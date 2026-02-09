VIDEO Smartphone dedicat copiilor - AT&T a lansat un nou telefon
Profit.ro, 9 februarie 2026 12:50
Operatorul american de comunicație AT&T a lansat un smartphone dedicat copiilor.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0934 lei, de la 5,0923 lei, curs înregistrat vineri.
13:20
Este revoltă în administrația locală, din cauza planului Guvernului Bolojan privind reforma în administrația locală și centrală.
Acum o oră
12:50
Fostul magnat media pro-democrație Jimmy Lai a fost condamnat de către o instanță din Hong Kong la o pedeapsă totală de 20 de ani de închisoare pentru conspirație cu străinătatea și publicații subversive, în ciuda presiunilor exercitate de Regatul Unit, Statele Unite și apărătorii drepturilor omului în favoarea eliberării sale.
12:50
De la 1.615 €/mp în nord: Victoria Homes, oferta momentului prin North Bucharest Investments # Profit.ro
Victoria Homes este deja poziționat ca una dintre cele mai atractive oferte rezidențiale din nordul Bucureștiului, într-un context în care stocul de apartamente noi scade accelerat, cererea rămâne ridicată, iar proiectele cu livrare rapidă și prețuri competitive devin din ce în ce mai rare.
12:50
Operatorul american de comunicație AT&T a lansat un smartphone dedicat copiilor.
12:40
Noi scumpiri la alimente - Riscul prețului administrativ la gaze: Pot ajunge "în farfuria consumatorului" - AEI # Profit.ro
Potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI), introducerea unui preț administrativ la gaze ar putea genera noi scumpiri la alimente în 2026, prin transferul costurilor către industrie, în condițiile în care România a înregistrat în 2025 cea mai ridicată inflație alimentară din Uniunea Europeană.
12:40
Există avocați care trăiesc exclusiv în litera legii și există avocați care înțeleg spiritul ei, cu tot ce înseamnă asta pentru business, oameni și decizii. Bogdan Ilie face parte din a doua categorie.
12:40
Când călătorești în afara țării, la muncă sau în vacanță, ultimul lucru pe care ți-l dorești e grija roamingului.
Acum 2 ore
12:20
Grupul francez de apărare și tehnologie Thales plănuiește să recruteze anul acesta peste 9.000 de angajați la nivel global.
12:20
Freelancing-ul a crescut mult în România. Odată cu el, au crescut și nevoile de claritate, structură și colaborări corecte.
12:10
Mutarea firmei în afară pentru a evita impozitele din România implică riscuri, dacă îți desfășori activitatea în țară # Profit.ro
Mulți antreprenori iau în considerare mutarea sediului firmei în paradisuri fiscale (offshore) pentru a evita plata impozitelor din România, având în vedere majorările care au avut loc prin pachetele fiscale recente, de la impozitul pe dividende, la scăderea pragului la microîntreprinderi.
12:00
Lecția austriacă în România: Exces de lemn de foc și deficit de lemn pentru industrie, e nevoie de o strategie energetică centrată pe biomasă # Profit.ro
Președintele Comunității Forestierilor - Fordaq, Cătălin Tobescu, susține că aproximativ 1,5 milioane de gospodării din România au făcut trecerea de la încălzire cu lemn la cea pe gaze, în perioada 2014 - 2025, context în care România nu are încă o strategie a biomasei, iar un astfel de document ar însemna o oportunitate pentru sectorul forestier și o șansă pentru sectorul energiei.
12:00
Raiffeisen Bank anunță în România lansarea unui pachet extins de beneficii pentru clienții noi
11:40
11:40
Averi Facebook, Instagram, WhatsApp din reclame frauduloase. Aproape 1 trilion de reclame înșelătoare # Profit.ro
Frauda globală în comerțul electronic va crește de la 56 de miliarde de dolari în 2025 la 131 de miliarde de dolari în 2030, înregistrând o creștere de 133% în această perioadă.
11:40
CEC Bank anunță clienții că pot acum să trimită și să solicite/primească bani instant prin RoPay Alias, doar cu numărul de telefon # Profit.ro
Clienții CEC Bank pot acum să trimită și să solicite/primească bani instant prin CEC App, folosind serviciul RoPay Alias, doar cu numărul de telefon, fără a mai fi nevoie de IBAN sau alte detalii de cont.
Acum 4 ore
11:20
SpaceX și-a schimbat prioritatea către construirea unui „oraș care să crească singur” pe Lună, spune Elon Musk, despre care crede că ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani.
11:20
Românii de la Concelex, selectați de Korea Hydro & Nuclear Power pentru un contract de aproape 50 milioane euro la CNE Cernavodă # Profit.ro
Concelex a fost desemnată câștigătoarea unui contract în valoare de 49,8 milioane de euro de către Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), pentru construcția unor facilități tehnice și clădiri administrative în cadrul proiectului de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, derulat de Nuclearelectrica.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
După cărțile electronice, platforma suedeză Spotify începe să vândă și cărți fizice, în încercarea de a realiza profit.
11:00
Rețeaua de cafenele 5 to go continuă extinderea internațională.
11:00
Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR, a doua din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase.
10:40
Meteorologii anunță, luni, o răcire accentuată a vremii, precipitații sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, până miercuri dimineață. Î
10:40
Potrivit unor surse din industrie și comerț, rafinăriile indiene evită achizițiile de petrol rusesc pentru livrare în aprilie și sunt așteptate să continue această pauză.
10:30
Protest la TNB față de un proiect pilot privind organizarea timpului de muncă. Actorii vor trebui să facă raport individual de activitate și să semneze foaia de prezență # Profit.ro
Actorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, alături de personalul care deservește scena din toate sectoarele teatrului, vor organiza un protest pașnic față de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, o directivă a Curții de Conturi.
10:30
O patiserie și o firmă din domeniul construcțiilor din Târgu Jiu au primit 200.000 de lei amendă pentru muncă "la negru".
10:10
Institutul Național de Statistică anunță că exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025, la 96,607 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,6%, la 129,35 miliarde euro, comparativ cu anul 2024.
10:10
CFR Călători introduce, de la 1 martie, două perechi de trenuri InterRegio cu vagoane Alstom Coradia din București Nord spre Timișoara Nord, oferind legături directe între Capitală și vestul țării
09:50
Pentru a evita riscurile mari, investitorii de pe Wall Street se orientează către companii mai mici și mai ieftine # Profit.ro
După ce piețele au fost zguduite de mișcări bruște, iar unele sectoare au suferit pierderi importanteInvestitorii de pe Wall Street se îndreaptă tot mai mult către companii mai mici și mai puțin costisitoare, în timp ce își reevaluează apetitul pentru risc.
Acum 6 ore
09:10
Multe conturi LinkedIn sunt conectate la servicii externe: platforme de recrutare, CRM-uri, instrumente de social selling, extensii de browser, aplicații de analytics sau servicii care îți importă contactele.
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu din Bordeaux, premiat la concursurile din domeniu. Un vin onest, atent construit, cu arome de vișine coapte și accente florale discrete. Ideal alături de carne de vită, vânat sau carne de pasăre # Profit.ro
Recomandarea de azi, Château La Verrière Bordeaux Supérieur 2021, reprezintă o dovadă de reziliență și măiestrie viticolă, fiind un vin care a captat atenția criticilor internaționali.
08:50
Andrej Babis, primul ministru al Cehiei, a vorbit în premieră despre interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani.
08:40
Cum îți protejezi contul Apple când îți pierzi telefonul: pașii corecți în primele 10 minute # Profit.ro
Pierderea iPhone-ului este stresantă, dar primele minute contează mai mult decât crezi. În acel interval, diferența dintre un incident minor și o problemă serioasă este dată de cât de repede blochezi accesul și îți securizezi contul.
08:20
Cel mai mare risc pentru România nu este lumea care parcă se destramă din ițele ce le credeam veșnice.
08:10
GRAFIC Lichiditatea din sectorul bancar crește puternic și ajunge la cel mai ridicat nivel de după vara lui 2024. Dobânzile scad sub nivelul de dinaintea alegerilor # Profit.ro
Excedentul de lichiditate din sectorul bancar a continuat să crească la început de 2026 și a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul an și jumătate. Dobânzile au continuat să scadă și au revenit la nivelul de dinainte de alegerile prezidențiale de anul trecut.
08:00
DOCUMENT Suprataxa românească de ″solidaritate″: Colosul american Carlyle, ce poate prelua activele Lukoil, a discutat la Washington pentru o firmă a sa din România # Profit.ro
Gigantul american de asset management și private equity Carlyle Group, care s-a înțeles recent cu rușii de la Lukoil să le cumpere activele externe, inclusiv pe cele românești, a acționat în urmă cu 3 ani pe lângă autoritățile de la Washington pentru o firmă a sa din România care avea o suprataxă de ″solidaritate″, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.
07:50
Turismul balnear, ”domeniu strategic prioritar al economiei” - doar pe hârtie. Parlamentul ar urma să adopte o lege pentru măsuri cuprinse deja într-o hotărâre de guvern # Profit.ro
Senatul a adoptat un proiect de lege care are ca obiectiv dezvoltarea turismului balnear românesc ca ”domeniu strategic prioritar al economiei naționale”. În ciuda titlului, proiectul nu conține nicio măsură în sprijinul acestui sector, din forma votată fiind eliminate prevederile cu privire la instituirea de scheme de ajutor de stat, facilități fiscale și mecanisme de sprijin pentru investiții, precum și cu privire la instituirea unui fond special de finanțare pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii turistice balneare.
07:40
Chinezii lansează încă o marcă auto în Europa. Grupul Chery a ajuns deja la patru branduri pe piața europeană # Profit.ro
Compania chineză Chery, care este în prezent cel mai mare exportator de automobile al Chinei, a lansat marca Lepas, a patra pe care o aduce în Europa, după Omoda, Jaecoo și Chery.
07:40
VIDEO AI-ul trece de la demo la producție. Andrei Cioacă, fondator Nohiq: Market-ul are o ușoară creștere momentan, care sperăm să se accelereze spre partea a doua a anului - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Nohiq este un start-up românesc care dezvoltă agenți de inteligență artificială adaptați nevoilor companiilor locale, cu un focus inițial pe zonele de procurement și legal. Proiectul a fost lansat în toamna anului 2025, într-un context în care tot mai multe companii își exprimă interesul pentru AI, dar întâmpină dificultăți în implementarea unor soluții compatibile cu realitățile legislative și operaționale din România.
07:30
Extindere în România - Cel mai mare producător de hrană pentru animale din Ucraina încheie parteneriate # Profit.ro
Kormotech, cel mai mare producător de hrană pentru animale de companie din Ucraina, își extinde prezența în magazinele din România, prin parteneriate încheiate cu Hornbach și Fressnapf.
Acum 8 ore
07:20
România caută peste Ocean bani pentru retehnologizarea Cernavodă 1. Întâlnire cu Banca Mondială și cu ″EximBank-urile″ americanilor și canadienilor # Profit.ro
România este în plină căutare de bani pentru finanțarea retehnologizării unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă, la care lucrările au fost inaugurate oficial anul trecut, investiția având un cost total evaluat la peste 3,5 miliarde euro plus TVA.
07:10
Tranzacții intragrup UiPath România, pe ″masa de disecție″ a ANAF. Impuneri suplimentare contestate de primul unicorn fondat de români. Negocieri fiscale SUA-România # Profit.ro
UiPath SRL, subsidiara din România a grupului multinațional omonim specializat în automatizarea operațiunilor din companii fondat de românii Daniel Dines și Marius Tîrcă, primul ″unicorn″ creat de antreprenori din România, listat în 2021 la bursa americană New York Stock Exchange (NYSE), se judecă de peste 1 an cu Fiscul românesc, iar procesul a ajuns acum în faza efectuării unei expertize fiscale de specialitate, încuviințată de instanță.
07:00
Nou brand străin în România cu scursală proprie - Hamel, lansat în plin COVID, pas strategic cu cosmetice vegane # Profit.ro
Compania sud-coreeană Bareunplan, care produce și comercializează cosmetice de origine vegană sub brandul Hamel, lansată în perioada pandemiei COVID și având în prezent o strategie de extindere agresivă și ambiția unei prezențe globale, a intrat în România cu sucursală proprie, arată date analizate de Profit.ro.
06:00
Ofertă la Poșta Română. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 24 ore
00:10
EXCLUSIV INTERVIU - Șeful Dacia, anunț în premieră: Cel mai nou model ar putea să nu mai fie fabricat la Mioveni. "Sunt pe masă alternative. Vom avea stabilitate la Mioveni dacă va exista Rabla." # Profit.ro
Șeful Dacia România a vorbit cu Profit.ro despre cum influențează legislația vânzările de mașini și despre faptul că cel mai nou model Dacia ar putea să nu mai fie fabricat la Mioveni.
00:10
EXCLUSIV Ofertă în România. Producătorul țigaretelor Marlboro, Philip Morris, vinde un teren mare într-o zonă industrială efervescentă # Profit.ro
Philip Morris, unul dintre cei mai mari producători de țigarete din lume, a intrat într-un proces de dezinvestire în cadrul căruia a scos pe piață un teren de 3,7 hectare pe care îl deține între șoseaua de centură a Bucureștiului și autostrada A3. Prețul cerut pentru acest lot se ridică la 4,5 milioane de euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:10
EXCLUSIV FOTO Blocuri cu apartamente de lux - Dezvoltatorul israelian R.U. Shalit avansează cu lucrările în capitală # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar R.U. Shalit, fondat în Israel de antreprenorii Rivka și Uriel Shalit, lucrează, în paralel, la structura a două blocuri situate în zone premium ale Capitalei, care vor pune pe piață un total de circa 30 de apartamente de lux, promovate sub brandul Primes Collection și care ajung la prețuri de până la 1,5 milioane euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
8 februarie 2026
22:00
Coaliția premierului japonez, Sanae Takaichi, a obținut o victorie electorală istorică. Este astfel deschis drumul pentru reduceri fiscale deja promise și pentru cheltuieli militare contra Chinei.
21:30
Mai multe persoane au decedat după prăbușirea unei clădiri rezidențiale, cu mai multe etaje, în Tripoli, nordul Libanului.
18:10
Acordul comercial India–SUA exclude concesii pentru Tesla, dar permite acces fără taxe pentru celebrele motociclete Harley-Davidson # Profit.ro
India va diminua tarifele la automobilele americane de lux la 30%, de la niveluri care ajungeau până la 110%.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.