Alegerile din Portugalia vor avea loc duminică, în ciuda episodului de vreme severă care a lovit țara
StiriDiaspora.ro, 6 februarie 2026 08:20
Alegerile din Portugalia vor avea loc duminică, în ciuda episodului de vreme severă care a lovit țara
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
08:20
Alegerile din Portugalia vor avea loc duminică, în ciuda episodului de vreme severă care a lovit țara # StiriDiaspora.ro
Alegerile din Portugalia vor avea loc duminică, în ciuda episodului de vreme severă care a lovit țara
Acum 12 ore
00:00
Cristi Chivu a aprins torța olimpică în Italia. Onoare uriașă pentru un român
5 februarie 2026
23:40
Cinci români, prinși după ce au furat timp de un an roțile mașinilor de la reprezentanțe auto din toată Austria # StiriDiaspora.ro
Cinci români, prinși după ce au furat timp de un an roțile mașinilor de la reprezentanțe auto din toată Austria
22:20
Robert Negoiță, pus sub control judiciar pe cauțiune de aproape 200 000 euro
21:10
Germania a distrus trei miliarde de măști din perioada Covid
Acum 24 ore
19:30
O întreagă familie a murit în Italia. Masa ar fi fost pregătită, dar nu au mai apucat să mănânce # StiriDiaspora.ro
O întreagă familie a murit în Italia. Masa ar fi fost pregătită, dar nu au mai apucat să mănânce
18:20
Grecia taie finanțarea ONG-urilor și anunță închisoare de până la 10 ani pentru voluntarii care aduc migranți în țară # StiriDiaspora.ro
Grecia taie finanțarea ONG-urilor și anunță închisoare de până la 10 ani pentru voluntarii care aduc migranți în țară
17:30
Grav accident de muncă în Italia. Un inginer român a murit, iar un alt conațional a fost rănit # StiriDiaspora.ro
Grav accident de muncă în Italia. Un inginer român a murit, iar un alt conațional a fost rănit
16:40
S-a închis Atlassib de la 1 februarie?
16:30
Cine este sudorul român arestat în Germania, după ce sabotat o navă de război. Marian voia să distrugă corveta de 400 milioane de euro # StiriDiaspora.ro
Cine este sudorul român arestat în Germania, după ce sabotat o navă de război. Marian voia să distrugă corveta de 400 milioane de euro
15:40
Un dezvoltator a construit un bloc în Craiova lângă depozite de muniţie și pe traiectoria radarului de la Cârcea # StiriDiaspora.ro
Un dezvoltator a construit un bloc în Craiova lângă depozite de muniţie și pe traiectoria radarului de la Cârcea
14:30
Patru escroci au făcut o bancă falsă în Italia și au efectuat tranzacții de peste 4 milioane de euro # StiriDiaspora.ro
Patru escroci au făcut o bancă falsă în Italia și au efectuat tranzacții de peste 4 milioane de euro
13:40
România, ţara cu cei mai mulți proprietari din UE (94%). În Germania, jumătate din populație trăiește în chirie # StiriDiaspora.ro
România, ţara cu cei mai mulți proprietari din UE (94%). În Germania, jumătate din populație trăiește în chirie
12:50
Un moldovean a găsit metoda perfectă să păcălească taxele de autostradă din Italia. Cum a scutit 14.000 de euro # StiriDiaspora.ro
Un moldovean a găsit metoda perfectă să păcălească taxele de autostradă din Italia. Cum a scutit 14.000 de euro
11:50
Trump vrea să colaboreze cu România în ceea ce privește mineralele critice. Mesajul Ambasadei SUA # StiriDiaspora.ro
Trump vrea să colaboreze cu România în ceea ce privește mineralele critice. Mesajul Ambasadei SUA
11:10
Cod portocaliu în Spania. Ploile extrem de abundente aduc pericole noi: inundații și alunecări de teren # StiriDiaspora.ro
Cod portocaliu în Spania. Ploile extrem de abundente aduc pericole noi: inundații și alunecări de teren
10:20
Românul care a ucis două escorte în Italia a încercat să evadeze din închisoare. A folosit un cârlig și cearșafuri înnodate # StiriDiaspora.ro
Românul care a ucis două escorte în Italia a încercat să evadeze din închisoare. A folosit un cârlig și cearșafuri înnodate
09:20
Descinderi la Primăria Sectorului 3 și acasă la Robert Negoiță
09:00
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Spania. Tânăra are un copil de un an și jumătate # StiriDiaspora.ro
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Spania. Tânăra are un copil de un an și jumătate
Ieri
08:20
Controlor din tren din Germania, ucis de un pasager fără bilet
00:00
Noi resurse de aur și uraniu descoperite în România, alături de alte metale foarte importante pentru tehnologia viitorului # StiriDiaspora.ro
Noi resurse de aur și uraniu descoperite în România, alături de alte metale foarte importante pentru tehnologia viitorului
4 februarie 2026
23:30
Trump anunță ce voia Iranul să facă pe ascuns: "Khamenei ar trebui să fie îngrijorat acum" # StiriDiaspora.ro
Trump anunță ce voia Iranul să facă pe ascuns: "Khamenei ar trebui să fie îngrijorat acum"
23:10
Vânătoare de oameni la Sarajevo. Prima persoană identificată și pusă sub acuzare că a plătit ca să vâneze oameni # StiriDiaspora.ro
Vânătoare de oameni la Sarajevo. Prima persoană identificată și pusă sub acuzare că a plătit ca să vâneze oameni
22:40
Șofer român de TIR, prins în Italia cu cocaină de 5 milioane de euro
21:30
Român, jefuit în austria de un conațional și un italian. Un trecător a filmat totul # StiriDiaspora.ro
Român, jefuit în austria de un conațional și un italian. Un trecător a filmat totul
21:00
Pensii speciale. Ilie Bolojan anunță că face presiuni asupra CCR: "Mâine le dau o informare" # StiriDiaspora.ro
Pensii speciale. Ilie Bolojan anunță că face presiuni asupra CCR: "Mâine le dau o informare"
20:00
Melinda Gates, rupe tăcerea după apariția soțului Bill Gates în dosarul Epstein
18:20
Planul Germaniei de tăiere a alocațiilor pentru copiii din România primește susținere: "Trebuie să fie corect" # StiriDiaspora.ro
Planul Germaniei de tăiere a alocațiilor pentru copiii din România primește susținere: "Trebuie să fie corect"
17:30
Atlassib s-a închis de la 1 februarie. Și-a anunțat colaboratorii
16:30
Dubă românească, oprită în vamă, în Austria: "Ne-au confiscat tot, ne-au dat și amendă" # StiriDiaspora.ro
Dubă românească, oprită în vamă, în Austria: "Ne-au confiscat tot, ne-au dat și amendă"
15:40
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA privind alegerile
15:10
MAE, atenţionare de călătorie în Spania: Cod roșu de vreme rea în mai multe zone
15:10
Furtuna Leonardo lovește cu putere Spania și Portugalia. Mii de persoane au fost deja evacuate # StiriDiaspora.ro
Furtuna Leonardo lovește cu putere Spania și Portugalia. Mii de persoane au fost deja evacuate
13:20
Șase români au furat cabluri de cupru de sute de mii de euro din opt parcuri eoliene din Germania # StiriDiaspora.ro
Șase români au furat cabluri de cupru de sute de mii de euro din opt parcuri eoliene din Germania
12:30
Român arestat în Germania, după ce a sabotat mai multe nave militare în portul Hamburg # StiriDiaspora.ro
Român arestat în Germania, după ce a sabotat mai multe nave militare în portul Hamburg
11:50
Vernisajul expoziției "Viziuni dacice", găzduit de Accademia di Romania din Roma
11:10
Cum a păcălit "Prințul Dubaiului" o româncă să-i transfere 2 milioane de dolari
10:20
Spania interzice accesul copiilor la rețelele de socializare
09:40
Alertă alimentară: Nestle retrage de pe piață două loturi de lapte pentru sugari
09:00
Muncitori români exploatați de clanul „Muti” în Spania: 17 arestări în urma unui raid al poliției # StiriDiaspora.ro
Muncitori români exploatați de clanul „Muti” în Spania: 17 arestări în urma unui raid al poliției
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
O delegație condusă de Oana Ţoiu participă, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice # StiriDiaspora.ro
O delegație condusă de Oana Ţoiu participă, la Washington, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice
3 februarie 2026
16:10
Trei moldoveni au construit în Italia cea mai mare fabrică de țigări de contrabandă. Făceau 350 000 euro pe zi # StiriDiaspora.ro
Trei moldoveni au construit în Italia cea mai mare fabrică de țigări de contrabandă. Făceau 350 000 euro pe zi
15:40
Polonezul care complota pentru asasinarea lui Zelenski și-a aflat pedeapsa
15:00
DIICOT, percheziții la persoane care oferea IPTV pe bani românilor din străinătate # StiriDiaspora.ro
DIICOT, percheziții la persoane care oferea IPTV pe bani românilor din străinătate
13:50
Germania vrea să taie alocațiile pentru copiii români: "Să le plătim la fel ca în țara lor. Acolo totul e mai ieftin" # StiriDiaspora.ro
Germania vrea să taie alocațiile pentru copiii români: "Să le plătim la fel ca în țara lor. Acolo totul e mai ieftin"
12:40
Fraudă de milioane de euro în numele a 59 de românce din Italia. Un funcționar italian le crease identități false cu AI # StiriDiaspora.ro
Fraudă de milioane de euro în numele a 59 de românce din Italia. Un funcționar italian le crease identități false cu AI
12:20
Trei irlandezi aflați în vacanță în România s-au înjunghiat după ce au băut prea mult # StiriDiaspora.ro
Trei irlandezi aflați în vacanță în România s-au înjunghiat după ce au băut prea mult
11:20
Șoferul unui Tesla Cybertruck, lăsat fără permis în România. Trebuie alt permis pentru a fi condus # StiriDiaspora.ro
Șoferul unui Tesla Cybertruck, lăsat fără permis în România. Trebuie alt permis pentru a fi condus
10:20
Familia copilului dat jos din autobuz în frig s-a întâlnit cu șoferul vinovat. Ce s-a întâmplat după # StiriDiaspora.ro
Familia copilului dat jos din autobuz în frig s-a întâlnit cu șoferul vinovat. Ce s-a întâmplat după
08:50
Escrocheria cu neplata rovinietei. Românii din diaspora pot cădea foarte ușor în capcană # StiriDiaspora.ro
Escrocheria cu neplata rovinietei. Românii din diaspora pot cădea foarte ușor în capcană
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.