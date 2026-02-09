Suedia îngreunează obținerea cetățeniei pentru a controla imigrația

07:00

Nicușor Dan a discutat despre condițiile de participare a României la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump, menționând că decizia va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani. Participarea implică o taxă de un miliard de dolari pentru un loc permanent. Reuniunea inaugurală va avea loc pe 19 februarie la Washington.