De pus în ramă! Acestea sunt cele mai tari imagini de la Super Bowl 2026
Sport.ro, 9 februarie 2026 05:40
Super Bowl 2026 a putut fi urmărit live și în exclusivitate pe VOYO, iar pe Sport.ro fanii au avut acces în timp real la toate informațiile despre desfășurarea meciului și spectacolul din jurul celui mai mare eveniment sportiv al anului.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
05:50
Donald Trump a dat de pământ cu show-ul de la pauza Super Bowl: ”Absolut îngrozitor! Dansurile sunt dezgustătoare!” # Sport.ro
Super Bowl 2026 s-a disputat între Seattle Seahawks și New England Patriots și s-a terminat cu scorul de 29-13.
Acum o oră
05:40
Super Bowl 2026 a putut fi urmărit live și în exclusivitate pe VOYO, iar pe Sport.ro fanii au avut acces în timp real la toate informațiile despre desfășurarea meciului și spectacolul din jurul celui mai mare eveniment sportiv al anului.
Acum 2 ore
04:30
Super Bowl 2026 poate fi urmărit pe VOYO. Pe Sport.ro, fanii au acces la informații în timp real despre desfășurarea partidei și spectacolul din jurul evenimentului.
04:20
Bad Bunny a fost cap de afiș la show-ul de la pauza Super Bowl 2026, însă și-au făcut apariția și Lady Gaga și Ricky Martin.
Acum 4 ore
03:50
Show de zile mari la pauza Super Bowl 2026! Bad Bunny, Lady Gaga și Ricky Martin au încins atmosfera la Seattle Seahawks – New England Patriots # Sport.ro
Seattle Seahawks – New England Patriots se joacă la Super Bowl 2026, LIVE pe platforma VOYO.
03:20
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL # Sport.ro
Super Bowl 2026 este LIVE pe VOYO.
02:20
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline # Sport.ro
Super Bowl LX se dispută între Seattle Seahawks și New England Patriots, ACUM, LIVE pe VOYO.
Acum 6 ore
01:50
SuperBowl 2026 este cel mai important eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii,
01:50
Artistul american a oferit o interpretare elegantă a „The Star-Spangled Banner”, în deschiderea marii finale Seahawks - Patriots.
01:20
Burger de 1,5 kg, la SuperBowl 2026! Cele mai bizare preparate de la cel mai important eveniment sportiv din America # Sport.ro
Seattle Seahawks și New England Patriots se vor duela în SuperBowl 2026, de la ora 1:00, LIVE pe VOYO.
01:20
Zoltan Mesko, poveste de cinci stele din culisele Super Bowl: „Nota a fost cam 36.000 de dolari” # Sport.ro
Super Bowl LX, Seattle Seahawks - New England Patriots, se vede în exclusivitate pe VOYO!
00:40
Donald Trump lipsește de la SuperBowl dintr-un motiv bizar! Mesajul transmis de președintele SUA # Sport.ro
Seattle Seahawks și New England Patriots se duelează în SuperBowl 2026 în această seară, de la ora 1:00, LIVE pe VOYO.
00:40
Mijlocașul ofensiv român a fost titular și s-a numărat printre cei mai activi jucători ai oaspeților
00:20
Acum 8 ore
00:10
Emoții pentru Real Madrid până la final contra Valenciei! Cum arată clasamentul din La Liga # Sport.ro
Real Madrid a obținut un succes important împotriva Valenciei în lupta pentru La Liga.
00:00
Lindsey Vonn a fost operată după accidentul de la Jocurile Olimpice de iarnă. Care e starea vedetei în vârstă de 41 de ani # Sport.ro
Lindsey Vonn, vedeta sporturilor de iarnă, accident teribil.
8 februarie 2026
23:50
Super Bowl 2026 | ACUM, pe VOYO, Costin Ștucan și invitații săi discută despre marele eveniment din Statele Unite ale Americii # Sport.ro
Super Bowl 2026, în exclusivitate pe VOYO.
23:30
Formația din Salonic a dat de o echipă redutabilă în derby-ul orașului.
23:10
„A funcționat pedeapsa lui Gigi Becali?” Daniel Bîrligea a răspuns imediat după „dubla” cu Oțelul # Sport.ro
Daniel Bîrligea a reușit o „dublă” în meciul cu Oțelul.
23:00
Campioana a primit o lovitură dură, într-un moment în care forțează intrarea în play-off.
23:00
Trei titulari incontestabili de la FCSB, OUT la următorul meci! Gigi Becali a făcut anunțul în direct # Sport.ro
Planul lui Gigi Becali pentru a scoate maximum posibil la FCSB.
22:50
FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda 26 din Superliga, care s-a jucat la Galați.Pentru echipa campioană au marcat Daniel Bîrligea (31', 43'), Darius Olaru (66') și Florin Tănase (79'), în timp ce de la Oțelul a înscris Zhelev (25')Gigi Becali a făcut anunțul: „Mâine o să aducem un atacant!”Patronul lui FCSB a fost mulțumit de jocul echipei sale, dar cu toate acestea a anunțat că roș-albaștrii vor mai primii întăriri pentru play-off.Gigi Becali a dezvăluit că luni va rezolva transferul unui atacant, în timp ce MM Stoica va căuta un fundaș central. Citește și: Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”„Mâine o să aducem un atacant. I-am spus lui MM să caute și un fundaș central. Ne trebuie un fundaș central să avem. Poți să știi ce se întâmplă? În play-off ai nevoie.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe poziția a opta din Superliga și se află la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off.
22:40
Gigi Becali l-a făcut praf pe Cordea după scandalul de la CFR - ”U” Cluj: ”Îți dai seama ce mentalitate? Am leșinat de râs” # Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj s-a încheiat 3-2.
22:40
Elias Charalambous, intervenție fermă după Oțelul Galați - FCSB 1-4: „Pentru mine contează” # Sport.ro
Reacția lui Elias Charalambous după Oțelul Galați - FCSB 1-4.
22:30
Florin Tănase a atins cifre fabuloase în urma victoriei cu Oțelul.
22:20
Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România” # Sport.ro
Oțelul Galați - FCSB s-a încheiat 1-4.
Acum 12 ore
22:10
Florin Tănase, unic în istoria FCSB! Borna specială atinsă contra Oțelului pentru campioana en-titre # Sport.ro
Florin Tănase a avut o evoluție foarte bună în Oțelul Galați - FCSB 1-4.
22:10
Oțelul Galați - FCSB s-a încheiat 1-4.
21:50
Inter Milano s-a distrat în deplasare cu Sassuolo, în etapa #24 din primul eșalon al Italiei, Serie A.
21:40
Cristi Chivu, omul momentului în Italia! Nota primită după Sassuolo - Inter 0-5 și elogiul italienilor # Sport.ro
Ce notă a primit Cristi Chivu după Sassuolo - Inter 0-5 + Reacția presei din Italia.
21:30
Ianis Hagi, „eclipsat“ de un alt român în Beșiktaș – Alanyaspor: meci exploziv, la Istanbul # Sport.ro
Surpriză mare, cu doi români pe teren, într-o partidă spectaculoasă din Superliga turcă.
21:30
Englezii au găsit vinovatul după ce Liverpool a pierdut cu City: ”Ce a fost în capul lui?” # Sport.ro
Liverpool a pierdut derby-ul cu Manchester City, scor 1-2.
21:30
Oțelul - FCSB se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
21:00
Momente de panică în Liverpool - Manchester City! Fotbalistul lui Pep Guardiola a rămas întins pe gazon # Sport.ro
Liverpool - Manchester City a fost în exclusivitate pe VOYO.
21:00
Genul programului: thriller! Final exploziv pe Anfield cu 15 minute de prelungire! Eliminare, VAR și mulți nervi în Liverpool - City # Sport.ro
Manchester City a învins-o cu 2-1 pe Liverpool în derby-ul etapei #25 din Premier League.
20:20
Zece apeluri pierdute de la Roberto Carlos. Szoboszlai, GOL fabulos din lovitură liberă în Liverpool - City # Sport.ro
Liverpool - Manchester City, LIVE TEXT - AICI.
20:00
Germania – România, dramatic la Rugby Europe Championship: rezultat surprinzător, la Heidelberg # Sport.ro
„Stejarii“ au pășit cu stângul în noua ediție a competiției.
20:00
Dennis Man a înscris un gol de care avea nevoie ca de aer la PSV.
19:50
Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV # Sport.ro
Dennis Man a marca pentru PSV și i-a adus victoria în fața lui Groningen.
19:40
Derby nebun sâmbătă, între CFR Cluj și ”U” Cluj.
19:40
Cristiano Ronaldo, aproape de o revenire spectaculoasă! Șeicii i-au ales înlocuitorii: două staruri din Premier League # Sport.ro
Clubul la care s-ar putea întoarce Cristiano Ronaldo din vară, după despărțirea de Al-Nassr.
19:40
Situație hilară la Jocurile Olimpice de iarnă: patinatoarea Madeline Schizas, scuză bună pentru tema nepredată # Sport.ro
Patinatoarea canadiană Madeline Schizas s-a confruntat în această săptămână cu presiunea probei la care concurează la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina şi cu termenul limită pentru o temă pe care o avea de predat la sociologie la cursurile universitare la care este înscrisă, potrivit Reuters.
19:20
Campioana României ne-a oferit o partidă memorabilă, în care a prestat un handbal de cea mai bună calitate.
19:10
Cine cântă în spectacolul din pauza Super Bowl. Evenimentul e LIVE pe VOYO, în această noapte # Sport.ro
Super Bowl, live pe VOYO. Evenimentul e precedat de emisiunea de pe VOYO, prefață a meciului.
19:00
Sâmbătă seară s-a iscat un scandal de proporții imediat după meciul CFR Cluj - ”U” Cluj.
19:00
Se cunosc echipele de start din meciul Oțelul - FCSB.
18:50
Cristian Chivu (45 de ani) o antrenează pe Inter Milano din vara lui 2025.
18:40
Răzvan Marin a predat fotbal în Grecia! Nota fabuloasă după un gol și două pase decisive pentru AEK Atena # Sport.ro
Răzvan Marin, omul meciului în Panserraikos - AEK Atena!
18:10
Anul trecut, pe vremea asta, Valentin Mihăilă (26 de ani) era fotbalist de Serie A, la Parma. Astăzi, el joacă la o echipă mediocră din Superliga turcă.
18:10
Subiectul surprinzător la care s-a eschivat Zeljko Kopic înainte de Dinamo - Craiova: „Nu vorbesc acum” # Sport.ro
Ce a spus Zeljko Kopic la conferința de presă premergătoare meciului Dinamo București - Universitatea Craiova.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.