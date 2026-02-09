Rusia acuză SUA că au abandonat planul de pace pentru Ucraina, agreat de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, de vara trecută. Susține că Washingtonul urmărește ”dominația economică” și, în loc elimine sancțiunile impuse de Administrația Biden, a introdus altele. 

08:00

Într-o postare pe X, Elon Musk explică faptul (bine-cunoscut, de altfel) că drumul de la Pământ la Lună durează doar două zile, iar cel de la Pământ la Marte șase luni, cu o fereastră de lansare (când Marte se aliniază cu Pământul) odată la 26 de luni. “SpaceX deja și-a mutat atenția către construirea unui […]