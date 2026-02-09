Băncile identifică 6 riscuri sistemice ridicate până în iunie 2026. Pe primul loc se află deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne. Deficitele gemene şi estimările privind diminuarea creşterii PIB sunt principalele vulnerabilităţi din economie
Ziarul Financiar, 9 februarie 2026 16:30
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Lucian Grecu, proprietarul hotelului Unirea din Iaşi, cu 186 de camere: Este o minune autostrada până la Paşcani, de 8 ani militez pentru ea. Va creşte bunăstarea în toată zona Moldovei # Ziarul Financiar
Autostrada 7, care va lega Bucureştiul de Paşcani până la final de an, este „o minune“ ce va aduce un aflux mai mare de turişti în zona Moldovei dar şi bunăstare în toată zona Moldovei.
16:15
ZF Live. Roxana Mircea, REI Finance Advisors: Sud-estul României primeşte fonduri europene în valoare de 45 mil. euro pentru parcuri industriale. Companiile pot dezvolta proiecte împreună cu autorităţile publice. Oraşele mici, medii sau mari din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea au şansa de a atrage investitori şi de a creşte # Ziarul Financiar
„În anumite regiuni, cum este sud-estul ţării, de exemplu, sunt 45 mil. euro fonduri europene şi poţi să faci parteneriat, tu, companie, cu o autoritate publică, să dezvolţi un parc industrial”, a spus Roxana Mircea, managing partner, REI Finance Advisors.
16:15
Cea mai mare arendă percepută de ADS este de 3.985 kg grâu/hectar, în baza unui contract din 2023, încheiat cu compania Lavander Bio Land din judeţul Mehedinţi. Pentru cele 320.000 de hectare aflate în administrare, Agenţia Domeniilor Statului a încasat în 2025 arende şi redevenţe de doar 30 mil. euro, adică sub 100 de euro/hectar, la jumătate faţă de media pieţei # Ziarul Financiar
Din contractele de exploatare a terenurilor, fie prin arendare, fie prin concesionare, Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a încasat redevenţe de 132,2 milioane de lei şi o arendă de 12,6 milioane de lei în 2025, conform informaţiilor oferite la soliciatarea ZF.
Acum 2 ore
16:00
15:45
La carne de porc, peşte, cartofi, unt, zahăr şi orez, România are un grad de autoaprovizionare sub 50%. Grâul şi porumbul ne salvează la export, dar balanţa finală rămâne negativă, cu deficit agroalimentar de 5 mld. euro # Ziarul Financiar
România produce cereale mai multe decât îi trebuie, dar în acelaşi timp importă produse de bază, mâncarea consumată zi de zi. La carne de porc, peşte, cartofi, zahăr, unt şi orez, gradul de autoaprovizionare este sub 50%, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică, aflate în anuarul „Disponibilităţile de consum ale populaţiei în anul 2024“, publicat recent.
15:45
15:30
15:30
15:30
15:30
După ce a renunţat să mai dezvolte o platformă pentru programatori - idee finanţată în 2024 cu 2 mil. $ de GapMinder şi Underline Ventures, start-up-ul Genezio îşi consolidează noua direcţie - vizibilitatea brandurilor în platformele AI - printr-o alianţă cu o agenţie de marketing digital, Data Revolt # Ziarul Financiar
Genezio, start-up-ul românesc fondat de Andrei Pitiş, a semnat un parteneriat strategic cu agenţia de data marketing Data Revolt pentru a integra datele de vizibilitate din platformele de inteligenţă artificială generativă cu instrumentele clasice de analytics şi strategie digitală. Mişcarea consolidează pivotul pe care Genezio l-a făcut în ultimii doi ani - de la o platformă serverless pentru dezvoltatori de software, cu care a pornit la drum în 2023, la o soluţie de monitorizare a modului în care brandurile sunt percepute şi recomandate de platforme AI precum ChatGPT, Gemini sau Perplexity.
15:30
Antreprenori locali. Grupul Nutrientul din Bihor face o investiţie de 24 mil. euro într-un abator în Salonta. „Vom muta producţia în România“ # Ziarul Financiar
Grupul Nutrientul, controlat de antreprenorul Iosif Pazuric, construieşte un abator în oraşul Salonta (jud. Bihor), investiţia fiind estimată la 24 de milioane de euro. Practic, acesta este primul abator de păsări al grupului, care va procesa pe plan intern, nu va mai trimite păsările în Ungaria la abatorizare.
15:15
Ce se întâmplă pe piaţa auto? Ford Puma Gen-E produsă la Craiova a fost cea mai vândută electrică din UK, cu peste 1.200 de unităţi livrate în ianuarie. Ford a devenit lider pe electrice în UK, în timp ce Tesla s-a prăbuşit cu 50% # Ziarul Financiar
Ford Puma Gen-E produsă la Craiova a fost cea mai vândută electrică din UK, cu peste 1.200 de unităţi livrate în ianuarie.
15:15
Acum 4 ore
15:00
Profit net record de 10,6 mld. euro în 2025 pentru grupul italian UniCredit, prezent şi în România. Andrea Orcel, CEO UniCredit: Ambiţia noastră este de a obţine performanţe superioare în privinţa creşterii profitabile, generatoare de capital şi de distribuţie. Suntem încrezători că putem menţine această traiectorie în următorii cinci ani # Ziarul Financiar
15:00
14:45
14:30
14:15
ZF Live. Iulian Sorescu, partner, Kinstellar: În pachetul de măsuri pentru relansarea economică este şi o schemă de ajutor de stat pentru investiţii strategice şi de valoare mare care va premia investiţiile de peste 1 mld. lei şi va încerca să atragă investiţiile mari # Ziarul Financiar
Guvernul a pus în transparenţă mult aşteptatul pachet de măsuri de relansare economică, direcţionat către industria prelucrătoare, cercetare-dezvoltare, apărare, precum şi pentru valorificarea materiilor prime, pentru creşterea competitivităţii mediului de business la nivel regional şi pentru încurajarea investiţiilor românilor care se întorc din diaspora.
14:15
Confederaţia Patronală Concordia susţine apelul adresat de BusinessEurope instituţiilor europene privind creşterea competitivităţii în Europa: Companiile locale au nevoie de condiţii stabile, de reguli clare şi de un cadru european predictibil pentru a investi, a inova şi a crea locuri de muncă de calitate # Ziarul Financiar
14:15
14:15
14:15
ADR Vest a semnat contractul pentru fondul de venture capital de 37 de milioane de euro, administrat de francezii de la Aster. Cel puţin 18 companii din regiune vor primi investiţii de până la 4 milioane de euro # Ziarul Financiar
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contractul de management pentru un fond de venture capital de minimum 37 de milioane de euro, destinat companiilor cu potenţial mare de creştere din Regiunea Vest. Fondul este al doilea instrument financiar lansat de ADR Vest prin Programul Regional Vest 2021-2027, după acceleratorul de afaceri Vest Ventures, care sprijină start-up-uri din faza de idee.
14:15
14:00
13:45
13:15
Analiza de luni. Piaţa de birouri din Bucureşti intră într-o nouă eră: după doi ani fără livrări, zona Centru-Vest devine polul de atracţie al Capitalei, iar chiriile prime ating recorduri în CBD. Horaţiu Florescu, Knight Frank: „Estimez că cererea în 2026 va fi în jur de 300.000 mp. Piaţa rămâne precaută, însă ne aşteptăm la o uşoară revenire“ # Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti traversează o perioadă atipică, în care lipsa livrărilor de proiecte mari din ultimii doi ani s-a transformat dintr-o problemă conjuncturală într-un factor structural care redesenează raporturile de forţe între proprietari şi chiriaşi. Anul 2025 a intrat în istoria pieţei imobiliare locale cu o premieră absolută – zero metri pătraţi de birouri noi livraţi în capitală, o situaţie pe care consultanţii o descriu ca „nemaivăzută de vreo trei decenii“. Această pauză neobişnuită vine după mai mulţi ani de temperare treptată a ritmului de dezvoltare, iar efectele se văd deja în compresia ratei de neocupare, în creşterea chiriilor prime şi, nu în ultimul rând, în reconfigurarea hărţii zonelor de business din Bucureşti.
13:15
Acum 6 ore
12:45
Interviu ZF. Iulian Boia, Revolut Business România: Suntem la 1 mld. dolari venituri anuale din Revolut Business la nivel de grup, iar acest lucru l-am reuşit fără creditare corporate. Totuşi, avem planuri în direcţia aceasta, dar mergem cu atenţie # Ziarul Financiar
Revolut Business, extensia aplicaţiei Revolut a băncii care se adresează segmentului de companii, înregistrează anual circa 1 mld. dolari venituri la nivel de grup, partea de business fiind accesată de către Revolut în urmă cu 7-8 ani.
12:15
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe, pe prima pagină pe Bloomberg: Recâştigarea încrederii investitorilor prin reducerea deficitului bugetar excesiv al ţării ar trebui să devină un proiect naţional. Ne propunem să scădem randamentele datoriei României sub pragul de 6% pentru toate scadenţele până la finalul anului # Ziarul Financiar
12:15
Cum va fi creşterea economică în 2026, după un 2025 care nu a fost un dezastru. Reducerea creşterii economice s-a accentuat puternic după începerea războiului din Ucraina. Peste o săptămână, INS va publica datele-semnal despre creşterea economică din 2025 – o creştere ce se învârte, după cum arată datele preliminate, în jurul procentului de 1% # Ziarul Financiar
În ultimii trei ani, România a uitat de creşterile frumoase din trecut, de peste 4%. Acum, pentru 2025, şi un plus de 1% ar fi bun. Reducerea substanţială a creşterii economice s-a produs o dată cu războiul din Ucraina. Nu poate fi pusă pe seama războiului toată scăderea creşterii, dar o influenţă a avut, şi nu doar pentru România.
12:00
Raluca Burghelea, Accenture România: Nu mai suntem un centru care oferă costuri reduse, ci unul care gândeşte integral proiecte de complexitate mare. Avem 4.500 de angajaţi în şase oraşe, ne concentrăm pe consolidare. Accenture România a crescut de la 4.000 la 4.500 de angajaţi şi se concentrează pe consolidare şi maturizare, nu pe extindere geografică # Ziarul Financiar
Accenture România, subsidiara locală a gigantului irlandezo-american specializat în servicii de consultanţă în management, soluţii tehnologice şi outsourcing, a devenit un hub pentru proiecte de complexitate mare, gândite şi livrate integral pentru clienţi globali.
11:30
11:30
11:30
11:15
Acum 8 ore
11:00
11:00
11:00
10:45
Victorie zdrobitoare a prim-ministrului Sanae Takaichi în alegerile din Japonia. Majoritatea fără precedent obţinută de prima femeie premier din istoria Japoniei va permite guvernului să implementeze măsurile şi reformele abrupte anunţate, prin care promite să facă Japonia puternică şi prosperă. Acţiunile japoneze au urcat la maximuri record. # Ziarul Financiar
10:45
10:45
Bursă. Oferta de listare a Electroalfa s-a închis anticipat. Suprasubscrieri masive, cu cerere de aproape 60 de ori peste tranşa de retail # Ziarul Financiar
Oferta publică iniţială prin care Electroalfa International a scos la vânzare până la 65,9 milioane de acţiuni noi, echivalentul a aproximativ 35% din capital, a fost închisă anticipat vineri, cu câteva zile înainte de termenul stabilit, pe fondul unui interes ridicat din partea investitorilor.
10:45
10:30
Bursă. Alina Popa, CFO OMV Petrom: Discutăm cu băncile pentru finanţare în contextul investiţiilor record de 9 miliarde lei în 2026 şi al unor dividende semnificative. În premieră, Petrom ar putea distribui în 2026 dividende mai mari decât profitul net înregistrat în 2025 # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), companie listată la Bursa de Valori Bucureşti cu o capitalizare de 60 mld. lei, a început discuţii cu băncile pentru atragerea de finanţare, în contextul în care pregăteşte pentru 2026 o valoare record a investiţiilor şi, în premieră, intenţionează să distribuie acţionarilor dividende totale care depăşesc profitul net anual, ceea ce pune presiune directă pe poziţia de numerar.
10:15
Bursă. Fondurile de pensii au ajuns la peste o treime din lichiditatea bursei, dublu faţă de acum cinci ani, iar fără listări noi şi vânzări din partea statului român la companii precum Hidroelectrica şi Romgaz, presiunea va creşte: miliarde de lei caută acţiuni într-o piaţă prea mică. Practic, 3,4 lei din fiecare 10 lei rulaţi anul trecut au trecut prin P2, nivel record # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private, acolo unde 8,4 milioane de salariaţi români sunt participanţi şi au economiile de pensie, au devenit în 2025 cel mai important investitor de pe Bursa de Valori Bucureşti, ajungând să genereze peste o treime din lichiditatea pieţei de acţiuni, un nivel record care arată maturizarea sistemului, dar şi presiunea tot mai mare pusă pe o piaţă care nu creşte suficient de repede pentru a absorbi banii noi.
09:45
