Fotbalistul remarcat de Ilie Dumitrescu după Dinamo – Universitatea Craiova: “Cerebral”. Ce a zis de derby

14:00

S-a aflat cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Alessia, în vârstă de 22 de ani, a luat decizia de a duce mai departe numele tatălui ei. Concret, Alessia este pasionată de modă și vrea să scoată o colecție de haină inspirată din cariera lui Ilie Năstase, cel care a fost primul lider ATP […] The post Cu ce afacere vrea să dea lovitura fiica lui Ilie Năstase. Planul uriaș al Alessiei appeared first on Antena Sport.