Criză politică în Marea Britanie. Liderul Partidului Laburist Scoțian îi cere demisia lui Keir Starmer, pe fondul scandalului Mandeslon – Epstein, devenind cea mai importantă figură laburistă care cere acest lucru. Între timp, guvernul subliniază că premierul nu va demisiona “și se va concentra asupra activității sale”.

16:30

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este întrerupt pe ambele sensuri ale DN 79 Arad-Oradea, la ieșire din municipiul Arad, județul Arad, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un autotren. Coliziunea s-a soldat cu rănirea unei persoane, ce este încarcerată, dar conștientă […]