Prințul William și Prințesa de Whales, „profund îngrijorați” cu privire la dosarele Epstein

15:10

În lumea datingului modern, termenii „twin flame” (flacără geamănă) și „soulmate” (suflet pereche) sunt folosiți tot mai des. Dar există cu adevărat ideea că jumătatea ta te caută undeva în Univers? Sau este doar o poveste care îi face pe oameni să se simtă incomplet dacă sunt singuri?