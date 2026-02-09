VIDEO Smartphone dedicat copiilor - AT&T a lansat un nou telefon

00:10

Philip Morris, unul dintre cei mai mari producători de țigarete din lume, a intrat într-un proces de dezinvestire în cadrul căruia a scos pe piață un teren de 3,7 hectare pe care îl deține între șoseaua de centură a Bucureștiului și autostrada A3. Prețul cerut pentru acest lot se ridică la 4,5 milioane de euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.