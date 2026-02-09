“Ei au controlat mai mult jocul”. Raul Opruț nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1
Antena Sport, 9 februarie 2026 22:50
Raul Opruț a fost unul dintre jucătorii lui Dinamo care au oferit reacții după remiza de pe Arena Națională cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Fundașul echipei lui Zeljko Kopic a abordat mai multe subiecte, printre care jocul prestat de el și de colegii săi, ce urmează pentru alb-roșii în campionat, dar și despre programul aglomerat.
Acum 10 minute
23:00
Scene halucinante după Dinamo – Craiova! Istvan Kovacs, lovit de un obiect. Baiaram a scuipat un fan! # Antena Sport
Scene halucinante au avut loc după derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. După fluierul de final al meciului, centralul partidei, Istvan Kovacs, a fost lovit de un obiect din tribune. Deşi nu au existat probleme privind arbitrajul în acest derby, unii fani l-au înjurat pe Istvan Kovacs. Unul dintre suporteri a aruncat un obiect înspre
Acum 30 minute
22:50
“Ei au controlat mai mult jocul”. Raul Opruț nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1 # Antena Sport
Raul Opruț a fost unul dintre jucătorii lui Dinamo care au oferit reacții după remiza de pe Arena Națională cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Fundașul echipei lui Zeljko Kopic a abordat mai multe subiecte, printre care jocul prestat de el și de colegii săi, ce urmează pentru alb-roșii în campionat, dar și despre programul aglomerat.
Acum o oră
22:30
Jucătorul “câinilor” criticat de Andrei Nicolescu după Dinamo – Craiova 1-1: “E neinspirat” # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a criticat un jucător al "câinilor" după derby-ul încheiat la egalitate de formaţia lui Kopic, 1-1, cu Universitatea Craiova. Nicolescu s-a arătat nemulţumit de prestaţia lui Adrian Mazilu (20 de ani). Mazilu a intrat pe teren în minutul 63, în locul lui Alex Musi. Andrei Nicolescu l-a criticat
22:20
Universitatea Craiova, transfer cu câteva ore înainte de finalul perioadei de mercato # Antena Sport
Universitatea Craiova a reușit să facă un ultim transfer chiar înainte ca perioada de transferuri să se încheie. Oltenii au rezolvat venirea lui Alexandru Iamandache, jucător care trebuia inițial să ajungă în vară, dar care a fost până la urmă cedat de cei de la CS Afumați de acum. Craiova a rezolvat transferul lui Iamandache
22:20
Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după Dinamo – Craiova 1-1: “Nu a fost? Uriaşă” # Antena Sport
Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. Ambii au fost de acord că rezultatul a fost echitabil, dar nu s-au înţeles în privinţa ocaziilor. Nicolescu a susţinut că raportul ocaziilor clare a fost de 2 la 1 în favoarea lui Dinamo, iar Gică Craioveanu l-a contrazis
Acum 2 ore
21:50
The post Jurnal Antena Sport | Noua mașină a campionilor appeared first on Antena Sport.
21:40
Jurnal Antena Sport | În ultima zi de transferuri, Botoșani a luat un mijlocaș care a învățat fotbal la Barcelona # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | În ultima zi de transferuri, Botoșani a luat un mijlocaș care a învățat fotbal la Barcelona appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Se încinge lupta appeared first on Antena Sport.
21:30
Alberto Soro a deschis scorul în Dinamo – Craiova! Opruţ, assist de senzaţie! Oltenii, făcuţi şah-mat # Antena Sport
Alberto Soro (26 de ani) a deschis scorul în minutul 52 al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo. Oltenii au fost făcuţi şah-mat la faza golului. O minge lungă a ajuns la Raul Opruţ (28 de ani), care a centrat din prima perfect pentru Alberto Soro. Spaniolul a marcat cu o lovitură de cap excelentă. Dinamo,
21:30
The post Jurnal Antena Sport | O cursă fără rival appeared first on Antena Sport.
21:10
Dinamo a anunţat decizia oficială după ce a primit o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng # Antena Sport
Dinamo a avut o ofertă din China de 500.000 de euro pentru transferul lui Kennedy Boateng, togolezul care a intrat în ultimele şase luni de contract şi va putea pleca gratis la finalul stagiunii. Chiar şi aşa, Dinamo vrea să îl păstreze pe fundaşul de 29 de ani cotat la 1.2 milioane de euro. Astfel
21:10
Jutta Leerdam şi logodnicul ei, Jake Paul, în lacrimi după ce ea a luat aurul şi a bătut recordul olimpic! # Antena Sport
Jutta Leerdam (27 de ani) şi logodnicul ei celebru, Jake Paul (29 de ani), au izbucnit în lacrimi după ce olandeza a cucerit aurul în proba de 1.000 de metri de la patinaj viteză! În această probă ea a reuşit să doboare şi recordul olimpic. Jutta Leerdam a terminat proba cu timpul de 1:12.31, doborând
Acum 4 ore
21:00
Aston Martin își lansează monopostul pentru sezonul 2026 de F1 (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 21:00) # Antena Sport
Formula 1 este la câteva zile distanță să revină cu noua stagiune prin testele de pre-sezon din Bahrain, iar fiecare echipă și-a prezentat noul monopost, mai puțin una. Aston Martin a mai rămas să își dezvăluie mașina cu care va concura în anul 2026, iar evenimentul de lansare va avea loc de la ora 21:00
20:40
“Această decizie i-a aparţinut lui Lindsey”! CIO nu îşi asumă accidentarea horror a campioanei Vonn # Antena Sport
Directorul sportiv al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Pierre Ducrey, a confirmat că decizia de a începe proba de coborâre la Jocurile Olimpice din 2026 i-a aparţinut exclusiv lui Lindsey Vonn, care a ales să concureze în ciuda unei rupturi de ligamente încrucişate. În urma căderii lui Lindsey Vonn, CIO, prin intermediul directorului său sportiv, Pierre
20:30
Robert Popescu, mijlocaşul de 22 de ani crescut de FCSB, a semnat cu Steaua. Anunţul oficial a fost făcut de FC Argeş, echipa de care ţine jucătorul cotat la 150.000 de euro. Piteştenii au anunţat că Popescu va fi împrumutat la echipa din Liga 2 până la finalul acestui sezon. Asta după ce a fost
20:30
McLaren și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026. Ce au spus Lando Norris și Oscar Piastri # Antena Sport
McLaren, campioana la constructori în ultimele două sezoane din Formula 1, și-a prezentat mașina pe care o va folosi în sezonul 2026. La evenimentul care a avut loc în Bahrain au fost prezenți Lando Norris, Oscar Piastri, dar și cei mai importanți oameni din conducerea echipei britanice. Ziua de 9 februarie a fost marcată în
20:30
The post Jurnal AntenaSport | Mircea Lucescu a fost externat appeared first on Antena Sport.
20:20
Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul jucătorului! Anunţul lui Mihai Stoica: “Sută la sută” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) declara iniţial că Mihai Popescu (32 de ani) va fi lăsat liber de către FCSB în vara acestui an, atunci când îi va expira contractul. Ulterior Becali condiţiona prelungirea contractului fundaşului central de întoarcerea acestuia la ortodoxie. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a
19:50
Când şi-ar putea afla pedeapsa fratele lui Cornel Penescu! Acesta e judecat pentru ucidere din culpă # Antena Sport
Fratele lui Cornel Penescu, Ilie, este judecat pentru ucidere din culpă pentru o faptă din 2022. Atunci un angajat al firmei SC Hera Packing SRL a decedat, după ce a căzut de la circa doi metri și jumătate, în timp ce încărca un utilaj cu baxuri de zahăr. Societatea era controlată din umbră de Ilie
19:40
N-au mai așteptat până la final! Momentul inedit petrecut la meciul lui Al Hilal din Liga Campionilor Asiei # Antena Sport
The post N-au mai așteptat până la final! Momentul inedit petrecut la meciul lui Al Hilal din Liga Campionilor Asiei appeared first on Antena Sport.
19:30
Fotbalul din România este marcată de un nou scandal de dopaj. Fotbalistul Milos Zukanovic, care a fost până de curând legitimat la ASA Târgu Mureș, a fost despistat pozitiv la un test doping efectutat de ANAD după un meci disputat în luna noiembrie a anului 2025. Partida din Liga 2 dintre ASA Târgu Mureș și
Acum 6 ore
18:40
Răzvan Burleanu cere măsuri împotriva blaturilor din România: “Trucarea să fie incriminată în Codul Penal” # Antena Sport
Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca trucarea de meciuri să fie incriminată de Codul Penal din România, după exemplul altor state. Anunțul a fost făcut după o ședință a Comitetului Executiv al FRF. Ce a declarat Burleanu despre trucarea de meciuri "În spatele
18:40
Contractul lui cu CFR expiră în vară, iar Ciprian Deac a luat decizia în privinţa viitorului său! # Antena Sport
Ciprian Deac (39 de ani) nu vrea să devină antrenor, a dezvăluit antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani). Contractul lui Deac cu echipa din Gruia expiră la finalul sezonului şi este neclar dacă el va mai continua activitatea de jucător. Daniel Pancu, despre Ciprian Deac: "Nu vrea să se facă antrenor" „Nu
18:20
Cristiano Ronaldo revine! Superstarul și-a încheiat greva de la Al-Nassr. Primul meci în care va evolua # Antena Sport
Cristiano Ronaldo se va întoarce pe terenul de fotbal, după ce în ultima perioadă nu a jucat pentru Al-Nassr în semn de protest la adresa Fondului Public de Investiții (PIF) din Arabia Saudită. Anunțul a fost făcut de jurnaliștii portughezi de la A Bola, care au dezvăluit și alt motiv al supărării care l-a marcat
18:10
Răzvan Burleanu candidează pentru al patrulea mandat ca preşedinte al FRF! Când vor avea loc alegerile # Antena Sport
Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal se va desfăşura, miercuri, 18 martie, cu începere de la ora 11:00. Evenimentul se va desfăşura la Casa Fotbalului, în Sala Nicolae Dobrin. Alegerile pentru şefia FRF, pe 18 martie. Până acum Răzvan Burleanu e singurul candidat Cu ocazia Adunării Generale din 18 martie vor fi organizate şi
17:50
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a transmis că a discutat din nou cu selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), înainte ca acesta să fie externat. Situaţia nu s-a schimbat, o decizie privind continuarea sau nu a lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei urmând să fie luată până pe 20 februarie. Răzvan Burleanu,
17:30
The post Reușită fabuloasă în Liga Campionilor Asiei! Portarul n-a avut nicio șansă appeared first on Antena Sport.
17:30
Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat # Antena Sport
Sevilla și Girona au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 23-a din La Liga, dar meciul a fost marcat de un moment rar întâlnit pe terenurile de fotbal. Thomas Lemar, în minutul 2, a deschis scorul pentru catalani, în timp ce andaluzii au egalat târziu, în 90+2, prin Kike Salas. Stuani a intrat
17:20
Bergodi a vorbit în premieră despre discursul devastator al lui Pancu împotriva sa: “Sunt 50% român” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a acordat recent primele declarații după scandalul imens provocat de el la derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. După cum era de așteptat, antrenorul italian a fost întrebat și ce părere a avut despre declarațiile lui Daniel Pancu, care după meci nu a pus accentul pe ieșirea nervoasă a omologului său, ci
17:20
Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Mircea Lucescu a fost externat Veşti bune pentru România! Mircea Lucescu a fost externat. Selecţionerul echipei naţionale va pleca zilele următoare în Belgia pentru a face un control amănunţit înaintea barajului cu Turcia. 2. Reveniri importante la FCSB Mihai Stoica a anunţat
Acum 8 ore
17:00
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist” # Antena Sport
Dele Alli (29 de ani) nu trece deloc prin momente bune. Cotat în trecut la 100 de milioane de euro, fotbalistul englez mai valorează în prezent 1.5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Dele Alli e fără echipă de la 1 septembrie 2025, atunci când şi-a reziliat contractul cu Como. Dele Alli s-a apucat de poker,
16:50
Răzvan Burleanu a dezvăluit care este orașul care va găzdui finala Cupei României ce urmează să se dispute pe data de 13 mai 2026. Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că ultimul act se va disputa la Sibiu, oraș care a mai găzduit recent alte două partide de acest fel din competiție. FRF a
16:30
Principalul adversar de care se teme Andrei Nicolescu în play-off: “E o echipă cu multă experienţă” # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, e de părere că nu Universitatea Craiova va fi cel mai puternic adversar al "câinilor" în play-off. Dacă FCSB va fi în play-off, Nicolescu e de părere că echipa antrenată de Charalambous şi Pintilii va fi cel mai de temut adversar. Andrei Nicolescu: "Dacă o să fie în
15:50
O nouă operaţie pentru Lindsey Vonn! A doua intervenţie chirurgicală după accidentul de la Milano Cortina 2026 # Antena Sport
Lindsey Vonn (41 de ani), accidentată, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, a fost operată pentru a doua oară pentru o fractură la piciorul stâng, a anunţat, luni, agenţia de presă Reuters. Vonn, în vârstă de 41 de ani, a fost transportată cu elicopterul de la Cortina d'Ampezzo la spitalul Ca'Foncello din
15:40
Centrul echipei Toronto Maple Leafs, Auston Matthews, va fi căpitanul selecţionatei olimpice masculine de hochei pe gheaţă a Statelor Unite la Jocurile 2026 de la Milano-Cortina, a anunţat duminică USA Hockey, citată de Reuters. Extrema echipei Florida Panthers, Matthew Tkachuk, şi Charlie McAvoy de la Boston Bruins vor fi căpitani alternativi, cei trei reluându-şi rolurile
15:30
Dezastru pentru echipa lui Radu Drăgușin. Verdict crunt pentru Tottenham: „Luptă pentru evitarea retrogradării” # Antena Sport
Tottenham Hotspur, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, a intrat în lupta pentru evitarea retrogradării din Premier League, după ultimele rezultate, afirmă fostul căpitan al Angliei, Wayne Rooney. Învinsă în weekend pe terenul formaţiei Manchester United (scor 0-2),
15:10
Shabab Al-Ahli – Al Hilal LIVE VIDEO (18:00), în meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă de la 15:45 # Antena Sport
Shabab Al-Ahli – Al Hilal e meciul serii din grupa de Liga Campionilor Asiei. Partida va începe de a ora 18:00 și va fi live video în AntenaPLAY. De la aceeași oră se va disputa și duelul dintre Al-Duhail și Al Sharjah. De la ora 15:45 se vor juca partidele Al Wahda – Al Ahli și Nasah Qarshi – Al Shorta. Abonații AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Campionilor […] The post Shabab Al-Ahli – Al Hilal LIVE VIDEO (18:00), în meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă de la 15:45 appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
14:50
Snowboarderul austriac Benjamin Karl (40 ani) a scris istorie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după ce după ce a reuşit să se impună duminică în proba masculină de slalom uriaş paralel. Karl l-a devansat cu 0,19 secunde pe medaliatul cu argint, sud-coreeanul Sangkyum Kim, pentru a-şi apăra titlul olimpic cucerit în 2022, la Beijing. Recordul impresionant stabilit de Benjamin Karl […] The post Recordul impresionant stabilit de un austriac la Jocurile Olimpice de iarnă appeared first on Antena Sport.
14:40
Corupție până la cer, „cumetrii”, mingi furate și un 1-10: incredibila aventură a unei naționale la Mondialul din 1982 # Antena Sport
În 1982, El Salvador se califica pentru a doua oară (și totodată ultima, până azi) la Campionatul Mondial. Prezența la turneul final din Spania a fost o surpriză uriașă, mai ales în contextul în care țara din America Centrală traversa un război civil sângeros, unul care avea să dureze până în 1992. O calificare în […] The post Corupție până la cer, „cumetrii”, mingi furate și un 1-10: incredibila aventură a unei naționale la Mondialul din 1982 appeared first on Antena Sport.
14:30
“Am sărbătorit cu tiramisu” Valentin Creţu, după rezultatul carierei obţinut la Milano Cortina 2026: “Sunt binecuvântat” # Antena Sport
Valentin Creţu a încheiat pe locul 15 finala probei individuale de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026. Sportivul român, care se află la a cincea participare la Jocurile Olimpice, a obţinut cel mai bun rezultat al carierei sale. La Vancouver, în 2010, Creţu a încheiat pe locul 31, după […] The post “Am sărbătorit cu tiramisu” Valentin Creţu, după rezultatul carierei obţinut la Milano Cortina 2026: “Sunt binecuvântat” appeared first on Antena Sport.
14:20
Reveniri importante la FCSB, după victoria cu Oțelul. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vin la Craiova” # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat două reveniri importante la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că atât Juri Cisotti (32 de ani), cât și Daniel Graovac (32 de ani) vor fi apți pentru partida cu Universitatea Craiova. […] The post Reveniri importante la FCSB, după victoria cu Oțelul. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vin la Craiova” appeared first on Antena Sport.
14:00
S-a aflat cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Alessia, în vârstă de 22 de ani, a luat decizia de a duce mai departe numele tatălui ei. Concret, Alessia este pasionată de modă și vrea să scoată o colecție de haină inspirată din cariera lui Ilie Năstase, cel care a fost primul lider ATP […] The post Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei appeared first on Antena Sport.
13:30
Impresarul lui Radu Drăgușin a dat cărțile pe față: ce oferte au existat, de fapt: „Ne-am dorit să rămânem la Tottenham” # Antena Sport
Impresarul lui Radu Drăgușin (23 de ani) a dat cărțile pe față, după zvonurile privind plecarea fundașului român de la Tottenham. Florin Manea a dezvăluit ce oferte a primit, de fapt, stopperul naționalei. Florin Manea a transmis că au existat multe speculații, în perioada de mercato din această iarnă, privind viitorul lui Radu Drăgușin. Acesta […] The post Impresarul lui Radu Drăgușin a dat cărțile pe față: ce oferte au existat, de fapt: „Ne-am dorit să rămânem la Tottenham” appeared first on Antena Sport.
13:00
Veste excelentă pentru România! Mircea Lucescu s-a externat din spital. Ce urmează pentru selecţioner # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost externat din spital în cursul zilei de luni. În ultima perioadă, “Il Luce” a avut mai multe probleme de sănătate, dar a anunţat încă din urmă cu câteva zile că totul este bine şi că s-a exagerat în legătură cu starea sa de sănătate. Selecţionerul României a fost internat […] The post Veste excelentă pentru România! Mircea Lucescu s-a externat din spital. Ce urmează pentru selecţioner appeared first on Antena Sport.
13:00
Novak Djokovic, impresionat de starul de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Se întâmplă o dată în viață” # Antena Sport
Sârbul Novak Djokovic, locul 3 mondial, şi-a exprimat admiraţia faţă de performanţa patinatorului artistic american Ilia Malinin (21 de ani), care a executat un backflip în timpul programului liber al probei pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Djokovic, finalist la ultimul Open al Australiei şi venit ca spectator la Olimpiada italiană, a […] The post Novak Djokovic, impresionat de starul de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Se întâmplă o dată în viață” appeared first on Antena Sport.
12:50
Breezy Johnson și-a distrus medalia de aur, la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Americanca Breezy Johnson, campioana olimpică la schi alpin în proba de coborâre, a declarat reporterilor că și-a spart medalia de aur în timpul festivității de premiere, duminică, în cadrul JO de iarnă de la Milano-Cortina. ”Nu săriți cu ele la gât. Săream de entuziasm și s-a ciobit. Sunt sigură că cineva o va repara”, a spus Johnson […] The post Breezy Johnson și-a distrus medalia de aur, la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
12:20
„Gesturi obscene”. Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, după scandalul cu Andrei Cordea: „M-a înjurat de morți” # Antena Sport
Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție, după scandalul cu Andrei Cordea (26 de ani). Antrenorul lui U Cluj a sărit să-l bată pe mijlocașul rivalei CFR Cluj, la finalul confruntării directe, încheiate cu scorul de 3-2 în favoarea echipei lui Daniel Pancu. Atât Cristiano Bergodi, cât și Andrei Cordea au fost eliminați. […] The post „Gesturi obscene”. Cristiano Bergodi a rupt tăcerea, după scandalul cu Andrei Cordea: „M-a înjurat de morți” appeared first on Antena Sport.
12:10
Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase # Antena Sport
Cadillac și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 de Formula 1, primul din istoria echipei. Americanii au ales să dezvăluie primele imagini cu monopostul în timpul Super Bowl LX, într-o pauză comercială. Cadillac va fi a 11-a echipă din Formula 1. Sezonul 2026 se va vedea live exclusiv în Universul Antena, prima cursă urmând să aibă loc în Australia, la începutul lunii […] The post Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase appeared first on Antena Sport.
12:10
“O cam ia razna!” Mihai Stoica l-a distrus pe Daniel Pancu, după discursul manifest la adresa lui Bergodi: “Foarte grav” # Antena Sport
Mihao Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa lui Daniel Pancu, după răbufnirea antrenorului de la CFR Cluj, la finalul derby-ului cu U Cluj. Cristiano Bergodi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, pentru că ar fi fost înjurat de jucătorul de la CFR, după […] The post “O cam ia razna!” Mihai Stoica l-a distrus pe Daniel Pancu, după discursul manifest la adresa lui Bergodi: “Foarte grav” appeared first on Antena Sport.
11:40
Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off # Antena Sport
A avut loc un schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. Cătălin Căbuz (29 de ani) a plecat de la Hermannstadt și a semnat cu FC Argeș, piteștenii cedându-l la formația lui Dorinel Munteanu pe David Lazar (34 de ani). Cătălin Căbuz se va lupta astfel pentru calificarea în play-off alături […] The post Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off appeared first on Antena Sport.
