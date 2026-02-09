Temperatura la care trebuie stropiți pomii fructiferi împotriva dăunătorilor
Gândul, 9 februarie 2026 15:10
Toți cei care stau la curte și au pomi fructiferi trebuie să țină cont de un dataliu atunci când stropesc pomii fructiferi. Odată cu venirea lunii februarie, cei care au pomi fructiferi încep să se ocupe de stropirea acestora, pentru a evita apariția dăunătorilor și a bolilor. Trebuie, însă, să țină cont de un […]
• • •
Acum 30 minute
15:10
Satul fantomă descoperit absolut întâmplător în Ţara Galilor. Toți localnicii l-au abandonat acum un deceniu, ca la un semnal # Gândul
BBC prezintă o poveste absolut fascinantă: un sat fantomă, care pare desprins dintr-un film de groază, a fost descoperit absolut întâmplător în Ţara Galilor. Jay Curtis, creator de conţinut pe social media, a dat peste acest loc în timp ce filma cu o dronă. Televiziunea britanică relatează că micuțul cătun din Llandarcy, abandonat complet de […]
15:10
Toți cei care stau la curte și au pomi fructiferi trebuie să țină cont de un dataliu atunci când stropesc pomii fructiferi. Odată cu venirea lunii februarie, cei care au pomi fructiferi încep să se ocupe de stropirea acestora, pentru a evita apariția dăunătorilor și a bolilor. Trebuie, însă, să țină cont de un […]
15:10
Viktor Orban dezvăluie că fostul președinte al SUA, Bill Clinton, i-ar fi cerut să atace Iugoslavia în 1999 # Gândul
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a dezvăluit la o întâlnire a Cercurilor Civice Digitale ale Fidesz de la Szombathely că, atunci când războiul din Kosovo s-a intensificat în anul 1999, în timpul primului său mandat de prim-ministru, Bill Clinton i-a cerut Ungariei să deschidă un al doilea front și să atace Serbia. Viktor Orban a precizat […]
Acum o oră
14:50
Motivul pentru care tot mai mulți români își fac cumpărăturile în țările vecine: „Calitatea e mult mai bună ca la noi și prețurile mai mici” # Gândul
Inflația din România este de 5 ori mai mare decât media în statele Uniunii Europene și suntem campioni europeni la scumpiri. În acest context, mulți românii își fac cumpărăturile în țările vecine sau de pe platforme online din străinătate. Țara noastră se află pe primele locuri în topurile europene la capitolul scumpiri, astfel că bugetul […]
14:50
Daniel Băluță mătură cu Ciucu: Comportament de baron/Nu putem arbitra o astfel de reglare de conturi într-un stil mafiot # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează acuzații grave la adresa primarului general, Ciprian Ciucu. Băluță îl acuză pe liberal că a „mințit”, că are „comportament de baron”, iar singura sa preocupare este „de a-și regla conturile”. Băluță afirmă că PSD nu se va implica într-o „operațiune demnă de clanul Soprano”. Daniel Băluță a subliniat, luni, […]
14:50
Actorii se revoltă după ce Guvernul le-a făcut normă de 8 ore ca în fabrică. Maia Morgenstern: „Vreau schimbarea legii”/Nicu Alifantis: „E de râsu-plânsu” # Gândul
Actorii Teatrului Naţional Bucureşti ies marţi în stradă să protesteze faţă de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan, care vrea să normeze munca artiştilor exact ca pe aceea a unui muncitor dintr-o fabrică sau instituţie oarecare. Artiştilor li se va alătura şi personalul tehnic, începând cu ora 14.30. manifestarea de protest va fi una paşnică […]
14:40
Culmea ironiei. Rușii acuză ucrainenii de metode rusești în tentativa de asasinat care a zguduit Moscova săptămâna trecută # Gândul
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a precizat luni că Ucraina este responsabilă pentru împușcarea unuia dintre cei mai înalți ofițeri de informații militare ai Rusiei, Vladimir Alekseev. Deși suspecții prinși sunt ruși, FSB susține că aceștia operau din partea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie Reuters. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a […]
14:40
Motivul pentru care mulți români își fac cumpărăturile în țările vecine: „Calitatea e mult mai bună ca la noi și prețurile mai mici” # Gândul
Inflația din România este de 5 ori mai mare decât media în statele Uniunii Europene și suntem campioni europeni la scumpiri. În acest context, mulți românii își fac cumpărăturile în țările vecine sau de pe platforme online din străinătate. Țara noastră se află pe primele locuri în topurile europene la capitolul scumpiri, astfel că bugetul […]
14:40
George Simion se apără după ce a fost acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. ”Cu cât o minciună este mai mare, cu atât mai credibilă este” # Gândul
George Simion a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care a răspuns acuzațiilor aduse de omul de afaceri româno-american Dragoş Sprînceană, care a susținut în spațiul public că liderul AUR ”a făcut lobby împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver, pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției”. Sprînceană […]
14:30
Planul economistului AUR de a scoate România din criză: „Zece căi de ieșire din stagflație” # Gândul
Economistul AUR, Petrișor Peiu, vine cu un plan pentru a scoate România din criza economică, fie că vor ajunge la guvernare în urma alegerilor anticipate, fie în urma alegerilor normale. „Zece căi de ieșire din stagflație” se numește documentul prezentat de liderul senatorilor AUR. Modalitățile de a scăpa de stagflație, spune Peiu, sunt următoarele: Scutirea/reducerea […]
Acum 2 ore
14:20
Lovitură de teatru: a picat transferul anunțat de Gigi Becali. Atacantul „nu mai vine” la FCSB # Gândul
Gigi Becali l-a anunțat ca și transferat la FCSB, dar atacantul olandez despre care finanțatorul a vorbit după victoria de la Galați, cu Oțelul, nu mai vine. Duminică, campioana en-titre s-a impus cu 4-1 în deplasarea pe malul Dunării, pe terenul uneia dintre rivalele la calificarea în play-off. Luni, Mihai Stoica a transmis că afacerea […]
14:20
Acuzații de evaziune fiscală de 12 milioane de lei la un producător de nisip și pietriș din Giurgiu. Ce schemă a descoperit ANAF # Gândul
Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat în luna februarie o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei. Acest control a vizat activități desfășurate […]
14:10
Clinicile veterinare din Madrid atrag atenția asupra creșterii cazurilor de câini intoxicați cu alcool sau cu substanțe psihoactive. Tot mai mulți câini din Madrid ajung să fie intoxicați cu alcool sau substanțe psihoactive după ce au ingerat fecale de la persoane consumatoare. Medicul veterinar Abraham Pascual, de la centrul veterinar de urgență Reina Cristina, a […]
13:50
În ce condiții îți poți scurta perioada de suspendare a permisului auto. Ce trebuie să facă șoferii care vor să conducă mai repede # Gândul
Perioada de suspendare a permisului auto poate fi redusă, dar numai dacă șoferii îndeplinesc anumite condiții stricte, scrie avocatnet.ro. Una dintre noutățile introduse prevede obligația de a achita amenda contravențională înainte de depunerea cererii. Fiecare șofer din România ar trebui să știe în ce condiții își poate reduce perioada de suspendare a permisului. Condiții pentru […]
13:50
Ziua și demisia pe Downing Street. Directorul de comunicare al premierului britanic, Kier Starmer, a demisionat după doar 5 luni în funcție # Gândul
Tim Allan, directorul de comunicare al premierului britanic Keir Starmer, a demisionat după doar cinci luni în funcție. Demisia a venit la o zi după ce șefa de cabinet a prim-ministrului, Morgan McSweeney, a demisionat și ea, scrie The Guardian. Demisia lui Tim Allan a survenit la doar o zi după ce șeful de cabinet […]
13:30
Majoritatea planurilor de afaceri ale IMM-urilor se concentrează pe ceea ce poate fi anticipat: creștere, obiective, costuri operaționale, echipă și cerere din piață. Mult mai rar includ în analiză riscul producerii unor evenimente complet neprevăzute, cu impact asupra continuității activității. Și totuși, cele mai multe afaceri nu ajung în dificultate din cauza unor idei greșite […]
Acum 4 ore
13:20
Dan Negru, revoltat de „digitalizare”: „Supermarketul m-a angajat casier și statul m-a angajat funcționar” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru s-a arătat revoltat de digitalizare. Prezentatorul TV susține că digitalizarea a transferat munca funcționarului către cetățean. Moderatorul a transmis că, din punctul său de vedere, reducerile de personal și modul în care clienții au preluat din atribuțiile angajaților nu se poate numi progres. Dan Negru s-a […]
13:10
Interpreta de muzică populară Cornelia Rednic a oferit rețeta unei prăjituri cu mălai, așa cum o face ea. Cornelia Rednic nu este doar o interpretă de muzică populară apreciată de public, ci și o gospodină desăvârșită. Artista postează frecvent, pe contul ei de pe o rețea de socializare, diverse rețete de prăjituri delicioase. De data […]
13:10
Valul de aer polar aduce înapoi iarna în România. Unde vor fi temperaturi și de -15 grade Celsius # Gândul
Valul de aer polar aduce înapoi iarna în România. Iată unde vor fi temperaturi și de -15 grade Celsius. Un val de aer polar aduce înapoi iarna, iar temperaturile scad simțitor. De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru următoarele două zile în București. Iar potrivit informării, de luni dimineață și […]
12:50
La 44 de ani, cu diplomă universitară și o carieră sportivă la cel mai înalt nivel, nu reușește să se angajeze: „Mă duc să fac curățenie” # Gândul
Francesca Colizzi are 44 de ani și este o fostă sportivă de performanță, absolventă de Studii și Relații Internaționale la Torino. Deși un nume în peninsulă, italianca spune că de mai bine de un an nu reușește să obțină un loc de muncă stabil. Mamă singură și cu un credit ipotecar pe care trebuie să-l […]
12:50
Crin Antonescu, prima reacție în scandalul din PNL, în exclusivitate pentru Gândul: „Salut declarațiile domnului Thuma! / Spune adevarul!” # Gândul
Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale de Ilie Bolojan. Declarațiile vin pe fondul unui război intern tot mai intens între aripa Bolojan și aripa Thuma–Rareș Bogdan, care contestă atât conducerea partidului, cât și modul de guvernare. Crin Antonescu spune, în […]
12:40
Ion Cristoiu: Ascultând slugarnic de Emmanuel Macron, Nicușor Dan contestă Consiliul Păcii al lui Donald Trump # Gândul
„Ascultând slugarnic de Emmanuel Macron, Nicușor Dan contestă Consiliul Păcii al lui Donald Trump”, spune scriitorul și publicistul Ion Cristoiu, în cea mai recentă pastilă video a sa. Știre în curs de actualizare…
12:40
S-a dat startul luptei pentru șefia marilor parchete. Cine și-a depus candidatura. Alegerea surpriză a lui Alex Florenț # Gândul
Câteva nume surpriză s-au înscris astăzi în cursa pentru șefiile marilor parchete din România. Actualii șefi ai Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au renunțat să-și mai depună candidaturile pentru un nou mandat în fruntea instituțiilor pe care le-au condus în ultimii 3 ani. Aceștia s-au înscris în cursa pentru adjuncți la […]
12:30
Șeful DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României. ”DNA este o instituție atractivă. Ne ghidăm doar după lege și probe” # Gândul
Luni, Marius Voineag, procurorul șef al DNA, și-a depus candidatura în fața ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României, relatează Mediafax. Termenul limită de depunere a candidaturilor pentru șefiile marilor parchete a exprat astăzi, la ora 12, însă majoritatea candidaturilor importante s-au depus în ultima zi, printre care și […]
12:20
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Campioana respiră! Gigi Becali anunță două transferuri: unul s-ar face în următoarele ore # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Echipa lui Elias Charalambous a revenit la forma cu care a obișnuit în precedentele două sezoane, după cele trei victorii consecutive legate în Superliga, ultima […]
12:10
Gabriela Firea, în vârstă de 53 de ani, și-a botezat nepoata în weekend. Petrecerea a fost una fastuoasă, cu numeroși invitați. Bucurie mare în familia europarlamentarului Gabriela Firea. În weekend a avut loc petrecerea de botez a nepoatei Gabrielei Firea, Emily Victoria. Micuța este fiica lui Tudor, primul copil al Gabrielei Firea. Gabriela Firea […]
12:10
Arme letale aduse ilegal din Turcia și vândute în România:11 percheziții în județul Dâmbovița, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor # Gândul
Luni, au avut loc 11 percheziții la domiciliile unor persoane din județul Dâmbovița, suspectate că au adus ilegal în România arme din Turcia, apoi le vindeau în județ, relatează Mediafax. Armele erau achiziționate de la un cetățean turc, care le expedia în România prin intermediul șoferilor de TIR, iar cei doi suspecți audiați astăzi le […]
12:10
Orașul din Europa, considerat destinația perfectă de Ziua Îndrăgostiților. Nu e Paris, dar este comparat adesea cu Veneția # Gândul
Un oraș din Europa este considerat perfect pentru Ziua Îndrăgostiților, oferind plaje cu nisip fin și vin la doar trei euro. Nu este vorba despre Paris, destinația fiind adesea comparată cu Veneția. Ei bine… Aveiro, orașul romantic al Portugaliei, oferă vacanțe de neuitat între canale, plaje cu nisip fin și faimoasele case vopsite în dungi […]
12:00
4 fotbaliști de la FCSB, scoși din echipă de Gigi Becali. Finanțatorul a luat decizia imediat după meciul cu Oțelul: „Nu vor juca” # Gândul
Gigi Becali a luat o decizie radicală imediat după meciul de la Galați, cu Oțelul, câștigat de FCSB cu 4-1. 4 fotbaliști sunt out din echipă, potrivit PROSPORT. Campioana s-a impus la Galați și a câștigat la pas pe un teren greu, acolo unde nu multe formații s-au întors cu puncte. Calcule înainte de „dubla” […]
12:00
Elon Musk amână planurile sale pentru Planeta Roșie. Construirea orașelor pe Lună a devenit o prioritate pentru SpaceX # Gândul
Elon Musk a făcut un anunț pe pagina sa de X, în care anunță o schimbare strategică majoră. Potrivit acestuia, SpaceX și-a mutat oficial atenția către construirea unui oraș care se autoguvernează pe Lună, deoarece aselenizarea și stabilirea unei baze lunare sunt acum prioritare pentru „securizarea viitorului civilizației”. După fuziunea dintre SpaceX și xAI, Musk […]
11:50
Luni, Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până miercuri. A fost anunțată o răcire semnificativă a vremii, ninsori slabe și intensificări temporare ale vântului. De asemenea, până marţi dimineaţă este cod galben de ger în Moldova şi estul Transilvaniei, unde temperaturile scad până la minus 14 grade. Luni, vremea […]
11:50
Proiect pentru stoparea ”pușculiței” partidelor. Ce șanse are să treacă propunerea legislativă ce ar aduce economii la buget de 80 milioane euro anual # Gândul
Senatul urmează să voteze pe o propunere legislativă cerută de mult timp în spațiul public, și anume suspendarea acordării subvențiilor de la stat pentru partide, cel puțin în anii 2026 și 2027. Avocatul Toni Neacșu avertizează că, în lipsa presiunii publice, proiectul ar putea fi respins la vot în Parlament. Propunerea legislativ, aparține unui deputat […]
11:30
Fundația Antidrog „Ștefan Adrian” și Asociația „Drogurile Ucid Visurile Copiilor” anunță demararea primului proiect național pentru construcția unui centru de tratare a adicțiilor la minori și lansarea Uniunii Naționale Antidrog – „Alege Viața, nu Dependența”. România traversează una dintre cele mai dureroase și tăcute crize ale sale. O criză care nu se vede întotdeauna la […]
Acum 6 ore
11:20
Donald Trump îi trolează din nou pe liderii europeni cu harta unde Canada, Groenlanda și Venezuela sunt „anexate” de SUA # Gândul
Președintele Donald Trump a decis, din nou, să ia în râs liderii europeni după ce a postat din nou o imagine unde elementul central este harta de pe șevalet, realizată cu inteligența artificială, unde toată partea de Nord a emisferei vestice, dar și Venezuela, este acoperită cu steagul american, ceea ce sugerează o anexare totală […]
11:20
(P) Afin, zmeur sau coacăz? Cum alegi arbuștii fructiferi potriviți pentru clima din România # Gândul
În România, tot mai mulți oameni aleg să își transforme grădina într-un spațiu care oferă atât frumusețe, cât și rezultate concrete: fructe proaspete, aromate, culese direct din curte. Iar dacă nu vrei să aștepți ani întregi, așa cum se întâmplă în cazul multor pomi, arbuștii fructiferi sunt una dintre cele mai inspirate investiții. Sunt mai […]
11:20
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua # Gândul
Românii s-au obișnuit să comande mâncare, haine sau vacanțe cu un click. Acum, aceeași comoditate a ajuns și în lumea finanțelor. Creditele online au devenit fenomenul momentului, o soluție care promite bani pe loc, fără drumuri la bancă și fără dosare groase. Potrivit datelor din industrie, tot mai mulți români aleg platformele digitale în locul […]
11:20
Fundația Antidrog „Ștefan Adrian” și Asociația „Drogurile Ucid Visurile Copiilor” anunță demararea primului proiect național pentru construcția unui centru de tratare a adicțiilor la minori și lansarea Uniunii Naționale Antidrog – „Alege Viața, nu Dependența”. România traversează una dintre cele mai dureroase și tăcute crize ale sale. O criză care nu se vede întotdeauna la […]
11:10
Un ou prăjit poate arăta perfect, ca la restaurant, cu ajutorul unui produs ieftin pe care toată lumea îl are acasă. Oțetul este un ingredient obișnuit în multe bucătării, dar utilizarea sa nu se rezumă doar la asezonarea salatelor și la conservarea legumelor. Bucătarii profesioniști îl folosesc la prăjirea ouălor. Aciditatea oțetului interacționează cu […]
11:00
Tragedie în Liban. Cel puțin 14 morți, după ce două clădiri rezidențiale s-au prăbușit în Tripoli # Gândul
Cel puțin 14 persoane au murit după ce două clădiri rezidențiale s-au prăbușit în orașul Tripoli, din nordul Libanului. Bilanțul tragediei a fost anunțat de autoritățile locale au transmis că au oprit operațiunile de căutare și salvare, însă situația criticăîn care se află clădirile din zonă continuă. Numărul victimelor în urma prăbușirii unor clădiri rezidențiale […]
10:50
Marius Budăi desființează strategia lui Bolojan și explică de ce România nu se află în recensiune: ”Dacă economia tușește, îi mai tăiem un plămân” # Gândul
Deputatul PSD Marius Budăi a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a criticat direcția economică a actualului Executiv, condus de Ilie Bolojan. Acesta a susținut că, din cauza faptului că nu au fost făcute investiții la timp, România nu a intrat în recensiune. „România nu a intrat, încă, în recesiune pentru că, la […]
10:50
Grevă fără precedent în peste 1.300 de comune, împotriva măsurilor lui Bolojan. Sute de primari vin marți la București pentru a discuta cu premierul # Gândul
Sute de edili din toată țara vin marți în Capitală să-i spună premierului că reforma administrației locale a trecut de limita suportabilului. Iar în paralel, peste 1.300 de comune intră într-o grevă de avertisment de două ore. Greva de avertisment va avea loc marți, între orele 10:00-12:00, chiar în timpul întâlnirii premierului Ilie Bolojan cu […]
10:50
Care este cel mai bun unt. Doi renumiți chefi bucătari au dezvăluit ce produs aleg din supermarket # Gândul
Untul poate transforma aproape orice preparat, oferindu-i un alt gust sau textură. De la aluaturi fragede și sosuri catifelate până la o felie banală de pâine prăjită, diferența se simte imediat. Tocmai de aceea, alegerea corectă a untului este extrem de importantă. Și nu este ceva ușor de făcut, chiar dacă la raftul frigorific din […]
10:40
Trump a răbufnit la adresa rapperului Bad Bunny, după show-ul de la pauza Super Bowl: „E cel mai prost spectacol din istorie” # Gândul
Donald Trump l-a atacat virulent pe Bad Bunny după spectacolul din pauza Super Bowl 60, pe care rapperul portorican l-a transformat într-o declarație de dragoste pentru Puerto Rico. Liderul de la Casa Albă a catalogat momentul drept „o jignire pentru America” și „cel mai prost spectacol din istoria Super Bowl-ului”. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, […]
10:30
FRF a trimis dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League pe Arena Națională # Gândul
Federația Română de Fotbal a transmis că a depus, luni, prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei Ligii Europa din anul 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Naţională din Bucureşti. Guvernul României susține demersul FRF Conform frf.ro, Guvernul României şi-a exprimat susţinerea pentru acest demers, inclusiv prin declararea evenimentului drept unul de interes […]
10:20
Japonia are primul lider femeie din istorie, în urma victoriei electorale obţinută de coaliţia prim-ministrului nipon Sanae Takaichi. Preşedintele României, Nicuşor Dan s-a grăbit s-o felicite. Nicuşor Dan i-a transmis noului premier japonez că aşteaptă „să consolidăm în continuare prietenia noastră tradițională și parteneriatul strategic solid”. Congratulations, Prime Minister @takaichi_sanae, on your victory in the […]
10:10
Donald Trump anunță când îl va primi în vizită pe Xi Jinping la Casa Albă: „Avem o relație foarte bună” # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat că îl va primi pe liderul chinez Xi Jinping la Casa Albă spre sfârșitul anului, pentru discuții axate pe relațiile comerciale dintre cele două mari puteri, pe fondul tensiunilor legate de tarife. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu difuzat duminică că omologul său chinez, Xi Jinping, […]
09:50
Câți bani a primit descalificatul Călin Donca, de la Antena 1, pentru cele 5 săptămâni la Survivor # Gândul
Călin Donca a fost eliminat de la Survivor 2026, din motive medicale, după accidentul suferit în cadrul show-ului difuzat de Antena 1. În încercarea sa de a ajuta tribul cu hrană, acesta a ales o metodă riscantă și a urcat într-un cocotier, însă o neatenție i-a fost fatală pentru parcursul din concurs. Sfoara cu care […]
09:40
„Războiul” lui Trump împotriva științei. Companiile americane raportează pierderi majore și concedieri în masă, după tăierea finanțărilor federale # Gândul
Reducerile bugetare impuse de administrația Trump pentru știință și climă au afectat grav companiile americane din domeniul cercetării. Contractori federali raportează pierderi majore, concedieri și riscul unui recul științific pe termen lung în SUA. Reducerea finanțării federale pentru cercetare științifică, decisă de administrația Donald Trump, începe să producă efecte economice vizibile, în special în rândul […]
09:40
Sfârșit tragic cu semne de întrebare în județul Teleorman. O femeie a fost găsită căzută într-o fântână, iar medicii nu au mai putut să o salveze. Alarma s-a dat luni dimineața, iar la fața locului au ajuns mai multe forțe de intervenție. Din nefericire, pentru bătrână nu s-a mai putut face nimic. O bătrână a […]
Acum 8 ore
09:20
Atac dezlănțuit al Rusiei în Ucraina cu drone și rachete. Explozii masive la Kiev și Odesa. Blocuri de locuințe, distruse # Gândul
Forțele ruse au lansat în noaptea de duminică spre luni atacuri de amploare cu drone kamikaze Shahed și rachete asupra mai multor orașe din Ucraina. Odesa, orașul fortăreață de la Marea Neagră a fost lovită de un atac masiv cu drone, soldat cu victime și pagube însemnate la infrastructura rezidențială și energetică a orașului. De […]
