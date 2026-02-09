Suspectul în cazul împușcării unui general rus, reținut în Dubai și extrădat în Rusia
PSNews.ro, 9 februarie 2026 13:20
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea unui adjunct al șefului agenției de informații militare a Rusiei la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei. Generalul-locotenent Vladimir Alekseyev a supraviețuit și a fost internat în spital după ce a fost împușcat de mai multe ori vineri […] Articolul Suspectul în cazul împușcării unui general rus, reținut în Dubai și extrădat în Rusia apare prima dată în PS News.
Acum o oră
13:20
Încă o țară europeană în care se declanșează criza ouălor: rafturi goale și cerere în crește # PSNews.ro
Franța traversează, de câteva luni, o perioadă de penurie de ouă, tot mai multe magazine semnalând dificultăți de aprovizionare. În anumite regiuni, consumatorii sunt nevoiți să caute ouăle în mai multe magazine, iar uneori rafturile rămân complet goale, transmite RFI. Situația este cu atât mai paradoxală cu cât Franța este cel mai mare producător de […] Articolul Încă o țară europeană în care se declanșează criza ouălor: rafturi goale și cerere în crește apare prima dată în PS News.
13:20
Alexandru Rogobete: Mă aștept la un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală # PSNews.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat duminică faptul că se așteaptă la un buget pentru sănătate cel puțin egal cu cel executat anul trecut, astfel încât sistemul să poată intra „într-o traiectorie normală”. „Mă aștept la un buget al sănătății cel puțin egal cu cel executat anul trecut. Mă aștept să avem un buget cu […] Articolul Alexandru Rogobete: Mă aștept la un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală apare prima dată în PS News.
13:20
DNA va avea un nou procuror-șef. Pentru ce funcție și-a depus candidatura Marius Voineag # PSNews.ro
Marius Voineag, actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), nu va mai continua la conducerea parchetului anticorupție și a anunțat că și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al procurorului general al României. Luni, 9 februarie, ora 12.00, a fost termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru conducerile DNA, DIICOT și Parchetul General. În acest context, […] Articolul DNA va avea un nou procuror-șef. Pentru ce funcție și-a depus candidatura Marius Voineag apare prima dată în PS News.
13:20
Daniel David avertizează: România riscă să devină o „colonie științifică” din cauza analfabetismului funcțional # PSNews.ro
România se confruntă cu un risc major de declin educațional și științific, avertizează fostul ministru al Educației și Cercetării, Daniel David, în urma unor date recente prezentate în rapoarte realizate de UNICEF în colaborare cu BRIO. Potrivit acestora, nivelul competențelor științifice și digitale ale elevilor români este alarmant, iar consecințele pot afecta profund dezvoltarea societății. […] Articolul Daniel David avertizează: România riscă să devină o „colonie științifică” din cauza analfabetismului funcțional apare prima dată în PS News.
13:20
Vânzările cu amănuntul au înregistrat o evoluție modestă în 2025, cu un avans de doar 0,2% față de anul precedent, mult sub creșterea de 8,6% consemnată în 2024, potrivit unei analize BCR. Ritmul scăzut al creșterii este pus pe seama inflației persistente și a temperării creșterii salariilor, factori care au afectat semnificativ consumul populației, potrivit […] Articolul Consumul a scăzut brusc și dramatic. La ce renunță românii să mai pună în coș apare prima dată în PS News.
13:20
VIDEO „Așa nu se mai poate!”. Băluță, atacuri în rafală la Ciucu: „Să se apuce de treabă și să nu se mai plângă” # PSNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, a lansat luni atacuri în rafală la adresa primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, pe care îl somează pulică „să se apuce de treabă și să nu se mai plângă”. Revenim cu declarațiile complete Articolul VIDEO „Așa nu se mai poate!”. Băluță, atacuri în rafală la Ciucu: „Să se apuce de treabă și să nu se mai plângă” apare prima dată în PS News.
13:20
Planul de relansare al Guvernului Bolojan: PNL primește instrucțiuni clare pentru comunicare # PSNews.ro
După publicarea pachetului de relansare conceput de Guvernul condus de Ilie Bolojan, liberalii au fost informați, printr-un mesaj, asupra punctelor pe care trebuie să se concentreze. Premierul Ilie Bolojan, concomitent președinte al PNL, și-a informat membrii de partid asupra punctelor din planul de relansare a economiei asupra cărora trebuie să se concentreze. Un document consultat […] Articolul Planul de relansare al Guvernului Bolojan: PNL primește instrucțiuni clare pentru comunicare apare prima dată în PS News.
13:20
Reforma statului a fost amânată la nesfârșit. Răbdarea publicului se apropie de limită – Mihai Coteț (PNL) # PSNews.ro
Reforma administrației centrale și locale este una dintre cele mai vechi promisiuni politice, dar și una dintre cele mai constant amânate. Invitat în studioul Puterea Știrilor, Mihai Coteț a avertizat că această tergiversare continuă riscă să erodeze definitiv încrederea publicului în guvernare. „Oamenii au așteptări clare. Dacă le spui că vei face reformă și tot […] Articolul Reforma statului a fost amânată la nesfârșit. Răbdarea publicului se apropie de limită – Mihai Coteț (PNL) apare prima dată în PS News.
13:20
Scandal uriaș în Franța: fostul ministru al Culturii Jack Lang anchetat pentru legături cu Jeffrey Epstein # PSNews.ro
Parchetul Național Financiar din Franța a deschis sâmbătă o anchetă care îl vizează pe fostul ministru al Culturii Jack Lang și pe fiica sa, Caroline Lang, sub suspiciunea de „spălare de bani proveniți din fraudă fiscală în formă agravată”. Investigația este legată de relațiile celor doi cu finanțistul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale […] Articolul Scandal uriaș în Franța: fostul ministru al Culturii Jack Lang anchetat pentru legături cu Jeffrey Epstein apare prima dată în PS News.
13:20
Acum 2 ore
12:20
Sondaj INSCOP: Încrederea în Președinție, în scădere accentuată. Doar 27,9% dintre români mai trag speranță # PSNews.ro
Încrederea românilor în instituțiile politice continuă să se erodeze, iar Președinția nu face excepție, arată cea mai recentă ediție a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research. Potrivit sondajului realizat în perioada 12–15 ianuarie 2026, doar 27,9% dintre respondenți declară că au „destul de multă” sau „foarte multă” încredere în instituția prezidențială, în scădere semnificativă față […] Articolul Sondaj INSCOP: Încrederea în Președinție, în scădere accentuată. Doar 27,9% dintre români mai trag speranță apare prima dată în PS News.
12:10
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, acuză PNL că nu a făcut campanie reală pentru Crin Antonescu la prezidențiale # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, susţine că la alegerile prezidenţiale din 2025, candidatul PSD-PNL Crin Antonescu a fost trădat de către conducerea PNL, explicând că în spaţiul public a fost întreţinută ideea că Ilie Bolojan va fi candidatul partidului, nu Antonescu, iar Bolojan nu a ieşit public să dezmintă acest lucru. Thuma a mai […] Articolul Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, acuză PNL că nu a făcut campanie reală pentru Crin Antonescu la prezidențiale apare prima dată în PS News.
12:10
Comisia Europeană a deschis pe 4 februarie o investigaţie aprofundată privind proiectul ANCOM de a reintroduce reglementarea pe piaţa de acces local cu ridicata la puncte fixe din România, o piaţă nereglementată din 2015. ANCOM propusese desemnarea Digi Romania – cu o cotă de 70% pe piaţa de internet fix – ca furnizor cu putere […] Articolul Comisia Europeană respinge planul ANCOM pentru Digi: „Dovezi insuficiente” apare prima dată în PS News.
12:10
Dynamic Front 26, cel mai amplu exercițiu de artilerie al SUA în Europa, are loc în România # PSNews.ro
Lansatoare de rachete HIMARS ale Armatei Române și ale forțelor poloneze au executat trageri cu muniție reală alături de obuziere autopropulsate CAESAR, în poligonul Cincu, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front 26, cel mai amplu exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în Europa, precizează Mediafax. Zeci de focuri au fost executate […] Articolul Dynamic Front 26, cel mai amplu exercițiu de artilerie al SUA în Europa, are loc în România apare prima dată în PS News.
12:10
Robert Negoiță a semnat controlul judiciar la poliție – ce anunț a făcut în fața jurnaliștilor # PSNews.ro
Robert Negoiță a mers astăzi în fața polițiștilor pentru a dovedi ofițerilor că respectă regulile impuse de controlul judiciar. Negoiță trebuie să plătească o cauțiune de 800.000 lei și nu are voie să-și exercite funcția de primar al Sectorului 3, după ce a fost pus sub urmărire penală de DNA. Procurorii care îl acuză, între […] Articolul Robert Negoiță a semnat controlul judiciar la poliție – ce anunț a făcut în fața jurnaliștilor apare prima dată în PS News.
12:10
Vlad Gheorghe: Bolojan – lider reformist care joacă rolul de paratrăsnet în interiorul coaliției # PSNews.ro
Profilul premierului Ilie Bolojan este tot mai des conturat în termeni radicali: lider dur, inflexibil, autoritar. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, Vlad Gheorghe a oferit însă o perspectivă diferită, bazată pe experiența directă din cancelaria guvernului. Potrivit acestuia, Bolojan este un lider cu voință clară și cu o agendă de reformă coerentă, dar care operează […] Articolul Vlad Gheorghe: Bolojan – lider reformist care joacă rolul de paratrăsnet în interiorul coaliției apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:10
Scandal la vârful PNL. Thuma, acuzații dure la adresa lui Bolojan: Vom intra în recesiune tehnică # PSNews.ro
Un greu din PNL anunță un dezastru de proporții al guvernării Bolojan. ”Pe 13 februarie vom afla oficial”, spune Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. „Să vă dau o veste proastă: România va avea și al treilea trimestru de scădere Citesc datele economice și mă consult cu specialiștii. Și e posibil să avem și al […] Articolul Scandal la vârful PNL. Thuma, acuzații dure la adresa lui Bolojan: Vom intra în recesiune tehnică apare prima dată în PS News.
11:10
Senatul dezbate trei moţiuni simple depuse de Opoziție. Apărarea, Educația și Acordul UE – Mercosur, pe agendă # PSNews.ro
Senatul va dezbate luni după-amiaza cele trei moțiuni simple depuse de Opoziție. Acestea vizează Acordul UE-Mercosur, Educația și Apărarea. Potrivit ordinii de zi a Senatului, moțiunile depuse săptămâna trecută de Opoziție vor fi dezbătute și votate începând cu 16.00. Cele trei moțiuni simple au fost depuse de senatorii AUR, POT și PACE – Întâi România. […] Articolul Senatul dezbate trei moţiuni simple depuse de Opoziție. Apărarea, Educația și Acordul UE – Mercosur, pe agendă apare prima dată în PS News.
11:10
Vlad Gheorghe, despre tensiunile din coaliție: Partenerii se distanțează de deciziile nepopulare # PSNews.ro
Declarațiile recente ale liderului Kelemen Hunor au introdus un termen-limită explicit pentru actuala guvernare: mai–iunie. Potrivit lui Vlad Gheorghe, acest mesaj nu este o simplă declarație politică, ci un avertisment strategic cu miză internă și externă. „Când dai un termen, nu mai este opinie, este preaviz”, a explicat invitatul. UDMR semnalează astfel că suportul pentru […] Articolul Vlad Gheorghe, despre tensiunile din coaliție: Partenerii se distanțează de deciziile nepopulare apare prima dată în PS News.
11:10
Planul de relansare economică anunțat de Ministerul Finanțelor. De ce mizează guvernul pe investiții, nu pe consum # PSNews.ro
Guvernul schimbă direcția discursului economic și promite o mutare strategică de la consum la investiții. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a prezentat un pachet amplu de măsuri de relansare economică, cu accent pe credit fiscal, stimularea producției și sprijinirea investițiilor strategice. În centrul planului se află introducerea unor instrumente noi […] Articolul Planul de relansare economică anunțat de Ministerul Finanțelor. De ce mizează guvernul pe investiții, nu pe consum apare prima dată în PS News.
11:10
Diplomația economică a României: subfinanțată, dispersată, ineficientă – președintele CCIR # PSNews.ro
Rețeaua diplomatică a României funcționează mai degrabă administrativ decât strategic, rezultatul fiind o prezență economică slabă pe piețele-cheie, a afirmat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României în direct, la Puterea Știrilor. România este prezentă diplomatic în numeroase state, dar acest lucru nu este corelat cu interesele economice reale. Resursele sunt […] Articolul Diplomația economică a României: subfinanțată, dispersată, ineficientă – președintele CCIR apare prima dată în PS News.
11:10
Cum se depune Declarația Unică 212 în 2026. Clarificări oficiale de la ANAF: reguli, termene și obligații # PSNews.ro
Clarificări ANAF apar în urma întrebărilor contribuabililor adresate prin chatbot-ul A.N.A.F. Cele mai multe întrebări pe care le-a primit chatbotul Ana sunt legate modul de depunere a Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. De la lansarea chatbot-ului ANA, asistentul virtual creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) în Spațiul Privat Virtual […] Articolul Cum se depune Declarația Unică 212 în 2026. Clarificări oficiale de la ANAF: reguli, termene și obligații apare prima dată în PS News.
11:10
Inundații și ninsori în Peninsula Iberică: fermierii raportează pierderi de milioane de euro după furtuna Marta # PSNews.ro
Agricultorii din Spania au avertizat, sâmbătă, că ploile torențiale au inundat câmpurile și au provocat pagube în valoare de milioane de euro culturilor, în timp ce Spania și Portugalia se pregăteau pentru condiții meteorologice și mai extreme. Potrivit Reuters, Peninsula Iberică a fost deja afectată de o serie de furtuni în ultimele săptămâni, care au adus […] Articolul Inundații și ninsori în Peninsula Iberică: fermierii raportează pierderi de milioane de euro după furtuna Marta apare prima dată în PS News.
11:10
Între populism economic și guvernare responsabilă. „Linia dintre ajutor și iluzie este extrem de subțire” – Mihai Coteț # PSNews.ro
Disputa dintre cele două direcții – măsuri populiste și reforme structurale traversează întreaga dezbatere politică actuală. În emisiunea Puterea Știrilor, Mihai Coteț a criticat deschis tendința de a răspunde problemelor economice prin ajutoare pe termen scurt, fără o viziune de dezvoltare. „Să dai bani este ușor. Problema este de unde îi iei și ce faci […] Articolul Între populism economic și guvernare responsabilă. „Linia dintre ajutor și iluzie este extrem de subțire” – Mihai Coteț apare prima dată în PS News.
11:10
Efectele austerității se resimt tot mai puternic în economia României. Număr record de companii care au închis # PSNews.ro
Efectele austerității se resimt tot mai puternic în economia României. Un număr record de firme au dispărut din mediul de afaceri românesc în 2025: peste 144.000 de companii au pus lacătul pe ușă în anul în care Guvernul a majorat taxele. Și anul acesta curg dosarele de insolvență. În 2025, numărul firmelor radiate, dizolvate sau […] Articolul Efectele austerității se resimt tot mai puternic în economia României. Număr record de companii care au închis apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
19:50
Începe o săptămână tensionată pentru coaliția de guvernare. Luni se votează trei moțiuni simple la Senat # PSNews.ro
Săptămâna politică începe cu noi tensiuni în interiorul coaliției de guvernare, divizată deja din cauza creșterii taxelor locale aplicate la începutul anului. UDMR și PSD cer reducerea impozitelor mărite. Opoziția forțează presiunea parlamentară prin trei moțiuni simple programate pentru vot luni în Senat. Una dintre ele îl vizează chiar pe premierul Ilie Bolojan în calitatea […] Articolul Începe o săptămână tensionată pentru coaliția de guvernare. Luni se votează trei moțiuni simple la Senat apare prima dată în PS News.
18:40
Dosarele Epstein: „Româncă foarte drăguță”, livrată lui Andrew Mountbatten-Windsor la Palatul Buckingham # PSNews.ro
„Mai pune un scaun, că mai vine cineva: româncă, foarte drăguță”, i-a scris Epstein lui Andrew Mountbatten-Windsor, care organizase o cină la Palatul Buckingham, în lipsa reginei Elisabeta a II-a. Pe principiul „când pisica nu-i acasă, Andrew aduce pe cine vrea el la masă”. Jeffrey Epstein i-a livrat lui Andrew Mountbatten-Windsor o româncă „foarte drăguță” la […] Articolul Dosarele Epstein: „Româncă foarte drăguță”, livrată lui Andrew Mountbatten-Windsor la Palatul Buckingham apare prima dată în PS News.
18:40
Bomboanele și cafeaua oferite medicilor reprezintă mită? Unde se termină politețea și începe dosarul penal # PSNews.ro
Situația de la Vâlcea pare desprinsă dintr-un film absurd. Doi pacienți au ajuns în fața instanței după ce au lăsat medicului curant cutii cu bomboane sau cafea. O șoferiță a fost trimisă în judecată pentru că i-a oferit unei polițiste, fostă colegă, 30 de ouă pentru a grăbi aflarea unor informații auto. Procurorul de caz […] Articolul Bomboanele și cafeaua oferite medicilor reprezintă mită? Unde se termină politețea și începe dosarul penal apare prima dată în PS News.
18:40
C. Toma (PSD): Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste. Nu poţi când conduci o maşină să te duci cu accelaraţia la podea # PSNews.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), consideră că premierul Ilie Bolojan ia şi decizii proaste şi a precizat că ”nu poţi conduce o maşină cu acceleraţia la podea”. El a dat ca exemplu faptul că prima zi de concediu medical nu este plătită. Toma consideră că Ilie Bolojan este un premier de sacrificiu. ”De multe […] Articolul C. Toma (PSD): Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste. Nu poţi când conduci o maşină să te duci cu accelaraţia la podea apare prima dată în PS News.
18:40
Președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a stârnit recent controverse. El a spus că decizia guvernului anterior de a transfera către Ucraina avioanele de luptă MiG‑29 din dotarea forțelor aeriene slovace a fost „o greșeală”. Pellegrini a declarat că guvernul anterior a făcut o „greșeală”. Mai exact a decis să transfere avioanele de luptă sovietice MiG-29 din dotarea […] Articolul O ţară NATO regretă că a dat Ucrainei una dintre armele sale de bază. „O greșeală!” apare prima dată în PS News.
18:40
Țoiu, vizită de lucru la Londra. Întâlniri cu omologul britanic şi diaspora. Prelegeri la Oxford şi Chatham House # PSNews.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe luni o vizită de lucru de două zile la Londra. Are pe agendă întâlniri cu omologul britanic şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti. Va face şi o vizită la Universitatea Oxford, unde funcţionează Lectoratul de limba română. În plus, va participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of […] Articolul Țoiu, vizită de lucru la Londra. Întâlniri cu omologul britanic şi diaspora. Prelegeri la Oxford şi Chatham House apare prima dată în PS News.
17:30
Primarul Buzăului: Partidul meu face un joc periculos. Amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare sunt fără motiv # PSNews.ro
Primarul Buzăului, Constantin Toma, susține că partidul din care face parte, PSD, „face un joc periculos”. S-a referit la amenințările privind ieșirea de la guvernare. El subliniază că „jocul” este făcut de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, și de „încă șase oameni”. Toma mai este de părere că PSD-ul nu are „un motiv adevărat” pentru a […] Articolul Primarul Buzăului: Partidul meu face un joc periculos. Amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare sunt fără motiv apare prima dată în PS News.
17:30
Fost membru PNL, cercetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist care documenta niște lucrări publice # PSNews.ro
Un fost membru PNL este vizat de o anchetă DIICOT și IPJ Gorj. Ar fi agresat și amenințat un jurnalist din Târgu Jiu. Reporterul ar fi fost împiedicat să sune la 112 și a fost obligat să șteargă imaginile filmate. Anchetatorii verifică acuzațiile de amenințare, alterarea datelor informatice și lipsirea de libertate. Gabriel Silviu Mototolea, […] Articolul Fost membru PNL, cercetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist care documenta niște lucrări publice apare prima dată în PS News.
17:30
Giorgia Meloni este foarte dură cu protestatarii care au participat la ciocnirile din Milano împotriva Jocurilor Olimpice. Într-o postare pe rețelele de socializare, prim-ministrul italian a publicat videoclipuri cu revoltele. „Mii și mii de italieni lucrează în acest moment pentru a se asigura că totul decurge fără probleme în timpul Jocurilor Olimpice”, a scris Meloni. […] Articolul Giorgia Meloni: Cei care protestează față de Jocurile Olimpice sunt dușmani ai Italiei apare prima dată în PS News.
17:30
Gripa scade din intensitate. COVID-19 are mortalitate de 10 ori mai mare. Octavian Jurma, analiza unui sezon atipic # PSNews.ro
Medicul Octavian Jurma avertizează că noul val de gripă continuă să crească. Au fost 9.039 de cazuri noi raportate săptămâna trecută. Totuși, ritmul de creștere a încetinit. Înseamnă că vârful valului a fost atins sau urmează să fie depășit în această săptămână. Singura rezervă vine din evoluția infecțiilor respiratorii. Au crescut cu 7,5% săptămâna trecută, […] Articolul Gripa scade din intensitate. COVID-19 are mortalitate de 10 ori mai mare. Octavian Jurma, analiza unui sezon atipic apare prima dată în PS News.
17:30
Un român în vârstă de 46 de ani, Sergiu Cătălin Cosoiu, din San Severino, dispărut din 23 ianuarie, a fost găsit mort la cascadele Tre Santi. Descoperirea s-a făcut în zona localității Sarnano, regiunea Marche, Italia, scrie Il resto del Carlino. Tragică descoperire a fost făcută ieri dimineață de trei drumeți care se aflau în […] Articolul Tragedie în Italia. Un român a fost găsit mort la cascadele Tre Santi apare prima dată în PS News.
17:30
Darău s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei: „Am discutat despre cum putem promova mai eficient România în afară” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, duminică, după ce s-a întâlnit cu Ulla Krauss-Nussbaumer, ambasadoarea Austriei în România, că ţara noastră îşi propune să dezvolte şi să consolideze parteneriatele cu Viena pentru stimularea schimburilor economice şi creşterea capacităţilor de producţie în industrie. „Am discuta despre potențialul turismului românesc și despre modul în care putem promova […] Articolul Darău s-a întâlnit cu ambasadoarea Austriei: „Am discutat despre cum putem promova mai eficient România în afară” apare prima dată în PS News.
16:30
Suspiciuni că la JO de Iarnă 2026 Milano-Cortina s-a produs un atac hibrid. Posibile sabotaje # PSNews.ro
Există suspiciunile că la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina s-ar fi produs un atac hibrid. Sunt posibile sabotaje la calea ferată. Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj, după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei. Aceasta a provocat întârzieri ale unor trenuri. Aşa […] Articolul Suspiciuni că la JO de Iarnă 2026 Milano-Cortina s-a produs un atac hibrid. Posibile sabotaje apare prima dată în PS News.
16:30
Ungaria: Partidul de opoziţie Tisza promite taxă pe avere şi adoptarea euro, în programul electoral # PSNews.ro
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria propune introducerea unei taxe pe avere pentru cei foarte bogaţi, adoptarea monedei euro şi ancorarea fermă a ţării în Uniunea Europeană şi NATO, potrivit programului său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, transmite Reuters. Formaţiunea, condusă de fostul insider guvernamental Peter Magyar, reprezintă cel mai puternic competitor al […] Articolul Ungaria: Partidul de opoziţie Tisza promite taxă pe avere şi adoptarea euro, în programul electoral apare prima dată în PS News.
16:30
Caramitru despre “baronii de stepă”: “Au nevoie de armatele de primari prin zonele vai de lume. Un non-sens total” # PSNews.ro
“Las Fierbinți si baronii de stepă”. Analistul economic Andrei Caramitru subliniază, într-un mesaj postat pe Facebook, absurditatea situaţiei judeţelor cu locuitori cât jumătate de sector din Bucureşti, dar care au numeroase instituţii şi primării. “Suntem conduși de baronii ăștia de stepă care au nevoie de armatele de primari și angajați prin zonele astea vai de lume. […] Articolul Caramitru despre “baronii de stepă”: “Au nevoie de armatele de primari prin zonele vai de lume. Un non-sens total” apare prima dată în PS News.
16:30
Noi trageri LOTO. Report la Joker de peste 10 milioane de euro. La 6/49 depășește 4,18 milioane de euro # PSNews.ro
Duminică, 8 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, este un report în valoare de peste 21,33 […] Articolul Noi trageri LOTO. Report la Joker de peste 10 milioane de euro. La 6/49 depășește 4,18 milioane de euro apare prima dată în PS News.
16:30
Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale: O comunicare oficială este contrazisă din Guvern # PSNews.ro
Toni Neacșu, fostul membru al CSM, a susținut, într-o postare pe Facebook, că „o comunicare oficială a Guvernului României este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”. A adus în discuție situația legată de Jalonul 2015. A menționat că în condițiile în care CCR se va pronunța […] Articolul Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale: O comunicare oficială este contrazisă din Guvern apare prima dată în PS News.
16:30
Victor Ponta: Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite # PSNews.ro
Victor Ponta consideră că o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump nu ar aduce beneficii importante pentru România. Fostul lider PSD afirmă că sunt chestiuni importante ce ar putea fi discutate și negociate între președintele României și președintele SUA. Cu toate acestea, susține Ponta, o presupusă întâlnire între Dan și Trump nu ar aduce […] Articolul Victor Ponta: Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite apare prima dată în PS News.
16:30
Președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit că serviciile de informații ucrainene au obținut informații despre o propunere rusă de cooperare economică cu Statele Unite, în valoare de aproximativ 12.000 de miliarde de dolari. Valoarea este de aproximativ 28 de ori PIB-ul României pe 2025, de 422 de miliarde de dolari „Informațiile deținute mi-au arătat așa-numitul ‘pachet […] Articolul Acordul negociat pe ascuns de SUA cu Rusia, cu o valoare de 28 de ori PIB-ul României apare prima dată în PS News.
16:30
Dosarele de corupție ale lui Costel Alexe se apropie de prescripție. Cum trenează procesele # PSNews.ro
Dosarele de corupție în care este implicat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe (PNL), riscă să intre în termenul de prescripție, potrivit unei analize realizate de Ziarul de Iași. Au trecut deja cinci ani de la comiterea faptelor de care este acuzat, iar cele două procese în care figurează ca inculpat nu au trecut nici […] Articolul Dosarele de corupție ale lui Costel Alexe se apropie de prescripție. Cum trenează procesele apare prima dată în PS News.
15:20
Portughezii sfidează inundațiile și extrema dreaptă pentru a organiza duminică turul doi al alegerilor prezidențiale # PSNews.ro
Alegătorii portughezi se întorc la urne pentru turul doi al alegerilor prezidențiale duminică, în ciuda stării de urgență pe fondul furtunilor devastatoare. Prezența la vot va fi decisivă într-o alegere marcată de condiții meteorologice extreme. Peste 7.000 de persoane au fost evacuate în Spania și Portugalia de la începutul lunii februarie. Cel puțin două persoane au murit […] Articolul Portughezii sfidează inundațiile și extrema dreaptă pentru a organiza duminică turul doi al alegerilor prezidențiale apare prima dată în PS News.
15:20
Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina. „Indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie” # PSNews.ro
Bogdan Ivan s-a aflat, în cursul zilei de sâmbătă, 7 februarie 2026, la granița cu Ucraina, acolo unde s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal. Ministrul Energiei al României susține că indiferent de situația geopolitică, „oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții”. De altfel, Bogdan Ivan a adus în atenție și poziția României în […] Articolul Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina. „Indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie” apare prima dată în PS News.
15:20
Dogioiu respinge acuzaţiile Liei Savonea la adresa lui Bolojan în cazul scrisorii trimise CCR. Ce spune Zegrean # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, respinge acuzaţiile Liei Savonea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la adresa premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestora scrisoarea adresată de acesta Curţii Constituţionale în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor ar reprezenta „o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat”. „Adevărul nu poate constitui nici o […] Articolul Dogioiu respinge acuzaţiile Liei Savonea la adresa lui Bolojan în cazul scrisorii trimise CCR. Ce spune Zegrean apare prima dată în PS News.
15:20
N. Dan confirmă că a fost invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ce spune despre decizia privind participarea # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace. Aceasta va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Dan precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani. Discuţiile vor fi cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce […] Articolul N. Dan confirmă că a fost invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ce spune despre decizia privind participarea apare prima dată în PS News.
