Acum 30 minute
09:20
Rețea de spălare a banilor pe relația Franța-România. Sumele tranzacționate se ridică la 300 de milioane de euro
Acum o oră
09:10
Exploziei într-un bloc din Chitila. Doi răniți
Acum 24 ore
15:20
Un olandez a mers în Ferentari să vadă cât e de periculos și a avut o surpriză. "Mai sigur decât în Berlin" - VIDEO
14:20
Patronii spun că România riscă să piardă muncitorii străini în favoarea Spaniei
13:30
Operațiunea "Portofel": O bandă de români a comis 86 de spargeri în zece provincii din Spania
12:30
Bolojan a trimis la CCR documentul în care le explică judecătorilor efectele amânării deciziei pe pensiile speciale
12:00
Cum să prelungești durata de viață a anvelopelor tale: întreținere și verificări esențiale
11:40
Noi detalii în cazul familiei moarte din Italia: ambulanța a sosit târziu din cauza numărului greșit al casei
10:40
Un bărbat din Germania a vrut să-și otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară
Ieri
09:40
Aeroportul Berlin-Brandenburg rămâne închis și astăzi din cauza poleiului
08:50
Un român a încercat să mituiască polițiștii germani veniți să-l amendeze pentru că a parcat în fața unei gări
08:20
Alegerile din Portugalia vor avea loc duminică, în ciuda episodului de vreme severă care a lovit țara
00:00
Cristi Chivu a aprins torța olimpică în Italia. Onoare uriașă pentru un român
5 februarie 2026
23:40
Cinci români, prinși după ce au furat timp de un an roțile mașinilor de la reprezentanțe auto din toată Austria
22:20
Robert Negoiță, pus sub control judiciar pe cauțiune de aproape 200 000 euro
21:10
Germania a distrus trei miliarde de măști din perioada Covid
19:30
O întreagă familie a murit în Italia. Masa ar fi fost pregătită, dar nu au mai apucat să mănânce
18:20
Grecia taie finanțarea ONG-urilor și anunță închisoare de până la 10 ani pentru voluntarii care aduc migranți în țară
17:30
Grav accident de muncă în Italia. Un inginer român a murit, iar un alt conațional a fost rănit
16:40
S-a închis Atlassib de la 1 februarie?
16:30
Cine este sudorul român arestat în Germania, după ce sabotat o navă de război. Marian voia să distrugă corveta de 400 milioane de euro
15:40
Un dezvoltator a construit un bloc în Craiova lângă depozite de muniţie și pe traiectoria radarului de la Cârcea
14:30
Patru escroci au făcut o bancă falsă în Italia și au efectuat tranzacții de peste 4 milioane de euro
13:40
România, ţara cu cei mai mulți proprietari din UE (94%). În Germania, jumătate din populație trăiește în chirie
12:50
Un moldovean a găsit metoda perfectă să păcălească taxele de autostradă din Italia. Cum a scutit 14.000 de euro
11:50
Trump vrea să colaboreze cu România în ceea ce privește mineralele critice. Mesajul Ambasadei SUA
11:10
Cod portocaliu în Spania. Ploile extrem de abundente aduc pericole noi: inundații și alunecări de teren
10:20
Românul care a ucis două escorte în Italia a încercat să evadeze din închisoare. A folosit un cârlig și cearșafuri înnodate
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Descinderi la Primăria Sectorului 3 și acasă la Robert Negoiță
09:00
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Spania. Tânăra are un copil de un an și jumătate
08:20
Controlor din tren din Germania, ucis de un pasager fără bilet
00:00
Noi resurse de aur și uraniu descoperite în România, alături de alte metale foarte importante pentru tehnologia viitorului
4 februarie 2026
23:30
Trump anunță ce voia Iranul să facă pe ascuns: "Khamenei ar trebui să fie îngrijorat acum"
23:10
Vânătoare de oameni la Sarajevo. Prima persoană identificată și pusă sub acuzare că a plătit ca să vâneze oameni
22:40
Șofer român de TIR, prins în Italia cu cocaină de 5 milioane de euro
21:30
Român, jefuit în austria de un conațional și un italian. Un trecător a filmat totul
21:00
Pensii speciale. Ilie Bolojan anunță că face presiuni asupra CCR: "Mâine le dau o informare"
20:00
Melinda Gates, rupe tăcerea după apariția soțului Bill Gates în dosarul Epstein
18:20
Planul Germaniei de tăiere a alocațiilor pentru copiii din România primește susținere: "Trebuie să fie corect"
17:30
Atlassib s-a închis de la 1 februarie. Și-a anunțat colaboratorii
16:30
Dubă românească, oprită în vamă, în Austria: "Ne-au confiscat tot, ne-au dat și amendă"
15:40
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA privind alegerile
15:10
MAE, atenţionare de călătorie în Spania: Cod roșu de vreme rea în mai multe zone
15:10
Furtuna Leonardo lovește cu putere Spania și Portugalia. Mii de persoane au fost deja evacuate
13:20
Șase români au furat cabluri de cupru de sute de mii de euro din opt parcuri eoliene din Germania
12:30
Român arestat în Germania, după ce a sabotat mai multe nave militare în portul Hamburg
11:50
Vernisajul expoziției "Viziuni dacice", găzduit de Accademia di Romania din Roma
11:10
Cum a păcălit "Prințul Dubaiului" o româncă să-i transfere 2 milioane de dolari
10:20
Spania interzice accesul copiilor la rețelele de socializare
09:40
Alertă alimentară: Nestle retrage de pe piață două loturi de lapte pentru sugari
