Furtuna Marta: 13 regiuni din Spania în alertă, situație critică în Andaluzia. Mii de persoane evacuate și drumuri închise

StiriDiaspora.ro, 8 februarie 2026 12:50

Acum 30 minute
12:50
Acum 2 ore
12:10
Ce se știe până acum despre sabotajul trenurilor din Italia, în prima zi a Jocurilor Olimpice. Salvini: "Un atac" StiriDiaspora.ro
Ce se știe până acum despre sabotajul trenurilor din Italia, în prima zi a Jocurilor Olimpice. Salvini: "Un atac"
11:20
Ministrul de Externe va efectua o vizită de lucru la Londra de două zile StiriDiaspora.ro
Ministrul de Externe va efectua o vizită de lucru la Londra de două zile
Acum 4 ore
10:50
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la o cină privată la Palatul Buckingham cu prințul Andrew StiriDiaspora.ro
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la o cină privată la Palatul Buckingham cu prințul Andrew
09:50
Românul dispărut în urmă cu două săptămâni în Italia a fost găsit mort. Sergiu avea 46 de ani StiriDiaspora.ro
Românul dispărut în urmă cu două săptămâni în Italia a fost găsit mort. Sergiu avea 46 de ani
Acum 6 ore
09:10
Principalul partid de opoziție din Ungaria promite taxe suplimentare pentru bogați şi adoptarea monedei euro StiriDiaspora.ro
Principalul partid de opoziție din Ungaria promite taxe suplimentare pentru bogați şi adoptarea monedei euro
Acum 24 ore
16:20
După furtuna Leonardo, Spania și Portugalia se confruntă cu noi ploi puternice. Furtuna Marta lovește cu forță StiriDiaspora.ro
După furtuna Leonardo, Spania și Portugalia se confruntă cu noi ploi puternice. Furtuna Marta lovește cu forță
15:30
Hoți români de porumbei, condamnați la închisoare în Belgia. Trebuie să le plătească proprietarilor 470.000 euro StiriDiaspora.ro
Hoți români de porumbei, condamnați la închisoare în Belgia. Trebuie să le plătească proprietarilor 470.000 euro
14:30
Ploi abundente în Marea Britanie: Peste 80 de avertismente de inundaţii în vigoare StiriDiaspora.ro
Ploi abundente în Marea Britanie: Peste 80 de avertismente de inundaţii în vigoare
13:40
Un Audi de 20.000 de euro trimis din România în Germania n-a ajuns la destinație. Poliția l-a confiscat pe drum StiriDiaspora.ro
Un Audi de 20.000 de euro trimis din România în Germania n-a ajuns la destinație. Poliția l-a confiscat pe drum
Ieri
12:50
Zboruri anulate pe Aeroportul din Berlin. MAE, atenționare pentru români StiriDiaspora.ro
Zboruri anulate pe Aeroportul din Berlin. MAE, atenționare pentru români
12:10
O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. Pe lângă cei 8 ani de închisoare, ar putea plăti și 100.000 euro StiriDiaspora.ro
O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. Pe lângă cei 8 ani de închisoare, ar putea plăti și 100.000 euro
11:10
DNA a explicat traseul mitei de la Primăria Sectorului 5: 40.000 de euro costa "prietenia" unor funcționari StiriDiaspora.ro
DNA a explicat traseul mitei de la Primăria Sectorului 5: 40.000 de euro costa "prietenia" unor funcționari
10:30
12 români păcăliți că merg să lucreze în construcții, în Grecia, au ajuns să cerșească la semafor, în Atena StiriDiaspora.ro
12 români păcăliți că merg să lucreze în construcții, în Grecia, au ajuns să cerșească la semafor, în Atena
09:20
Rețea de spălare a banilor pe relația Franța-România. Sumele tranzacționate se ridică la 300 de milioane de euro StiriDiaspora.ro
Rețea de spălare a banilor pe relația Franța-România. Sumele tranzacționate se ridică la 300 de milioane de euro
09:10
Exploziei într-un bloc din Chitila. Doi răniți StiriDiaspora.ro
Exploziei într-un bloc din Chitila. Doi răniți
6 februarie 2026
15:20
Un olandez a mers în Ferentari să vadă cât e de periculos și a avut o surpriză. "Mai sigur decât în Berlin" - VIDEO StiriDiaspora.ro
Un olandez a mers în Ferentari să vadă cât e de periculos și a avut o surpriză. "Mai sigur decât în Berlin" - VIDEO
14:20
Patronii spun că România riscă să piardă muncitorii străini în favoarea Spaniei StiriDiaspora.ro
Patronii spun că România riscă să piardă muncitorii străini în favoarea Spaniei
13:30
Operațiunea "Portofel": O bandă de români a comis 86 de spargeri în zece provincii din Spania StiriDiaspora.ro
Operațiunea "Portofel": O bandă de români a comis 86 de spargeri în zece provincii din Spania
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Bolojan a trimis la CCR documentul în care le explică judecătorilor efectele amânării deciziei pe pensiile speciale StiriDiaspora.ro
Bolojan a trimis la CCR documentul în care le explică judecătorilor efectele amânării deciziei pe pensiile speciale
12:00
Cum să prelungești durata de viață a anvelopelor tale: întreținere și verificări esențiale StiriDiaspora.ro
Cum să prelungești durata de viață a anvelopelor tale: întreținere și verificări esențiale
11:40
Noi detalii în cazul familiei moarte din Italia: ambulanța a sosit târziu din cauza numărului greșit al casei StiriDiaspora.ro
Noi detalii în cazul familiei moarte din Italia: ambulanța a sosit târziu din cauza numărului greșit al casei
10:40
Un bărbat din Germania a vrut să-și otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară StiriDiaspora.ro
Un bărbat din Germania a vrut să-și otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară
09:40
Aeroportul Berlin-Brandenburg rămâne închis și astăzi din cauza poleiului StiriDiaspora.ro
Aeroportul Berlin-Brandenburg rămâne închis și astăzi din cauza poleiului
08:50
Un român a încercat să mituiască polițiștii germani veniți să-l amendeze pentru că a parcat în fața unei gări StiriDiaspora.ro
Un român a încercat să mituiască polițiștii germani veniți să-l amendeze pentru că a parcat în fața unei gări
08:20
Alegerile din Portugalia vor avea loc duminică, în ciuda episodului de vreme severă care a lovit țara StiriDiaspora.ro
Alegerile din Portugalia vor avea loc duminică, în ciuda episodului de vreme severă care a lovit țara
00:00
Cristi Chivu a aprins torța olimpică în Italia. Onoare uriașă pentru un român StiriDiaspora.ro
Cristi Chivu a aprins torța olimpică în Italia. Onoare uriașă pentru un român
5 februarie 2026
23:40
Cinci români, prinși după ce au furat timp de un an roțile mașinilor de la reprezentanțe auto din toată Austria StiriDiaspora.ro
Cinci români, prinși după ce au furat timp de un an roțile mașinilor de la reprezentanțe auto din toată Austria
22:20
Robert Negoiță, pus sub control judiciar pe cauțiune de aproape 200 000 euro StiriDiaspora.ro
Robert Negoiță, pus sub control judiciar pe cauțiune de aproape 200 000 euro
21:10
Germania a distrus trei miliarde de măști din perioada Covid StiriDiaspora.ro
Germania a distrus trei miliarde de măști din perioada Covid
19:30
O întreagă familie a murit în Italia. Masa ar fi fost pregătită, dar nu au mai apucat să mănânce StiriDiaspora.ro
O întreagă familie a murit în Italia. Masa ar fi fost pregătită, dar nu au mai apucat să mănânce
18:20
Grecia taie finanțarea ONG-urilor și anunță închisoare de până la 10 ani pentru voluntarii care aduc migranți în țară StiriDiaspora.ro
Grecia taie finanțarea ONG-urilor și anunță închisoare de până la 10 ani pentru voluntarii care aduc migranți în țară
17:30
Grav accident de muncă în Italia. Un inginer român a murit, iar un alt conațional a fost rănit StiriDiaspora.ro
Grav accident de muncă în Italia. Un inginer român a murit, iar un alt conațional a fost rănit
16:40
S-a închis Atlassib de la 1 februarie? StiriDiaspora.ro
S-a închis Atlassib de la 1 februarie?
16:30
Cine este sudorul român arestat în Germania, după ce sabotat o navă de război. Marian voia să distrugă corveta de 400 milioane de euro StiriDiaspora.ro
Cine este sudorul român arestat în Germania, după ce sabotat o navă de război. Marian voia să distrugă corveta de 400 milioane de euro
15:40
Un dezvoltator a construit un bloc în Craiova lângă depozite de muniţie și pe traiectoria radarului de la Cârcea StiriDiaspora.ro
Un dezvoltator a construit un bloc în Craiova lângă depozite de muniţie și pe traiectoria radarului de la Cârcea
14:30
Patru escroci au făcut o bancă falsă în Italia și au efectuat tranzacții de peste 4 milioane de euro StiriDiaspora.ro
Patru escroci au făcut o bancă falsă în Italia și au efectuat tranzacții de peste 4 milioane de euro
13:40
România, ţara cu cei mai mulți proprietari din UE (94%). În Germania, jumătate din populație trăiește în chirie StiriDiaspora.ro
România, ţara cu cei mai mulți proprietari din UE (94%). În Germania, jumătate din populație trăiește în chirie
12:50
Un moldovean a găsit metoda perfectă să păcălească taxele de autostradă din Italia. Cum a scutit 14.000 de euro StiriDiaspora.ro
Un moldovean a găsit metoda perfectă să păcălească taxele de autostradă din Italia. Cum a scutit 14.000 de euro
11:50
Trump vrea să colaboreze cu România în ceea ce privește mineralele critice. Mesajul Ambasadei SUA StiriDiaspora.ro
Trump vrea să colaboreze cu România în ceea ce privește mineralele critice. Mesajul Ambasadei SUA
11:10
Cod portocaliu în Spania. Ploile extrem de abundente aduc pericole noi: inundații și alunecări de teren StiriDiaspora.ro
Cod portocaliu în Spania. Ploile extrem de abundente aduc pericole noi: inundații și alunecări de teren
10:20
Românul care a ucis două escorte în Italia a încercat să evadeze din închisoare. A folosit un cârlig și cearșafuri înnodate StiriDiaspora.ro
Românul care a ucis două escorte în Italia a încercat să evadeze din închisoare. A folosit un cârlig și cearșafuri înnodate
09:20
Descinderi la Primăria Sectorului 3 și acasă la Robert Negoiță StiriDiaspora.ro
Descinderi la Primăria Sectorului 3 și acasă la Robert Negoiță
09:00
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Spania. Tânăra are un copil de un an și jumătate StiriDiaspora.ro
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Spania. Tânăra are un copil de un an și jumătate
08:20
Controlor din tren din Germania, ucis de un pasager fără bilet StiriDiaspora.ro
Controlor din tren din Germania, ucis de un pasager fără bilet
00:00
Noi resurse de aur și uraniu descoperite în România, alături de alte metale foarte importante pentru tehnologia viitorului StiriDiaspora.ro
Noi resurse de aur și uraniu descoperite în România, alături de alte metale foarte importante pentru tehnologia viitorului
4 februarie 2026
23:30
Trump anunță ce voia Iranul să facă pe ascuns: "Khamenei ar trebui să fie îngrijorat acum" StiriDiaspora.ro
Trump anunță ce voia Iranul să facă pe ascuns: "Khamenei ar trebui să fie îngrijorat acum"
23:10
Vânătoare de oameni la Sarajevo. Prima persoană identificată și pusă sub acuzare că a plătit ca să vâneze oameni StiriDiaspora.ro
Vânătoare de oameni la Sarajevo. Prima persoană identificată și pusă sub acuzare că a plătit ca să vâneze oameni
22:40
Șofer român de TIR, prins în Italia cu cocaină de 5 milioane de euro StiriDiaspora.ro
Șofer român de TIR, prins în Italia cu cocaină de 5 milioane de euro
21:30
Român, jefuit în austria de un conațional și un italian. Un trecător a filmat totul StiriDiaspora.ro
Român, jefuit în austria de un conațional și un italian. Un trecător a filmat totul
