Green Day a încântat publicul la Super Bowl 2026. Trupa a evitat subiectele politice. Pe stadion s-au auzit „American Idiot”, „Holiday” şi „Good Riddance
DigiFM.ro, 9 februarie 2026 10:20
Green Day a încântat publicul la ceremonia de deschidere a Super Bowl LX, duminică, la Levi's Stadium din Santa Clara, California, scrie Variety.
Acum 30 minute
10:30
Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viaţă # DigiFM.ro
Multe dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare, care arată că schimbările de comportament, intervenţiile medicale şi reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an, la nivel mondial.
10:30
Dragostea e în aer la Digi FM: Bianca Purcărea și Robert Magheți, poveste de iubire de 12 ani și un accident auto cu final de... VIP # DigiFM.ro
Între 9 și 13 februarie, diminețile de la Digi FM capătă o frecvență specială: Dragostea e în aer, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Primul cuplu care a intrat în studioul Digi FM este format din colega noastră Bianca Purcărea și soțul ei, Robert Magheți, fondatorul trupei Sistem, care au dezvăluit cu sinceritate și umor secretele relației lor de 12 ani.
10:20
Acum o oră
10:10
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Am învățat să pun pauze reale, nu doar în calendar” # DigiFM.ro
A trecut mai bine de un an și jumătate de când a primit diagnosticul de cancer, iar Ionela Năstase, gazda emisiunii „La cină” de la Digi 24, vorbește acum deschis despre lupta pe care a dus-o în ultima perioadă.
09:50
Câştigătoare la Transylvania Open, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 31 în clasamentul WTA. Ea este jucătoarea din România cel mai bine clasată # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci locuri în clasamentul WTA şi este pe 31, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.
09:50
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a etichetat Ucraina, care este atacată de Rusia, drept "inamic" al propriei ţări, informează Reuters.
Acum 2 ore
09:40
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-o declaraţie de dragoste pentru Puerto Rico. Trump a reacționat dur: „O jignire la adresa măreţiei Americii” # DigiFM.ro
Bad Bunny a transformat stadionul Levi's într-un omagiu vibrant adus Puerto Rico în timpul spectacolului de la pauza Super Bowl, oferind o călătorie plină de energie prin cultura insulei, completată de apariţia surpriză a celebrei Lady Gaga, relatează Reuters.
09:40
Tribunalul Bucureşti, aşteptat să se pronunţe asupra cauzei în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul s-a blocat după ce judecătorii au avut opinii diferite # DigiFM.ro
Tribunalul Bucureşti este aşteptat, luni, să se pronunţe, în complet de divergenţă, asupra dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, s-a blocat vineri după ce judecătorii au avut opinii diferite şi, constatând „ivită divergenţa”, au repus cauza pe rol. Cel de-al treilea judecător va înclina balanţa, iar completul va decide dacă poate începe procesul pe fond.
09:40
Politicianul venezuelean Juan Pablo Guanipa, răpit la câteva ore după ce fusese eliberat din închisoare. Mesajul Mariei Corina Machado # DigiFM.ro
Liderul opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunţat că politicianul Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los Chorros din Caracas, la câteva ore după ce se anunţase că a fost eliberat din închisoare, relatează Reuters.
Acum 24 ore
17:40
Scandalul Epstein. Şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer şi-a anunţat demisia # DigiFM.ro
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, după ce l-a sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor cunoscute ale acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează AFP.
17:20
Biletele pentru Super Bowl 2026, finala Ligii naţionale de fotbal american (NFL), dintre echipele Seattle Seahawks şi New England Patriots, programată duminică seara, pe Levi's Stadium din Santa Clara (California), variază între 3.100 şi 18.000 de dolari, scrie EFE.
16:00
Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritual budist „nu l-a întâlnit niciodată” pe Jeffrey Epstein # DigiFM.ro
Biroul lui Dalai Lama transmite că liderul spiritual budist în exil, al cărui nume apare în dosarele Epstein, "nu l-a întâlnit niciodată" pe Jeffrey Epstein, după ce presa chineză l-a asociat cu agresorul sexual american, relatează duminică AFP.
15:20
Giorgia Meloni, critici dure la adresa demonstranților care au protestat la Milano, în timpul JO 2026: „Inamici ai Italiei” # DigiFM.ro
Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, i-a criticat aspru pe demonstraţii care au protestat la Milano în timp ce Jocurile Olimpice de iarnă se desfăşoară în acest oraş.
15:00
Nicuşor Dan: Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în 19 februarie # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, precizând că decizia privind participarea României va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani.
14:10
Lindsey Vonn, transportată cu elicopterul la spital. Americanca, numită și „Regina vitezei”, a căzut în timpul probei de coborâre, la JO 2026 # DigiFM.ro
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă, scrie AFP.
13:00
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, „chiar dacă ni se va impune un război”, declară şeful diplomaţiei de la Teheran # DigiFM.ro
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, subiect de conflict cu SUA, "chiar dacă ni se va impune un război", a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocieri cu Washingtonul asupra programului său nuclear, informează AFP.
12:50
Între 9 și 13 februarie, diminețile de la Digi FM capătă o frecvență specială: Dragostea e în aer, la Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Timp de o săptămână, studioul Digi FM devine locul în care poveștile reale de cuplu ajung la radio. Cu sinceritate, cu umor și cu emoție. În fiecare dimineață, invitați cunoscuți vor vorbi despre viața în doi, despre echilibru, vulnerabilitate, alegeri și bucurii mici care țin relațiile vii.
12:00
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate privirile la un eveniment în Milano # DigiFM.ro
Amal Clooney a arătat incredibil într-o spectaculoasă rochie neagră, alături de elegantul ei soț, actorul George Clooney, la un eveniment monden, sâmbătă, în Milano.
11:30
Portughezii au început să voteze duminică dimineaţa în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura, informează AFP.
11:10
Once Upon a Farm, compania lui Jennifer Garner, a strâns aproape 198 de milioane de dolari la listarea la bursa din SUA # DigiFM.ro
Compania de produse organice pentru copii Once Upon a Farm, cofondată de actriţa Jennifer Garner, a atras aproape 198 de milioane de dolari în oferta sa publică iniţială din Statele Unite, transmite Reuters.
10:50
Cuba începe să închidă hoteluri pe fondul lipsei de combustibil. Turiștii, relocați în alte unităţi de cazare # DigiFM.ro
Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi, ca parte a unui pachet de măsuri adoptate ca răspuns la embargoul american asupra petrolului, au confirmat sâmbătă pentru EFE surse din sector.
Ieri
10:30
Temperaturile scad în următoarele zile. Meteorologii anunţă ninsori, polei și vânt. Regiunile vizate # DigiFM.ro
Temperaturile vor scădea în următoarele zile, conform informării meteorologice pentru perioada 8 februarie ora 10.00 - 10 februarie ora 20.00, emisă duminică de meteorologi. În acelaşi interval vor fi ninsori, polei şi vânt. În unele zone, minimele vor coborî până la - 15 grade Celsius.
09:30
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Prima reuniune a liderilor, pe 19 februarie, la Washington. Italia reiterează că nu se poate alătura # DigiFM.ro
Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la "Consiliul pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale "insurmontabile", informează AFP.
09:00
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit la câteva luni după ce a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
08:10
Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martínez Ocasio, este unul dintre cei mai influenți artiști latino ai ultimului deceniu, creditat cu popularizarea la scară globală a rapului și a muzicii urbane în limba spaniolă. Născut la 10 martie 1994 în Puerto Rico, el a devenit un superstar internațional. A pornit din mediul online și a ajuns să domine clasamentele de streaming, să câștige premii importante și să fie ales cap de afiș pentru spectacolul de la pauza Super Bowl, programat pe 8 februarie 2026, la Levi’s Stadium, în Santa Clara, California.
7 februarie 2026
18:40
Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu și a câştigat turneul Transylvania Open. „Cea mai frumoasă săptămână!” # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfăşurată sâmbătă.
17:30
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv în dosarul femeii suspectate că şi-a omorât mama cu sprijinul unei asistente medicale # DigiFM.ro
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în dosarul femeii suspectate că şi-a ucis mama, cu sprijinul unei asistente medicale din Cisnădie. Ea fusese reţinută pentru complicitate intelectuală, după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească, dar şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.
15:50
Ciucu: Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge la subvenţii. STB are buget cât al Braşovului # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că cea mai mare parte din bugetul Bucureștiului merge la subvenţii şi a precizat că Societatea de Transport Bucureşti are bugetul cât cel al municipiului Braşov.
15:50
Austin Butler va interpreta rolul ciclistului Lance Armstrong, într-un film biografic pentru marele ecran. Se dorește o combinaţie între „F1” şi „The Wolf of Wall Street” # DigiFM.ro
Actorul Austin Butler, nominalizat la Oscar, va interpreta rolul ciclistului Lance Armstrong într-un film biografic. Potrivit Deadline, pelicula va fi regizată de Edward Berger ( "Conclave"), iar Zach Baylin se va ocupa de scenariu.
15:10
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj feroviar. Cablurile electrice, deteriorate în apropiere de Bologna # DigiFM.ro
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, provocând întârzierea unor trenuri, a declarat sâmbătă un oficial, conform agenţiei Reuters.
15:00
Mariah Carey, după ce a cântat la ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026: Un vis devenit realitate # DigiFM.ro
Mariah Carey a cântat în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, vineri seara.
13:40
Sportivii români vor evolua la sanie şi schi fond, duminică 8 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
13:40
A murit Jana Brejchova, interpreta reginei din serialul „Arabela”. Legendara actriţă cehă avea 86 de ani # DigiFM.ro
Jana Brejchova, cunoscuta actriţă cehă de film şi televiziune, a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, a raportat sâmbătă presa naţională din Cehia, care o citează pe fiica artistei, Tereza Brodska, informează DPA.
13:10
Rapperul Lil Jon confirmă că fiul său a murit: „Suntem devastați”. Tânărul, găsit mort într-un iaz lângă Atlanta # DigiFM.ro
Rapperul american Lil Jon a declarat că fiul său, Nathan Smith, a murit. Confirmarea a venit după ce poliţia a găsit un cadavru într-un iaz la nord de Atlanta, Georgia.
13:00
JD Vance, huiduit la ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026. Trump: „Este surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază” # DigiFM.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de huiduielile adresate vicepreşedintelui american JD Vance, prezent vineri la Milano pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
12:20
Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026. A transmis un mesaj de pace prin cuvintele lui Nelson Mandela # DigiFM.ro
Charlize Theron, ambasador al ONU pentru pace, a transmis un mesaj special la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, prin cuvintele lui Nelson Mandela.
11:20
Administratorul public al Primăriei Sectorului 5, arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5 şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, reţinuţi de DNA # DigiFM.ro
Iulian Cârlogea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca, arhitectul-şef, şi Florin Chioran, director adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5, au fost reţinuţi vineri seara de procurorii DNA, pentru 24 de ore, într-un dosar legat de acte de corupţie în domeniul imobiliar.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Timothy Busfiled, cunoscut pentru rolul din „The West Wing”, pus sub acuzare într-un caz de abuzuri sexuale asupra unor minori # DigiFM.ro
Timothy Busfield, actorul şi regizorul american cunoscut pentru rolul din serialul "The West Wing", a fost pus sub acuzare de un juriu din New Mexico într-un caz de abuzuri sexuale comise asupra unor copii, conform unui anunţ făcut vineri de biroul procurorului din Albuquerque, transmite Reuters.
10:30
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu patru dormitoare # DigiFM.ro
După ani de încercări, Ricky Martin (54 de ani) a reușit să-și vândă apartamentul din Manhattan. Artistul portorican a cumpărat locuința din Upper East Side în 2012, pentru 5,9 milioane de dolari.
10:00
Rusia a lansat vineri noaptea un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere şi distribuţie a curentului electric, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal, citat de Reuters.
09:40
Preşedintele Italiei a declarat deschise Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026. România, reprezentată de 29 de sportivi # DigiFM.ro
09:10
Explozie într-un bloc din Chitila. Două persoane au fost rănite. 40 de locatari, evacuaţi # DigiFM.ro
Două persoane au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs sâmbătă într-o garsonieră situată într-un bloc din localitatea Chitila, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.
6 februarie 2026
15:50
CCR a primit de la Bolojan o informare privind consecințele amânării unor decizii în legătură cu pensiile magistraților (surse) # DigiFM.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a primit de la premierul Ilie Bolojan o informare referitoare la consecințele amânării unor decizii privind pensiile magistraților, au declarat, pentru AGERPRES, surse din cadrul CCR.
15:40
Burleanu, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Va fi externat, dar vrea și o a doua opinie. În momentul de faţă suntem pregătiţi pentru orice scenariu” # DigiFM.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, că starea medicală a selecţionerului Mircea Lucescu, internat de luni la Spitalul Universitar din Capitală, s-a îmbunătăţit şi că în zilele următoare tehnicianul va fi externat. Antrenorul îşi doreşte însă “încă o opinie medicală în ceea ce priveşte situaţia lui”, astfel că va face un control în afara ţării.
15:40
Bad Bunny promite să pună Puerto Rico în lumina reflectoarelor la Super Bowl 2026. Spectatorii „nu trebuie să-şi facă griji de nimic, ci doar să danseze” # DigiFM.ro
Artistul portorican Bad Bunny a declarat că va omagia cultura insulei sale natale în timpul concertului pe care îl va susţine în pauza de la Super Bowl, un spectacol aşteptat cu nerăbdare de milioane de fani, dar care a stârnit furia susţinătorilor preşedintelui american Donald Trump.
15:40
Angajații Primăriei Sectorului 3 discutau de pericolul construirii de străzi peste conducte de gaze: „Se întâmplă nenorocire ca la Rahova ” # DigiFM.ro
Mai mulți angajați cu funcții de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 3 discutau între ei despre pericolul reprezentat de construirea unor străzi peste conducte de gaz, potrivit stenogramelor aflate la dosarul în care primarul Robert Negoiță este anchetat de DNA pentru abuz în serviciu.
12:00
DNA: Negoiţă ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără avize. El ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor # DigiFM.ro
Procurorii DNA susţin că primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, ar fi provoat un prejudiciu de peste 900.000 de lei Primăriei după ce ar fi dispus construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură. Totodată, el ar fi dispus să fie făcute lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz. Astfel, el ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonă, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze.
11:50
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. România, reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă. Patinatoarea Julia Sauter, portdrapelul nostru # DigiFM.ro
România este reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase sate olimpice, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Portdrapelul României la ceremonia principală va fi patinatoarea Julia Sauter.
11:40
Soțul lui Elton John, indignat de practicile tabloidului Daily Mail, pe care îl acuză de furtul unui certificat de naștere și al unor acte medicale: "Am fost stupefiați. E o abominație" # DigiFM.ro
David Furnish, soţul cântăreţului Elton John, a declarat joi, în faţa unui tribunal britanic, că el şi partenerul său de viaţă au fost "indignaţi" de practicile utilizate de tabloidul Daily Mail, pe care îl acuză de "furtul" unor documente personale, printre care şi certificatul de naştere al unuia dintre fiii lor, informează AFP.
11:20
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care mai are doar 2% din piele fără tatuaje # DigiFM.ro
Încercați să vă imaginați pe ce ați cheltui 195.000 de lire sterline. Pe o mașină nouă de lux? Pe un apartament? Nici vorbă. Australianca Amber Luke (30), supranumită „Fata Dragon”, a investit acești bani într-o tatuare completă a corpului. Inclusiv a globilor oculari. Însă corpul ei i-a dat curând de înțeles că așa nu mai merge.
