Conservatorii din Spania câştigă încă un scrutin regional
Veridica.ro, 9 februarie 2026 12:50
Dreapta populară şi cea extremă cer la unison demisia premierului socialist Sanchez
• • •
Acum o oră
12:50
Acum 2 ore
12:20
Fostul președinte al Kosovo a luptat pentru independenţă înainte de a domina viaţa politică a fostei provincii sârbe.
11:50
Cel mai mare producător de cipuri anunţă însă investiţii masive pentru construirea de fabrici în SUA.
11:40
Congresul SUA a dovedit că alegerile prezidențiale din România au fost fraudate cu complicitatea Comisiei Europene, susţine propaganda suveranistă.
11:30
Oana Țoiu se va întâlni cu omologul său Yvette Cooper și va participa la mai multe dezbateri pe teme de actualitate.
Acum 4 ore
10:50
Antonio Jose Seguro a cîştigat al doilea tur la mare diferenţă de candidatul extremei drepte
10:30
Astăzi expiră termenul de depunere a candidaturilor pentru conducerea PG, DNA și DIICOT # Veridica.ro
Lista finală cu candidații care întrunesc condițiile de participare la concurs va fi publicată pe 16 februarie.
09:40
Au fost vizate din nou Odesa şi o regiune din vecinătatea Poloniei
Acum 6 ore
09:10
În aprilie, liderul SUA se va deplasa în China, iar „spre sfârșitul anului” omologul său de la Beijing va vizita Casa Albă.
09:00
Jimmy Lai a fost găsit vinovat de „complicitate cu forțe străine și incitare la revoltă”.
Acum 24 ore
21:10
Prim-ministrul ceh Andrej Babis a declarat că susține interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, deoarece tot mai multe țări europene iau în considerare restricții similare.
21:00
Țările UE vor putea avansa în procesul de unificare a economiilor lor naționale și de fluidizare a circulației mărfurilor și a lucrătorilor doar dacă acest lucru nu înseamnă mai multe sarcini birocratice pentru industrie, avertizează Germania conducerea blocului comunitar.
20:50
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer a demisionat duminică din cauza scandalului generat de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA, în ciuda legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.
20:20
Un bărbat suspectat că l-a împușcat pe șef adjunct al agenției de informații militare ruse din Moscova a fost reținut la Dubai și predat Rusiei, potrivit Serviciului Federal de Securitate (FSB).
20:10
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a dobândit o victorie zdrobitoare în alegerile anticipate de duminică, un rezultat care ar putea însă să irite China și să îngrijoreze piețele financiare.
Ieri
09:40
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe localităţi.
08:10
Ţara noastră va continua să ajute Ucraina "responsabil și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”.
07:00
Acesta propune propune taxe pentru bogaţi, adoptarea monedei euro și independenţa faţă de energia rusească.
06:40
Emisarul lui Trump pentru Orientul Mijlociu se află în fruntea delegaţiei americane care negociază un acord cu Iranul.
06:10
Preşedintele României nu a dat încă un răspuns invitaţiei de aderare la organismul internaţional creat de Donald Trump.
7 februarie 2026
19:10
Polițiștii ruși au reținut doi suspecți în legătură cu atacul asupra generalului GRU.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Premierul socialist Rama a pierdut mai mulţi colaboratori acuzaţi de corupţie în cei 13 ani de guvernare
11:30
Polonia redeschide două aeroporturi după încheierea atacului rusesc asupra unor regiuni ucrainene vecine # Veridica.ro
Ruşii au lovit reţeaua energetică în patru regiuni din vestul Ucrainei
11:10
După ce au sondat abisul interentului rusesc, Zaiafet și Geminschi au aflat că fizica e o minciună și biologia o conspirație.
10:20
Atacul are loc după o nouă rundă a negocierilor de pace, soldate cu un schimb de prizonieri, ca singur rezultat concret.
09:40
O nouă rundă de negocieri ar putea avea loc în Statele Unite
09:20
O decizie similară a fost luată și în cazul Bulgariei.
08:40
Demersul diplomatic al celor două state urmărește întărirea relațiilor politico-economice cu insula arctică.
08:30
Videoclipul publicat de preşedinte a atras critici din ambele partide
08:20
Popularitatea conducerii Statelor Unite se află la cele mai mici cote în Europa.
6 februarie 2026
21:20
Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a luat decizia fără precedent de a rupe imediat contactele diplomatice cu președintele Sejmului polonez, Wlodzimierz Czarzasty.
21:00
Partidul de extremă dreapta Chega din Portugalia a declarat că votul din turul al doilea pentru președinte ar trebui amânat, deoarece starea de calamitate a fost declarată în 69 de zone din cauza furtunii Leonardo.
20:40
Poliția britanică percheziționează proprietăți legate de Mandelson în cadrul anchetei Epstein # Veridica.ro
Poliția Metropolitană a declarat că efectuează percheziții la proprietăți legate de Peter Mandelson în Wiltshire și nordul Londrei, ca parte a anchetei lor privind acuzațiile de abatere în funcții publice.
20:30
Jandarmeria Militară Poloneză a raportat prăbușirea unui vehicul aerian fără pilot (UAV) necunoscut în incinta unei baze militare din centrul țării.
20:20
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei vizează petrolul, gazele, „flota din umbră”, sistemul bancar, criptomonedele și metalele.
15:20
Ministrul rus de externe susține că regimul de la Kiev vrea să compromită negocierile de pace.
15:00
Partea iraniană acceptă să discute doar dosarul nuclear, în timp ce americanii vor să abordeze și alte teme.
14:30
Potrivit CE, platforma chineză folosește metode care le dăunează utilizatorilor.
13:50
Autoritățile franceze pun acțiunea de compromitere a președintelui pe seama unei rețele rusești de dezinformare.
13:00
Democrații critică comportamentul rușinos al președintelui american
12:50
A 56-a ediție a Forumului Mondial de la Davos a fost cel mai mediatizat eveniment al începutului acestui an. S-a vorbit despre o „Nouă ordine mondială”, despre alianța puterilor mijlocii în fața agresiunii marilor puteri și despre pericolul unei dictaturi digitale în epoca Inteligenței Artificiale. Va dispărea într-adevăr ordinea internațională așa cum știam până astăzi?
12:20
Uniunea Europeană păstrează Republica Moldova ca piață de desfacere, blocându-i exporturile spre piața comunitară și împiedicând-o să-și asigure independența energetică, potrivit unui canal de Telegram
10:50
Vladimir Alexeiev a fost spitalizat după ce un atacator necunoscut a tras mai multe focuri de armă asupra lui.
10:00
Anchetatorii vizează fapte de corupţie în domeniul imobiliar.
09:50
Primul an de mandat al lui Donald Trump a fost marcat de o distanțare a SUA de UE, dar și de scandalurile legate de campania anti-imigranți și dosarul agresorului sexual Jeffrey Epstein. Politicile administrației ar putea să îi coste pe republicani controlul Congresului, iar Donald Trump s-ar putea confrunta cu o nouă procedură de demitere.
08:00
România participă la JO Milano - Cortina cu 29 de sportivi, care vor concura la nouă discipline.
07:10
Participant la revolta de la Capitoliu pledează vinovat într-un dosar de ameninţare cu moartea # Veridica.ro
El a afirmat, în mai multe rânduri, că îl va ucide pe liderul democraţilor din Camera Reprezentanților SUA, Hakeem Jeffries.
06:40
Totodată, lui Robert Negoiţă i s-a interzis exercitarea atribuțiilor de primar.
05:50
Inițiativa generează îngrijorare în rândul jurnaliștilor argentinieni, confruntaţi deja cu o presiune în creştere din partea guvernului de la Buenos Aires.
5 februarie 2026
18:30
Discuțiile trilaterale dintre negociatorii americani, ucraineni și ruși s-au încheiat joi în Emiratele Arabe Unite, Moscova și Kievul schimbând sute de prizonieri de război, iar SUA și Rusia convenind să „restabilească dialogul militar la nivel înalt”
