Bursă. Alina Popa, CFO OMV Petrom: Discutăm cu băncile pentru finanţare în contextul investiţiilor record de 9 miliarde lei în 2026 şi al unor dividende semnificative. În premieră, Petrom ar putea distribui în 2026 dividende mai mari decât profitul net înregistrat în 2025

Fondurile de pensii private, acolo unde 8,4 milioane de salariaţi români sunt participanţi şi au econo­miile de pensie, au devenit în 2025 cel mai important investitor de pe Bursa de Valori Bucureşti, ajungând să genereze peste o treime din lichiditatea pieţei de acţiuni, un nivel record care arată maturizarea siste­mului, dar şi presiunea tot mai mare pusă pe o piaţă care nu creşte suficient de repede pentru a absorbi banii noi.