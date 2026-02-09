Rusia acuză SUA că au abandonat planul de pace pentru Ucraina, agreat de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, de vara trecută. Susține că Washingtonul urmărește ”dominația economică” și, în loc elimine sancțiunile impuse de Administrația Biden, a introdus altele.
Biziday.ro, 9 februarie 2026 19:40
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat că Kremlinul a acceptat propunerile SUA privind Ucraina, în timpul discuțiilor de la Anchorage, și a acuzat Washingtonul că a abandonat propria inițiativă. Într-un interviu, Serghei Lavrov a declarat că SUA nu mai sunt pregătite să ducă la bun sfârșit planul discutat în timpul întâlnirii președintelui […]
• • •
Acum 30 minute
19:40
19:40
Critici dure la adresa SUA, în raportul premergător Conferinței de Securitate de la München. Autorii numesc Administrația Trump “una cu tendințe autoritare”, care a adus lumea “într-o eră a politicii de demolare”, și avertizează că Donald Trump are “o afinitate tulburătoare” pentru Vladimir Putin. “Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai independentă militar de SUA. Privim cu neliniște sau chiar cu oroare degradarea democrației americane”. # Biziday.ro
Raportul, realizat de experți în politică externă, securitate și relații internaționale, va folosi drept bază de plecare în discuțiile din cadrul celei mai mari conferințe mondiale pe tema securității, de la Munchen, care va începe săptămâna aceasta. Autorii raportului evidențiază faptul că liderii europeni au ajuns la “concluzia dureroasă” că dependența de protecția militară a […]
Acum 4 ore
17:50
Criză politică în Marea Britanie. Liderul Partidului Laburist Scoțian îi cere demisia lui Keir Starmer, pe fondul scandalului Mandeslon – Epstein, devenind cea mai importantă figură laburistă care cere acest lucru. Între timp, guvernul subliniază că premierul nu va demisiona “și se va concentra asupra activității sale”. # Biziday.ro
O parte dintre liderii politici din Partidul Laburist, în frunte cu șeful formațiunii din Scoția, l-au acuzat pe prim-ministrul Starmer că “distrage atenția de la lucrurile pozitive și prioritățile guvernării și ale partidului”. Într-o conferință de presă, Anas Sarwar, șeful laburiștilor scoțieni, a declarat că “este momentul ca distragerea atenției să se oprească. Scoțienii tânjesc […]
17:00
Analiză. Premierul britanic Keir Starmer încearcă să-și reafirme controlul asupra Partidului Laburist, în timp ce se înmulțesc vocile care-l critică pentru numirea unui ambasador care a avut legături cu Jeffrey Epstein. O parte dintre laburiști consideră că demisia consilierului McSweeney nu face decât să-l vulnerabilizeze pe premier. # Biziday.ro
Mai multe personalități importante din Partidul Laburist au avertizat că demisia de duminică a consilierului Morgan McSweeney l-a lăsat pe Keir Starmer expus din punct de vedere politic, într-un moment critic. McSweeney se consideră vinovat că l-a sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor sale cunoscute cu prădătorul […]
Acum 6 ore
14:50
Tribunalul București a decis definitiv ca dosarul lui Călin Georgescu, în care este trimis în judecată pentru propagandă legionară, să meargă în instanță. Procesul de judecare a fostului candidat la prezidențiale poate începe. # Biziday.ro
“Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul – inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate la data de 09.12.2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 24185/299/2025/a1. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatorul – inculpat la plata sumei de 400 lei, cu […]
Acum 8 ore
12:50
Comisia Europeană avertizează Meta că ar putea fi sancționată dacă își mai favorizează propriul chatbot și nu permite accesul și altor asistenți AI, dezvoltați de companii terțe, pe WhatsApp. Măsura ar putea amplifica și mai mult tensiunile dintre UE și SUA. # Biziday.ro
Comisia Europeană (CE) a transmis un avertisment oficial companiei Meta, în care o acuză că încalcă legile anticoncurențiale ale Uniunii Europene, prin blocarea accesului asistenților de inteligență artificială ai companiilor rivale pe WhatsApp. În document, CE sugerează că a găsit unele dovezi în ceea ce privește politica restrictivă a Meta, care riscă să provoace “daune […]
Acum 12 ore
11:10
Spania. Mecanicii de locomotivă intră în grevă națională, timp de trei zile, în semn de protest pentru lipsa siguranței sistemului feroviar. Cer investiții mai mari în întreținerea rețelei feroviare, după accidentele grave din luna ianuarie. # Biziday.ro
Mecanicii de locomotivă vor intra în grevă națională, timp de trei zile, invocând lipsa de siguranță în transportul feroviar. Principalul sindicat al acestora, SEMAF, solicită, printre altele, angajarea mai multor persoane și creșterea investițiilor în sistemul feroviar, care se confruntă cu o ”deteriorare constantă a rețelei”. Decizia de a intra în grevă vine după cele […]
09:50
România a înregistrat anul trecut un deficit comercial de 32,7 miliarde de euro, în ușoară scădere, ca urmare a frânării importurilor în a doua parte a anului, odată cu încetinirea consumului. # Biziday.ro
În anul 2025, exporturile au însumat 96,6 miliarde de euro, iar importurile au însumat 129,35 miliarde de euro, transmite Institutul Național de Statistică. Anul trecut, exporturile au crescut cu 4,2%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu anul 2024. Deficitul balanţei comerciale în anul 2025 a fost de 32,74 miliarde de euro, mai mic […]
09:50
SUA. Operatorul de comunicație AT&T, unul dintre cei mai mari din lume, a lansat un smartphone dedicat copiilor. Produs de Samsung și operat sub Android, Amigo Jr. oferă părinților un control mult mai strict și mai facil, limitează aplicațiile disponibile, exclude complet rețelele sociale, precum și posibilitatea ocolirii sau dezactivării setărilor de siguranță. # Biziday.ro
Teoretic, telefonul Amigo Jr. este conceput pentru copii de până în șase ani. Deși este un Samsung compact, el vine modificat fundamental, cu aplicații atent selecționate și bariere de siguranță stricte. Părinții gestionează totul dintr-un tablou de bord extern – contacte, aplicații, limite de ecran, setări de locație – fără ca utilizatorul copil sau altcineva […]
08:00
Elon Musk confirmă amânarea planurilor sale de a duce oameni și de a construi o așezare umană pe Marte. Înainte de o potențială listare a companiei sale spațiale, miliardarul pare a fi aflat că Luna este mult mai aproape și spune acum că construirea unui oraș futuristic pe Lună ar dura mai puțin de 10 ani. Planurile SpaceX de a demara programul marțian au fost amânate pentru anii 2030. # Biziday.ro
Într-o postare pe X, Elon Musk explică faptul (bine-cunoscut, de altfel) că drumul de la Pământ la Lună durează doar două zile, iar cel de la Pământ la Marte șase luni, cu o fereastră de lansare (când Marte se aliniază cu Pământul) odată la 26 de luni. “SpaceX deja și-a mutat atenția către construirea unui […]
07:30
Circulație în condiții de iarnă în mai multe județe din Moldova și în Prahova. Se intervine cu utilaje pentru deszăpezire. Nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează, la ora 06:45, că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt semnalate precipitații slabe sub formă de ninsoare, pe alocuri cu depuneri pe partea carosabilă, astfel că se circulă în condiții […]
Acum 24 ore
20:50
Ministrul Sănătății estimează că Centrul de Arși Gravi de la Târgu Mureș va fi dat în folosință în toamna acestui an. Totodată, anunță și finalizarea construcției centrului de mari arși de la Timișoara, care va fi dat în folosință “în scurt timp”. # Biziday.ro
Ministrul Sănătății afirmă că, cel mai probabil, Centrul de Arși Gravi de la Târgu Mureș va fi dat în folosință în toamna acestui an: “Construcția este aproape finalizată, iar în prima parte a acestui an urmează etapa decisivă: dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor și validarea funcționării tuturor sistemelor (…) Este o clădire nouă, cu […]
Ieri
19:30
Ministrul ucrainean de Externe consideră că războiul se poate încheia doar dacă Volodimir Zelenski și Vladimir Putin se vor întâlni pentru a rezolva cele mai sensibile probleme. În ceea ce privește un acord de pace, afirmă că doar Donald Trump poate face acest lucru. # Biziday.ro
Andrii Sîbiga, ministrul de Externe al Ucrainei, a spus, în cadrul unui interviu acordat Reuters, că Ucraina dorește să accelereze eforturile de a pune capăt războiului și să profite astfel de contextul favorabil. Oficialul a subliniat că este important să se profite de impulsul discuțiilor mediate de SUA înainte ca alți factori să intre în […]
16:40
Ministrul iranian de Externe afirmă că Teheranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici dacă SUA amenință cu pornirea unui război. Declarațiile, după ce Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat portavionul USS Abraham Lincoln, staționat în apropierea Iranului. # Biziday.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a făcut declarații duminică. Conform acestuia, posibilitatea ca Teheranul să renunțe vreodată la îmbogățirea uraniului în negocierile cu Washingtonul este exclusă. Acesta a adăugat că nu va fi intimidat de amenințarea unui război cu Statele Unite. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe, ținută la Teheran, la care […]
15:40
Primarul Buzăului (PSD) atrage atenția că “Sorin Grindeanu și încă vreo șase oameni fac un joc periculos” când amenință cu ieșirea de la guvernare: “De ce n-ați ieșit când s-au mărit taxele și impozitele? Fac acest joc pentru supraviețuirea lor, nu a partidului”. # Biziday.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a afirmat la Digi 24 că în interiorul PSD nu s-a pus niciodată problema ieșirii la guvernare și a criticat faptul că partidul “face un joc periculos, de care cei care conduc nu sunt conștienți”. Conform acestuia, este vorba despre “Sorin Grindeanu și încă șase oameni care sunt acolo, cei […]
15:10
Accident grav la Jocurile Olimpice de iarnă. Americanca Lindsey Vonn, una dintre cele mai bune schioare din istorie și favorită la medalie, s-a dezechilibrat în proba de coborâre, la 13 secunde după start, și a fost proiectată în afara pârtiei. A fost preluată de medici cu elicopterul. În urmă cu câteva zile, suferise o ruptură de ligament la genunchi. # Biziday.ro
Lindsey Vonn a căzut violent în proba de coborâre la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina d’Ampezzo, la doar 13 secunde după start. Aceasta era favorită să câștige o nouă medalie olimpică. Americanca în vârstă de 41 de ani a intrat în concurs la nouă zile după ce suferise o ruptură la ligamentul încrucișat anterior, […]
14:40
Război în Ucraina. Atac de amploare cu drone al rușilor asupra instalațiilor Naftogaz (cea mai mare companie națională de petrol și gaze) din Poltava. Infrastructura și echipamentele acesteia au fost grav avariate. Conform lui Volodimir Zelenski, Rusia a atacat cu peste două mii de drone, doar în ultima săptămână. # Biziday.ro
Rusia a atacat noaptea trecută instalațiile grupului Naftogaz, cea mai mare companie națională de petrol și gaze a Ucrainei, în regiunea Poltava, provocând distrugeri asupra infrastructurii și echipamentelor companiei. Informația a fost confirmată duminică de Naftogaz, care a precizat că nu au existat victime. Potrivit conducerii companiei, acesta este al 19-lea atac țintit asupra infrastructurii Naftogaz […]
14:10
Nicușor Dan confirmă că a fost invitat de Administrația Trump să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Precizează că o decizie va fi luată după o discuție cu oficialii americani, cu privire la formatul întâlnirii. # Biziday.ro
“Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii. De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate […]
12:20
SUA. Directoarea Serviciilor de Informații, Tulsi Gabbard, este acuzată de un avertizor de integritate că a încercat să ascundă Congresului o convorbire dintre doi spioni străini despre un apropiat al lui Donald Trump (nenumit). Discuția, referitoare la Iran, a avut loc cu câteva săptămâni înainte de bombardamentele asupra siturilor nucleare iraniene. # Biziday.ro
Un avertizor de integritate din comunitatea de informații a SUA a reclamat modul în care Tulsi Gabbard, directoarea Serviciilor de Informații(DNI), a gestionat un raport clasificat al Agenției Naționale de Securitate (NSA), care conținea detalii despre o convorbire interceptată între doi membri ai unor servicii de informații străine. În discuție apărea o persoană apropiată de […]
10:40
Salvamontiștii au recuperat, în ultimele 24 de ore, 95 de persoane rătăcite pe munte, cele mai multe la Sinaia. Au fost transportate la spital 48 dintre acestea. # Biziday.ro
Salvamont România transmite că, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 93 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe au fost primite de Salvamont Sinaia, 15 apeluri, apoi, 8 apeluri pentru Salvamont Suceava, 8 apeluri pentru Salvamont Voineasa, 7 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 7 apeluri pentru Salvamont Prahova, 6 apeluri […]
09:40
Solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, Brad Arnold, a murit la 47 de ani. Acesta fusese diagnosticat cu cancer. # Biziday.ro
Anunțul despre moartea solistului a fost făcut de trupa rock 3 Doors Down. Încă din mai 2025, Brad Arnold anunțase că este bolnav și că a primit un diagnostic de carcinom renal cu celule clare în stadiul 4, un tip de cancer renal, care s-a extins la nivelul unui plămân. În anunțul despre moartea solistului, […]
07:40
Marea Britanie ia în calcul confiscarea unui petrolier (nu unul anume) din așa-numita “flotă fantomă” a Rusiei, într-o mișcare de descurajare, având în vedere că 23 de astfel de nave diferite au fost observate în Canalul Mânecii și în Marea Baltică, doar în ianuarie. The Guardian a aflat că posibila operațiune a fost discutată deja cu ceilalți aliați din NATO, în condițiile în care măsura ar putea escalada tensiunile cu Rusia. # Biziday.ro
The Guardian mai scrie că, în cadrul discuțiilor din interiorul NATO, au fost analizate opțiuni militare pentru capturarea mai multor nave care navighează sub steag fals sau sub steaguri multiple, pentru a evita controalele și sancțiunile occidentale, având legătură cu Rusia. Luna trecută, Marina Britanică a susținut o ședință specială cu mai mulți parlamentari britanici, […]
7 februarie 2026
21:30
Italia refuză aderarea la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, invocând un articol constituțional ce interzice aderarea la organizații în care un singur lider are putere absolută. Anterior, și Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că nu se vor alătura, pentru moment, consiliului. # Biziday.ro
Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declarat că “există un obstacol constituțional insurmontabil”, care face imposibilă participarea Italiei la această structură lansată de Donald Trump. Potrivit lui Tajani, este vorba despre articolul constituțional care nu permite țării să se alăture unei organizații conduse de un singur lider străin. Carta “Consiliului de Pace” prevede într-adevăr […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Germania. Partidul CDU, din care face parte cancelarul Friedrich Merz, analizează interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Social-democrații, de asemenea parte a coaliției de guvernare, se opun unei astfel de măsuri. # Biziday.ro
Din coaliția de guvernare din Germania fac parte partidul cancelarului Merz, CDU, partidul CSU aliat cu CDU și Partidul Social-Democrat, SPD. Dennis Radtke, membru în partidul CDU a declarat că “evoluțiile de pe rețelele sociale depășesc alfabetizarea media”. “În multe locuri, rețelele de socializare sunt o colecție de ură și știri false. Prin urmare, salut […]
16:10
Italia. Posibil act de sabotaj asupra liniei ferate din apropiere de orașul Bologna, chiar în prima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă. Pe mai multe porțiuni, au fost identificate incendii și cabluri electrice tăiate, dar și ceea ce pare a fi o bombă artizanală montată pe un macaz. Circulația trenurilor este grav perturbată. # Biziday.ro
Autoritățile italiene investighează un posibil act de sabotaj asupra infrastructurii feroviare din zona orașului Bologna, incident care a provocat sâmbătă întârzieri majore în traficul feroviar, chiar în prima zi completă a Jocurilor Olimpice de iarnă din zona Milano–Cortina. Potrivit poliției, un incendiu izbucnit în cursul dimineții a afectat un macaz și a distrus cabluri electrice […]
15:30
WSJ: SpaceX își amână planurile de a trimite o misiune pe Marte în acest an, iar în schimb își va concentra eforturile pe revenirea pe Lună, cu o primă aselenizare fără echipaj uman programată pentru martie 2027. Schimbarea, într-un moment în care SUA și China se întrec ca, până la finalul deceniului, să trimită fiecare astronauți pe Lună. # Biziday.ro
Compania lui Elon Musk le-a transmis investitorilor că prioritatea pe termen scurt nu mai este Marte, deși Musk spunea anul trecut că vrea să trimită o misiune fără echipaj pe această planetă până la finalul lui 2026. În schimb, SpaceX va încerca mai întâi să ducă pe Lună nava Starship, în cadrul angajamentelor asumate față […]
14:20
Ministrul german al Economiei respinge propunerea ca UE să aloce fonduri cu prioritate companiilor ce produc o parte semnificativă a bunurilor lor pe teritoriul Uniunii, lansată de un comisar european: “Nu ar trebui să răspundem acestei competiții globale prin izolare economică. Avem nevoie de fapt doar de reguli mai simple și de reducerea democrației”. # Biziday.ro
Ministrul Economiei din Germania, Katherina Reiche, a respins public o propunere venită din partea unui comisar european, care ar lega alocarea fondurilor publice europene de respectarea unor criterii stricte de tip “Made in Europe”, avertizând că Europa nu ar trebui să răspundă competiției globale prin izolare economică. Într-un interviu acordat agenției germane DPA, Reiche a […]
11:10
Polonia a închis preventiv două aeroporturi aflate în apropierea graniței cu Ucraina, din cauza atacurilor rusești. Azi-noapte, armata rusă a vizat infrastructura energetică ucraineană din vestul țării. Au fost impuse întreruperi de urgență ale electricității în Kiev și în alte regiuni. # Biziday.ro
Cele două aeroporturi care au fost închise sunt cel din Rzeszow și cel din Lublin, ambele aflate în sud-estul țării, aproape de granița cu Ucraina. Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană a transmis că închiderea acestora a fost necesară pentru a permite aeronavelor militare să acționeze: “În legătură cu necesitatea de a asigura posibilitatea […]
09:50
FRF anunță că va încerca să suplimenteze numărul biletelor alocate fanilor români la meciul Echipei Naționale cu Turcia, după ce, cele 2.130 de bilete puse în vânzare s-au epuizat în 20 de secunde. # Biziday.ro
Federația Română de Fotbal a făcut o serie de precizări referitoare la situația biletelor pentru fanii români la meciul Turcia – România, programat la Istanbul, pe 26 martie. Reprezentanții FRF au explicat că, inițial, “Federația Turcă de Fotbal a alocat un număr de 1.900 de bilete pentru suporterii români, reținând diferența până la 2.130 din […]
08:50
Război în Ucraina. ISW avertizează că principala confruntare pentru controlul regiunii Donețk încă nu a avut loc, iar punctul decisiv al războiului din estul Ucrainei se mută treptat spre orașele Sloviansk și Kramatorsk, unde rușii par a pregăti o ofensivă de amploare pentru vara acestui an. Analiștii anticipează că, în actualul ritm și în lipsa unei păci, luptele în zonă vor mai dura încă doi ani. # Biziday.ro
DeepState, un proiect ucrainean de monitorizare a războiului, și Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au analizat ritmul înaintării Armatei Ruse și capacitatea acesteia de a lansa o ofensivă majoră în viitorul apropiat. Potrivit DeepState, aproximativ 78% din regiunea Donețk se află în prezent sub ocupație rusă. Înainte de invazia pe scară largă din 2022, Rusia […]
07:50
Analiză Reuters. Administrația Trump vrea să extindă masiv producția de energie nucleară pentru a face față exploziei de consum generată de centrele de date AI și de electrificarea transportului, dar nu are soluții pentru depozitarea deșeurilor radioactive. Le promite investiții de zeci de miliarde de dolari și mii de locuri de muncă statelor americane care găzduiesc voluntar, dar permanent, astfel de gropi de deșeuri. # Biziday.ro
Potrivit unui plan publicat recent de Departamentul Energiei al SUA (DOE), ținta guvernului american este de a crește de patru ori capacitatea nucleară a SUA până în 2050, la aproximativ 400 de gigawați. Reuters arată că problema acestei strategii o reprezintă “un bagaj vechi și nerezolvat”, și anume deșeurile nucleare extrem de radioactive, care rămân […]
6 februarie 2026
23:50
Bursele americane au încheiat săptămâna în creștere puternică, susținută de aprecierea acțiunilor Nvidia și ale altor producători de cipuri. Indicele Dow Jones a atins, în premieră, pragul de 50 de mii de puncte. # Biziday.ro
Piețele bursiere au fost impulsionate de evaluările pozitive ale companiilor de tehnologie, de profiturile raportate și de așteptările că banca centrală va reduce dobânda de referință. Ross Mayfield, analist de strategie de investiții la Baird, companie din statul Kentucky, a declarat: “Acest sector a fost volatil și au existat perioade de vânzări masive, dar cred […]
22:50
Noua Zeelandă. Poluare cu apă uzată netratată în capitala Wellington. Ploile din ultimele zile au provocat avarii la o stație de epurare, iar zeci de milioane de litri de apă netratată s-au scurs în mare. # Biziday.ro
Problema a apărut miercuri, după ce ploile puternice din ultima perioadă au provocat inundarea stației de epurare Moa Point. Acest lucru a provocat un reflux al apelor uzate în conducta de evacuare de 1,8 kilometri, care în mod normal deversează apele treptat în strâmtoarea Cook. Pe fondul avariei, apele netratate au început să curgă printr-o […]
21:00
Casa Albă a șters, după aproape 12 ore, o postare rasistă de pe contul președintelui Trump – un clip în care fețele lui Barack și Michelle Obama erau editate pe trupuri de maimuțe. Susține că ar fi fost publicată “de un membru al personalului, din greșeală”. # Biziday.ro
Casa Albă a eliminat, vineri seară, o postare distribuită de Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, care conținea un videoclip cu conotație rasistă la adresa fostului cuplu prezidențial Barack Obama (primul președinte de culoare) și Michelle Obama, după un val de reacții negative venite din partea ambelor partide politice. Videoclipul de un […]
17:00
SUA acuză China că, în 2020, a efectuat teste nucleare secrete și că a încercat să mascheze activitatea seismică produsă de acele explozii. Presați de americani să încheie un nou tratat internațional de control al armelor nucleare, care să includă SUA, China și Rusia, oficialii chinezi resping momentan o asemenea idee. # Biziday.ro
Thomas DiNanno, subsecretar american de stat pentru Controlul armelor și Securitate internațională, a declarat în timpul Conferinței privind Dezarmarea, de la Geneva, că “guvernul american este conștient de faptul că China a efectuat teste explozive nucleare, inclusiv pregătirea pentru teste cu randamente prestabilite de ordinul sutelor de tone”. Potrivit oficialului, armata chineză a încercat să […]
16:10
Acțiunile Stellantis (Jeep, Fiat, Opel) s-au prăbușit cu peste 24%, vineri, după ce grupul a recunoscut că a supraestimat vânzările de mașini electrice, iar astfel s-ar putea să nu-și recupereze investițiile pe acest segment. Va consemna, astfel, cheltuieli excepționale de 22 de miliarde de euro pe 2025. # Biziday.ro
Acțiunile Stellantis au înregistrat cea mai mare scădere zilnică din istoria companiei, după ce producătorul auto a anunțat că va contabiliza cheltuieli excepționale de aproximativ 22,2 miliarde de euro în a doua parte a anului 2025, ca urmare a reducerii ambițiilor sale în domeniul vehiculelor electrice. Acțiunile au scăzut cu peste 24%, ajungând la circa […]
15:00
BFMTV: Franța a deconspirat o operațiune de manipulare rusească (Storm-1516), care încerca să sugereze în mod fals o legătură strânsă între președintele Macron și prădătorul sexual Jeffrey Epstein. Un articol generat cu AI, care imita identitatea unei cunoscute publicații franceze, susținea că Macron ar fi fost invitat frecvent la reședința lui Epstein din Paris. # Biziday.ro
Încercările de manipulare sunt atribuite rețelei rusești “Storm-1516” – cunoscută pentru astfel de acțiuni și investigată încă de la sfârșitul anului 2023 de către serviciul francez de vigilență și protecție împotriva ingerințelor digitale străine (VIGINUM). Aceasta a încercat să se folosească de faptul că numele președintelui Emmanuel Macron apare de peste două sute de ori […]
14:00
Comisia Europeană transmite un avertisment ultimativ TikTok. După o investigație de un an, executivul european a constatat că aplicația chinezească încalcă legislația UE, prin funcțiile care creează dependență, în special copiilor, dar și adulților considerați vulnerabili. Cere schimbarea fundamentală a modului în care funcționează algoritmii, dar și aplicația TikTok, sub sancțiunea unor amenzi de peste un miliard de dolari. # Biziday.ro
Comisia Europeană a constatat, preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență, potrivit unui comunicat emis vineri. Comisia, care acționează în calitate de autoritate de aplicare a legii în domeniul tehnologiei în toate țările UE, a dat ca exemplu “«recompensarea» constantă a utilizatorilor cu conținut nou, anumite caracteristici de […]
13:10
Premierul Bolojan a informat oficial CCR că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, ca urmare a amânării unei decizii pe reforma pensiilor magistraților. Comisia Europeană nu va comunica decizia finală înainte de 11 februarie, când este programată următoarea ședință CCR. # Biziday.ro
În cadrul scrisorii trimise de către premierul Bolojan, acesta a adus la cunoștință următoarele aspecte: “La data de 30 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni formale a reprezentanţilor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a reprezentanților Reform and Investment Task Force (SG REFORM) din cadrul Comisiei Europene, a fost adus la cunoștința domnului Ministru Dragoș […]
12:30
Danone retrage de la comercializare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, comercializate sub brandurile Aptamil și Milupa, ca măsură de precauție față de posibila prezență a unei toxine. # Biziday.ro
Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează publicul cu privire la retragerea de pe piață a unor formule de lapte praf pentru sugari, ca măsură de precauție față de posibila prezență a unei toxine (cereulidei). ANSVSA recomandă returnarea produselor la punctul de vânzare de unde au fost achiziționate, iar în cazul apariției unor […]
11:00
Moscova. Tentativă de asasinat asupra directorului adjunct al spionajului militar rus (GRU), generalul Vladimir Alexeiev. Presa de stat scrie că acesta a fost împușcat de mai multe ori, aparent în blocul în care locuiește, iar în prezent se află la spital. # Biziday.ro
General-locotentul Vladimir Alexeiev, prim-adjunctul șefului direcției de spionaj a Statului Major General al Federației Ruse (GRU), a fost împușcat în spate de mai multe ori, de către un atacator neidentificat. Alexeiev a fost transportat de urgență la spital, iar starea sa de sănătate este momentan necunoscută. Incidentul a avut loc într-o clădire rezidențială din nord-vestul […]
10:00
Buzău. Cod Roșu de inundații pe râul Nișcov, valabil până vineri după-amiază. Populația din Vernești și Tisău a fost avertizată prin Ro-Alert. În urma ploilor din ultimele 24 de ore, mai multe drumuri și locuințe din comuna Tisău au fost inundate. # Biziday.ro
Institutul Național de Hidrologie informează că avertizarea Cod Roșu este valabilă vineri, în intervalul 08:50 – 15:00. “În urma precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, dar și a celor prognozate pentru următoarele ore, se pot produce creşteri de debite şi niveluri cu depășiri ale cotelor de pericol pe râul Nişcov – afluent al râului Buzău, județele Prahova şi […]
08:10
Dosarele Epstein sugerează o amplă implicare a fostului consilier al lui Donald Trump, Steve Bannon, în finanțarea partidelor extremiste și eurosceptice din Germania, Italia, Franța, Ungaria, Polonia, Suedia și Austria, în 2018 și 2019. O parte din acestea au beneficiat și de finanțare din Rusia. Nu este clar dacă Epstein însuși a acceptat să dea bani pentru formațiunile eurosceptice. # Biziday.ro
Sunt zeci de mesaje între Jeffrey Epstein și Steve Bannon care arată că acesta din urmă strângea bani pentru consolidarea partidelor europene de extremă dreaptă. Corespondența celor doi datează din 2018 și 2019. La scurtă vreme după ce Bannon a demisionat de la Casa Albă (dar a rămas apropiat de Donald Trump), în august 2017, […]
5 februarie 2026
23:40
Raport. Importurile Europei de gaze naturale lichefiate rusești, prin principalul terminal Iamal, au crescut cu 8% în ianuarie, față de prima lună a anului trecut. UE s-a angajat să renunțe complet la gazele rusești din 2028, cu o interdicție pentru GNL din 2027. # Biziday.ro
Iamal LNG, principalul terminal de export de gaze naturale lichefiate al Rusiei către Europa, a exportat în ianuarie aproape 1,7 milioane de tone către piețele europene, ceea ce reprezintă o majorare cu 8% față de prima lună a anului trecut, potrivit unui raport al ONG-ului german de mediu Urgewald. Organizația detaliază că din 25 de […]
21:40
SUA și Rusia vor relua dialogul între forțele armate, la cel mai înalt nivel. Decizia a fost luată după întâlnirea unor generali de top din cele două țări, la Abu Dhabi. # Biziday.ro
Comandamentul European al SUA a informat că va avea loc “un contact militar constant, pe măsură ce părțile lucrează pentru o pace durabilă. Scopul este de a evita calculele greșite și de a oferi un mijloc pentru a evita escaladarea neintenționată de către oricare dintre părți”. Acordul a fost încheiat în timpul discuției dintre Alexus […]
20:40
Craiova. Pompierii intervin pe bulevardul Nicolae Romanescu, unde o conductă de gaze subterană a fost avariată. Alimentarea a fost oprită și 30 de persoane, din 6 locuințe, au fost evacuate. Nu sunt victime. # Biziday.ro
ISU Dolj informează că Detașamentul 1 de Pompieri Craiova intervine pe Bulevardul Nicolae Romanescu, din Craiova, unde s-a produs o avarie la conducta subterană de gaze ce alimentează zonele din apropiere. Distribuitorul de gaze a fost anunțat și a fost trimis un echipaj la fața locului, pentru a opri robinetul central. A fost realizat un […]
20:30
Raport. Sectorul energiei verzi din China a susținut peste 90% din creșterea investițiilor din țară, anul trecut. Cu toate acestea, industria cărbunelui rămâne un pilon important al economiei țării. # Biziday.ro
Un raport realizat de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat și publicat în Carbon Brief, arată că, pentru a doua oară în trei ani, producția, montarea și exportul de baterii, mașini electrice, tehnologii solare, eoliene și conexe au reprezentat peste o treime din creșterea economică a Chinei. Acest lucru a fost posibil în […]
19:30
Inspecția Judiciară susține că nu a găsit nicio neregulă în urma controlului la Curtea de Apel București, demarat după documentarul Recorder. Despre schimbările de complet spune că ar fi “necesare funcționării instanței” și despre prescrierea dosarelor că este “o coincidenţă temporală”. # Biziday.ro
Într-un comunicat citat de Agerpres, Inspecția Judiciară transmite că nu a identificat nicio neregulă la Curtea de Apel București, în urma controalelor, și că noțiunea de independență a justiției ar fi interpretată greșit în dezbaterea publică: “Din perspectiva activității Inspecției Judiciare, atât în materia răspunderii disciplinare, cât și în cea a controalelor tematice, au fost […]
17:40
Ministrul Apărării anunță nereguli grave la Batalionul 52 din Satu Mare, precum concursuri trucate, misiuni fictive pentru obținerea de pensii mai mari, dar și situații în care militarii erau forțați să presteze diverse munci la locuințele superiorilor. Comandantul unității a fost destituit. În paralel, sunt verificate și cheltuielile de la Spitalul Militar Central şi de la Clubul Sportiv al Armatei (inclusiv de la echipa de fotbal Steaua). # Biziday.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, în cadrul conferinţei de presă de joi, că la Batalionul 52 Geniu “Tisa” din Satu Mare au fost descoperite multiple nereguli grave, care vizează în principal angajările de personal, umflarea artificială a salariilor şi a pensiilor cadrelor militare, dar şi utilizarea ilegală a resurselor umane și tehnice. Concret, ministrul […]
16:40
Război Rusia-Ucraina. Armata Ucraineană susține că a atacat, luna trecută, complexul militar rusesc Kapustin Yar, de unde rușii au lansat racheta Oreșnik asupra Liovului. Atacul, care a implicat drone și rachete de croazieră Flamingo (de producție internă), a avariat mai multe construcții și infrastructura din baza respectivă. # Biziday.ro
Statul Major General al Armatei Ucrainene informează că, în ianuarie, a atacat poligonul de antrenament Kapustin Yar din regiunea rusă Astrahan, care este punctul de lansare pentru rachetele Oreșnik. Tot în ianuarie, rușii au atacat cu o astfel de rachetă Liovul. Ucrainenii precizează că în timpul atacurilor a utilizat inclusiv rachetele de croazieră Flamingo, fabricate […]
