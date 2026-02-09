Rompetrol îşi extinde în acest an reţeaua din România cu 13 noi staţii de distribuţie carburanţi, primele şase urmând să fie deschise în perioada iunie - iulie
Ziarul Financiar, 9 februarie 2026 14:30
Rompetrol îşi extinde în acest an reţeaua din România cu 13 noi staţii de distribuţie carburanţi, primele şase urmând să fie deschise în perioada iunie - iulie
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
15:00
Profit net record de 10,6 mld. euro în 2025 pentru grupul italian UniCredit, prezent şi în România. Andrea Orcel, CEO UniCredit: Ambiţia noastră este de a obţine performanţe superioare în privinţa creşterii profitabile, generatoare de capital şi de distribuţie. Suntem încrezători că putem menţine această traiectorie în următorii cinci ani # Ziarul Financiar
15:00
Acum 30 minute
14:45
Acum o oră
14:30
14:15
ZF Live. Iulian Sorescu, partner, Kinstellar: În pachetul de măsuri pentru relansarea economică este şi o schemă de ajutor de stat pentru investiţii strategice şi de valoare mare care va premia investiţiile de peste 1 mld. lei şi va încerca să atragă investiţiile mari # Ziarul Financiar
Guvernul a pus în transparenţă mult aşteptatul pachet de măsuri de relansare economică, direcţionat către industria prelucrătoare, cercetare-dezvoltare, apărare, precum şi pentru valorificarea materiilor prime, pentru creşterea competitivităţii mediului de business la nivel regional şi pentru încurajarea investiţiilor românilor care se întorc din diaspora.
14:15
Confederaţia Patronală Concordia susţine apelul adresat de BusinessEurope instituţiilor europene privind creşterea competitivităţii în Europa: Companiile locale au nevoie de condiţii stabile, de reguli clare şi de un cadru european predictibil pentru a investi, a inova şi a crea locuri de muncă de calitate # Ziarul Financiar
14:15
14:15
14:15
ADR Vest a semnat contractul pentru fondul de venture capital de 37 de milioane de euro, administrat de francezii de la Aster. Cel puţin 18 companii din regiune vor primi investiţii de până la 4 milioane de euro # Ziarul Financiar
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contractul de management pentru un fond de venture capital de minimum 37 de milioane de euro, destinat companiilor cu potenţial mare de creştere din Regiunea Vest. Fondul este al doilea instrument financiar lansat de ADR Vest prin Programul Regional Vest 2021-2027, după acceleratorul de afaceri Vest Ventures, care sprijină start-up-uri din faza de idee.
14:15
Acum 2 ore
14:00
13:45
13:15
Analiza de luni. Piaţa de birouri din Bucureşti intră într-o nouă eră: după doi ani fără livrări, zona Centru-Vest devine polul de atracţie al Capitalei, iar chiriile prime ating recorduri în CBD. Horaţiu Florescu, Knight Frank: „Estimez că cererea în 2026 va fi în jur de 300.000 mp. Piaţa rămâne precaută, însă ne aşteptăm la o uşoară revenire“ # Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti traversează o perioadă atipică, în care lipsa livrărilor de proiecte mari din ultimii doi ani s-a transformat dintr-o problemă conjuncturală într-un factor structural care redesenează raporturile de forţe între proprietari şi chiriaşi. Anul 2025 a intrat în istoria pieţei imobiliare locale cu o premieră absolută – zero metri pătraţi de birouri noi livraţi în capitală, o situaţie pe care consultanţii o descriu ca „nemaivăzută de vreo trei decenii“. Această pauză neobişnuită vine după mai mulţi ani de temperare treptată a ritmului de dezvoltare, iar efectele se văd deja în compresia ratei de neocupare, în creşterea chiriilor prime şi, nu în ultimul rând, în reconfigurarea hărţii zonelor de business din Bucureşti.
13:15
Acum 4 ore
12:45
Interviu ZF. Iulian Boia, Revolut Business România: Suntem la 1 mld. dolari venituri anuale din Revolut Business la nivel de grup, iar acest lucru l-am reuşit fără creditare corporate. Totuşi, avem planuri în direcţia aceasta, dar mergem cu atenţie # Ziarul Financiar
Revolut Business, extensia aplicaţiei Revolut a băncii care se adresează segmentului de companii, înregistrează anual circa 1 mld. dolari venituri la nivel de grup, partea de business fiind accesată de către Revolut în urmă cu 7-8 ani.
12:15
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe, pe prima pagină pe Bloomberg: Recâştigarea încrederii investitorilor prin reducerea deficitului bugetar excesiv al ţării ar trebui să devină un proiect naţional. Ne propunem să scădem randamentele datoriei României sub pragul de 6% pentru toate scadenţele până la finalul anului # Ziarul Financiar
12:15
Cum va fi creşterea economică în 2026, după un 2025 care nu a fost un dezastru. Reducerea creşterii economice s-a accentuat puternic după începerea războiului din Ucraina. Peste o săptămână, INS va publica datele-semnal despre creşterea economică din 2025 – o creştere ce se învârte, după cum arată datele preliminate, în jurul procentului de 1% # Ziarul Financiar
În ultimii trei ani, România a uitat de creşterile frumoase din trecut, de peste 4%. Acum, pentru 2025, şi un plus de 1% ar fi bun. Reducerea substanţială a creşterii economice s-a produs o dată cu războiul din Ucraina. Nu poate fi pusă pe seama războiului toată scăderea creşterii, dar o influenţă a avut, şi nu doar pentru România.
12:00
Raluca Burghelea, Accenture România: Nu mai suntem un centru care oferă costuri reduse, ci unul care gândeşte integral proiecte de complexitate mare. Avem 4.500 de angajaţi în şase oraşe, ne concentrăm pe consolidare. Accenture România a crescut de la 4.000 la 4.500 de angajaţi şi se concentrează pe consolidare şi maturizare, nu pe extindere geografică # Ziarul Financiar
Accenture România, subsidiara locală a gigantului irlandezo-american specializat în servicii de consultanţă în management, soluţii tehnologice şi outsourcing, a devenit un hub pentru proiecte de complexitate mare, gândite şi livrate integral pentru clienţi globali.
11:30
11:30
11:30
11:15
Acum 6 ore
11:00
11:00
11:00
10:45
Victorie zdrobitoare a prim-ministrului Sanae Takaichi în alegerile din Japonia. Majoritatea fără precedent obţinută de prima femeie premier din istoria Japoniei va permite guvernului să implementeze măsurile şi reformele abrupte anunţate, prin care promite să facă Japonia puternică şi prosperă. Acţiunile japoneze au urcat la maximuri record. # Ziarul Financiar
10:45
10:45
Bursă. Oferta de listare a Electroalfa s-a închis anticipat. Suprasubscrieri masive, cu cerere de aproape 60 de ori peste tranşa de retail # Ziarul Financiar
Oferta publică iniţială prin care Electroalfa International a scos la vânzare până la 65,9 milioane de acţiuni noi, echivalentul a aproximativ 35% din capital, a fost închisă anticipat vineri, cu câteva zile înainte de termenul stabilit, pe fondul unui interes ridicat din partea investitorilor.
10:45
10:30
Bursă. Alina Popa, CFO OMV Petrom: Discutăm cu băncile pentru finanţare în contextul investiţiilor record de 9 miliarde lei în 2026 şi al unor dividende semnificative. În premieră, Petrom ar putea distribui în 2026 dividende mai mari decât profitul net înregistrat în 2025 # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), companie listată la Bursa de Valori Bucureşti cu o capitalizare de 60 mld. lei, a început discuţii cu băncile pentru atragerea de finanţare, în contextul în care pregăteşte pentru 2026 o valoare record a investiţiilor şi, în premieră, intenţionează să distribuie acţionarilor dividende totale care depăşesc profitul net anual, ceea ce pune presiune directă pe poziţia de numerar.
10:15
Bursă. Fondurile de pensii au ajuns la peste o treime din lichiditatea bursei, dublu faţă de acum cinci ani, iar fără listări noi şi vânzări din partea statului român la companii precum Hidroelectrica şi Romgaz, presiunea va creşte: miliarde de lei caută acţiuni într-o piaţă prea mică. Practic, 3,4 lei din fiecare 10 lei rulaţi anul trecut au trecut prin P2, nivel record # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private, acolo unde 8,4 milioane de salariaţi români sunt participanţi şi au economiile de pensie, au devenit în 2025 cel mai important investitor de pe Bursa de Valori Bucureşti, ajungând să genereze peste o treime din lichiditatea pieţei de acţiuni, un nivel record care arată maturizarea sistemului, dar şi presiunea tot mai mare pusă pe o piaţă care nu creşte suficient de repede pentru a absorbi banii noi.
09:45
Acum 24 ore
01:00
00:45
00:30
Subsidiara din România a Vantage Towers şi-a schimbat în 2025 activitatea principală din telecomunicaţii în construcţii de proiecte utilitare # Ziarul Financiar
Vantage Towers România, parte a unuia dintre cei mai importanţi operatori de infrastructură de telecomunicaţii din Europa, şi-a schimbat domeniul principal de activitate din telecomunicaţii în construcţii de proiecte utilitare. Concret, obiectul principal de activitate a fost modificat din „alte activităţi de telecomunicaţii" (cod CAEN 6190) în „lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii" (cod CAEN 4222), conform documentului.
00:15
00:15
00:15
00:15
Early Game Ventures şi-a primit înapoi banii investiţi în Pentra Solutions, startup câştigător la Innovation Labs 2024, după ce firma s-a închis # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Early Game Ventures şi-a recuperat integral investiţia de 150.000 de euro de la Pentra Solutions, startup-ul de cybersecurity fondat de trei liceeni – după ce proiectul s-a dizolvat în noiembrie 2025, la un an şi jumătate de la momentul în care câştiga premiul la programul de pre-accelerare Innovation Labs.
00:15
Bursă. BRD propune dividende de 750 mil. lei din profitul pe 2025: randament de 3,7% # Ziarul Financiar
BRD Groupe Société Générale intenţionează să distribuie acţionarilor jumătate din profitul net obţinut în 2025, ceea ce ar însemna dividende totale de aproximativ 750 mil. lei, potrivit raportului anual publicat de bancă, propunerea urmând să fie supusă votului în adunarea generală a acţionarilor din aprilie 2026.
00:15
Consultanţii fiscali: zilele de concediu medical neplătite vor afecta valoarea pensiei. Salariaţii pierd astfel de două ori bani: o dată când li se anulează o zi de concediu, a doua oară când vor ieşi la pensie, care va fi diminuată # Ziarul Financiar
Anularea de la plată a primei zile de concediu medical, măsură intrată în vigoare din februarie 2026 pentru următorii doi ani, va avea un efect de domino pentru angajaţi inclusiv când aceştia vor ieşi la pensie. Astfel, reprezentanţii a două firme de consultanţă au explicat pentru ZF că zilele de concediu medical neplătite vor afecta valoarea pensiei pentru că nu generează venituri, iar baza de contribuţie va fi mai mică.
00:15
Anne-Sophie Bauwens, Carrefour: „Anul 2025 a fost afectat de inflaţia ridicată, dar şi de măsurile guvernamentale din august, în mod notabil creşterea TVA-ului şi creşterea preţului energiei. Acestea au avut un efect direct asupra puterii de cumpărare a consumatorilor” # Ziarul Financiar
Creşterea taxelor din 2025 a afectat puterea de cumpărare a consumatorilor, iar schimbarea se vede şi în piaţa de retail, spune Anne-Sophie Bauwens (foto), CFO, Carrefour România.
00:15
Jobul zilei. Un absolvent de cibernetică al ASE Bucureşti câştigă aproape 19.500 de lei brut lunar, adică 11.400 de lei net # Ziarul Financiar
Un proiectant de software care a absolvit Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, specializarea informatică economică, câştigă, în medie, 19.462 de lei brut pe lună în anul 2025, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce vrea să facă 2Performant cu banii din majorarea de capital? Dorin Boerescu, CEO: Plănuim să scalăm produsul pe piaţa locală şi să ne extindem în afara ţării. Am ales Irlanda # Ziarul Financiar
2Performant Network (simbol bursier 2P), cel mai mare jucător de pe piaţa de marketing afiliat din România, a demarat săptămâna trecută o nouă majorare de capital social de 5,75 mil. lei prin intermediul căreia vizează finanţarea planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2025-2027. Dorin Boerescu, fondator şi acţionar cu 32%, a detaliat pe marginea planului în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi din 6 februarie.
00:15
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Andrei Albu, care a dezvoltat lanţul de simigerii Albu Bretzels: această perioadă este ca un examen pentru business. Dacă te uiţi doar la cifre, îl pici. Eu sunt optimist, continui investiţiile deja planificate # Ziarul Financiar
Andrei Albu, fondator al lanţului Albu Bretzels, cu opt locaţii specializate în produse de patiserie, panificaţie şi simigerie, crede despre 2026 că va fi un an cu provocări mari pentru businessul românesc pentru că din analiza bonului mediu din locaţii a observat că acesta a scăzut ca şi valoare deci, oamenii tind să fie mai chibzuiţi
00:15
Polonia analizează lansarea unei noi vânzări de obligaţiuni pe piaţa internaţională în primul trimestru al acestui an, vizând o emisiune de obligaţiuni în dolari după emisiunea record de titluri denominate în yeni, a anunţat un oficial al guvernului ţării.
00:15
Ce e în topul discuţiilor în HR. De la lipsa de ingineri la epidemia de epuizare, teme precum transparenţa salarială, deficitul de talente, burnoutul şi impactul AI domină discuţiile # Ziarul Financiar
Deficitul de candidaţi pe poziţii tehnice, sănătatea mintală a angajaţilor, restructurările şi impactul inteligenţei artificiale asupra locurilor de muncă se numără printre principalele preocupări ale specialiştilor în resurse umane în 2026.
00:15
Pentru cele 320.000 de hectare aflate în administrare, Agenţia Domeniilor Statului a încasat în 2025 o arendă de sub 100 de euro/hectar, la jumătate faţă de media pieţei # Ziarul Financiar
Din contractele de exploatare a terenurilor, fie prin arendare, fie prin concesionare, Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a încasat redevenţe de 132,2 milioane de lei şi o arendă de 12,6 milioane de lei în 2025, conform informaţiilor oferite la soliciatarea ZF.
00:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Lucian Grecu, proprietarul hotelului Unirea din Iaşi: „Este o minune autostrada 7. Va creşte bunăstarea în toată zona Moldovei“ # Ziarul Financiar
Autostrada 7, care va lega Bucureştiul de Paşcani până la final de an, este „o minune“ care va aduce un aflux mai mare de turişti în zona Moldovei dar şi bunăstare la nivel general.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.