Rapid - Dinamo, afară de pe Arenă? Giuleștenii așteaptă răspuns din partea Primăriei dacă poate juca derby-ul la 24 de ore după FCSB - Metaloglobus

CFR Cluj a fost amendată în urma incidentelor provocate de fani la derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, din etapa #26 a Superligii. Și firma de pază a fost sancționată, după ce suporterii au încercat să pătrundă cu forța pe gazon, iar în asupra lor au fost descoperite materiale pirotehnice.