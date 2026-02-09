FCSB a bătut bătaia de la Cluj Deși CFR - U a fost atractiv și cu un mega scandal la final, campioana a surclasat în audiențe derby-ul ardelean

Golazo.ro, 9 februarie 2026 17:50

Încă o etapă în care FCSB atrage mulți telespectatori, dar și încă un exemplu că Liga 1 prezintă interes mare.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
18:30
Craiova, sub lupa portughezilor Ce scrie presa lusitană despre „gigantul adormit din România” + Coelho: „Sunt doar două moduri prin care pot pleca de aici” Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a acordat un interviu în prestigioasa publicație din Portugalia, A Bola, înaintea partidei cu Dinamo.
18:30
Bergodi, apărat de un rival Ce spune Sorin Cârțu despre scenele reprobabile de la CFR - U Cluj: „Trebuie privit cu compasiune” Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a sărit în apărarea lui Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, în urma scenelor reprobabile din derby-ul Ardealului.
Acum o oră
17:50
FCSB a bătut bătaia de la Cluj Deși CFR - U a fost atractiv și cu un mega scandal la final, campioana a surclasat în audiențe derby-ul ardelean Golazo.ro
Încă o etapă în care FCSB atrage mulți telespectatori, dar și încă un exemplu că Liga 1 prezintă interes mare.
17:50
Bani de la antrenori Cu ce sumă au împrumutat-o Dan Petrescu și Ovidiu Hoban pe CFR Cluj. UEFA și FRF, implicate în „combinație” Golazo.ro
GOLAZO.ro dezvăluie alte artificii financiare la care a apelat Ioan Varga în 2025 pentru a salva CFR Cluj de la o nouă insolvență.
Acum 2 ore
17:20
„Astăzi am avut o nouă discuție” Răzvan Burleanu, ultimele detalii despre Mircea Lucescu și barajul pentru CM 2026: „Asta e prioritatea noastră” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a oferit cele mai noi detalii în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
17:00
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți” Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani) nu a fost prezent la finala Super Bowl, câștigată de Seattle Seahawks în fața celor de la New England Patriots, scor 29-13, dar a urmărit-o și a comentat-o pe social media.
17:00
Când apare VAR în Liga 2 Răzvan Burleanu a anunțat când ar putea fi implementat sistemul: „Aceasta este prima țintă” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a dezvăluit când ar putea fi introdus sistemul VAR în Liga 2.
17:00
Secretul lui Chivu Apărătorul care uimește Italia în acest sezon, cu antrenorul român la Inter. E peste toți în 2026 Golazo.ro
Federico Dimarco, 28 de ani, e în cel mai bun sezon al carierei sale, cu cele mai multe goluri influențate. Ce rol a avut Cristi Chivu la transformarea fundașului stânga
Acum 4 ore
16:30
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României Golazo.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat unde se joacă finala Cupei României.
16:30
„Avem probleme cu trucarea meciurilor” Răzvan Burleanu confirmă: „Avem jucători, antrenori și arbitri audiați astăzi” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a abordat public problema pariurilor și a integrității competițiilor din fotbalul românesc. Oficialul FRF a recunoscut că fenomenul trucării meciurilor reprezintă o realitate îngrijorătoare.
16:10
Cristian Geambașu Cristiano, ce ocazie ai ratat! Golazo.ro
În sfârșit, o reacție! Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, dar a făcut ghem adevărul. Sâmbătă seară a pierdut 3 puncte, astăzi a ratat prilejul de a vorbi sincer și de a spune că îi pare rău.
16:00
Cum a ajuns Popa în poarta FCSB Becali a explicat mutarea: „Eu, când am vreo treabă, îl testez pe MM. Dacă el nu e vehement, atunci fac” Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a explicat cum a ajuns la concluzia că trebuie să-l titularizeze pe Matei Popa (18 ani) între buturi.
15:50
Dele Alli, nopți albe în cazinouri Fotbalistul rămas fără echipă de 5 luni, pierderi de peste 170.000 de € în sesiuni de poker până la 2 dimineața! Golazo.ro
Rămas fără echipă, după ce Como a renunțat la serviciile sale, Dele Alli (29 de ani) pierde nopțile în cazinouri și irosește sume mari de bani.
14:50
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune! Golazo.ro
Franck Ribery, 42 de ani, 12 în tricoul lui Bayern, ar putea fi legat în dosarul „Jeffrey Epstein” de scandalul în care a fost acuzat, împreună cu Karim Benzema, că a avut relații cu o prostituată minoră
14:50
„Un ratat absolut” Trump atacă un sportiv olimpic american care a vorbit tare la Jocuri contra situației din SUA: „Ce nu reprezint” Golazo.ro
Donald Trump nu acceptă criticile. Cum a reacționat președintele Statelor Unite când schiorul Hunter Hess a răspuns, la Jocurile Olimpice, întrebărilor despre tensiunile din țara sa
Acum 6 ore
14:30
Varianta lui Bergodi Italianul a vorbit despre scandalul din Gruia: „Nu m-am dus spre el să-l bat, sunt un om civilizat” + Ce mesaj i-a dat Cordea Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a oferit prima sa reacție despre ce s-a întâmplat în conflictul cu mijlocașul Andrei Cordea (26 de ani). Tehnicianul italian a sărit la bătaie la finalul partidei, după un schimb dur de replici.
14:10
Business Drops #88 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 87.
13:20
Rapid - Dinamo, afară de pe Arenă? Giuleștenii așteaptă răspuns din partea Primăriei dacă poate juca derby-ul la 24 de ore după FCSB - Metaloglobus Golazo.ro
Rapid - Dinamo e programat să se dispute duminică, 22 februarie. Giuleștenii vor să dispute jocul pe Arena Națională, însă pe 21 februarie acolo se joacă FCSB - Metaloglobus.
13:10
„E foarte grav, e xenofobie!” Mihai Stoica, atac furios la Pancu: „E mai grav decât ce-a făcut Bergodi! Dar spunea că e de acord cu Kadîrov, nu mă miră” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a criticat dur pe Daniel Pancu, antrenorul echipei CFR Cluj, cu privire la declarațiile controversate ale acestuia despre conflictul de la finalul derby-ului local cu U Cluj, câștigat de „feroviari” cu 3-2.
13:00
Studenți hărțuiți în Cluj „Dacă vrei să vorbești limba cailor, du-te la Budapesta!”. Un lider UDMR susține că agresorii ar fi suporteri ai lui U Cluj Golazo.ro
Un incident tensionat ar fi avut loc sâmbătă seara într-un autobuz din Cluj-Napoca, după derby-ul local dintre CFR Cluj și U Cluj, încheiat 3-2.
Acum 8 ore
12:30
În formă maximă Răzvan Marin, gol și două pase decisive pentru AEK: „Campionatul grecesc este mai dificil decât mă așteptam” Golazo.ro
Panserraikos - AEK 0-4. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul naționalei, a contribuit decisiv la trei goluri în etapa #20 a Super Ligii Greciei. Mijlocașul se află într-o formă excelentă la echipa grecească, o veste bună pentru naționala României, care se pregătește pentru barajul cu Turcia.
12:20
„Capul sus și spatele drept” Chivu rămâne cu picioarele pe pământ după victoria clară din Serie A: „E un maraton, mai sunt 14 meciuri” Golazo.ro
Sassuolo - Inter 0-5. Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre victoria clară din Serie A și a evidențiat aspectele în care echipa sa mai trebuie să progreseze.
12:20
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:00 » Bătălie pentru primul loc în Superliga Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la U Craiova, astăzi, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:20
„Fără implicarea dlui Predoiu nu se putea întâmpla” Fostul ministru de Interne, despre lucrările la stadionul Dinamo: „Au existat blocaje” Golazo.ro
Lucian Bode (51 de ani, fostul ministru de Interne, a explicat care au fost principalele blocaje și cine a sprijinit construcția noului stadion Dinamo.
12:10
Ce s-a întâmplat cu Lindsey Vonn Final de carieră după „totul sau nimic” la Jocuri. Altă accidentare gravă. Reacția antrenorului și a rivalelor Golazo.ro
Lindsey Vonn a fost operată duminică noapte la Treviso, suferind o fractură la același picior la care avea ruptură a ligamentului încrucișat anterior
12:00
„Pot să te sărut. Acesta este contact” Luciano Spalletti și-a încheiat discursul anti-arbitri pupând o reporteră pe umăr pentru a-și demonstra teoria Golazo.ro
JUVENTUS - LAZIO 2-2. Luciano Spalletti (66 de ani) a ținut un întreg discurs, la flash interviu, în care s-a plâns de arbitri și le-a cerut să fie profesioniști.
11:30
A picat transferul la FCSB Mihai Stoica dezvăluie că atacantul anunțat de Becali nu mai vine: „Cumva l-am dezinformat pe Gigi” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit, luni, informații noi despre transferul atacantului pe care finanțatorul campioanei îl anunțase cu o zi în urmă.
11:10
„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia” Mircea Lucescu e cu gândul la barajul pentru CM 2026. Marica dezvăluie discuția avută cu selecționerul Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate, însă gândul îi zboară tot la echipa națională și i-a mărturisit lui Ciprian Marica (40 de ani) că va fi pe bancă la barajul cu Turcia, din 26 martie.
Acum 12 ore
10:30
Îl contrazice pe Becali  Daniel Bîrligea, despre despre declarațiile patronului de la FCSB + Ce spune Darius Olaru despre victoria cu Oțelul Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani) și Darius Olaru (27 de ani), marcatori în meciul cu Oțelul, au comentat victoria obținută împotriva contracandidatei directe la play-off.
10:20
FRF vrea finala Europa League pe Arena Națională A fost depus dosarul de candidatură pentru organizarea evenimentului în 2028 sau 2029 Golazo.ro
Federația Română de Fotbal vrea o nouă finală Europa League la București, pe Arena Națională.
10:20
„Nu am ce să vorbesc cu Bîrligea” Diego Zivulic, despre eliminarea din meciul cu FCSB: „Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze” Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Diego Zivulic (33 de ani), fundașul gălățenilor, a vorbit despre faza care a schimbat cursul jocului. În minutul 51, apărătorul a fost eliminat după un fault extrem de dur asupra lui Daniel Bîrligea (26 de ani)
10:10
Ngezana se operează! Sud-africanul va suferi o intervenție la menisc și va reveni abia în aprilie Golazo.ro
Stoperul campioanei, Siyabonga Ngezana (28 de ani), a jucat accidentat în ultimele meciuri, după ce a revenit de la Cupa Africii.
09:20
Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! Show-ul făcut de Bud Bunny, desființat de președintele SUA: „Un afront la adresa Statelor Unite” Golazo.ro
Show-ul din pauza Super Bowl făcut de Bad Bunny l-a scos din minți pe Donald Trump, președintele SUA.
09:00
A vrut să se lase! Schiorul care a cucerit primul aur la aceste Jocuri a fost aproape să renunțe după moartea tatălui Golazo.ro
Franjo von Allmen, campion olimpic la coborâre. La 23 de ani, a cucerit lumea. La 24, a câștigat aurul la Jocuri. După ce, la 17, trecuse prin cele mai dificile clipe. Ale vieții, ale carierei
Acum 24 ore
23:50
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe” Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Suporterii gălățeni nu și-au iertat echipa după eșecul drastic suferit duminică, în etapa #26 din Liga 1.
23:40
Cristian Geambașu Mândri că suntem români Golazo.ro
Puțin despre meciul de la Galați încheiat cu victoria confortabilă a FCSB, 4-1. Și ceva mai mult despre revolta naționalistă a domnului Daniel Pancu împotriva noastră, a celor aserviți străinilor obraznici
23:10
„Asta ne-a costat” Laszlo Balint și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea drastică în fața lui FCSB Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre eșecul formației sale.
23:00
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a numit jucătorul pe care îl vede omul meciului în victoria de duminică seara, din etapa #26 a Ligii.
22:50
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani Golazo.ro
Francesca Lollobrigida a depășit toate clipele dificile, a revenit mereu, a tras până când, pe 7 februarie 2026, ziua în care nimeni nu se mai aștepta, a cucerit medalia de aur la patinaj viteză, acasă, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
22:50
Sassuolo - Inter 0-5 Formația lui Cristi Chivu a făcut spectacol în ultima etapă din Serie A și se distanțează în vârful clasamentului Golazo.ro
Tehnicianul român a ajuns la 11 meciuri consecutive fără eșec în campionat.
22:50
L-a impresionat pe Charalambous Antrenorul celor de la FCSB nu are niciun dubiu: : „E cel mai bun din România” Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre victoria echipei sale și l-a elogiat pe Daniel Bîrligea (25 de ani).
22:40
 Manchester City, ce revenire!  Victorie dramatică a „cetățenilor” în derby-ul cu Liverpool » Erling Haaland, eroul echipei lui Guardiola Golazo.ro
Manchester City a reușit o victorie extrem de importantă în fața celor de la Liverpool, scor 2-1, chiar pe Anfield, în derby-ul etapei #25 din Premier League.
22:40
Întăriri pentru play-off FCSB plănuiește alte două transferuri pentru finalul de sezon: „I-am zis să caute” » Când se face prima mutare Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după succesul care a adus echipa la două puncte de locurile de play-off.
22:10
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați Golazo.ro
Oțelul - FCSB 1-4. Florin Tănase (31 de ani) a fost omul meciului în partida de duminică, de la Galați.
22:00
„Nu se mai ajungea la scandal” Porumboiu, despre cum ar fi putut fi evitat scandalul de la CFR - U Cluj: „Lucrurile s-ar fi terminat acolo” Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA și fost patron la FC Vaslui, a comentat imaginile scandaloase de la finalul partidei.
21:50
„Nu vezi?!” Darius Olaru n-a mai rezistat și a cedat! A strigat nervos spre Charalambous în timpul meciului cu Oțelul Golazo.ro
Oțelul - FCSB 1-4. Conflict pe teren între Darius Olaru, căpitanul FCSB, și antrenorul campioanei, Elias Charalambous.
21:50
Intrare inconștientă FOTO: Zivulic, eliminat în Oțelul - FCSB după un fault cu talpa la Daniel Bîrligea Golazo.ro
Oțelul - FCSB. Diego Zivulic (33 de ani) a văzut cartonașul roșu în repriza secundă a partidei de la Galați, după un fault extrem de dur asupra lui Daniel Bîrligea.
21:20
Radu Naum Rebranduirea violenței Golazo.ro
Faptele din finalul meciului CFR-U Cluj există indiferent de naționalitatea antrenorului sau a jucătorului, de patriotism sau internaționalism, ele stau la un nivel diferit de gravitatea cuvintelor care s-au adresat, de alte motive reale ori inventate.
21:10
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50! Golazo.ro
Germania - România 30-24. Eșec incredibil al naționalei noastre, la primul meci de la Rugby Europe Championship 2026.
21:00
Perica a semnat cu o campioană Atacantul plecat de la Dinamo și-a găsit deja echipă: „Bine ai venit!” Golazo.ro
Ex-atacantul dinamovist Stipe Perica, 30 de ani, și-a găsit rapid echipă după despărțirea de „câini”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.