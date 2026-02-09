Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns

Golazo.ro, 9 februarie 2026 22:20

DINAMO - CRAIOVA 1-1. Egal și pe Arena Națională, la fel ca în tur, în Bănie, când s-a terminat 2-2. Ambii antrenori au avut momentele de inspirație. Kopic, cu Soro în locul suspendatului Karamoko. Coelho, cu rezerva Al-Hamlawi.

Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
21:50
„Musi, hai să înjurăm Steaua” Insulte și bannere la -3 grade. Cum a fost atmosfera pe Arena Națională luni seară la Dinamo - Craiova Golazo.ro
DINAMO - U CRAIOVA. Președintele dinamovist aștepta 25-30.000 de fani pe Arena Națională. Au venit jumătate, 13-14.000, inclusiv o mie de craioveni.
Acum 2 ore
21:40
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții” Golazo.ro
Dinamo a refuzat o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng (29 de ani).
21:10
L-a uluit pe Djokovic! VIDEO. Nole și-a pus mâinile în cap când a văzut că Ilia Malinin a făcut ceva ce a fost interzis aproape 50 de ani Golazo.ro
Ilia Malinin a executat un element care a fost interzis timp de 47 de ani, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă, Milano-Cortina. Și l-a uimit pe Novak Djokovic!
21:10
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani).
Acum 4 ore
20:00
„Așa faci blat?” MM Stoica și-a pierdut cumpătul în direct, apoi a revenit: „Mă scuzați pentru ce am zis, am greșit” Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație, a răbufnit după acuzațiile de blat apărute în urma partidei din etapa a 26-a a Ligii 1.
19:50
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank Golazo.ro
Radu Drăgușin a fost unul dintre subiectele conferinței de luni după-amiază la Tottenham. El va fi titular marți, împotriva lui Newcastle.
19:30
„Mai important decât orice” Cum și-a revenit Bîrligea la FCSB: „De asta a și făcut gestul acela după gol” Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat evoluția lui Daniel Bîrligea (25 de ani).
19:10
„Alcaraz și Sinner sunt de vină!” Un jucător de top susține că liderii din ATP sunt responsabili pentru calvarul prin care a trecut: „Împins la limită” Golazo.ro
Jack Draper sugerează că Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt parțial responsabili pentru accidentările pe care le-a suferit în 2025.
19:00
Răzvan Burleanu nu dă înapoi Șeful FRF și-a anunțat oficial candidatura pentru al patrulea mandat: „Funcția de președinte nu mai este la fel de râvnită” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani) și-a anunțat candidatura pentru un al patrulea mandat la șefia Federației Române de Fotbal (FRF).
Acum 6 ore
18:30
Craiova, sub lupa portughezilor Ce scrie presa lusitană despre „gigantul adormit din România” + Coelho: „Sunt doar două moduri prin care pot pleca de aici” Golazo.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a acordat un interviu în prestigioasa publicație din Portugalia, A Bola, înaintea partidei cu Dinamo.
18:30
Bergodi, apărat de un rival Ce spune Sorin Cârțu despre scenele reprobabile de la CFR - U Cluj: „Trebuie privit cu compasiune” Golazo.ro
CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a sărit în apărarea lui Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, în urma scenelor reprobabile din derby-ul Ardealului.
17:50
FCSB a bătut bătaia de la Cluj Deși CFR - U a fost atractiv și cu un mega scandal la final, campioana a surclasat în audiențe derby-ul ardelean Golazo.ro
Încă o etapă în care FCSB atrage mulți telespectatori, dar și încă un exemplu că Liga 1 prezintă interes mare.
17:50
Bani de la antrenori Cu ce sumă au împrumutat-o Dan Petrescu și Ovidiu Hoban pe CFR Cluj. UEFA și FRF, implicate în „combinație” Golazo.ro
GOLAZO.ro dezvăluie alte artificii financiare la care a apelat Ioan Varga în 2025 pentru a salva CFR Cluj de la o nouă insolvență.
17:20
„Astăzi am avut o nouă discuție” Răzvan Burleanu, ultimele detalii despre Mircea Lucescu și barajul pentru CM 2026: „Asta e prioritatea noastră” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a oferit cele mai noi detalii în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
17:00
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți” Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani) nu a fost prezent la finala Super Bowl, câștigată de Seattle Seahawks în fața celor de la New England Patriots, scor 29-13, dar a urmărit-o și a comentat-o pe social media.
17:00
Când apare VAR în Liga 2 Răzvan Burleanu a anunțat când ar putea fi implementat sistemul: „Aceasta este prima țintă” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a dezvăluit când ar putea fi introdus sistemul VAR în Liga 2.
17:00
Secretul lui Chivu Apărătorul care uimește Italia în acest sezon, cu antrenorul român la Inter. E peste toți în 2026 Golazo.ro
Federico Dimarco, 28 de ani, e în cel mai bun sezon al carierei sale, cu cele mai multe goluri influențate. Ce rol a avut Cristi Chivu la transformarea fundașului stânga
Acum 8 ore
16:30
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României Golazo.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat unde se joacă finala Cupei României.
16:30
„Avem probleme cu trucarea meciurilor” Răzvan Burleanu confirmă: „Avem jucători, antrenori și arbitri audiați astăzi” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a abordat public problema pariurilor și a integrității competițiilor din fotbalul românesc. Oficialul FRF a recunoscut că fenomenul trucării meciurilor reprezintă o realitate îngrijorătoare.
16:10
Cristian Geambașu Cristiano, ce ocazie ai ratat! Golazo.ro
În sfârșit, o reacție! Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, dar a făcut ghem adevărul. Sâmbătă seară a pierdut 3 puncte, astăzi a ratat prilejul de a vorbi sincer și de a spune că îi pare rău.
16:00
Cum a ajuns Popa în poarta FCSB Becali a explicat mutarea: „Eu, când am vreo treabă, îl testez pe MM. Dacă el nu e vehement, atunci fac” Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a explicat cum a ajuns la concluzia că trebuie să-l titularizeze pe Matei Popa (18 ani) între buturi.
15:50
Dele Alli, nopți albe în cazinouri Fotbalistul rămas fără echipă de 5 luni, pierderi de peste 170.000 de € în sesiuni de poker până la 2 dimineața! Golazo.ro
Rămas fără echipă, după ce Como a renunțat la serviciile sale, Dele Alli (29 de ani) pierde nopțile în cazinouri și irosește sume mari de bani.
14:50
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune! Golazo.ro
Franck Ribery, 42 de ani, 12 în tricoul lui Bayern, ar putea fi legat în dosarul „Jeffrey Epstein” de scandalul în care a fost acuzat, împreună cu Karim Benzema, că a avut relații cu o prostituată minoră
14:50
„Un ratat absolut” Trump atacă un sportiv olimpic american care a vorbit tare la Jocuri contra situației din SUA: „Ce nu reprezint” Golazo.ro
Donald Trump nu acceptă criticile. Cum a reacționat președintele Statelor Unite când schiorul Hunter Hess a răspuns, la Jocurile Olimpice, întrebărilor despre tensiunile din țara sa
Acum 12 ore
14:30
Varianta lui Bergodi Italianul a vorbit despre scandalul din Gruia: „Nu m-am dus spre el să-l bat, sunt un om civilizat” + Ce mesaj i-a dat Cordea Golazo.ro
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a oferit prima sa reacție despre ce s-a întâmplat în conflictul cu mijlocașul Andrei Cordea (26 de ani). Tehnicianul italian a sărit la bătaie la finalul partidei, după un schimb dur de replici.
14:10
Business Drops #88 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 87.
13:20
Rapid - Dinamo, afară de pe Arenă? Giuleștenii așteaptă răspuns din partea Primăriei dacă poate juca derby-ul la 24 de ore după FCSB - Metaloglobus Golazo.ro
Rapid - Dinamo e programat să se dispute duminică, 22 februarie. Giuleștenii vor să dispute jocul pe Arena Națională, însă pe 21 februarie acolo se joacă FCSB - Metaloglobus.
13:10
„E foarte grav, e xenofobie!” Mihai Stoica, atac furios la Pancu: „E mai grav decât ce-a făcut Bergodi! Dar spunea că e de acord cu Kadîrov, nu mă miră” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a criticat dur pe Daniel Pancu, antrenorul echipei CFR Cluj, cu privire la declarațiile controversate ale acestuia despre conflictul de la finalul derby-ului local cu U Cluj, câștigat de „feroviari” cu 3-2.
13:00
Studenți hărțuiți în Cluj „Dacă vrei să vorbești limba cailor, du-te la Budapesta!”. Un lider UDMR susține că agresorii ar fi suporteri ai lui U Cluj Golazo.ro
Un incident tensionat ar fi avut loc sâmbătă seara într-un autobuz din Cluj-Napoca, după derby-ul local dintre CFR Cluj și U Cluj, încheiat 3-2.
12:30
În formă maximă Răzvan Marin, gol și două pase decisive pentru AEK: „Campionatul grecesc este mai dificil decât mă așteptam” Golazo.ro
Panserraikos - AEK 0-4. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul naționalei, a contribuit decisiv la trei goluri în etapa #20 a Super Ligii Greciei. Mijlocașul se află într-o formă excelentă la echipa grecească, o veste bună pentru naționala României, care se pregătește pentru barajul cu Turcia.
12:20
„Capul sus și spatele drept” Chivu rămâne cu picioarele pe pământ după victoria clară din Serie A: „E un maraton, mai sunt 14 meciuri” Golazo.ro
Sassuolo - Inter 0-5. Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre victoria clară din Serie A și a evidențiat aspectele în care echipa sa mai trebuie să progreseze.
12:20
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:00 » Bătălie pentru primul loc în Superliga Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la U Craiova, astăzi, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:20
„Fără implicarea dlui Predoiu nu se putea întâmpla” Fostul ministru de Interne, despre lucrările la stadionul Dinamo: „Au existat blocaje” Golazo.ro
Lucian Bode (51 de ani, fostul ministru de Interne, a explicat care au fost principalele blocaje și cine a sprijinit construcția noului stadion Dinamo.
12:10
Ce s-a întâmplat cu Lindsey Vonn Final de carieră după „totul sau nimic” la Jocuri. Altă accidentare gravă. Reacția antrenorului și a rivalelor Golazo.ro
Lindsey Vonn a fost operată duminică noapte la Treviso, suferind o fractură la același picior la care avea ruptură a ligamentului încrucișat anterior
12:00
„Pot să te sărut. Acesta este contact” Luciano Spalletti și-a încheiat discursul anti-arbitri pupând o reporteră pe umăr pentru a-și demonstra teoria Golazo.ro
JUVENTUS - LAZIO 2-2. Luciano Spalletti (66 de ani) a ținut un întreg discurs, la flash interviu, în care s-a plâns de arbitri și le-a cerut să fie profesioniști.
11:30
A picat transferul la FCSB Mihai Stoica dezvăluie că atacantul anunțat de Becali nu mai vine: „Cumva l-am dezinformat pe Gigi” Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit, luni, informații noi despre transferul atacantului pe care finanțatorul campioanei îl anunțase cu o zi în urmă.
11:10
„Voi fi pe bancă la meciul cu Turcia” Mircea Lucescu e cu gândul la barajul pentru CM 2026. Marica dezvăluie discuția avută cu selecționerul Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate, însă gândul îi zboară tot la echipa națională și i-a mărturisit lui Ciprian Marica (40 de ani) că va fi pe bancă la barajul cu Turcia, din 26 martie.
10:30
Îl contrazice pe Becali  Daniel Bîrligea, despre despre declarațiile patronului de la FCSB + Ce spune Darius Olaru despre victoria cu Oțelul Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani) și Darius Olaru (27 de ani), marcatori în meciul cu Oțelul, au comentat victoria obținută împotriva contracandidatei directe la play-off.
10:20
FRF vrea finala Europa League pe Arena Națională A fost depus dosarul de candidatură pentru organizarea evenimentului în 2028 sau 2029 Golazo.ro
Federația Română de Fotbal vrea o nouă finală Europa League la București, pe Arena Națională.
10:20
„Nu am ce să vorbesc cu Bîrligea” Diego Zivulic, despre eliminarea din meciul cu FCSB: „Dacă aveam intenție, mă duceam să cer scuze” Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Diego Zivulic (33 de ani), fundașul gălățenilor, a vorbit despre faza care a schimbat cursul jocului. În minutul 51, apărătorul a fost eliminat după un fault extrem de dur asupra lui Daniel Bîrligea (26 de ani)
10:10
Ngezana se operează! Sud-africanul va suferi o intervenție la menisc și va reveni abia în aprilie Golazo.ro
Stoperul campioanei, Siyabonga Ngezana (28 de ani), a jucat accidentat în ultimele meciuri, după ce a revenit de la Cupa Africii.
Acum 24 ore
09:20
Trump, furios pe fiesta latina de la Super Bowl! Show-ul făcut de Bud Bunny, desființat de președintele SUA: „Un afront la adresa Statelor Unite” Golazo.ro
Show-ul din pauza Super Bowl făcut de Bad Bunny l-a scos din minți pe Donald Trump, președintele SUA.
09:00
A vrut să se lase! Schiorul care a cucerit primul aur la aceste Jocuri a fost aproape să renunțe după moartea tatălui Golazo.ro
Franjo von Allmen, campion olimpic la coborâre. La 23 de ani, a cucerit lumea. La 24, a câștigat aurul la Jocuri. După ce, la 17, trecuse prin cele mai dificile clipe. Ale vieții, ale carierei
8 februarie 2026
23:50
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe” Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Suporterii gălățeni nu și-au iertat echipa după eșecul drastic suferit duminică, în etapa #26 din Liga 1.
23:40
Cristian Geambașu Mândri că suntem români Golazo.ro
Puțin despre meciul de la Galați încheiat cu victoria confortabilă a FCSB, 4-1. Și ceva mai mult despre revolta naționalistă a domnului Daniel Pancu împotriva noastră, a celor aserviți străinilor obraznici
23:10
„Asta ne-a costat” Laszlo Balint și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea drastică în fața lui FCSB Golazo.ro
OȚELUL - FCSB 1-4. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre eșecul formației sale.
23:00
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase Golazo.ro
Oțelul Galați - FCSB 1-4. Gigi Becali (67 de ani) a numit jucătorul pe care îl vede omul meciului în victoria de duminică seara, din etapa #26 a Ligii.
22:50
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani Golazo.ro
Francesca Lollobrigida a depășit toate clipele dificile, a revenit mereu, a tras până când, pe 7 februarie 2026, ziua în care nimeni nu se mai aștepta, a cucerit medalia de aur la patinaj viteză, acasă, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
22:50
Sassuolo - Inter 0-5 Formația lui Cristi Chivu a făcut spectacol în ultima etapă din Serie A și se distanțează în vârful clasamentului Golazo.ro
Tehnicianul român a ajuns la 11 meciuri consecutive fără eșec în campionat.
