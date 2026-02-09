Bani de la antrenori Cu ce sumă au împrumutat-o Dan Petrescu și Ovidiu Hoban pe CFR Cluj. UEFA și FRF, implicate în „combinație”
Golazo.ro, 9 februarie 2026 17:50
GOLAZO.ro dezvăluie alte artificii financiare la care a apelat Ioan Varga în 2025 pentru a salva CFR Cluj de la o nouă insolvență.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
18:30
Craiova, sub lupa portughezilor Ce scrie presa lusitană despre „gigantul adormit din România” + Coelho: „Sunt doar două moduri prin care pot pleca de aici” # Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a acordat un interviu în prestigioasa publicație din Portugalia, A Bola, înaintea partidei cu Dinamo.
18:30
Bergodi, apărat de un rival Ce spune Sorin Cârțu despre scenele reprobabile de la CFR - U Cluj: „Trebuie privit cu compasiune” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a sărit în apărarea lui Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, în urma scenelor reprobabile din derby-ul Ardealului.
Acum o oră
17:50
FCSB a bătut bătaia de la Cluj Deși CFR - U a fost atractiv și cu un mega scandal la final, campioana a surclasat în audiențe derby-ul ardelean # Golazo.ro
Încă o etapă în care FCSB atrage mulți telespectatori, dar și încă un exemplu că Liga 1 prezintă interes mare.
17:50
Bani de la antrenori Cu ce sumă au împrumutat-o Dan Petrescu și Ovidiu Hoban pe CFR Cluj. UEFA și FRF, implicate în „combinație” # Golazo.ro
GOLAZO.ro dezvăluie alte artificii financiare la care a apelat Ioan Varga în 2025 pentru a salva CFR Cluj de la o nouă insolvență.
Acum 2 ore
17:20
„Astăzi am avut o nouă discuție” Răzvan Burleanu, ultimele detalii despre Mircea Lucescu și barajul pentru CM 2026: „Asta e prioritatea noastră” # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a oferit cele mai noi detalii în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
17:00
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani) nu a fost prezent la finala Super Bowl, câștigată de Seattle Seahawks în fața celor de la New England Patriots, scor 29-13, dar a urmărit-o și a comentat-o pe social media.
17:00
Când apare VAR în Liga 2 Răzvan Burleanu a anunțat când ar putea fi implementat sistemul: „Aceasta este prima țintă” # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a dezvăluit când ar putea fi introdus sistemul VAR în Liga 2.
17:00
Secretul lui Chivu Apărătorul care uimește Italia în acest sezon, cu antrenorul român la Inter. E peste toți în 2026 # Golazo.ro
Federico Dimarco, 28 de ani, e în cel mai bun sezon al carierei sale, cu cele mai multe goluri influențate. Ce rol a avut Cristi Chivu la transformarea fundașului stânga
Acum 4 ore
16:30
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României # Golazo.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat unde se joacă finala Cupei României.
16:30
„Avem probleme cu trucarea meciurilor” Răzvan Burleanu confirmă: „Avem jucători, antrenori și arbitri audiați astăzi” # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a abordat public problema pariurilor și a integrității competițiilor din fotbalul românesc. Oficialul FRF a recunoscut că fenomenul trucării meciurilor reprezintă o realitate îngrijorătoare.
16:10
În sfârșit, o reacție! Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, dar a făcut ghem adevărul. Sâmbătă seară a pierdut 3 puncte, astăzi a ratat prilejul de a vorbi sincer și de a spune că îi pare rău.
16:00
Cum a ajuns Popa în poarta FCSB Becali a explicat mutarea: „Eu, când am vreo treabă, îl testez pe MM. Dacă el nu e vehement, atunci fac” # Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a explicat cum a ajuns la concluzia că trebuie să-l titularizeze pe Matei Popa (18 ani) între buturi.
15:50
Dele Alli, nopți albe în cazinouri Fotbalistul rămas fără echipă de 5 luni, pierderi de peste 170.000 de € în sesiuni de poker până la 2 dimineața! # Golazo.ro
Rămas fără echipă, după ce Como a renunțat la serviciile sale, Dele Alli (29 de ani) pierde nopțile în cazinouri și irosește sume mari de bani.
14:50
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune! # Golazo.ro
Franck Ribery, 42 de ani, 12 în tricoul lui Bayern, ar putea fi legat în dosarul „Jeffrey Epstein” de scandalul în care a fost acuzat, împreună cu Karim Benzema, că a avut relații cu o prostituată minoră
14:50
„Un ratat absolut” Trump atacă un sportiv olimpic american care a vorbit tare la Jocuri contra situației din SUA: „Ce nu reprezint” # Golazo.ro
Donald Trump nu acceptă criticile. Cum a reacționat președintele Statelor Unite când schiorul Hunter Hess a răspuns, la Jocurile Olimpice, întrebărilor despre tensiunile din țara sa
Acum 6 ore
14:30
Varianta lui Bergodi Italianul a vorbit despre scandalul din Gruia: „Nu m-am dus spre el să-l bat, sunt un om civilizat” + Ce mesaj i-a dat Cordea # Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a oferit prima sa reacție despre ce s-a întâmplat în conflictul cu mijlocașul Andrei Cordea (26 de ani). Tehnicianul italian a sărit la bătaie la finalul partidei, după un schimb dur de replici.
14:10
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 87.
13:20
Rapid - Dinamo, afară de pe Arenă? Giuleștenii așteaptă răspuns din partea Primăriei dacă poate juca derby-ul la 24 de ore după FCSB - Metaloglobus # Golazo.ro
Rapid - Dinamo e programat să se dispute duminică, 22 februarie. Giuleștenii vor să dispute jocul pe Arena Națională, însă pe 21 februarie acolo se joacă FCSB - Metaloglobus.
13:10
„E foarte grav, e xenofobie!” Mihai Stoica, atac furios la Pancu: „E mai grav decât ce-a făcut Bergodi! Dar spunea că e de acord cu Kadîrov, nu mă miră” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a criticat dur pe Daniel Pancu, antrenorul echipei CFR Cluj, cu privire la declarațiile controversate ale acestuia despre conflictul de la finalul derby-ului local cu U Cluj, câștigat de „feroviari” cu 3-2.
13:00
Studenți hărțuiți în Cluj „Dacă vrei să vorbești limba cailor, du-te la Budapesta!”. Un lider UDMR susține că agresorii ar fi suporteri ai lui U Cluj # Golazo.ro
Un incident tensionat ar fi avut loc sâmbătă seara într-un autobuz din Cluj-Napoca, după derby-ul local dintre CFR Cluj și U Cluj, încheiat 3-2.
Acum 8 ore
12:30
În formă maximă Răzvan Marin, gol și două pase decisive pentru AEK: „Campionatul grecesc este mai dificil decât mă așteptam” # Golazo.ro
Panserraikos - AEK 0-4. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul naționalei, a contribuit decisiv la trei goluri în etapa #20 a Super Ligii Greciei. Mijlocașul se află într-o formă excelentă la echipa grecească, o veste bună pentru naționala României, care se pregătește pentru barajul cu Turcia.
12:20
„Capul sus și spatele drept” Chivu rămâne cu picioarele pe pământ după victoria clară din Serie A: „E un maraton, mai sunt 14 meciuri” # Golazo.ro
Sassuolo - Inter 0-5. Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre victoria clară din Serie A și a evidențiat aspectele în care echipa sa mai trebuie să progreseze.
12:20
Dinamo va juca împotriva celor de la U Craiova, astăzi, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:20
„Fără implicarea dlui Predoiu nu se putea întâmpla” Fostul ministru de Interne, despre lucrările la stadionul Dinamo: „Au existat blocaje” # Golazo.ro
Lucian Bode (51 de ani, fostul ministru de Interne, a explicat care au fost principalele blocaje și cine a sprijinit construcția noului stadion Dinamo.
12:10
Ce s-a întâmplat cu Lindsey Vonn Final de carieră după „totul sau nimic” la Jocuri. Altă accidentare gravă. Reacția antrenorului și a rivalelor # Golazo.ro
Lindsey Vonn a fost operată duminică noapte la Treviso, suferind o fractură la același picior la care avea ruptură a ligamentului încrucișat anterior
12:00
„Pot să te sărut. Acesta este contact” Luciano Spalletti și-a încheiat discursul anti-arbitri pupând o reporteră pe umăr pentru a-și demonstra teoria # Golazo.ro
JUVENTUS - LAZIO 2-2. Luciano Spalletti (66 de ani) a ținut un întreg discurs, la flash interviu, în care s-a plâns de arbitri și le-a cerut să fie profesioniști.
11:30
A picat transferul la FCSB Mihai Stoica dezvăluie că atacantul anunțat de Becali nu mai vine: „Cumva l-am dezinformat pe Gigi” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit, luni, informații noi despre transferul atacantului pe care finanțatorul campioanei îl anunțase cu o zi în urmă.
11:10
„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia” Mircea Lucescu e cu gândul la barajul pentru CM 2026. Marica dezvăluie discuția avută cu selecționerul # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate, însă gândul îi zboară tot la echipa națională și i-a mărturisit lui Ciprian Marica (40 de ani) că va fi pe bancă la barajul cu Turcia, din 26 martie.
Acum 12 ore
10:30
Îl contrazice pe Becali Daniel Bîrligea, despre despre declarațiile patronului de la FCSB + Ce spune Darius Olaru despre victoria cu Oțelul # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani) și Darius Olaru (27 de ani), marcatori în meciul cu Oțelul, au comentat victoria obținută împotriva contracandidatei directe la play-off.
10:20
FRF vrea finala Europa League pe Arena Națională A fost depus dosarul de candidatură pentru organizarea evenimentului în 2028 sau 2029 # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal vrea o nouă finală Europa League la București, pe Arena Națională.
10:20
„Nu am ce să vorbesc cu Bîrligea” Diego Zivulic, despre eliminarea din meciul cu FCSB: „Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze” # Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Diego Zivulic (33 de ani), fundașul gălățenilor, a vorbit despre faza care a schimbat cursul jocului. În minutul 51, apărătorul a fost eliminat după un fault extrem de dur asupra lui Daniel Bîrligea (26 de ani)
10:10
Ngezana se operează! Sud-africanul va suferi o intervenție la menisc și va reveni abia în aprilie # Golazo.ro
Stoperul campioanei, Siyabonga Ngezana (28 de ani), a jucat accidentat în ultimele meciuri, după ce a revenit de la Cupa Africii.
09:20
Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! Show-ul făcut de Bud Bunny, desființat de președintele SUA: „Un afront la adresa Statelor Unite” # Golazo.ro
Show-ul din pauza Super Bowl făcut de Bad Bunny l-a scos din minți pe Donald Trump, președintele SUA.
09:00
A vrut să se lase! Schiorul care a cucerit primul aur la aceste Jocuri a fost aproape să renunțe după moartea tatălui # Golazo.ro
Franjo von Allmen, campion olimpic la coborâre. La 23 de ani, a cucerit lumea. La 24, a câștigat aurul la Jocuri. După ce, la 17, trecuse prin cele mai dificile clipe. Ale vieții, ale carierei
Acum 24 ore
23:50
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe” # Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Suporterii gălățeni nu și-au iertat echipa după eșecul drastic suferit duminică, în etapa #26 din Liga 1.
23:40
Puțin despre meciul de la Galați încheiat cu victoria confortabilă a FCSB, 4-1. Și ceva mai mult despre revolta naționalistă a domnului Daniel Pancu împotriva noastră, a celor aserviți străinilor obraznici
23:10
„Asta ne-a costat” Laszlo Balint și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea drastică în fața lui FCSB # Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre eșecul formației sale.
23:00
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase # Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a numit jucătorul pe care îl vede omul meciului în victoria de duminică seara, din etapa #26 a Ligii.
22:50
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani # Golazo.ro
Francesca Lollobrigida a depășit toate clipele dificile, a revenit mereu, a tras până când, pe 7 februarie 2026, ziua în care nimeni nu se mai aștepta, a cucerit medalia de aur la patinaj viteză, acasă, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
22:50
Sassuolo - Inter 0-5 Formația lui Cristi Chivu a făcut spectacol în ultima etapă din Serie A și se distanțează în vârful clasamentului # Golazo.ro
Tehnicianul român a ajuns la 11 meciuri consecutive fără eșec în campionat.
22:50
L-a impresionat pe Charalambous Antrenorul celor de la FCSB nu are niciun dubiu: : „E cel mai bun din România” # Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre victoria echipei sale și l-a elogiat pe Daniel Bîrligea (25 de ani).
22:40
Manchester City, ce revenire! Victorie dramatică a „cetățenilor” în derby-ul cu Liverpool » Erling Haaland, eroul echipei lui Guardiola # Golazo.ro
Manchester City a reușit o victorie extrem de importantă în fața celor de la Liverpool, scor 2-1, chiar pe Anfield, în derby-ul etapei #25 din Premier League.
22:40
Întăriri pentru play-off FCSB plănuiește alte două transferuri pentru finalul de sezon: „I-am zis să caute” » Când se face prima mutare # Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după succesul care a adus echipa la două puncte de locurile de play-off.
22:10
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați # Golazo.ro
Oțelul - FCSB 1-4. Florin Tănase (31 de ani) a fost omul meciului în partida de duminică, de la Galați.
22:00
„Nu se mai ajungea la scandal” Porumboiu, despre cum ar fi putut fi evitat scandalul de la CFR - U Cluj: „Lucrurile s-ar fi terminat acolo” # Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA și fost patron la FC Vaslui, a comentat imaginile scandaloase de la finalul partidei.
21:50
„Nu vezi?!” Darius Olaru n-a mai rezistat și a cedat! A strigat nervos spre Charalambous în timpul meciului cu Oțelul # Golazo.ro
Oțelul - FCSB 1-4. Conflict pe teren între Darius Olaru, căpitanul FCSB, și antrenorul campioanei, Elias Charalambous.
21:50
Intrare inconștientă FOTO: Zivulic, eliminat în Oțelul - FCSB după un fault cu talpa la Daniel Bîrligea # Golazo.ro
Oțelul - FCSB. Diego Zivulic (33 de ani) a văzut cartonașul roșu în repriza secundă a partidei de la Galați, după un fault extrem de dur asupra lui Daniel Bîrligea.
21:20
Faptele din finalul meciului CFR-U Cluj există indiferent de naționalitatea antrenorului sau a jucătorului, de patriotism sau internaționalism, ele stau la un nivel diferit de gravitatea cuvintelor care s-au adresat, de alte motive reale ori inventate.
21:10
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50! # Golazo.ro
Germania - România 30-24. Eșec incredibil al naționalei noastre, la primul meci de la Rugby Europe Championship 2026.
21:00
Perica a semnat cu o campioană Atacantul plecat de la Dinamo și-a găsit deja echipă: „Bine ai venit!” # Golazo.ro
Ex-atacantul dinamovist Stipe Perica, 30 de ani, și-a găsit rapid echipă după despărțirea de „câini”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.