6 decembrie, ne aduce, pe lângă vremea asta nesuferită, traficul și mai nesuferit, noutate notabilă în viașa orașului nostru, București: e prima zi în care Rombert Negoiță nu mai este, de fapt,
09:00
ALERTĂ | Percheziții DNA și la Primăria Sectorului 5, într-un dosar în care e investigat felul în care a fost autorizată construirea unor blocuri. Lista suspecților # B365.ro
Sunt percheziții, în această dimineață, la Primăria Sectorului 5, într-un dosar privind modul de eliberare a autorizațiilor pentru construcția de blocuri noi. Printre suspecți se numără city managerul, șefi din Poliția Locală și arhitectul șef
08:40
Bărbat lovit mortal de un tramvai de pe linia 21. Această nouă tragedie rutieră din București, pe Șoseaua Colentina # B365.ro
Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a fost lovit de un tramvai, pe Șoseaua Colentina. Traficul incident a avut loc joi seara, pe linia 21. Un bărbat de 70 de ani
Ieri
06:10
Culmea fericirii din Obor. Șocați, mai mulți bucureșteni de aici s-au pomenit cu apă caldă fix în ziua în care jumătate de oraș are iar termo-probleme. „E petrecere în bloc!” # B365.ro
Hai, trezirea, e ora șase și a venit. E aici. Toată lumea la duș, dar repede. Dacă sunteți în trafic sugerez să vă întoarceți. Mai mulți martori oculari spun că o femeie de la volan
03:10
M-a ajutat mult horoscopul cu stima de sine pe început de an, că mi-a zis că nu din ianuarie mă voi apuca de detoxifiere, ci din februarie. Așa că nu m-am jenat să-mi fiu nociv
5 februarie 2026
22:30
BREAKING | Robert Negoiță, plasat sub control judiciar, după 6 ore de audieri. Ce a declarat la ieșirea de la DNA # B365.ro
Robert Negoiță a ieșit de la sediul DNA pentru audieri în jurul orei 21:30. Acesta a fost plasat sub control judiciar de către procurori. Potrivit unor surse judiciare anchetatorii i-au stabilit o cauțiune de 800.000
19:30
Planetariul Digital Profesional București oferă o călătorie prin univers. Bucureștenii se pot întâlni aici și cu roboți umanoizi # B365.ro
Planetariul Digital Profesional București oferă o experiență imersivă unică, într-o cupolă de proiecție 360 grade. Aici astronomia prinde viață prin imagini de înaltă rezoluție și explicații accesibile tuturor vârstelor. Intrarea se face pe bază de
18:30
Mister și eleganță la Mița Biciclista, unde reînvie balul mascat din București. Prima ediție L’Enigme e pe 13 februarie # B365.ro
Balul L'enigme va avea loc vinerea viitoare la Casa Mița Biciclista. La acest eveniment dichisit în doar 5 minute s-a epuizat prima tranșă de bilete. Balul L'Enigme e pe 13 februarie, la Casa Mița Biciclista
17:40
FOTO | Scurgerea-minune din Pipera, pe care pare că apa o ocolește, probabil ca să arate că se pricepe mai bine la gravitație. Bucureștean: Au montat-o băieții frumos, să nu ruginească # B365.ro
Când te uiți în jur în București nu prea te mai miră nimic atât de tare. De pildă, pe zi ce trece, mașinile parcate neregulamentar și din ce în ce mai creativ se înmulțesc, gropile
16:40
„Pușcărie blestemată”, cântată doar la București în duet cu ChatGPT. Doi angajați CFR acuzați c-au luat șpagă întrebau agentul AI cum ar putea scăpa de închisoare # B365.ro
33 de angajați CFR au fost acuzați de șpagă vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. S-a depistat că în momentul în care au fost chemași la audie la poliție
16:30
Ghosting la gura de metrou: Cum a devenit Piața Romană decorul celui mai scurt film de dragoste. # B365.ro
În timp ce fulgii de zăpadă se topesc neiertător pe asfaltul gri din fața coloanelor de mașini de la Romană, un nou capitol din marea enciclopedie a eșecului amoros digital s-a scris duminică seară. Un
16:20
FOTO | Minima noastră salvare, când dăm o fugă de la București pe malul Dunării sau în alte zone de graniță: panouri de avertizare pentru roamingul involuntar # B365.ro
În județele și localitățile de la granițele României, roamingul se poate activa involuntar. CNAIR vine în sprijinul șoferilor prin amplasarea unor indicatoare de avertizare. Ele sunt montate încă de anul trecut în mai multe județe.
15:30
Fluturașul cu amenda aterizat pe parbriz cu viteza luminii. O bucureșteancă povestește cum a parcat pe un loc albastru, a plătit în primele minute, simultan cu sancțiunea # B365.ro
Un cuplu din Bucrești s-a confruntat cu o situație neplăcută cu parcarea mașinii lor pe o parcare albastră. Au primit amendă deși au plătit parcarea. Parcare plătită, dar amendă primită O bucureșteancă a povestit pe
14:50
Curba Neagră de pe DN1 e la restricțiile pentru M6 de la Liceul Francez. Cum a devenit și mai rea, în câteva zile, zona a dus la cele mai mari blocaje de pe Șos. București-Ploiești # B365.ro
„Curba Neagră" de pe DN1 este, simultan, o neplăcere și un pericol care au apărut de curând, în zona cu cea mai nouă serie de restricții impuse pe DN1 pentru lucrările la metroul spre Otopeni,
14:00
VIDEO | Incredibil accident la Piața Progresul, cu pieton lovit când mergea, mai degrabă haotic, prin mijlocul intersecției. Și îi făcea semne șoferului să oprească # B365.ro
În cursul zilei de astăzi, 5 februarie, a avut loc un accident în Sectorul 4 al Capitalei, lângă Piața Progresul. Un pieton mergea nonșalant pe mijlocul intersecției și i-a făcut semn unui șofer să oprească,
13:40
O veste bună și-una rea de pe DN1: Vor fi restricții de circulație în Pasajul Băneasa, dar doar pe timpul nopții. Se schimbă camerele de supraveghere # B365.ro
O veste bună și una rea pentru șoferii care au drum în zona Pasajului Băneasa, pe DN1. Vestea rea este că se vor institui restricții de circulație în zilele de 6 și 7 februarie. Vestea
13:10
Negoiță, după percheziții și audieri. „Drumul nu e pentru fratele meu, e pentru cetățeni, el s-a și opus inițial”. Ba crede că ar fi trebuit și să-l despăgubească # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis primul mesaj cu privire la dosarul de corupție. A spus că nu i-a construit fratelui lui niciun drum. Ba chiar că a construit drumuri publice pentru
12:50
FOTO | Un bărbat care lipea afișe pe la Universitate, amendat cu 3.000 de lei. După, a trebuit să-l și râcâie de pe perete # B365.ro
Bucureștiul e împânzit de afișe publicitare, lipite pe stâlpi, clădiri, care pe unde apucă, în mod ilegal. Poliția Locală a Municipiului București a amendat, miercuri, un bărbat din Galați din acest motiv. El a fost […] Articolul FOTO | Un bărbat care lipea afișe pe la Universitate, amendat cu 3.000 de lei. După, a trebuit să-l și râcâie de pe perete apare prima dată în B365.
12:40
BREAKING | Incident extrem de grav la metrou, la testele noilor trenuri de la Alstom: butonul frânei de siguranță s-a rupt, mecanicul a rămas cu el în mână # B365.ro
Alstom Transport a oprit circulația noilor metrouri Metropolis în regim de tracțiune proprie după ce butonul pentru „frâna de siguranță” s-a rupt în timpul unor teste la unul dintre trenuri, potrivit unor surse Gândul. Din […] Articolul BREAKING | Incident extrem de grav la metrou, la testele noilor trenuri de la Alstom: butonul frânei de siguranță s-a rupt, mecanicul a rămas cu el în mână apare prima dată în B365.
12:30
ESENȚIAL | Prefectul Capitalei, după perchezițiile de azi din dosarul „Drumurile lui Negoiță”: S-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizații # B365.ro
Andrei Nistor, Prefectul Capitalei, a anunțat la Digi24 că situația drumurilor construite peste conducte de gaze în Sectorul 3, caz în care primarul Robert Negoiță este vizat de DNA, a rămas la fel. Acesta a […] Articolul ESENȚIAL | Prefectul Capitalei, după perchezițiile de azi din dosarul „Drumurile lui Negoiță”: S-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizații apare prima dată în B365.
12:30
Semne de primăvară în Piața Matache, unde se anunță Târgul de Mărțișor Primăria S1 cheamă artizanii să se înscrie # B365.ro
Deși iarna încă mai încearcă să ne convingă că nu este gata de plecare, în Sectorul 1 al Capitalei au început deja pregătirile pentru momentul în care natura și moralul tuturor vor trece pe „modul […] Articolul Semne de primăvară în Piața Matache, unde se anunță Târgul de Mărțișor Primăria S1 cheamă artizanii să se înscrie apare prima dată în B365.
11:30
Abia încep zilele ploioase în București, unde vremea rămâne hâdă toată săptămâna. ANM actualizează prognoza cu o „Informarea meteo de cantități de apă” # B365.ro
ANM anunță ploi până la sfârșitul săptămânii. Totodată, vremea va continua să se încălzească. De săptămâna viitoare vremea se va răci. Vremea continuă să se încălzează azi, în București Meteorologii ANM au emis prognoza specială […] Articolul Abia încep zilele ploioase în București, unde vremea rămâne hâdă toată săptămâna. ANM actualizează prognoza cu o „Informarea meteo de cantități de apă” apare prima dată în B365.
10:30
Semnalele corpului pe care nu trebuie să le ignori: Rolul medicului internist în menținerea echilibrului vital (P) # B365.ro
Într-o epocă dominată de viteza informației și de stresul cotidian, tendința generală este de a trata simptomele punctual, fără a căuta cauza profundă. O durere de cap este combătută cu un analgezic, o stare de […] Articolul Semnalele corpului pe care nu trebuie să le ignori: Rolul medicului internist în menținerea echilibrului vital (P) apare prima dată în B365.
10:20
Zonele horror de trafic din București – top 5 actualizat. Intersecțiile în care se stă în cea mai mare parte a zilei și intrările pe unde e aproape imposibil să intri # B365.ro
Capitala României continuă să dețină titlul neoficial de „parcare în aer liber” a Europei. Departe de a fi doar o sursă de frustrare, ce se întâmplă în trafic în București a devenit, mai ales în […] Articolul Zonele horror de trafic din București – top 5 actualizat. Intersecțiile în care se stă în cea mai mare parte a zilei și intrările pe unde e aproape imposibil să intri apare prima dată în B365.
