Povestea NOD merge mai departe. 24-27 Septembrie, Book the Date pentru ediția a doua

08:00

Gigantul american de asset management și private equity Carlyle Group, care s-a înțeles recent cu rușii de la Lukoil să le cumpere activele externe, inclusiv pe cele românești, a acționat în urmă cu 3 ani pe lângă autoritățile de la Washington pentru o firmă a sa din România care avea o suprataxă de ″solidaritate″, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.