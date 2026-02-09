DNA va avea un nou procuror-șef. Pentru ce funcție și-a depus candidatura Marius Voineag

16:30

Dosarele de corupție în care este implicat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe (PNL), riscă să intre în termenul de prescripție, potrivit unei analize realizate de Ziarul de Iași. Au trecut deja cinci ani de la comiterea faptelor de care este acuzat, iar cele două procese în care figurează ca inculpat nu au trecut nici […] Articolul Dosarele de corupție ale lui Costel Alexe se apropie de prescripție. Cum trenează procesele apare prima dată în PS News.