Acuzații grave lansate de un fost șef KGB. Kremlinul și Kazahstanul ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump cu videoclipuri compromițătoare
Gândul, 9 februarie 2026 08:20
Kremlinul și Kazahstanul ar deține materiale video compromițătoare cu Donald Trump, susține fostul șef al spionajului rusesc KGB. Alnur Mussayev afirmă că imaginile ar fi fost folosite ca pârghie politică în relațiile cu SUA. Fostul ofițer KGB și ex-șef al serviciilor secrete din Kazahstan, Alnur Mussayev, susține că atât Rusia, cât și Kazahstanul dețin materiale […]
• • •
Revoltă într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii refuză să-și mai plătească taxele și impozitele după ce în localitate s-au anulat alegerile # Gândul
E scandal mare într-un oraș din Marea Britanie după ce zeci de consilii locale au anulat alegerile programate pentru luna mai. Localnicii amenință că nu își vor mai plăti taxele și impozitele, în semn de protest. Oamenii susțin că nu poate exista impozitare fără reprezentare democratică și acuză autoritățile de subminarea votului. Un grup mic, […]
Gigi Becali a anunțat un nou transfer pentru FCSB, imediat după victoria cu Oțelul. Atacant de top pentru campioană: ”Aude Șucu și îl vrea el” # Gândul
Gigi Becali continuă să întărească lotul campioanei României. Patronul a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu „Olandezu”, un atacant care vine în ajutorul echipei bucureștene, în vederea obținerii unui loc în play-off, relatează ProSport. Gigi Becali a mai rezolvat un transfer la FCSB: ”Ne-am înțeles” Becali nu concepe ca echipa sa să nu […]
Acuzații grave lansate de un fost șef KGB. Kremlinul și Kazahstanul ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump cu videoclipuri compromițătoare # Gândul
Tribunalul Bucureşti decide azi dacă începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat că a făcut propagandă legionară # Gândul
Tribunalul Bucureşti judecă luni, 9 februarie 2026, dacă procesul fostului prezidenţiabil Călin Georgescu, în care este acuzat de propagandă legionară, poate începe. Magistraţii au dezbătut vineri dosarul, însă nu s-au putut pune de acord asupra unei decizii. Unul dintre magistraţi a cerut retrimiterea dosarului la Parchet, iar cel de-al doilea a spus că judecata pe […]
Gândul îți spune care sunt orașele din România cu cei mai triști locuitori. Astfel, aflăm pe ce loc se află Bucureștiul în TOP 20. Pentru fiecare oraș, am calculat un calificativ de tristețe (de la 1 la 5 stele, 5 stele = cei mai triști/nemulțumiți locuitori). Astfel, am realizat un tabel bazat pe cele mai […]
Un caz fără precedent zguduie Bulgaria, după ce trei persoane suspectate de un triplu asasinat într-un refugiu montan au fost găsite împușcate mortal într-o autorulotă. Trei persoane suspectate că ar fi comis un triplu asasinat într-un refugiu montan din Bulgaria au fost descoperite, la rândul lor, împușcate mortal duminică, a anunțat directorul Poliției Naționale, Zahawi […]
Un caz fără precedent zguduie Bulgaria, după ce trei persoane suspectate de un triplu asasinat într-un refugiu montan au fost găsite împușcate mortal într-o autorulotă. Trei persoane suspectate că ar fi comis un triplu asasinat într-un refugiu montan din Bulgaria au fost descoperite, la rândul lor, împușcate mortal duminică, a anunțat directorul Poliției Naționale, Zahawi […]
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează # Gândul
Anul acesta, pensionarii cu venituri mai mici vor primi un sprijin financiar semnificativ, care poate ajunge la 1.950 de lei. Este vorba de un ajutor direct la pensie, sume pentru plata facturilor la energie și gaze, dar și vouchere pentru alimente. În contextul în care indexarea pensiilor nu s-a mai acordat, de la 1 ianuarie 2026, […]
Donald Trump a atacat dur un sportiv american de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026: „Un adevărat ratat” # Gândul
Președintele american Donald Trump l-a atacat dur pe schiorul olimpic Hunter Hess, după ce sportivul american a declarat că reprezintă SUA la Jocurile Olimpice, dar nu susține actualele politici interne și violențele asociate operațiunilor ICE. Președintele Statelor Unite a reacționat vehement pe platforma Truth Social, unde l-a criticat pe sportivul american prezent la Jocurile Olimpice […]
9 Februarie, calendarul zilei: Joe Pesci împlinește 83 de ani, Mia Farrow 81. Ziua Internațională a Pizzei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 9 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Joe Pesci, născut pe 9 februarie 1943, în Newark, New Jersey, este un actor american apreciat pentru capacitatea sa de a juca atât roluri comice, cât și personaje intense, în special în […]
Povestea meșterului rrom din Brateiu care a cucerit Viena și New York-ul cu obiecte din cupru de 7.000 de lovituri. „Mă știe lumea ca fiind căldărarul de la Calvin Klein” # Gândul
Mult timp marginalizați în România, rromii care reușesc în viață constituie un exemplu și pentru cei mai puțin norocoși sau ambițioși dintre semenii lor. Un astfel de model este un căldărar din județul Sibiu, al cărui nume a devenit sinonim cu măiestria și cu faima internațională. Cu ciocanul în mână și foaia de cupru pe […]
Super Bowl LX: Seahawks îi spulberă pe Patriots (29-13).Trump a boicotat finala NFL din cauza concertului lui Bad Bunny.Lady Gaga – apariție surpriză # Gândul
Donald Trump a anunțat că va boicota finala NFL de fotbal american, Super Bowl-ul din acest an, din motivul că „nu-i plac artiștii selectați care vor presta” la pauza meciului. Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că va organiza propriul HalfTime Show, un spectacol desfășurat de organizația Turning Point USA a regretatului Charlie Kirk. Motivul […]
Senatorii dezbat luni trei moțiuni simple depuse de Opoziție: Educație, Apărare și Externe. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, chemat la Ora Guvernului # Gândul
Noua săptămână politică începe în tensiune pentru coaliția de guvernare. Divergențele interne pe tema taxelor locale se amplifică, iar opoziția profită de moment și deschide front cu o serie de moțiuni simple împotriva Educației, Externelor și a Apărării. USR l-a chemat la Ora Guvernului pe Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pentru criza apei potabile din Argeș. […]
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri # Gândul
Doi dintre cei trei membri ai comisiei care a propus acordarea ultimei permisii pentru criminalul turc Abdullah Ataș au fost premiați cu salarii de excelență de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Aceștia s-au aflat pe lista scurtă a directorilor care vor încasa bani în plus. Scandalul public uriaș generat de fuga […]
Momentul spectaculos în care un avion american F-16 pilotat de un ucrainean doboară o dronă rusească kamikaze de fabricație iraniană # Gândul
O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Ucrainene doboară o dronă kamikaze rusească Shahed-136 deasupra Ucrainei. Momentul a fost filmat, iar clipul a fost distribuit pe Telegram și de Clash News. Din 19 mai 2023, fostul președinte american Joe Biden a dat undă verde țărilor europene să furnizeze Ucrainei aeronavele de luptă F-16 de fabricație americană. […]
Xi Jinping le interzice oamenilor de afaceri chinezi să mai investească într-o țară aflată în război în Gaza: A devenit o zonă de risc pentru China # Gândul
Republica Populară Chineză a interzis investițiile în Israel de la începerea războiului din Fâșia Gaza cu Hamas din 2023, care ulterior a escaladat într-un conflict regional cu Hezbollah în sudul Libanului, cu rebelii Houthi în Yemen și în multiple confruntări cu Iranul între 2024 și 2025. Beijing a clasificat Israel ca „zonă de mare risc”. […]
8 februarie 2026
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea povestește detaliile neștiute ale înfruntării. „Nu-l consider un om rău, doar că are o gură bogată” # Gândul
Teodor Constantin, campion național și mondial la lupte full-contact, zis „motociclistul”, a fost invitatul lui Andrei Dumitrescu în emisiunea „Martorii„, unde a dezvăluit cum a reușit să-l învingă în ring pe celebrul Mircea Badea, în doar 5 secunde, într-o confruntare devenită legendară. Luptătorul Teodor Constantin și-a amintit că era cât pe ce să piardă lupta […]
Teodor Constantin, campion național și mondial la lupte full-contact, zis „motociclistul”, a fost invitatul lui Andrei Dumitrescu în emisiunea „Martorii„, unde a dezvăluit cum a reușit să-l învingă în ring pe celebrul Mircea Badea, în doar 5 secunde, într-o confruntare devenită legendară. Luptătorul Teodor Constantin și-a amintit că era cât pe ce să piardă lupta […]
„Doamna de Fier a Japoniei” a trecut de primul ei test. Partidul Liberal Democrat japonez a câștigat alegerile parlamentare # Gândul
Prim-ministra Japoniei Sanae Takaichi a obținut o victorie istorică la doar trei luni și jumătate de când este în funcția de șefa guvernului. Partidul Liberal Democrat a obținut o victorie zdrobitoare: are acum 316 locuri în Camera Reprezentanților a Dietei Japoniei, cu 125 de locuri mai multe față de alegerile precedente. În comparație, la alegerile […]
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a sportivei Lindsey Vonn, după accidentarea gravă de la JO Milano Cortina 2026 # Gândul
Sportiva Lindsey Vonn (SUA), în vârstă de 41 de ani, a suferit o accidentare gravă pe pârtie, duminică, în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, care i-a pus capăt visului său olimpic după ce a venit în competiţie cu ligamentul încrucişat anterior „complet rupt”, potrivit CNN. Ea a luat startul în finală, dar după doar […]
Alegerile din Portugalia au fost câștigate de socialistul António José Seguro. Candidatul conservator pro-Trump a pierdut # Gândul
Mișcarea MAGA pierde teren: încă o țară europeană a ales să meargă pe calea europeană. Candidatul socialist moderat pro-european Antonio Jose Seguro a câștigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, cu un scor de 64%. El va deveni președintele republicii pentur următorii cinci ani. Candidatul conservator Andre Ventura a pierdut alegerile cu […]
Gigi Becali a dat afară doi jucători, în pauza meciului cu Oțelul. Cine sunt jucătorii care l-au supărat pe patronul FCSB, deși echipa a câștigat # Gândul
FCSB a învins Oțelul, chiar la Galați, cu 2-1, dar Gigi Becali a fost nemulțumit la pauză, când echipa sa conducea doar cu 2-1, după ce fusese chiar condusă. Ca urmare, a dat afară doi fotbaliști, potrivit Prosport. Astfel, latifundiarul din Pipera Patronul FCSB i-a scos din teren pe Baba Alhassan, aflat în pericol de […]
Marius Tucă Show începe luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Salariul uimitor pe care îl va câștiga un muzician portorican la Super Bowl-ul din 2026. Motivul pentru care nu participă Trump # Gândul
Donald Trump a anunțat că va boicota Super Bowl-ul din acest an din motivul că nu-i plac artiștii care vor presta. Liderul de la Casa Albă a dezvăluit că va organiza propriul HalfTime Show, un spectacol desfășurat de organizația Turning Point USA a regretatului Charlie Kirk. „Credință, familie și libertate” va fi programul spectacolului lui Trump, […]
Scenariile Apocalipsei, explicate de oamenii de știință. Cât timp ar mai putea exista viața pe planeta noastră # Gândul
Oamenii de știință avertizează că existența umană are un termen limită pe Pământ, dictat de evoluția Soarelui și a Universului, deși planeta noastră oferă în prezent condiții ideale pentru viață. Astfel, potrivit estimărilor astronomilor, Terra ar putea deveni nelocuibilă în câteva sute de milioane de ani, iar distrugerea completă ar putea avea loc peste aproximativ […]
Momentul terifiant când o clădire din Tripoli se prăbușește. Cinci morți și alte zeci de persoane dispărute # Gândul
Cel puțin cinci persoane, inclusiv un copil mic, au fost ucise duminică după ce o clădire din pdin Tripoli, Libanul de Nord, s-a prăbușit. Până la acest moment, opt persoane au fost scoase din dărâmături, relatează publicația L’Orient du Jour. La scurt timp după începerea căutărilor printre dărâmături, cadavrele unei femei în vârstă și ale […]
Dușmanul lui Bolojan din PNL denunță manevre împotriva candidaturii lui Crin Antonescu chiar din partea premierului: Antonescu a fost trădat! # Gândul
Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat la Antena 3 CNN că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale. Întrebat dacă e posibil ca Ilie Bolojan, în vara lui 2024, să fi fost deja parte dintr-un plan, Hubert Thuma a răspuns: „Eu cred că da” . „Crin Antonescu a […]
“Reforma” lui Bolojan este criticată chiar din interiorul PNL. Hubert Thuma: „Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică” # Gândul
Hubert Thuma, președintele CJ. Ilfov, a comentat la Antena 3 CNN măsurile de austeritate impuse de Bolojan și a precizat că România se află, practic, în recesiune tehnică. „România va avea și al treilea semestru de scădere. Și chiar al patrulea semestru de scădere. Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică. […]
Motivul pentru care multe restaurante servesc apă cu lămâie, un detaliu simplu care atrage atenția. Gestul aparent banal are un scop practic # Gândul
Multe restaurante obișnuiesc să servească apă cu lămâie, un gest aparent simplu, dar care are scopuri practice și surprinzătoare. O felie de lămâie în paharul tău cu apă poate părea pare un detaliu banal, dar are mai multe semnificații decât te aștepți. De la gustul mai proaspăt și efectul răcoritor, până la proprietățile care ajută […]
Hubert Thuma, președintele CJ. Ilfov, a comentat la Antena 3 CNN măsurile de austeritate impuse de Bolojan și a precizat că România se află, practic, în recesiune tehnică. „România va avea și al treilea semestru de scădere. Și chiar al patrulea semestru de scădere. Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică. […]
Bolojan putea ajunge noul președinte al României. Thuma: „Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze. El i-a propus pe Lasconi sau Geoană” # Gândul
Hubert Thuma, liderul liberal al CJ Ilfov, a declarat că Nicolae Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze la președinția României. „Nicolae Ciucă i-a propus lui Bolojan să candideze la președinție. Dnul. Bolojan l-a refuzat. Primul șoc ni l-a dat chiar atunci. Bolojan a venit cu două alternative, dacă nu cumva PNL ar trebui să-i […]
Hubert Thuma confirmă „manevrele” din campania prezidențială: „Crin Antonescu a fost trădat” # Gândul
Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale. „Crin Antonescu a fost trădat. Crin Antonescu nu a putut să înceapă campania cu trei luni înainte cum ar fi fost optim, pentru că toată lumea spunea că Bolojan va fi candidat, nu Crin […]
Hubert Thuma deconspiră planurile lui Bolojan pentru liberali: „Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului” # Gândul
Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, PNL, a declarat că premierul Bolojan are o tendință de USR-izare a Partidului Național Liberal. „Nu existat un puci în PNL. Îi reproșez o încercare de USR-izare a partidului. În afară de un ministru liberal în afară de cei trei miniștri ceilalți nu fac parte din PNL”, a […]
Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România. Ninsori abundente și temperaturi extreme # Gândul
Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România. Ninsori abundente și temperaturi extreme. Anticiclonul mobil aduce „iadul alb” peste România Meteorologii ANM avertizează asupra unei schimbări extreme a condițiilor meteo la finalul acestei săptămâni. Mai exact, un anticiclon mobil, care ia naștere în zonele polare, va avansa galopant spre Europa de Est și va lovi din […]
Epstein ar fi avut un mesaj pe care dorea să i-l transmită lui Putin. A încercat să se apropie de președintele rus, arată documentele # Gândul
Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA dezvăluie că Jeffrey Epstein ar fi încercat să se apropie de dictatorul rus Vladimir Putin pentru a-i transmite un mesaj. Se întâmpla în iunie 2018, la un an după ce ambasadorul rus de la ONU, Vitali Churkin, a decedat. Acesta se întâlnea deseori cu Epstein în New […]
Militarii americani și români s-au antrenat împreună în cel mai mare exercițiu din Europa al artileriei Forțelor Terestre ale SUA # Gândul
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO, au dat startul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026, transmite […]
Șeful de cabinet al lui Keir Starmer a demisionat din funcție din cauza scandalului Epstein # Gândul
Morgan McSweeney a demisioant din poziția de șef al cabinetului premierului Keir Starmer. El a admis că își asumă întreaga răspundere pentru că l-a consiliat pe premier să-l numească pe Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în SUA. Despre Mandelson, politician laburist și fost lord, au apărut dezvăluiri că a avut legături […]
Celebra influenceriță Emily Burghelea cere ajutor online penru soțul său grav bolnav: „Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic” # Gândul
Celebra influenceriță Emily Burghelea a cerut ajutor în online, dezvăluind că soțul său, Andrei, este mai bolnav decât se credea inițial. Bărbatul are un chist arahnoidian la nivelul capului, de 7 centimetri, care continuă să se dezvolte, scrie Cancan. „Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și […]
Jeffrey Epstein a dus o româncă Prințului Andrew pentru o întâlnire la Palatul Buckingham: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele” # Gândul
Jeffrey Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale grave, a dus o tânără româncă și alte trei femei la o cină privată la Palatul Buckingham în 2010 pentru Prințul Andrew de Windsor, relatează publicația Daily Mail. Întâlnirea a avut loc în timp ce Regina Elisabeta era plecată la reședința regală Balmoral. Epstein a descris-o pe româncă, care avea […]
Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice. Primarul Capitalei a raportat explozii masive # Gândul
Kievul a fost atacat de rachete balistice, a transmis primarul Capitalei, Vitali Klitschko. „Sunt explozii în Capitală. Kievul este atacat de rachete balistice”, a scris edilul pe Telegram. Acesta a transmis că sistemul de apărare antiaeriană este în funcțiune, iar locuitorii orașului s-au adăpostit. Forțele aeriene ucrainene au raportat că ținte de mare viteză au […]
Ucraina începe să-și exporte armele. Zelenski: „În 2026, vor exista10 centre de export către Europa” # Gândul
Volodimir Zelenski a anunțat pe Telegram că va lansa azi exporturile de arme fabricate în Ucraina. Președintele ucrainean spune că vor exista zece centre de export în Europa, potrivit Sky News. Președintele a anunțat încă de anul trecut că țara va produce arme pentru exporturi. „Astăzi, securitatea Europei este clădită pe tehnologie și drone”, a […]
A fost un weekend cu patru meciuri ale echipelor românești de handbal feminin, dar cea mai prețioasă victorie este a bucureștencelor conduse de Bojana Popovic. CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Brest Bretagne Handball, scor 40-34 (20-16), în etapa a 12I-a din Liga Campionilor. CSM București, victorie mare în Liga Campionilor! A […]
Soluții simple pentru scoaterea petelor de deodorant de pe hainele negre. Cum faci să nu decolorezi materialul # Gândul
Petele de deodorant se văd cel mai bine pe hainele negre, chiar și atunci când sunt curate. Astfel, acele urme albe sau gălbui pot strica complet aspectul unei piese vestimentare. Însă, din fericire, există soluții simple care să le curățe eficient fără să decoloreze materialul. De cele mai multe ori, pentru petele nedorite „vinovatul” este […]
Coincidență tulburătoare. Altarul improvizat în memoria victimelor incendiului din Crans Montana a fost cuprins de flăcări # Gândul
Altarul improvizat dedicat victimelor tragediei de la Crans-Montana a luat foc duminică dimineață, în jurul orei 6:00, pe strada Centrală. Pompierii au stins rapid incendiul și nu au fost raportate victime, transmite Mediafax. Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la locul de comemorare amenajat pentru cele 41 de victime care și-au pierdut viața în incendiul […]
Detalii explozive despre discuția dintre spioni străini despre un apropiat al lui Trump. Iranul, temă principală. Casa Albă refuză să comenteze # Gândul
Șefa Serviciilor de Naționale de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, este vizată de o plângere formulată de un avertizor de integritate. Aceasta e acuzată că ar fi ascuns o conversație telefonică între agenții unui guvern străin și o persoană apropiată președintelui Trump, transmite The Wall Street Journal. Discuția a vizat, cel puțin parțial, probleme legate […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe luni, 9 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
NSA a detectat un telefon „suspect” între o persoană asociată cu serviciile secrete străine și un apropiat al lui Trump # Gândul
Un denunțător a dezvăluit că Tulsi Gabbard, directoare a serviciilor secrete naţionale, a împiedicat o agenție să distribuie un raport despre personalul de la Casa Albă. În primăvară, Agenția de Securitate Națională (NSA) a detectat un apel telefonic neobișnuit între doi membri a serviciilor secrete străine și o persoană apropiată lui Donald Trump, a declarat […]
Ce a răspuns americanul Martel după ce prietenii l-au întrebat dacă are „electricitate, magazine și internet” în România # Gândul
Un tânăr american, stabilit recent în Oradea, a adunat peste 300.000 de vizualizări pe TikTok, după ce a povestit cum este viața în România. Martel a povestit ce îl impresionează la noua sa viață în România și a explicat că amicii săi de peste Ocean erau sceptici în privința nivelului de trai din țara noastră. […]
Reacții după accidentul lui Lindsey Vonn. „Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta” # Gândul
Lindsey Vonn a căzut în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d’Ampezzo. Campioana olimpică din 2010 a rămas întinsă, a primit repede îngrijiri medicale și a fost transportată cu un elicopter la spital. Vonn și-a încheiat cariera în 2019, după probleme mari la genunchiul drept, dar a […]
Keir Starmer vrea să îi ia indemnizația ambasadorului britanic la Washington, după ce l-a demis în urma implicării în dosarele Epstein # Gândul
Guvernul premierului britanic Keir Starmer a devenit subiect de scandal, după a ieșit la iveală că Peter Mandelson, fost ministru și membru al Partidului Laburist de peste 20 de ani, este implicat în dosarele Epstein. Noile documente, publicate la sfârșitul lunii ianuarie, au determinat guvernul britanic să reexamineze suma plătită către acesta la demiterea din […]
