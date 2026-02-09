Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete. Surprize la concursurile de la DNA și Parchetul General
PSNews.ro, 9 februarie 2026 14:20
Ministerul Justiției a publicat oficial listele de candidați pentru conducerea principalelor parchete din România: Parchetul General, DNA și DIICOT. La DNA, funcția ocupată în prezent de Marius Voineag are mai mulți candidați: Tatiana Toader, procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție; Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și […] Articolul Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete. Surprize la concursurile de la DNA și Parchetul General apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
14:20
Abrudean: Cele 3 moţiuni trebuie respinse. Partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite că luni, în Senatul României, toate cele trei moţiuni simple depuse de opoziţie trebuie respinse fără echivoc iar partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul, aşa cum este firesc într-o majoritate. Abrudean mai afirmă că orice parlamentar care ar alege să voteze una dintre aceste moţiuni ar […] Articolul Abrudean: Cele 3 moţiuni trebuie respinse. Partidele coaliţiei au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul apare prima dată în PS News.
14:20
FOTO Ben Oni Ardelean: Leadershipul american și diplomația religioasă, lecții pentru România # PSNews.ro
Ben Oni Ardelean a participat recent la cea de-a 74-a ediție a National Prayer Breakfast (NPB), desfășurată în prezența președintelui Donald J. Trump, a membrilor Cabinetului său, congresmenilor și senatorilor americani, precum și a liderilor din peste 110 state. Evenimentul a oferit participanților o perspectivă directă asupra direcției actuale a leadershipului american. „Pentru mine, aceasta […] Articolul FOTO Ben Oni Ardelean: Leadershipul american și diplomația religioasă, lecții pentru România apare prima dată în PS News.
14:20
Kievul mizează pe Trump pentru pace: Cele mai dificile decizii trebuie luate la nivel de lideri # PSNews.ro
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că o eventuală încheiere a războiului cu Rusia depinde de o întâlnire directă între liderii de la Kiev și Moscova, subliniind că doar președintele american Donald Trump are capacitatea de a impulsiona obținerea unui acord de pace. Șeful diplomației ucrainene a precizat că Ucraina dorește să […] Articolul Kievul mizează pe Trump pentru pace: Cele mai dificile decizii trebuie luate la nivel de lideri apare prima dată în PS News.
14:20
Revoltă în administrația locală: Peste 1.500 de comune intră în grevă de avertisment din cauza planurilor de reformă # PSNews.ro
Nemulțumirile față de planul premierului Ilie Bolojan privind reforma administrației locale și centrale au provocat o reacție puternică în rândul autorităților locale. Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a anunțat că marți, 10 februarie, va fi declanșată o grevă de avertisment în 1.582 de comune, între orele 10.00 și 12.00. În aceeași zi, tot […] Articolul Revoltă în administrația locală: Peste 1.500 de comune intră în grevă de avertisment din cauza planurilor de reformă apare prima dată în PS News.
14:20
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete. Surprize la concursurile de la DNA și Parchetul General # PSNews.ro
Ministerul Justiției a publicat oficial listele de candidați pentru conducerea principalelor parchete din România: Parchetul General, DNA și DIICOT. La DNA, funcția ocupată în prezent de Marius Voineag are mai mulți candidați: Tatiana Toader, procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție; Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și […] Articolul Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete. Surprize la concursurile de la DNA și Parchetul General apare prima dată în PS News.
14:20
Centrul de mari arși de la Târgu Mureș, aproape de deschidere: investiție majoră în tratamentul cazurilor critice # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că România are nevoie de centre de arși și, în sfârșit, le va avea. El vorbește despre faptul că centrul de arși grav de la Târgu Mureș intră în linie dreaptă, după cel de la Timișoara. „După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă […] Articolul Centrul de mari arși de la Târgu Mureș, aproape de deschidere: investiție majoră în tratamentul cazurilor critice apare prima dată în PS News.
14:20
Critici interne: Thuma acuză o „USR-izare” a PNL și spune că Bolojan îndepărtează partidul de identitatea liberală # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a afirmat că îi reproşează preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, o anumită încercare de USR-izare a partidului, explicând că la cabinetul acestuia de la Guvern sunt mai mulţi cei de la USR şi REPER decât de la PNL, conform News.ro. „N-am fost liderul puciştilor pentru că nu a existat un […] Articolul Critici interne: Thuma acuză o „USR-izare” a PNL și spune că Bolojan îndepărtează partidul de identitatea liberală apare prima dată în PS News.
14:20
Academicienii României, apel disperat la Parlament. Proiectul de lege care dă fiori intelectualilor români # PSNews.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu a inițiat un proiect de lege care ar fi eliminat limita de mandate pentru președintele Academiei Române și ar fi modificat regimul patrimoniului instituției, o măsură criticată de membri ai Academiei pentru riscuri de „tunuri imobiliare”. În replică, Ioan Aurel Pop, președintele Academiei, împreună cu alți 48 de academicieni, au transmis […] Articolul Academicienii României, apel disperat la Parlament. Proiectul de lege care dă fiori intelectualilor români apare prima dată în PS News.
14:20
Ce urmează în cadrul procedurii de selecție a șefilor marilor parchete. Calendarul procedurii # PSNews.ro
Ministerul Justiției a anunțat că până pe 16 februarie va verifica dacă procurorii înscriși în concursul pentru șefia marilor parchete îndeplinesc condițiile legale. Pe 2 martie, propunerile ministrului Justiției urmează să ajungă la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și ulterior la președintele României, Nicușor Dan, care are dreptul de a respinge propunerile o singură dată. […] Articolul Ce urmează în cadrul procedurii de selecție a șefilor marilor parchete. Calendarul procedurii apare prima dată în PS News.
14:20
Se deblochează sau nu dosarul lui Călin Georgescu? Decizie așteptată astăzi la Tribunalul București # PSNews.ro
Tribunalul Bucureşti este aşteptat, luni, să se pronunţe, în complet de divergenţă, asupra dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, s-a blocat vineri după ce judecătorii au avut opinii diferite şi, constatând „ivită divergenţa”, au repus cauza pe rol. […] Articolul Se deblochează sau nu dosarul lui Călin Georgescu? Decizie așteptată astăzi la Tribunalul București apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
13:20
Încă o țară europeană în care se declanșează criza ouălor: rafturi goale și cerere în crește # PSNews.ro
Franța traversează, de câteva luni, o perioadă de penurie de ouă, tot mai multe magazine semnalând dificultăți de aprovizionare. În anumite regiuni, consumatorii sunt nevoiți să caute ouăle în mai multe magazine, iar uneori rafturile rămân complet goale, transmite RFI. Situația este cu atât mai paradoxală cu cât Franța este cel mai mare producător de […] Articolul Încă o țară europeană în care se declanșează criza ouălor: rafturi goale și cerere în crește apare prima dată în PS News.
13:20
Alexandru Rogobete: Mă aștept la un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală # PSNews.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat duminică faptul că se așteaptă la un buget pentru sănătate cel puțin egal cu cel executat anul trecut, astfel încât sistemul să poată intra „într-o traiectorie normală”. „Mă aștept la un buget al sănătății cel puțin egal cu cel executat anul trecut. Mă aștept să avem un buget cu […] Articolul Alexandru Rogobete: Mă aștept la un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală apare prima dată în PS News.
13:20
DNA va avea un nou procuror-șef. Pentru ce funcție și-a depus candidatura Marius Voineag # PSNews.ro
Marius Voineag, actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), nu va mai continua la conducerea parchetului anticorupție și a anunțat că și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al procurorului general al României. Luni, 9 februarie, ora 12.00, a fost termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru conducerile DNA, DIICOT și Parchetul General. În acest context, […] Articolul DNA va avea un nou procuror-șef. Pentru ce funcție și-a depus candidatura Marius Voineag apare prima dată în PS News.
13:20
Daniel David avertizează: România riscă să devină o „colonie științifică” din cauza analfabetismului funcțional # PSNews.ro
România se confruntă cu un risc major de declin educațional și științific, avertizează fostul ministru al Educației și Cercetării, Daniel David, în urma unor date recente prezentate în rapoarte realizate de UNICEF în colaborare cu BRIO. Potrivit acestora, nivelul competențelor științifice și digitale ale elevilor români este alarmant, iar consecințele pot afecta profund dezvoltarea societății. […] Articolul Daniel David avertizează: România riscă să devină o „colonie științifică” din cauza analfabetismului funcțional apare prima dată în PS News.
13:20
Vânzările cu amănuntul au înregistrat o evoluție modestă în 2025, cu un avans de doar 0,2% față de anul precedent, mult sub creșterea de 8,6% consemnată în 2024, potrivit unei analize BCR. Ritmul scăzut al creșterii este pus pe seama inflației persistente și a temperării creșterii salariilor, factori care au afectat semnificativ consumul populației, potrivit […] Articolul Consumul a scăzut brusc și dramatic. La ce renunță românii să mai pună în coș apare prima dată în PS News.
13:20
VIDEO „Așa nu se mai poate!”. Băluță, atacuri în rafală la Ciucu: „Să se apuce de treabă și să nu se mai plângă” # PSNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, a lansat luni atacuri în rafală la adresa primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, pe care îl somează pulică „să se apuce de treabă și să nu se mai plângă”. Revenim cu declarațiile complete Articolul VIDEO „Așa nu se mai poate!”. Băluță, atacuri în rafală la Ciucu: „Să se apuce de treabă și să nu se mai plângă” apare prima dată în PS News.
13:20
Planul de relansare al Guvernului Bolojan: PNL primește instrucțiuni clare pentru comunicare # PSNews.ro
După publicarea pachetului de relansare conceput de Guvernul condus de Ilie Bolojan, liberalii au fost informați, printr-un mesaj, asupra punctelor pe care trebuie să se concentreze. Premierul Ilie Bolojan, concomitent președinte al PNL, și-a informat membrii de partid asupra punctelor din planul de relansare a economiei asupra cărora trebuie să se concentreze. Un document consultat […] Articolul Planul de relansare al Guvernului Bolojan: PNL primește instrucțiuni clare pentru comunicare apare prima dată în PS News.
13:20
Reforma statului a fost amânată la nesfârșit. Răbdarea publicului se apropie de limită – Mihai Coteț (PNL) # PSNews.ro
Reforma administrației centrale și locale este una dintre cele mai vechi promisiuni politice, dar și una dintre cele mai constant amânate. Invitat în studioul Puterea Știrilor, Mihai Coteț a avertizat că această tergiversare continuă riscă să erodeze definitiv încrederea publicului în guvernare. „Oamenii au așteptări clare. Dacă le spui că vei face reformă și tot […] Articolul Reforma statului a fost amânată la nesfârșit. Răbdarea publicului se apropie de limită – Mihai Coteț (PNL) apare prima dată în PS News.
13:20
Scandal uriaș în Franța: fostul ministru al Culturii Jack Lang anchetat pentru legături cu Jeffrey Epstein # PSNews.ro
Parchetul Național Financiar din Franța a deschis sâmbătă o anchetă care îl vizează pe fostul ministru al Culturii Jack Lang și pe fiica sa, Caroline Lang, sub suspiciunea de „spălare de bani proveniți din fraudă fiscală în formă agravată”. Investigația este legată de relațiile celor doi cu finanțistul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale […] Articolul Scandal uriaș în Franța: fostul ministru al Culturii Jack Lang anchetat pentru legături cu Jeffrey Epstein apare prima dată în PS News.
13:20
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei. Generalul-locotenent Vladimir Alekseyev a supraviețuit și a fost internat în spital după ce a fost împușcat de mai multe ori vineri […] Articolul Suspectul în cazul împușcării unui general rus, reținut în Dubai și extrădat în Rusia apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
12:20
Sondaj INSCOP: Încrederea în Președinție, în scădere accentuată. Doar 27,9% dintre români mai trag speranță # PSNews.ro
Încrederea românilor în instituțiile politice continuă să se erodeze, iar Președinția nu face excepție, arată cea mai recentă ediție a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research. Potrivit sondajului realizat în perioada 12–15 ianuarie 2026, doar 27,9% dintre respondenți declară că au „destul de multă” sau „foarte multă” încredere în instituția prezidențială, în scădere semnificativă față […] Articolul Sondaj INSCOP: Încrederea în Președinție, în scădere accentuată. Doar 27,9% dintre români mai trag speranță apare prima dată în PS News.
12:10
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, acuză PNL că nu a făcut campanie reală pentru Crin Antonescu la prezidențiale # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, susţine că la alegerile prezidenţiale din 2025, candidatul PSD-PNL Crin Antonescu a fost trădat de către conducerea PNL, explicând că în spaţiul public a fost întreţinută ideea că Ilie Bolojan va fi candidatul partidului, nu Antonescu, iar Bolojan nu a ieşit public să dezmintă acest lucru. Thuma a mai […] Articolul Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, acuză PNL că nu a făcut campanie reală pentru Crin Antonescu la prezidențiale apare prima dată în PS News.
12:10
Comisia Europeană a deschis pe 4 februarie o investigaţie aprofundată privind proiectul ANCOM de a reintroduce reglementarea pe piaţa de acces local cu ridicata la puncte fixe din România, o piaţă nereglementată din 2015. ANCOM propusese desemnarea Digi Romania – cu o cotă de 70% pe piaţa de internet fix – ca furnizor cu putere […] Articolul Comisia Europeană respinge planul ANCOM pentru Digi: „Dovezi insuficiente” apare prima dată în PS News.
12:10
Dynamic Front 26, cel mai amplu exercițiu de artilerie al SUA în Europa, are loc în România # PSNews.ro
Lansatoare de rachete HIMARS ale Armatei Române și ale forțelor poloneze au executat trageri cu muniție reală alături de obuziere autopropulsate CAESAR, în poligonul Cincu, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front 26, cel mai amplu exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în Europa, precizează Mediafax. Zeci de focuri au fost executate […] Articolul Dynamic Front 26, cel mai amplu exercițiu de artilerie al SUA în Europa, are loc în România apare prima dată în PS News.
12:10
Robert Negoiță a semnat controlul judiciar la poliție – ce anunț a făcut în fața jurnaliștilor # PSNews.ro
Robert Negoiță a mers astăzi în fața polițiștilor pentru a dovedi ofițerilor că respectă regulile impuse de controlul judiciar. Negoiță trebuie să plătească o cauțiune de 800.000 lei și nu are voie să-și exercite funcția de primar al Sectorului 3, după ce a fost pus sub urmărire penală de DNA. Procurorii care îl acuză, între […] Articolul Robert Negoiță a semnat controlul judiciar la poliție – ce anunț a făcut în fața jurnaliștilor apare prima dată în PS News.
12:10
Vlad Gheorghe: Bolojan – lider reformist care joacă rolul de paratrăsnet în interiorul coaliției # PSNews.ro
Profilul premierului Ilie Bolojan este tot mai des conturat în termeni radicali: lider dur, inflexibil, autoritar. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, Vlad Gheorghe a oferit însă o perspectivă diferită, bazată pe experiența directă din cancelaria guvernului. Potrivit acestuia, Bolojan este un lider cu voință clară și cu o agendă de reformă coerentă, dar care operează […] Articolul Vlad Gheorghe: Bolojan – lider reformist care joacă rolul de paratrăsnet în interiorul coaliției apare prima dată în PS News.
11:10
Scandal la vârful PNL. Thuma, acuzații dure la adresa lui Bolojan: Vom intra în recesiune tehnică # PSNews.ro
Un greu din PNL anunță un dezastru de proporții al guvernării Bolojan. ”Pe 13 februarie vom afla oficial”, spune Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. „Să vă dau o veste proastă: România va avea și al treilea trimestru de scădere Citesc datele economice și mă consult cu specialiștii. Și e posibil să avem și al […] Articolul Scandal la vârful PNL. Thuma, acuzații dure la adresa lui Bolojan: Vom intra în recesiune tehnică apare prima dată în PS News.
11:10
Senatul dezbate trei moţiuni simple depuse de Opoziție. Apărarea, Educația și Acordul UE – Mercosur, pe agendă # PSNews.ro
Senatul va dezbate luni după-amiaza cele trei moțiuni simple depuse de Opoziție. Acestea vizează Acordul UE-Mercosur, Educația și Apărarea. Potrivit ordinii de zi a Senatului, moțiunile depuse săptămâna trecută de Opoziție vor fi dezbătute și votate începând cu 16.00. Cele trei moțiuni simple au fost depuse de senatorii AUR, POT și PACE – Întâi România. […] Articolul Senatul dezbate trei moţiuni simple depuse de Opoziție. Apărarea, Educația și Acordul UE – Mercosur, pe agendă apare prima dată în PS News.
11:10
Vlad Gheorghe, despre tensiunile din coaliție: Partenerii se distanțează de deciziile nepopulare # PSNews.ro
Declarațiile recente ale liderului Kelemen Hunor au introdus un termen-limită explicit pentru actuala guvernare: mai–iunie. Potrivit lui Vlad Gheorghe, acest mesaj nu este o simplă declarație politică, ci un avertisment strategic cu miză internă și externă. „Când dai un termen, nu mai este opinie, este preaviz”, a explicat invitatul. UDMR semnalează astfel că suportul pentru […] Articolul Vlad Gheorghe, despre tensiunile din coaliție: Partenerii se distanțează de deciziile nepopulare apare prima dată în PS News.
11:10
Planul de relansare economică anunțat de Ministerul Finanțelor. De ce mizează guvernul pe investiții, nu pe consum # PSNews.ro
Guvernul schimbă direcția discursului economic și promite o mutare strategică de la consum la investiții. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a prezentat un pachet amplu de măsuri de relansare economică, cu accent pe credit fiscal, stimularea producției și sprijinirea investițiilor strategice. În centrul planului se află introducerea unor instrumente noi […] Articolul Planul de relansare economică anunțat de Ministerul Finanțelor. De ce mizează guvernul pe investiții, nu pe consum apare prima dată în PS News.
11:10
Diplomația economică a României: subfinanțată, dispersată, ineficientă – președintele CCIR # PSNews.ro
Rețeaua diplomatică a României funcționează mai degrabă administrativ decât strategic, rezultatul fiind o prezență economică slabă pe piețele-cheie, a afirmat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României în direct, la Puterea Știrilor. România este prezentă diplomatic în numeroase state, dar acest lucru nu este corelat cu interesele economice reale. Resursele sunt […] Articolul Diplomația economică a României: subfinanțată, dispersată, ineficientă – președintele CCIR apare prima dată în PS News.
11:10
Cum se depune Declarația Unică 212 în 2026. Clarificări oficiale de la ANAF: reguli, termene și obligații # PSNews.ro
Clarificări ANAF apar în urma întrebărilor contribuabililor adresate prin chatbot-ul A.N.A.F. Cele mai multe întrebări pe care le-a primit chatbotul Ana sunt legate modul de depunere a Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. De la lansarea chatbot-ului ANA, asistentul virtual creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) în Spațiul Privat Virtual […] Articolul Cum se depune Declarația Unică 212 în 2026. Clarificări oficiale de la ANAF: reguli, termene și obligații apare prima dată în PS News.
11:10
Inundații și ninsori în Peninsula Iberică: fermierii raportează pierderi de milioane de euro după furtuna Marta # PSNews.ro
Agricultorii din Spania au avertizat, sâmbătă, că ploile torențiale au inundat câmpurile și au provocat pagube în valoare de milioane de euro culturilor, în timp ce Spania și Portugalia se pregăteau pentru condiții meteorologice și mai extreme. Potrivit Reuters, Peninsula Iberică a fost deja afectată de o serie de furtuni în ultimele săptămâni, care au adus […] Articolul Inundații și ninsori în Peninsula Iberică: fermierii raportează pierderi de milioane de euro după furtuna Marta apare prima dată în PS News.
11:10
Între populism economic și guvernare responsabilă. „Linia dintre ajutor și iluzie este extrem de subțire” – Mihai Coteț # PSNews.ro
Disputa dintre cele două direcții – măsuri populiste și reforme structurale traversează întreaga dezbatere politică actuală. În emisiunea Puterea Știrilor, Mihai Coteț a criticat deschis tendința de a răspunde problemelor economice prin ajutoare pe termen scurt, fără o viziune de dezvoltare. „Să dai bani este ușor. Problema este de unde îi iei și ce faci […] Articolul Între populism economic și guvernare responsabilă. „Linia dintre ajutor și iluzie este extrem de subțire” – Mihai Coteț apare prima dată în PS News.
11:10
Efectele austerității se resimt tot mai puternic în economia României. Număr record de companii care au închis # PSNews.ro
Efectele austerității se resimt tot mai puternic în economia României. Un număr record de firme au dispărut din mediul de afaceri românesc în 2025: peste 144.000 de companii au pus lacătul pe ușă în anul în care Guvernul a majorat taxele. Și anul acesta curg dosarele de insolvență. În 2025, numărul firmelor radiate, dizolvate sau […] Articolul Efectele austerității se resimt tot mai puternic în economia României. Număr record de companii care au închis apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
19:50
Începe o săptămână tensionată pentru coaliția de guvernare. Luni se votează trei moțiuni simple la Senat # PSNews.ro
Săptămâna politică începe cu noi tensiuni în interiorul coaliției de guvernare, divizată deja din cauza creșterii taxelor locale aplicate la începutul anului. UDMR și PSD cer reducerea impozitelor mărite. Opoziția forțează presiunea parlamentară prin trei moțiuni simple programate pentru vot luni în Senat. Una dintre ele îl vizează chiar pe premierul Ilie Bolojan în calitatea […] Articolul Începe o săptămână tensionată pentru coaliția de guvernare. Luni se votează trei moțiuni simple la Senat apare prima dată în PS News.
18:40
Dosarele Epstein: „Româncă foarte drăguță”, livrată lui Andrew Mountbatten-Windsor la Palatul Buckingham # PSNews.ro
„Mai pune un scaun, că mai vine cineva: româncă, foarte drăguță”, i-a scris Epstein lui Andrew Mountbatten-Windsor, care organizase o cină la Palatul Buckingham, în lipsa reginei Elisabeta a II-a. Pe principiul „când pisica nu-i acasă, Andrew aduce pe cine vrea el la masă”. Jeffrey Epstein i-a livrat lui Andrew Mountbatten-Windsor o româncă „foarte drăguță” la […] Articolul Dosarele Epstein: „Româncă foarte drăguță”, livrată lui Andrew Mountbatten-Windsor la Palatul Buckingham apare prima dată în PS News.
18:40
Bomboanele și cafeaua oferite medicilor reprezintă mită? Unde se termină politețea și începe dosarul penal # PSNews.ro
Situația de la Vâlcea pare desprinsă dintr-un film absurd. Doi pacienți au ajuns în fața instanței după ce au lăsat medicului curant cutii cu bomboane sau cafea. O șoferiță a fost trimisă în judecată pentru că i-a oferit unei polițiste, fostă colegă, 30 de ouă pentru a grăbi aflarea unor informații auto. Procurorul de caz […] Articolul Bomboanele și cafeaua oferite medicilor reprezintă mită? Unde se termină politețea și începe dosarul penal apare prima dată în PS News.
18:40
C. Toma (PSD): Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste. Nu poţi când conduci o maşină să te duci cu accelaraţia la podea # PSNews.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), consideră că premierul Ilie Bolojan ia şi decizii proaste şi a precizat că ”nu poţi conduce o maşină cu acceleraţia la podea”. El a dat ca exemplu faptul că prima zi de concediu medical nu este plătită. Toma consideră că Ilie Bolojan este un premier de sacrificiu. ”De multe […] Articolul C. Toma (PSD): Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste. Nu poţi când conduci o maşină să te duci cu accelaraţia la podea apare prima dată în PS News.
18:40
Președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a stârnit recent controverse. El a spus că decizia guvernului anterior de a transfera către Ucraina avioanele de luptă MiG‑29 din dotarea forțelor aeriene slovace a fost „o greșeală”. Pellegrini a declarat că guvernul anterior a făcut o „greșeală”. Mai exact a decis să transfere avioanele de luptă sovietice MiG-29 din dotarea […] Articolul O ţară NATO regretă că a dat Ucrainei una dintre armele sale de bază. „O greșeală!” apare prima dată în PS News.
18:40
Țoiu, vizită de lucru la Londra. Întâlniri cu omologul britanic şi diaspora. Prelegeri la Oxford şi Chatham House # PSNews.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe luni o vizită de lucru de două zile la Londra. Are pe agendă întâlniri cu omologul britanic şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti. Va face şi o vizită la Universitatea Oxford, unde funcţionează Lectoratul de limba română. În plus, va participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of […] Articolul Țoiu, vizită de lucru la Londra. Întâlniri cu omologul britanic şi diaspora. Prelegeri la Oxford şi Chatham House apare prima dată în PS News.
17:30
Primarul Buzăului: Partidul meu face un joc periculos. Amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare sunt fără motiv # PSNews.ro
Primarul Buzăului, Constantin Toma, susține că partidul din care face parte, PSD, „face un joc periculos”. S-a referit la amenințările privind ieșirea de la guvernare. El subliniază că „jocul” este făcut de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, și de „încă șase oameni”. Toma mai este de părere că PSD-ul nu are „un motiv adevărat” pentru a […] Articolul Primarul Buzăului: Partidul meu face un joc periculos. Amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare sunt fără motiv apare prima dată în PS News.
17:30
Fost membru PNL, cercetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist care documenta niște lucrări publice # PSNews.ro
Un fost membru PNL este vizat de o anchetă DIICOT și IPJ Gorj. Ar fi agresat și amenințat un jurnalist din Târgu Jiu. Reporterul ar fi fost împiedicat să sune la 112 și a fost obligat să șteargă imaginile filmate. Anchetatorii verifică acuzațiile de amenințare, alterarea datelor informatice și lipsirea de libertate. Gabriel Silviu Mototolea, […] Articolul Fost membru PNL, cercetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist care documenta niște lucrări publice apare prima dată în PS News.
17:30
Giorgia Meloni este foarte dură cu protestatarii care au participat la ciocnirile din Milano împotriva Jocurilor Olimpice. Într-o postare pe rețelele de socializare, prim-ministrul italian a publicat videoclipuri cu revoltele. „Mii și mii de italieni lucrează în acest moment pentru a se asigura că totul decurge fără probleme în timpul Jocurilor Olimpice”, a scris Meloni. […] Articolul Giorgia Meloni: Cei care protestează față de Jocurile Olimpice sunt dușmani ai Italiei apare prima dată în PS News.
17:30
Gripa scade din intensitate. COVID-19 are mortalitate de 10 ori mai mare. Octavian Jurma, analiza unui sezon atipic # PSNews.ro
Medicul Octavian Jurma avertizează că noul val de gripă continuă să crească. Au fost 9.039 de cazuri noi raportate săptămâna trecută. Totuși, ritmul de creștere a încetinit. Înseamnă că vârful valului a fost atins sau urmează să fie depășit în această săptămână. Singura rezervă vine din evoluția infecțiilor respiratorii. Au crescut cu 7,5% săptămâna trecută, […] Articolul Gripa scade din intensitate. COVID-19 are mortalitate de 10 ori mai mare. Octavian Jurma, analiza unui sezon atipic apare prima dată în PS News.
17:30
Un român în vârstă de 46 de ani, Sergiu Cătălin Cosoiu, din San Severino, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi. Descoperirea s-a făcut în zona localității Sarnano, regiunea Marche, Italia, scrie Il resto del Carlino. Tragică descoperire a fost făcută ieri dimineață de trei drumeți care se aflau în […] Articolul Tragedie în Italia. Un român a fost găsit mort la cascadele Tre Santi apare prima dată în PS News.
17:30
Darău s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei: „Am discutat despre cum putem promova mai eficient România în afară” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, duminică, după ce s-a întâlnit cu Ulla Krauss-Nussbaumer, ambasadoarea Austriei în România, că ţara noastră îşi propune să dezvolte şi să consolideze parteneriatele cu Viena pentru stimularea schimburilor economice şi creşterea capacităţilor de producţie în industrie. „Am discuta despre potențialul turismului românesc și despre modul în care putem promova […] Articolul Darău s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei: „Am discutat despre cum putem promova mai eficient România în afară” apare prima dată în PS News.
16:30
Suspiciuni că la JO de Iarnă 2026 Milano-Cortina s-a produs un atac hibrid. Posibile sabotaje # PSNews.ro
Există suspiciunile că la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina s-ar fi produs un atac hibrid. Sunt posibile sabotaje la calea ferată. Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj, după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei. Aceasta a provocat întârzieri ale unor trenuri. Aşa […] Articolul Suspiciuni că la JO de Iarnă 2026 Milano-Cortina s-a produs un atac hibrid. Posibile sabotaje apare prima dată în PS News.
16:30
Ungaria: Partidul de opoziţie Tisza promite taxă pe avere şi adoptarea euro, în programul electoral # PSNews.ro
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria propune introducerea unei taxe pe avere pentru cei foarte bogaţi, adoptarea monedei euro şi ancorarea fermă a ţării în Uniunea Europeană şi NATO, potrivit programului său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, transmite Reuters. Formaţiunea, condusă de fostul insider guvernamental Peter Magyar, reprezintă cel mai puternic competitor al […] Articolul Ungaria: Partidul de opoziţie Tisza promite taxă pe avere şi adoptarea euro, în programul electoral apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.